Sei appena entrato nel mondo di Twitch, il portale di streaming di videogiochi di proprietà di Amazon, ma al momento dell’iscrizione hai selezionato un nickname che non ritieni più opportuno oppure che hai sbagliato a digitare, accorgendotene solo in un secondo momento. Hai quindi preso in mano il tuo smartphone e avviato l’applicazione ufficiale di Twitch per cercare di porre rimedio al problema, ma proprio non sei riuscito a trovare l’opzione per cambiare il nome del tuo profilo. È andata così, vero? Allora non preoccuparti: una soluzione esiste e, se vuoi, oggi posso illustrartela in dettaglio.

Se mi dedichi qualche minuto del tuo tempo, posso infatti spiegarti come cambiare nome su Twitch da telefono. In questo modo, riuscirai a effettuare quest’operazione senza dover passare per un computer. Nel caso te lo stessi chiedendo, ti illustrerò come fare questo sia da Android che da iPhone e, ovviamente, senza andare contro le regole del servizio o dover passare per app di terze parti.

Che ne dici? Sei pronto per passare all’azione? Sì? Allora coraggio: non ti resta che metterti bello comodo, prenderti cinque minuti di tempo libero e seguire le rapide indicazioni che trovi qui sotto. A me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

Informazioni preliminari

Prima di entrare nel dettaglio della procedura su come cambiare nome su Twitch da telefono, ritengo possa interessarti saperne di più su dove viene visualizzato il tuo nickname all’interno della piattaforma di proprietà di Amazon.

Sappi, dunque, che il nome del tuo profilo su Twitch compare pubblicamente nella pagina dedicata al tuo account, dove gli altri utenti possono trovare la scheda informativa e le dirette (nel caso in cui tu sia uno streamer), nell’elenco degli spettatori di una diretta (da telefono è accessibile premendo sul numero di visualizzazioni) e nella chat dedicata alle live (nel caso in cui tu decida di pubblicare un commento). In alcuni casi, il tuo nome potrebbe comparire anche all’interno delle trasmissioni stesse, quando decidi di mettere un follow (premendo sull’icona del cuoricino), di abbonarti a un canale o di effettuare una donazione.

Insomma, scegliere il giusto nickname è importante per usufruire correttamente della miriade di possibilità offerte da Twitch. Vediamo, dunque, come cambiarlo in caso di necessità agendo da smartphone (laddove l’operazione risulta un po’ più macchinosa rispetto a quando si procede da PC). Trovi spiegato tutto qui sotto.

Come cambiare nome su Twitch da Android

L’applicazione ufficiale di Twitch per Android non permette, purtroppo, di cambiare nome, quindi dovrai sfruttare il sito ufficiale della piattaforma, visualizzandolo in modalità desktop. Per fare questo, puoi utilizzare un qualsiasi browser per la navigazione online: io, per questa guida, prenderò come esempio Google Chrome, che è l’app di navigazione predefinita di molti device animati dal sistema del robottino verde.

Tutto ciò che devi fare, dunque, è collegarti al sito Web ufficiale di Twitch, fare tap sull’icona dei tre puntini presente in alto a destra e selezionare la voce Passa alla modalità desktop dal menu che si apre.

Una volta visualizzata la versione desktop del sito di Twitch, fai tap sull’icona Account collocata in alto a destra, inserisci nome utente e password e premi sul pulsante Accedi, per effettuare l’accesso al tuo profilo.

A questo punto, fai tap sull’icona Account (che ora avrà la tua foto del profilo, se impostata) e seleziona la voce Impostazioni dal menu che ti viene proposto. A questo punto, scorri la pagina che si è aperta e premi sull’icona della matita, situata a fianco della scritta Nome utente.

Bene: ora non ti resta che digitare il nuovo nickname e premere sul pulsante viola Aggiorna, per applicare le modifiche.

Ti ricordo che il cambio di nome verrà attuato immediatamente e che non potrai cambiare nuovamente il nickname su Twitch per 60 giorni.

Come cambiare nome su Twitch da iPhone

Anche la procedura per iPhone prevede l’uso della modalità desktop del sito ufficiale di Twitch. Tuttavia, in questo caso, la presenza dell’applicazione ufficiale sullo smartphone potrebbe creare qualche problema, quindi consiglio di rimuoverla.

Il problema sta nel fatto che Safari, il browser "nativo" di iOS, tende ad aprire automaticamente l’applicazione di Twitch quando l’utente naviga sul sito Web ufficiale del portale. Per questo motivo, è bene disinstallare la succitata applicazione dal proprio iPhone prima di procedere con il cambio di nome (in seguito, l’app potrà essere tranquillamente reinstallata).

Per disinstallare l’app di Twitch, ti basta semplicemente tenere premuta la sua icona per qualche secondo, selezionare la X che compare su di essa e fare tap sulla voce Elimina, in risposta all’avviso che ti viene mostrato. Per maggiori dettagli, ti consiglio di consultare la mia guida su come disinstallare app da iPhone.

Una volta fatto questo, collegati al sito ufficiale di Twitch, premi sull’icona dei tre puntini che si trova in alto a destra e seleziona la voce Passa alla modalità desktop dal menu che si apre. Successivamente, effettua il login al tuo account, inserendo nome utente e password e premendo sul tasto Accedi. A questo punto, premi sull’icona Account (che dovrebbe essere rappresentato dalla tua foto profilo, se impostata), fai tap sulla voce Impostazioni e seleziona l’icona della matita presente vicino alla voce Nome utente.

Ottimo: ora non ti resta che digitare il nuovo nickname e premere sul tasto Aggiorna e il gioco è fatto. Ti ricordo che puoi effettuare una sola modifica al tuo nome utente ogni 60 giorni.

In caso di problemi

Nel malaugurato caso in cui riscontrassi problemi durante la procedura per cambiare nome su Twitch, potrebbe esserti utile sapere contattare l’assistenza del servizio.

Per contattare il supporto di Twitch, devi solamente collegarti al sito ufficiale di quest’ultimo, selezionare la giusta categoria (es. Generale/Account) e inserire una breve descrizione del problema che hai riscontrato, utilizzando l’apposito campo di ricerca (es. "Non riesco a cambiare il mio nome utente"). Puoi anche caricare uno screenshot per far capire meglio agli esperti dove si trova il problema.

Una volta compilati correttamente i campi Nome, ID utente, indirizzo e-mail, Categoria, Sottocategoria, Categoria dettaglio e Sistema operativo, completa il captcha, per dimostrare di non essere un robot, e premi sul pulsante Invia. Il team di esperti di Twitch ti contatterà il prima possibile tramite email per cercare di risolvere il problema.

Per maggiori dettagli sulla piattaforma di proprietà di Amazon, ti consiglio di dare un’occhiata al mio tutorial su come funziona Twitch.