Holidu: cos’è e come funziona

Se possiedi una seconda casa e stai pensando di metterla a reddito senza trasformare la gestione in un lavoro a tempo pieno, probabilmente ti sarai già scontrato con un problema concreto: aumentare le prenotazioni senza perdere ore tra messaggi, calendari e piattaforme diverse. È proprio qui che entra in gioco Holidu, una piattaforma per la gestione di case vacanza pensata per semplificare la vita dei proprietari, combinando strumenti digitali e conoscenza del mercato locale maturata in oltre dieci anni di attività in Europa.

A differenza delle agenzie tradizionali, che spesso prendono il controllo completo dell’immobile applicando commissioni poco trasparenti, Holidu propone un approccio più equilibrato: non ti sostituisce, ma ti supporta. Allo stesso tempo, non è nemmeno un semplice software “fai da te” che ti lascia da solo a gestire tutto. Il risultato è una via di mezzo efficace, in cui mantieni il controllo su prezzi e disponibilità, ma puoi contare su un sistema che automatizza e ottimizza gran parte del lavoro.

La piattaforma è pensata soprattutto per chi gestisce una o due case vacanze, magari affittate solo in alcuni periodi dell’anno, e per piccoli property manager locali con un numero limitato di strutture. Non è invece la soluzione ideale per grandi operatori o per chi vuole delegare completamente ogni aspetto operativo. Se ti riconosci nel profilo del proprietario che vuole guadagnare di più senza complicarsi la vita, allora sei esattamente nel pubblico a cui Holidu si rivolge. Vediamo dunque come funziona più nel dettaglio.

Indice

Cos'è e per chi è Holidu

Se hai una seconda casa che affitti ogni tanto, magari al mare d'estate o in montagna d'inverno, probabilmente sai quanto possa diventare stressante gestire tutto da soli: rispondere ai messaggi su Airbnb, aggiornare il calendario su Booking.com, controllare che non ci siano doppie prenotazioni, gestire i pagamenti. Holidu nasce per risolvere esattamente questo problema.

Non si tratta di un'agenzia tradizionale che ti toglie le chiavi di mano e fa un po' quello che vuole. Non è nemmeno un software complicato che ti scarica addosso mille funzioni da imparare da solo. È qualcosa di intermedio: una piattaforma che combina tecnologia e competenza locale, lasciandoti comunque il controllo su prezzi e calendario. In sintesi, l'idea è che tu riceva più prenotazioni lavorando meno.

Prima di entrare nei dettagli, vale la pena capire a chi si rivolge davvero questo servizio, perché non è per tutti. Il profilo tipico di chi usa Holidu è quello del proprietario indipendente con una o due case vacanze: persone che affittano saltuariamente, che non sono alle prime armi ma che non vogliono trasformare l'affitto in un secondo lavoro a tempo pieno. Magari sei in questa situazione: hai ereditato un appartamento in Liguria, hai comprato una casetta in Toscana come investimento, o semplicemente vuoi mettere a reddito la tua casa al lago nei mesi in cui non la usi. Non hai bisogno di diventare un esperto di hospitality: hai solo bisogno che le cose funzionino senza troppa fatica.

Oltre ai proprietari singoli, Holidu si rivolge anche ai piccoli property manager locali, ovvero a chi gestisce per conto di altri proprietari fino a una trentina di strutture circa. Pensalo come il classico “gestore di zona” che segue più ville o appartamenti nella stessa area turistica, ma che non ha le dimensioni di una grande società immobiliare. Se invece cerchi un software enterprise con funzionalità avanzate come accesso multi-utente, API aperte o gestione contabile separata, Holidu probabilmente non fa al caso tuo. Stesso discorso se vuoi delegare tutto: pulizie, check-in fisico, accoglienza degli ospiti, perché per quello servono le agenzie tradizionali di gestione, che offrono un servizio diverso e più completo, ma anche più costoso e con meno controllo da parte tua.

Il cuore del servizio è la distribuzione automatica degli annunci. Quando inserisci la tua casa su Holidu, questa viene pubblicata in automatico su oltre 25 canali, tra cui Airbnb, Booking.com, Vrbo, HomeToGo e altri portali del circuito proprietario come Holidu.com, Ferienwohnungen.de, Gites.fr, Spain-Holiday e Clubrural. Non devi fare nulla di manuale: un annuncio creato una volta sola arriva su decine di piattaforme contemporaneamente. Questo è già di per sé un vantaggio enorme, perché normalmente gestire la presenza su più portali significa aggiornare testi, foto, prezzi e disponibilità su ciascuno separatamente, un lavoro noioso e pieno di rischi di errore.

Le descrizioni del tuo annuncio vengono tradotte automaticamente in 8 lingue, così riesci a raggiungere anche i viaggiatori stranieri senza doverti preoccupare di scrivere in tedesco o in francese. Considera che una fetta importante dei turisti che frequentano le mete italiane arriva dall'estero, e un annuncio nella loro lingua fa una differenza reale nel numero di clic e di prenotazioni.

Per i prezzi, la piattaforma ti fornisce suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale che tengono conto delle dinamiche del mercato locale, festività, stagionalità, eventi nella tua zona, andamento della domanda in tempo reale. Ma la parola finale spetta sempre a te: Holidu non modifica i prezzi in autonomia, ti mostra solo cosa potrebbe funzionare meglio. Puoi anche impostare sconti mirati in modo strategico: sconti early bird per chi prenota con largo anticipo, sconti last-minuteper riempire i buchi nel calendario, riduzioni per i soggiorni lunghi o per le prenotazioni da mobile. Sono leve che le grandi piattaforme usano da anni, e che ora puoi usare anche tu in modo semplice.

È incluso anche un servizio fotografico professionale gratuito per ogni struttura (nei mercati selezionati). Non sottovalutare questo punto: le foto sono probabilmente il fattore più importante per convertire una visita all'annuncio in una prenotazione. Foto fatte con lo smartphone in una giornata grigia, con la luce sbagliata e gli asciugamani sul letto, non rendono giustizia a nessuna casa, anche se la casa è bellissima. Avere un fotografo professionista che viene da te e immortala gli spazi nel modo giusto può fare una differenza concreta sul numero di prenotazioni.

Sul fronte della gestione quotidiana, Holidu centralizza tutto in un unico posto. Le prenotazioni da tutti i canali confluiscono in un calendario sincronizzato, che si aggiorna in tempo reale su ogni piattaforma. Questo elimina uno dei problemi più fastidiosi che chiunque abbia affittato su più portali conosce bene: la doppia prenotazione, ovvero quando due ospiti diversi prenotano lo stesso periodo sullo stesso appartamento. Risolverla è imbarazzante e costoso, Holidu la previene alla radice.

I messaggi degli ospiti arrivano tutti in una casella di posta unificata, indipendentemente da quale canale ha originato la prenotazione. Per le richieste standard, orari di check-in, informazioni sulla struttura, come funziona il riscaldamento, Holidu risponde al posto tuo, in 8 lingue, 7 giorni su 7. Puoi comunque intervenire tu direttamente quando vuoi e quando ha senso farlo, per esempio se un ospite ti chiede un consiglio personale su un ristorante della zona, o se c'è una situazione particolare che richiede la tua voce. La logica è che le risposte di routine siano automatizzate, mentre tu ti concentri solo su quello che vale davvero la pena gestire personalmente.

Anche i pagamenti sono gestiti centralmente: Holidu li raccoglie da tutti i canali e li trasferisce sul tuo conto, indipendentemente da dove è arrivata la prenotazione. Non devi più tenere traccia di quale piattaforma ti ha pagato quanto e quando, tutto passa da un unico punto.

Un aspetto che distingue Holidu dai software nati altrove è la radicazione nel territorio europeo. L'azienda è stata fondata in Germania, è operativa da oltre 10 anni, ed è presente in più di 6 mercati europei con 28 team locali distribuiti sul territorio. Questo si traduce in cose concrete per te come proprietario italiano: hai supporto in italiano tutti i giorni della settimana, compreso il weekend, e puoi ricevere orientamento sui principali adempimenti burocratici legati all'affitto breve in Italia.

Su questo fronte vale la pena fare chiarezza, perché le regole sono cambiate di recente e non tutti le conoscono. Dal 1° gennaio 2025, chi affitta una struttura ricettiva in Italia è obbligato ad avere un CIN, Codice Identificativo Nazionale. Non è una formalità opzionale: senza CIN non puoi pubblicare annunci online, né esporre la targa obbligatoria all'esterno della struttura. Il codice si richiede direttamente tramite il portale del Ministero del Turismo, e la responsabilità di ottenerlo è del proprietario, non di Holidu. Il supporto in italiano 7 giorni su 7 della piattaforma può aiutarti a capire come muoverti, ma l'iter burocratico resta in capo a te.

Oltre al CIN, ci sono altri adempimenti che rimangono comunque responsabilità del proprietario: la comunicazione dei dati degli ospiti tramite il Servizio Alloggiati Web della Polizia di Stato, il versamento dell'imposta di soggiorno (dove prevista dal tuo Comune), e la dichiarazione fiscale dei redditi da locazione. Holidu mette a disposizione guide e supporto da parte del suo team per orientarti, ma non sostituisce un professionista. Per tutto ciò che riguarda la tua situazione fiscale e legale specifica, il consiglio è di affidarti a un commercialista: sono variabili che dipendono da case a caso e che nessuna piattaforma può gestire al posto tuo.

Vale anche la pena essere chiari su cosa Holidu non fa, per evitare aspettative sbagliate. La piattaforma si occupa della parte digitale, distribuzione, calendario, messaggi, pagamenti, ma tutto ciò che è fisico sul territorio resta in capo a te. Le pulizie non sono incluse: le organizzi tu, autonomamente o tramite una ditta di fiducia. Il check-in fisico e la consegna delle chiavi restano a tuo carico o di qualcuno che deleghi in loco, non esiste un servizio di key exchange gestito da Holidu, né integrazione con smart lock o serrature elettroniche. Lo stesso vale per qualsiasi intervento di manutenzione: idraulico, elettricista, giardiniere, tutto a carico tuo.

Sul piano delle comunicazioni, i messaggi con gli ospiti passano attraverso i canali ufficiali delle piattaforme e la casella di posta interna di Holidu: non è possibile usare WhatsApp come canale di contatto diretto. E se sei abituato a usare strumenti di pricing esterni come PriceLabs o Beyond Pricing, sappi che al momento non sono integrati con Holidu, la piattaforma ha il proprio sistema di suggerimenti di prezzo e non prevede connessioni con tool di terze parti.

A livello di numeri, Holidu conta oggi oltre 30.000 host attivi in Europa, e oltre 3,2 milioni di ospiti hanno già prenotato tramite la piattaforma. Il team è composto da più di 700 dipendenti. Sul fronte delle tutele, esiste Holidu Protect: una copertura danni opzionale fino a 50.000 € per ogni struttura, pensata per darti un po' di tranquillità in più nel caso in cui qualcosa vada storto durante un soggiorno. Chi affitta sa che i danni succedono, non spesso, ma succedono, e sapere di avere una copertura concreta cambia il modo in cui si vive l'esperienza dell'affitto.

Insomma, se hai una o due case che affitti, vuoi essere presente su più portali senza impazzire e apprezzi avere un punto di riferimento in italiano quando hai bisogno di aiuto, Holidu è sicuramente una piattaforma che vale la pena conoscere.

Costi e commissioni

Uno degli aspetti che spesso preoccupa chi valuta una nuova piattaforma è il costo. La struttura di Holidu su questo fronte è abbastanza lineare: iscriversi è gratis e ci sono dei costi per pubblicare la proprietà che sono all'incirca 150€, ma per i lettori di Aranzulla.it c'è il 50% di sconto.

Il modello è a commissione sulle prenotazioni confermate: paghi solo quando guadagni, non per stare sulla piattaforma, non per le visualizzazioni dell'annuncio, non per i giorni in cui la casa è pubblicata ma non prenotata. Questo lo rende un modello con rischio zero in fase di avvio, se non arrivano prenotazioni, non spendi nulla.

Quando una prenotazione va a buon fine, Holidu trattiene una commissione del 6%. A questa si aggiunge la commissione del canale attraverso cui è arrivata la prenotazione: Airbnb, Booking.com, Vrbo e gli altri applicano ognuno le proprie percentuali, che variano da piattaforma a piattaforma. Queste commissioni aggiuntive ti vengono mostrate in modo trasparente, canale per canale, senza sorprese a fine mese. Non ci sono costi nascosti: la copertura danni Holidu Protect opzionale fino a 50.000 €, la gestione dei pagamenti e il supporto in italiano 7 giorni su 7 sono tutti inclusi senza sovrapprezzo.

Sul fronte del contratto, non ci sono vincoli di permanenza. Se decidi che la piattaforma non fa per te, puoi uscire senza penali. È un dettaglio che conta, perché significa che il rapporto si basa sui risultati, non su un abbonamento che continua a girare indipendentemente da come vanno le cose.

Come usare Holidu

Il processo per entrare sulla piattaforma è abbastanza guidato e non richiede competenze tecniche particolari.

Collegandoti alla pagina principale di Holidu trovi il pulsante Iscriviti gratuitamente che apre direttamente il modulo di registrazione: qui inserisci nome, cognome, email, numero di telefono, il comune o la regione in cui si trova la tua proprietà, e il numero di strutture che vuoi gestire. C'è anche un campo opzionale per un codice referral, nel caso in cui qualcuno ti abbia indirizzato alla piattaforma. Una volta compilato tutto, clicchi su Iscriviti gratuitamente.

Subito dopo la registrazione, ricevi un'email di attivazione con un link per confermare il tuo account. Una volta cliccato, ti viene chiesto di creare una password: inserisci la nuova password nel campo Nuova Password, confermala nel campo Conferma password, e clicchi su Invia. A questo punto il tuo account è attivo.

Il passaggio successivo è la verifica del numero di telefono. Holidu invia un codice a 6 cifre via SMS al numero che hai fornito in fase di registrazione. Lo inserisci nell'apposita schermata e clicchi Continua. Il codice ha una scadenza di 6 minuti, quindi non tardare troppo, nel caso, puoi richiederne uno nuovo.

Dopo la verifica, ti viene chiesto di completare il tuo profilo nella schermata Conosciamoci meglio, dove puoi confermare o modificare nome, cognome e numero di telefono. Clicchi Continua e sei dentro.

A questo punto accedi alla dashboard principale di Holidu. Nel menu laterale sinistro trovi tutte le sezioni principali: Home, Assistente, Messaggi, Prenotazioni, Calendario, Strutture, Rendimento, Prenotazioni dirette, Dati Finanziari e Strumenti. In fondo alla pagina ci sono anche i link al Centro assistenza e al Programma referral. Al tuo primo accesso, la schermata centrale ti invita subito ad agire con un pulsante ben visibile: Crea la tua proprietà.

Cliccando su Crea la tua proprietà, parte il flusso guidato per inserire la tua struttura. Il primo passo ti chiede quante proprietà stai pubblicando: puoi scegliere tra Una struttura singola (appartamento, villa, chalet, studio), oppure Multi-unità, per chi gestisce più unità con lo stesso indirizzo, come più appartamenti nello stesso edificio o più camere in un agriturismo. Nel caso più comune, quello del proprietario di una seconda casa, selezionerai la prima opzione e clicchi Avanti.

Da qui in poi compili la scheda della tua struttura: tipo di immobile, indirizzo, numero di camere e bagni, capienza massima, servizi disponibili come Wi-Fi, parcheggio o aria condizionata, e le prime foto. Vale la regola generale: più informazioni fornisci, più il tuo annuncio sarà completo e visibile sui portali.

Se la tua casa si trova in una delle zone coperte dal servizio, puoi richiedere il servizio fotografico professionale gratuito (il che garantisce fino a 5 volte più prenotazioni). Un fotografo viene direttamente da te e immortala gli spazi nel modo migliore. Come già accennato in precedenza, le foto sono uno dei fattori che incidono di più sulle prenotazioni, e avere scatti professionali invece di foto fatte con il telefono può fare una differenza concreta.

Dopo aver completato la scheda, scegli su quali canali distribuire il tuo annuncio tra gli oltre 25 disponibili. Puoi attivarli tutti oppure selezionare solo quelli più adatti al tuo tipo di struttura e al pubblico che vuoi raggiungere.

A questo punto imposti prezzi e disponibilità: inserisci il prezzo base per notte e il calendario delle date in cui la casa è disponibile. Holidu ti propone dei suggerimenti di prezzo basati sul mercato locale, ma la decisione finale spetta sempre a te.

Una volta confermata la pubblicazione, il tuo annuncio viene distribuito sui canali selezionati. Il tempo di go-live varia da qualche giorno a un paio di settimane a seconda dei canali scelti e dei loro tempi di revisione, non è istantaneo, ma è un processo completamente automatico. Non devi fare nulla di manuale su ciascuna piattaforma.

Come vedi è tutto molto semplice. Ad ogni modo, se hai bisogno di ulteriori dettagli o hai domande specifiche, non esitare a visitare il centro assistenza di Holidu.

Articolo realizzato in collaborazione con Holidu.