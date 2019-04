Hai cercato per lungo tempo un degno sostituto di Minecraft da giocare sul tuo smartphone e/o sul tuo tablet e, alla fine, la tua scelta è ricaduta su Mini World Block Art. Tuttavia, non hai ben capito come si possono guadagnare soldi all’interno di questo gioco. Inoltre, sei alle prime esperienze con il titolo di Miniwan Technology e non hai ancora ben capito la differenza tra Mini Beans e Mini Coins. Non ti preoccupare: è una cosa piuttosto comune, e se vuoi ci sono qui io a darti una mano.

Nel tutorial di oggi, infatti, ti illustrerò come avere soldi su Mini World parlandoti di tutte e due le valute virtuali presenti all’interno del gioco: i Mini Beans e Mini Coins. Nel caso te lo stessi chiedendo, ti spiegherò anche a cosa servono tali monete e tutti i modi in cui si possono ottenere (sia gratuitamente che a pagamento).

Allora? Posso sapere perché sei ancora lì impalato? Ti interessa imparare a guadagnare soldi in Mini World Block Art? Direi di sì, visto che sei arrivato a leggere questo tutorial. Dai, prenditi un po’ di tempo per te, leggi e metti in pratica le brevi istruzioni che trovi qui sotto. Ti assicuro che, in pochissimi minuti, avrai imparato tutto ciò che c’è da sapere sulle valute virtuali del titolo di Miniwan Technology e comincerai a sfruttarle al meglio. A me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e buon divertimento!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel dettaglio della procedura su come avere soldi su Mini World, ritengo sia di fondamentale importanza spiegarti la differenza tra Mini Beans e Mini Coins e illustrarti a cosa servono.

Ebbene, i Mini Beans (dei fagioli verdi con la scritta ‘M’ impressa sul fronte) sono la valuta principale del gioco, quella necessaria per proseguire in modo corretto all’interno del mondo di Mini World Block Art. I Mini Beans possono essere spesi per far maturare i frutti presenti nel proprio giardino (Garden) in modo istantaneo, ottenendo importanti ricompense in cambio, come oggetti cosmetici, articoli da piazzare nel campo di gioco, punti esperienza, punti per sbloccare mount (unicorni, dinosauri e molto altro) e personaggi (character) oppure altri Mini Beans. Insomma, come avrai ben capito, questa valuta virtuale è molto importante per sbloccare nuovi oggetti e ampliare le possibilità offerte da Mini World Block Art.

I Mini Coins (delle monete d’oro con la lettera ‘M’ impressa sul fronte), invece, possono essere utilizzati all’interno del Negozio (Shop), dove sono disponibili innumerevoli articoli da poter acquistare, dalle skin ai personaggi (character) fino agli oggetti (item). Insomma, i Mini Coins sono la valuta virtuale pensata per accelerare il proseguimento all’interno del gioco e per ottenere degli oggetti esclusivi. I Mini Coins non sono quindi fondamentali per giocare a Mini World Block Art, ma sono destinati ai videogiocatori più esigenti, che non si fanno problemi a utilizzare le microtransazioni.



Come guadagnare soldi su Mini World

Come avrai forse già intuito, è possibile guadagnare due diverse tipologie di “soldi” all’interno di Mini World Block Art: i Mini Beans e i Mini Coins. Qui sotto trovi tutte le informazioni del caso per riuscire a ottenere entrambe le valute virtuali.



Mini Beans

I Mini Beans, che sono la valuta principale Mini World Block Art, sono ottenibili semplicemente giocando al titolo di Miniwan Technology oppure consigliando il gioco ai propri amici.

In particolare, ci sono diversi metodi per ottenere gratuitamente i Mini Beans. Nel caso in cui tu abbia appena iniziato a giocare, quello più semplice è avviare Mini World Block Art ogni giorno, in modo da ottenere la ricompensa per i nuovi giocatori, che spesso contiene al suo interno anche dei Mini Beans.

Per riscattare una ricompensa di questo tipo, devi solamente recarti nella pagina principale del gioco e premere sull’icona del pacco regalo presente in alto a destra. Dopodiché, devi selezionare la voce Bonus e, in seguito, quella Get bonus. Ai nuovi giocatori, i Mini Beans vengono solitamente regalati dopo 15 giorni di fila di accessi.

Un altro metodo per guadagnare Mini Beans è quello di guardare annunci pubblicitari, premendo sulla voce Support from sponsors (presente sempre nel menu Bonus): in questi casi, basta selezionare la voce Watch, guardare circa 30 secondi di pubblicità e premere sull’icona X, presente in alto a destra. Sì può eseguire questa azione anche più volte nel corso della stessa giornata.

Oltre a questo, ogni tanto Mini World Block Art regala Mini Beans ai giocatori dopo molti login giornalieri al gioco, quindi ti consiglio di tenere d’occhio l’icona del pacco regalo presente in alto a destra (in particolare la scheda Events). Lì è presente anche la voce Get Mini Beans, che ti consentirà di ricevere 20 Mini Beans ogni qualvolta una persona farà clic sul tuo link. È possibile ottenere questo premio fino a 5 volte al giorno e fino a 20 volte nell’arco di una settimana. Per condividere il tuo link, devi premere sulla voce Share link.

In alternativa, puoi ottenere lo stesso tipo di bonus premendo sulla voce Do it e guardando una pubblicità di circa 30 secondi. In entrambi i casi, la ricompensa è di 20 Mini Beans e valgono i limiti che ho descritto in precedenza. Una volta maturati i requisiti, puoi ottenere il bonus premendo sulla voce Get Bonus.

Non manca poi la possibilità di ottenere Mini Beans facendo maturare le piante del Giardino (Garden). Per fare questo, devi premere sull’icona dei Mini Beans presente in alto, nella schermata principale del gioco, e in seguito selezionare la voce Garden, in basso a destra.

A questo punto, devi premere sulla voce Free e attendere il tempo che comparirà a schermo (solitamente 4 minuti) per ottenere una ricompensa, la quale può anche contenere Mini Beans. Puoi ottenere la stessa ricompensa anche aiutando i tuoi amici con il loro Giardino: basta premere sull’icona del fumetto presente a sinistra nella schermata del Garden e selezionare il nome dell’amico per accedere al suo Giardino.

Da sottolineare anche la possibilità di acquistare Mini Beans tramite i Mini Coins. In questo caso, devi solo premere sull’icona dei Mini Beans presente in alto a sinistra e otterrai tutte le informazioni sulle offerte attive. Alcune volte potrebbe essere necessario acquistare un oggetto da utilizzare in gioco. Insomma, le possibilità per ottenere i Mini Beans non mancano di certo!



Mini Coins

I Mini Coins, invece, sono la valuta virtuale di Mini Block Word Art, ottenibile solamente tramite microtransazioni, quindi bisogna spendere soldi veri per ottenerla.

Per acquistare i Mini Coins, devi premere sull’icona delle monete d’oro presente in alto, nella pagina principale del gioco, e scegliere la quantità di Mini Coins desiderata: 50 Mini Coins vengono venduti a 0,99 euro, 250 Mini Coins a 4,99 euro, 500 Mini Coins s a 9,99 euro, 1.000 Mini Coins a 19,99 euro, 2.500 Mini Coins a 49,99 euro e 5.000 Mini Coins a 99,99 euro.

Ci tengo a precisare che i valori riportati qui sopra potrebbero cambiare a discrezione degli sviluppatori del gioco e quindi sono puramente indicativi. Inoltre, in alcuni periodi promozionali, vengono anche offerti dei Mini Coins come bonus. Non preoccuparti se a schermo vedi dei valori in dollari, il gioco è completamente in inglese e quindi gli sviluppatori non hanno implementato una conversione in tal senso.

Premendo su una di queste opzioni, comparirà a schermo la scritta ACQUISTA/ACQUISTA CON UN TOCCO e dovrai solamente procedere con il pagamento tramite Google Play o App Store.

Per ulteriori informazioni, ti consiglio di consultare la mia guida su come acquistare su Google Play su come acquistare su App Store.