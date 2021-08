Migliori orologi digitali: guida all’acquisto

È da un po’ di tempo che stai cercando di acquistare un nuovo orologio digitale: il tuo, col passare degli anni, si è decisamente rovinato e non è nemmeno più “performante” come una volta. Reputi, dunque, che sia venuto il momento di sostituirlo con un prodotto di qualità ed efficiente. Oppure desideri fare una bella sorpresa a qualcuno, regalandogli un orologio digitale, e vorresti dei consigli al riguardo.

Come scegliere un orologio digitale da polso

L’acquisto di un nuovo orologio digitale da polso ti sta mettendo seriamente in difficoltà: sei consapevole che dovrai unire l’utile al dilettevole, ovvero saper identificare un prodotto che garantisca caratteristiche tecnologiche di ottimo livello e, allo stesso tempo, abbia un design in grado di rispondere perfettamente alle esigenze stilistiche e all’oufit di chi lo indosserà.

Sicuramente, dal punto di vista funzionale potrò darti più che un semplice aiuto mostrandoti come scegliere un orologio digitale da polso attraverso una descrizione dettagliata degli aspetti più squisitamente tecnici. Non temere, però: dopo averti fornito la spiegazione generale delle funzioni, dei materiali, del display, del cinturino e di tutte le altre caratteristiche essenziali, in questo articolo troverai anche una guida all’acquisto con una selezione di prodotti che, a mio avviso, rappresentano un condensato di estetica ed efficienza (con un occhio alla convenienza del prezzo).

Funzioni

Il primo aspetto fondamentale da valutare in fase di acquisto di un orologio digitale da polso è indubbiamente quello delle funzioni: oggigiorno è possibile, infatti, eseguire una grande varietà di operazioni attraverso questo piccolo dispositivo, tutte estremamente comode e pratiche.

Oltre alla semplice visualizzazione di data e ora, infatti, i modelli più classici possono disporre di funzionalità aggiuntive di timing come calendario, sveglia e cronometro, che tornano sempre utili in tantissime circostanze.

Se, poi, sei un tipo che di dedica molto alle attività all’aperto, a partire dalle semplici passeggiate, non potrai esimerti dal considerare la presenza del contapassi. Per le escursioni più avventurose, invece, verifica anche la presenza dell’altimetro, del barometro e della bussola: queste ultime, in combinazione con l’eventuale integrazione di un modulo GPS, consentono al dispositivo di calcolare con estrema precisione le distanze percorse, l’altitudine e le informazioni relative alla pressione atmosferica.

Se ami lo sport e vuoi portare con te un compagno affidabile durante le tue attività agonistiche, i migliori orologi digitali da polso offrono funzionalità intelligenti in grado di monitorare diverse tipologie di sport e controllare le funzioni corporee con appositi sensori per la rilevazione della temperatura, dell’ossigenazione del sangue e del cardiofrequenzimetro: parliamo, in questo caso, di sportwatch.

Display

Per quanto riguarda il display dell’orologio digitale, quest’ultimo è normalmente a LED: questa tecnologia, infatti, permette, attraverso l’utilizzo di minuscoli componenti semiconduttori a basso assorbimento di corrente (diodi), di fornire un’elevata emissione di luce, garantendo sempre una buona visibilità e, allo stesso tempo, una buona autonomia della batteria.

In altri modelli, tuttavia, potresti riscontrare la presenza di uno schermo LCD: si tratta in particolare di marche che cercano, attraverso una rielaborazione del vintage, di rievocare lo stile tipico dell’orologio da polso digitale degli anni ’80.

In ogni caso, è molto importante assicurarsi anche della presenza della funzione di retroilluminazione, che consente di leggere senza problemi l’ora e altre eventuali informazioni digitali in diverse condizioni di luce ambientale.

La valutazione delle dimensione del quadrante è altresì molto importante in questa fase: non lasciarti ingannare dalla foto del prodotto e controlla sempre con attenzione le misure effettive, relazionandole alla quantità di informazioni e funzionalità che vuoi poter visualizzare all’interno dello schermo.

Ti segnalo, infine, che alcuni prodotti dispongono di un doppio display, digitale e analogico: caratteristica che aggiunge un tocco classico ed eleganza al design del prodotto.

Materiali

I materiali di cui è composto l’orologio digitale nelle varie componenti, ovvero cassa, vetro e cinturino, sono determinanti in funzione dell’utilizzo che se ne intende fare.

La protezione del display viene spesso realizzata con del vetro minerale temprato, che è estremamente duro e robusto e si trova nella maggior parte degli orologi di gamma medio-alta. Quest’ultimo, infatti, offre un’ottima resistenza ai graffi e riparazioni a prezzi accessibili.

Il vetro plexiglas è meno costoso di quello minerale, ma viene utilizzato ugualmente su molti prodotti di marca in quanto, pur offrendo una minor resistenza ai graffi, garantisce una protezione importante ed è meno soggetto a rotture drastiche. Infine, il vetro zaffiro è considerato migliore in assoluto grazie a un livello di durezza talmente elevato da rendere improbabile un danneggiamento dello stesso, anche in caso di urti accidentali.

La cassa dell’orologio è la parte che protegge il movimento meccanico del dispositivo, che in questa tipologia di orologi è di norma al quarzo: anche qui possiamo fare riferimento a diverse tipologie di materiale che ne definiscono la resistenza, l’impermeabilità e, ovviamente, in buona parte anche il prezzo.

Nei migliori orologi digitali da polso viene preferito l’utilizzo dell’acciaio, che assicura una robustezza elevata al prodotto. Altri materiali molto diffusi sono la resina (o un mix di materiali compositi), particolarmente utilizzati negli sportwatch per la notevole capacità di adattarsi a differenti situazioni ambientali. Negli orologi digitali da polso più economici, invece, è molto probabile che vengano utilizzati materiali plastici più facilmente soggetti a deformazioni e danni.

Nel caso di sport acquatici, inoltre, è opportuno considerarne anche la classe di impermeabilità, che di norma viene espressa attraverso l’indicazione della profondità massima raggiungibile in metri, bar (pressione dell’aria), ATM (atmosfere), o con l’indicazione IP seguita da un numero a due cifre che ne determina rispettivamente la resistenza alla penetrazione di corpi estranei e al bagnato. Se, dunque, cerchi un prodotto adatto allo snorkeling, potrebbe essere sufficiente una resistenza non particolarmente elevata, mentre per le immersioni occorre valutare con maggiore attenzione questo dato.

In alcuni casi gli orologi, con particolare riferimento ai modelli subacquei, potrebbero disporre di una ghiera girevole in acciaio e unidirezionale, la quale è essenziale, durante l’immersione, per verificare i tempi di permanenza in profondità e quelli di risalita: in caso di utilizzo professionale, dunque, è bene verificare che sia realizzata in modo da mantenere a lungo la luminescenza per poter essere visualizzata in condizione di luce scarsa o assente.

Il cinturino, infine, può essere composto di gomma, acciaio, pelle, stoffa, oro o titanio. Molto dipende dalla scelta di base fra praticità e design: la pelle, ad esempio, risulta sicuramente molto elegante, ma è allo stesso tempo particolarmente fragile e soggetta a usura.

Per gli orologi digitali multifunzione, orientati a un pubblico che ne fa un utilizzo più dinamico, la scelta ideale ricade indubbiamente su silicone o acciaio, che hanno il grande vantaggio di essere impermeabili e, in generale, maggiormente resistenti a condizioni di tempo avverse.

Per quanto riguarda il silicone, inoltre, è possibile anche fare riferimento a diverse colorazioni che rendono il prodotto più personalizzabile, giovanile e, in generale, facilmente abbinabile al proprio look.

Come scegliere un orologio digitale da parete

Vuoi abbellire il tuo soggiorno, la cucina, o qualsiasi altra stanza della tua casa con un orologio digitale che sia visivamente gradevole e allo stesso tempo funzionale e facile da leggere? Ebbene, molto dipenderà sicuramente dal tuo gusto estetico, ma se vuoi capire bene come scegliere un orologio digitale da parete, ti suggerisco di non tralasciare la presenza di alcune funzionalità aggiuntive che potrebbero risultare particolarmente comode.

In primis potresti verificare, ad esempio, che il dispositivo sia anche radiocontrollato: in questo modo eviterai di dover impostare manualmente l’ora quando arriva il momento di cambiare quella legale o solare. In alternativa, alcuni modelli sono dotati di un comodo telecomando che consente di regolarne le funzioni da remoto.

In secondo luogo, per quanto riguarda le funzionalità, come probabilmente già saprai i migliori orologi digitali da parete spesso mostrano informazioni aggiuntive come la data, la temperatura, la percentuale di umidità o addirittura le fasi lunari: in questo caso è bene verificare che anche il display sia sufficientemente grande da poter contenere tutti i caratteri ed esporli in maniera chiara, risultando visibile anche a distanza in maniera nitida e luminosa.

A tal proposito, devo farti un’altra raccomandazione importante: se l’orologio è destinato a una stanza da letto, considera l’acquisto di un prodotto i cui LED non producano una luce eccessivamente intensa (potrebbe disturbare severamente il tuo sonno), o dispongano della funzione di luminosità regolabile.

I modelli più evoluti, inoltre, permettono di verificare anche la temperatura esterna, grazie all’ausilio di appositi sensori da posizionare in maniera strategica sul terrazzo, sul giardino o sul balcone e sono in grado di produrre previsioni meteo consultabili tramite icone di facile interpretazione.

Se desideri un prodotto versatile che possa adattarsi a differenti esigenze di utilizzo, infine, alcuni articoli dispongono di un supporto pieghevole aggiuntivo che consente, all’occorrenza, di posizionare l’orologio anche su un tavolo o su un comodino.

Quali orologi digitali comprare

Adesso direi che hai le idee abbastanza chiare su come valutare un orologio digitale. Dunque, lascia che ti suggerisca alcuni modelli interessanti indirizzati a varie fasce di utenza.

Migliori orologi digitali uomo

Se sei alla ricerca dei migliori orologi digitali uomo, ho selezionato per te alcuni prodotti dal design accattivante che, per caratteristiche tecniche e funzionali, reputo anche particolarmente interessanti.

Suunto Core Crush

Se sei alla ricerca di un orologio digitale da polso outdoor, il modello Core Crush di Suunto, azienda finlandese specializzata nella produzione di sportwatch, offre indubbiamente un ottimo rapporto qualità prezzo. Il prodotto si presenta come uno dei migliori orologi digitali sportivi, con un design resistente ottenuto dalla combinazione di una cassa in materiale composito, della ghiera in acciaio inox, di un morbido cinturino in silicone e di un vetro protettivo in cristallo minerale, mentre il display è a matrice di LED con retroilluminazione. Le funzionalità integrate sono decisamente orientate all’attività all’aperto: da segnalare la possibilità di sfruttare l’altimetro, il barometro e la bussola (è privo, tuttavia, di modulo GPS) e apposite funzioni meteorologiche che forniscono indicazioni sulla tendenza delle condizioni atmosferiche. Dispone anche di un profondimetro adatto al nuoto e allo snorkeling: considera che il dispositivo ha una resistenza massima in immersione di 30 metri.

CASIO GW-M5610-1ER

CASIO è sempre stata un punto di riferimento intramontabile per gli amanti del genere. Uno dei migliori orologi CASIO digitali è senza dubbio il modello GW-M5610-1ER, in particolare per la robustezza della struttura, formata da una cassa antiurto in resina, ermetica e resistente allo sporco e da un vetro minerale in grado di proteggere in maniera significativa l’oggetto da graffi e danni antiestetici. Dispone di molte utili funzionalità, fra le quali ti segnalo cronometro, timer, sveglia e calendario. Ha una buona impermeabilità che lo rende capace di sopportare una pressione fino a 20 bar e di un display a LED in grado di offrire una visibilità eccellente anche al buio grazie alla funzione di auto-illuminazione che, una volta attivata, illumina il quadrante con un semplice movimento del polso. Una delle caratteristiche più interessanti, però, è data dalla presenza di celle solari che alimentano l’orologio in modo autonomo ed ecologico: l’energia in eccesso, infatti, viene salvata in un’apposita batteria.

Sector No Limits EX-01

La serie No Limits di Sector può rappresentare senza dubbio una scelta affidabile e valida. Ti segnalo in particolare il modello EX-01, che si presenta come un prodotto robusto e dinamico e dalle dimensioni considerevoli (la cassa ha un diametro di ben 51 mm). È certamente adatto a una vita movimentata, ma grazie all’utilizzo del policarbonato, materiale estremamente leggero e funzionale, risulta piuttosto comodo, garantendo allo stesso tempo un’ottima indossabilità anche per la cura dello stile, della forma e dei colori. Da un punto di vista tecnico si caratterizza per la presenza di una vasta gamma di funzionalità smart come contapassi, contacalorie, controllo del sonno, notifiche di e-mail e messaggi, attivabili attraverso la connessione all’app dedicata Sector Expander. È resistente all’acqua, ma sopporta una pressione massima di 5 bar (50 metri).

Migliori orologi digitali donna

Sei alla ricerca di un prodotto che abbia delle connotazioni prettamente femminili, in grado di unire elementi di stile e funzionalità all’avanguardia? In questo caso dai un’occhiata nei prossimi paragrafi ai migliori orologi digitali donna che ho selezionato appositamente per te.

Pasnew Zelan

Il primo modello che voglio consigliarti, in particolare se sei alla ricerca dei migliori orologi digitali economici, è lo Zelan-PSE445G-NN4 di Pasnew. Si tratta di un prodotto molto semplice e moderno che, a un costo estremamente abbordabile, mette a disposizione una serie di funzionalità molto utili come la luce notturna, timer, cronometro e calendario. I materiali non sono particolarmente resistenti (cassa in ABS, cinturino in resina e protezione del display in vetro acrilico), tuttavia è garantita una buona impermeabilità (fino a 30 metri), anche se è sconsigliato l’utilizzo durante una doccia calda per via del vapore che potrebbe deformare il materiale di cui è composto. È disponibile in varie colorazioni (bianco, rosa, nero) per adattarsi a stili e outfit differenti.

Casio LA670WEM-7EF

In questa selezione non poteva mancare un modello CASIO e la scelta è ricaduta sull’articolo LA670WEM-7EF. Si tratta di un prodotto studiato appositamente per adattarsi a un polso femminile, ed è caratterizzato da lineamenti molto eleganti e sinuosi impreziositi da un cinturino in acciaio inox dalla maglia fine e flessibile particolarmente raffinato e comodo. Sotto l’aspetto delle funzionalità dispone di cronometro, allarme giornaliero, timer (con 7 preset adatti a diverse tipologie di sport) e calendario automatico. Questo modello è impermeabile a norma DIN 8310 e/o ISO 22810 e sopporta, quindi, solamente spruzzi leggeri: è opportuno evitare, di conseguenza, il contatto con una quantità maggiore di acqua.

Nixon Siren

Questo modello di Nixon è senza ombra di dubbio uno dei migliori modelli di orologio da polso per donna, sia per questioni funzionali che stilistiche e di costruzione. È molto versatile e si adatta perfettamente alla pratica di varie tipologie di sport, con particolare riferimento a quelli acquatici: è, infatti, resistente all’acqua, con una classe di impermeabilità di 100 metri (10 ATM). Inoltre dispone di una caratteristica funzionalità che fornisce informazioni di base sulle maree, nonché di datario, cronografo e conto alla rovescia. Dal punto di vista dei materiali la presenza dell’acciaio inox rende la struttura particolarmente compatta e resistente e allo stesso tempo la catena a maglia milanese del cinturino conferisce uno stile molto raffinato, elegante e lussuoso.

Migliori orologi digitali bambino

È sempre bello assistere al sorriso di un pargolo che scarta un regalo: se hai intenzione di fargli una sorpresa speciale, in questa sezione troverai una descrizione accurata dei migliori orologi digitali bambino che, sono certo, ti aiuterà molto in questa ardua decisione.

Ben Nevis L6606

Per il suo primo orologio digitale ti consiglio di dare un’occhiata al modello L6606 di Ben Nevis: si tratta di un articolo economico ma completo sotto diversi punti di vista. Esso, infatti, unisce la comodità di un materiale leggero come il silicone, la compattezza dell’acciaio inox, la resistenza del vetro in resina trasparente, alla presenza di semplici funzionalità (cronometro, calendario, allarme, sveglia) che daranno modo al bambino di apprenderne il funzionamento in maniera divertente. L’impermeabilità di cui è dotato garantisce la possibilità di effettuarne un uso sicuro anche nelle attività quotidiane come lavarsi le mani, fare la doccia o nuotare.

CASIO F-91WC-2AEF

Sei particolarmente appassionato agli orologi digitali CASIO e vorresti regalarne uno a tuo figlio ma, ovviamente, desideri un modello che sia adatto alla sua età? In questo caso ti suggerisco di valutare il prodotto con codice F-91WC-2AEF: si tratta di un articolo disponibile in varie e allegre colorazioni pastello, caratterizzato da un display molto semplice e dalla presenza di un cinturino in silicone estremamente comodo, facilmente adattabile alle dimensioni del suo polso. Il suo stile retrò lo rende anche un oggetto particolarmente simpatico e iconico, ma è al contempo anche sufficientemente resistente grazie alla cassa in resina che permette una discreta resistenza agli urti e una buona impermeabilità al contatto con l’acqua. Le funzionalità di cui dispone sono semplici e intuitive: calendario, allarme giornaliero e cronometro, infatti, sono facilmente richiamabili tramite i pulsanti laterali.

VenSten VS-1163-B

Si tratta di uno dei migliori orologi da polso per bambino presenti sul mercato, grazie alla presenza di un doppio display che mostra l’ora sia in analogico che in digitale: potrebbe rappresentare, dunque, un buon sistema per far apprendere la lettura dell’ora in entrambe le modalità. Nel complesso la struttura offre un’ottima resistenza grazie all’utilizzo di materiali basati su resine solide e impermeabili, che lo rendono adatto anche alle attività acquatiche. Tra le funzioni disponibili ti segnalo il calendario, il datario, l’allarme e l’immancabile cronometro.

Migliori orologi digitali da parete

Hai già identificato il muro dove posizionerai il tuo prossimo acquisto, considerato l’arredamento della stanza e le funzionalità di cui desideri disporre? Pefetto! Allora non ti rimane che dare un’occhiata ai migliori orologi digitali da parete che ho selezionato appositamente per te.

Technoline WS 8006

Se è la semplicità che stai cercando e non vuoi spendere una cifra particolarmente elevata per il tuo prossimo orologio digitale da parete, questo articolo di Technoline molto probabilmente farà al caso tuo. Il modello WS 8006, infatti, ha un design essenziale che si adatta a molte situazioni di arredamento. Le dimensioni discrete, poi, consentono di posizionarlo anche in spazi contenuti. Il display è ad alto contrasto e le informazioni relative a ora, data, temperatura e umidità sono facilmente leggibili grazie alla buona dimensione dei caratteri. È radiocontrollato e dispone di un supporto pieghevole che, all’occorrenza, ne consente il posizionamento su una superficie piana come orologio da comodino, con funzionalità anche di sveglia.

Explore Scientific RDC8001

Personalmente trovo questo prodotto di Explore Scientific particolarmente completo e funzionale. Si tratta di un orologio digitale da parete con un design moderno che integra una stazione meteo in grado di fornire informazioni molto precise sul tempo, sulla temperatura e sull’umidità, grazie anche all’ausilio di due sensori da interno e da esterno. L’ampio display riesce a mostrare in maniera nitida, oltre a data e ora, tutte le informazioni in questione. Il prodotto, inoltre, è radiocontrollato, mentre il supporto posteriore ne consente il posizionamento anche su superfici piane. L’alimentazione avviene mediante due pile AA incluse nella confezione.

Oregon Scientific Glaze JW208

Oregon Scientific è da sempre sinonimo di affidabilità: se sei alla ricerca di un orologio da parete digitale multifunzione e radicontrollato, il modello Glaze JW208 è senza dubbio uno dei migliori presenti sul mercato. Si tratta di un prodotto di ottima fattura, dal design moderno e discreto, adattabile a diversi ambienti della casa. Presenta una serie di funzionalità molto valide, a partire dalla possibilità di consultare previsioni meteo valide per le successive 6 ore, rappresentate graficamente grazie a delle icone di semplice lettura. È in grado di misurare con precisione la temperatura interna della casa e dispone, inoltre, di un’utile funzione di calendario. Le 3 batterie di tipo AA necessarie per il funzionamento del dispositivo sono incluse nella confezione.

