Stai costruendo la tua casa in Minecraft ma, arrivato a un certo punto, ti sei reso conto che ti serve uno specchio. Hai quindi provato a utilizzare del vetro, ma il design di default non ti piace. Vorresti qualcosa di diverso, ma non sai proprio da dove iniziare. Le cose stanno proprio così, non è vero? Beh, allora direi che sei arrivato proprio nel posto giusto, al momento giusto!

Nel tutorial di oggi, infatti, ti spiegherò come fare uno specchio su Minecraft illustrandoti come trovare tutti i materiali necessari per realizzare quest’oggetto (sia in modalità Sopravvivenza che in modalità Creativa) e segnalandoti una mod particolarmente interessante, la quale permette di espandere le possibilità offerte dal titolo di Mojang e realizzare specchi in maniera ancora più semplice e immediata.

Che ne dici? Sei pronto a procedere e creare il tuo specchio su Minecraft? Secondo me la risposta è sì, quindi cominciamo subito. Prenditi un po’ di tempo libero, segui le rapide istruzioni che trovi qui sotto e mettile in pratica. Ti posso assicurare che, al termine della lettura, riuscirai a raggiungere il tuo obiettivo in men che non si dica. Detto questo, a me non resta altro da fare, se non augurarti buona lettura e, soprattutto, buon divertimento!

Indice

Raccogliere i materiali necessari

Prima di entrare nel dettaglio della procedura su come fare uno specchio su Minecraft, ritengo possa interessarti sapere come raccogliere i materiali necessari. Chiaramente, queste indicazioni sono valide per la modalità Sopravvivenza del titolo di Mojang, visto che nella modalità Creativa si hanno già a disposizione tutti gli elementi necessari all’interno dell’inventario.

Ebbene, per realizzare uno specchio su Minecraft ti servono le seguenti risorse: un telaio, uno stendardo bianco, 1 unità di colorante azzurro, 1 unità di colorante nero e 1 unità di colorante marrone.

Il telaio si costruisce unendo 2 assi di legno qualsiasi (es. betulla) con 2 cordicelle. Gli assi di legno possono essere "generati" tramite i tronchi degli alberi, che si trovano nelle foreste di Minecraft. L’elemento cordicella, invece, può essere ottenuto semplicemente esplorando il mondo di gioco, spesso sconfiggendo ragni e ragni delle caverne.

Per quanto riguarda lo stendardo bianco, per crearlo basta unire un bastone a 6 unità di lana. Il bastone si ottiene unendo 2 assi di legno di qualsiasi tipo, mentre la lana si può avere unendo 4 cordicelle. Come detto in precedenza, queste ultime si ottengono principalmente sconfiggendo i ragni.

Il colorante azzurro si ottiene, invece, unendo 1 unità di lapislazzuli e 1 unità di Farina d’ossa. I lapislazzuli possono essere ottenuti dai rispettivi blocchi grezzi, che si possono estrarre con un piccone di pietra o migliore. Solitamente, questo materiale si trova all’interno delle caverne.

Se non hai un piccone di pietra, sappi che puoi crearlo unendo 2 bastoni a 3 unità di pietrisco. A proposito di quest’ultimo, ti consiglio di consultare la mia guida su come fare un Cobblestone Generator, ovvero un generatore di blocchi di pietrisco. Per quanto riguarda la Farina d’ossa, quest’ultima può essere ottenuta utilizzando 1 unità di Osso. L’Osso si può trovare sconfiggendo gli scheletri presenti all’interno del mondo di gioco.

Passando al colorante nero, puoi ottenerlo attraverso 1 unità di sacca d’inchiostro. Quest’ultima si ottiene sconfiggendo i calamari presenti all’interno di Minecraft. Per quanto riguarda il colorante marrone, esso si crea tramite 1 unità di Fave di cacao. Queste ultime si ottengono rompendo i relativi blocchi presenti nelle foreste.

Insomma, come puoi vedere, realizzare uno specchio nella modalità Sopravvivenza di Minecraft non è poi così difficile. In ogni caso, se ti può interessare, ti consiglio di consultare il sito Web Minesearch, il quale permette di avere istruzioni dettagliate sui materiali necessari a ottenere vari elementi.

Tutto ciò che devi fare per utilizzarlo è digitare il nome dell’oggetto che ti serve nella barra di ricerca presente in alto e selezionare il risultato più pertinente. In questo modo, comparirà a schermo la giusta combinazione per creare l’oggetto.

Come creare uno specchio su Minecraft

Dopo averti spiegato come raccogliere i materiali necessari, direi che sei pronto per procedere all’azione e creare il tuo specchio. Ti ricordo, tuttavia, che Minecraft non permette di default di far specchiare il proprio personaggio, quindi si tratta solamente di un elemento estetico.

La prima cosa che devi fare è piazzare un telaio sul terreno. Quest’ultimo ti aiuterà ogni qualvolta dovrai costruire uno specchio.

Dopodiché, prendi uno stendardo bianco e 1 unità di colorante azzurro e interagisci con il telaio. Posiziona quindi lo stendardo nel blocco più alto a sinistra, mentre il colorante va nel blocco a destra. Ricordati anche di selezionare l’icona della sfumatura verso la parte superiore.

Prendi quindi il nuovo stendardo e posizionalo di nuovo nel blocco in alto a sinistra. Adesso, metti 1 unità di colorante nero nel blocco a destra dello stendardo e seleziona l’icona della sfumatura che circonda lo stendardo.

Già così hai a disposizione uno specchio che può fare bella figura all’interno della casa. Se vuoi renderlo un po’ più "vintage", prendi lo stendardo, posizionalo nuovamente nel blocco dedicato e piazza nel blocco vicino 1 unità di colorante marrone, selezionando sempre l’icona della sfumatura che circonda l’oggetto.

In questo modo, otterrai un bello specchio da inserire all’interno della tua abitazione in Minecraft. Chiaramente, ora che conosci il metodo per realizzare uno specchio, puoi sbizzarrirti e creare il tuo design ideale attraverso il telaio. Quella che ti ho spiegato come fare è solamente una base.

Mod per fare uno specchio su Minecraft

La community di videogiocatori di Minecraft è molto vasta e quindi non può mancare una mod in grado di creare degli specchi particolarmente belli da vedere: essa si chiama MrCrayFish’s Furniture Mod e ora ti spiego subito come installarla.

Partendo dal presupposto che la mod funziona solo sulla versione Java del titolo di Mojang, ti consiglio di utilizzare la versione 1.12.2 del gioco, visto che nelle altre potrebbe non essere possibile creare lo specchio.

Per scaricare la mod, collegati dunque al sito Web 9minecraft, scorri la pagina e premi sul pulsante Download from Server 1, presente sotto alla scritta relativa alla versione di Minecraft in tuo possesso. Dopodiché premi sul pulsante azzurro DOWNLOAD che compare a schermo.

In questo modo, verrà scaricato un file chiamato MrCrayfishs-Furniture-Mod-[versione].jar, che devi spostare/copiare nella cartella delle mod di Minecraft. Su Windows, il percorso da seguire è C:\Users\[nome utente]\AppData\Roaming\.minecraft\mods, mentre su macOS è ~/Library/Application Support/minecraft/mods.

In alcuni casi, per far funzionare correttamente la mod, potrebbe essere necessario installare il profilo Forge. Per procedere, ti basta recarti sul sito ufficiale di Forge e premere sulla voce Installer. Se stai cercando Forge per una versione "datata" di Minecraft (come appunto la 1.12.2), devi premere sul pulsante Show all Version.

A download completato, apri dunque il file forge-[versione]-installer.jar ottenuto, seleziona la voce Install Client e premi su OK e il gioco è fatto: in questo modo, hai correttamente installato il profilo Forge.

Ora, per iniziare a utilizzare la mod, ti basta selezionare il profilo Forge tramite l’icona della freccia verso il basso presente a sinistra, vicino al pulsante GIOCA, nella schermata principale del Minecraft Launcher. Una volta entrato in partita, prendi un banco da lavoro e piazzalo sul terreno.

Dopodiché, prendi 4 blocchi di ferro, 4 lingotti di ferro e un pannello di vetro bianco. Interagisci quindi con il banco da lavoro e posiziona i lingotti di ferro sui blocchi laterali, il pannello di vetro sul blocco al centro e i blocchi di ferro nei restanti spazi rimasti liberi.

Prendi quindi lo specchio, mettilo nell’inventario e piazzalo dove vuoi.

Perfetto, adesso hai correttamente creato uno specchio che riflette l’immagine del tuo personaggio. Visto? Non era poi così difficile!

Dato che probabilmente stai costruendo la tua casa all’interno del titolo di Mojang, mi sento di consigliarti alcuni tutorial che ho realizzato su quest’argomento. In particolare, ti invito a consultare le mie guide su come fare una sedia su Minecraft, come fare una piscina su Minecraft, come fare una cucina in Minecraft, come arredare una casa in Minecraft, come costruire una casa moderna su Minecraft e come fare un bagno su Minecraft.