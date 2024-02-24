Walliance: come investire nell’immobiliare con l’intelligenza artificiale

Hai mai pensato di investire nel settore immobiliare ma ti sei sentito sopraffatto dalla complessità della documentazione, dalle analisi di mercato e dalla necessità di seguire costantemente ogni opportunità? Beh, lascia che ti racconti come l’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente questo mondo, rendendo accessibile a chiunque ciò che un tempo era riservato solo agli investitori più esperti. Walliance, piattaforma di crowdfunding immobiliare con oltre 100.000 utenti registrati e più di 9.000 investitori attivi, ha integrato soluzioni AI avanzate che stanno cambiando completamente le regole del gioco. Non si tratta più di dover passare ore a leggere complessi documenti tecnici o di attendere per ricevere risposte alle proprie domande dal supporto clienti: grazie all’intelligenza artificiale, ogni aspetto dell’esperienza di investimento è stato semplificato e reso intuitivo come mai prima d’ora.

L’innovazione più significativa per Walliance riguarda l’integrazione di un assistente AI nella gestione del supporto clienti, attivo dalla metà del 2025, che oggi gestisce autonomamente circa il 30% delle richieste di assistenza. Altra grande rivoluzione per l’investitore sta nell’intelligenza artificiale applicata all’analisi della documentazione degli investimenti: ogni offerta proposta sulla piattaforma viene esaminata anche dall’AI, che semplifica drasticamente il processo di due diligence di chi investe. In pratica, ciò che un tempo richiedeva competenze tecniche avanzate e diverse ore di studio, ora viene elaborato e presentato in modo chiaro e comprensibile grazie all’AI, permettendoti di valutare più rapidamente se un’opportunità fa al caso tuo.

Questa evoluzione tecnologica non rappresenta solo un vantaggio operativo per la piattaforma, ma soprattutto un beneficio concreto per te come investitore. L’accesso alle informazioni diventa immediato, le risposte ai tuoi dubbi arrivano in tempo reale, e la trasparenza è garantita in ogni fase del processo, grazie anche al richiamo alla fonte esatta della documentazione. Con una community di migliaia di investitori attivi e una gestione intelligente delle relazioni grazie all’AI, Walliance dimostra come la tecnologia possa democratizzare davvero gli investimenti immobiliari, trasformando quello che sembrava un mondo complicato in un’opportunità concreta e accessibile per tutti. Continua a leggere per saperne di più.

Come l’IA cambia gli investimenti immobiliari

L’intelligenza artificiale sta letteralmente rivoluzionando il settore degli investimenti, compreso quello degli investimenti immobiliari alternativi: fino a poco tempo fa, se volevi investire in progetti immobiliari o strumenti finanziari un po’ più complessi di un semplice conto deposito, dovevi sorbirti montagne di documenti pieni di termini incomprensibili.

Ora, invece, proprio grazie alla IA, si può avere accanto a sé un assistente personale che conosce ogni singolo dettaglio dell’investimento proposto, sempre disponibile a spiegare in parole semplici qualsiasi cosa non si riesca a capire bene.

A tal proposito, voglio parlarti di Walliance, che si occupa di crowdfunding immobiliare (cioè permette di investire in progetti immobiliari insieme ad altri investitori, anche con cifre relativamente basse) e del finanziamento di operazioni green legate al settore delle energie rinnovabili e che ha integrato l’AI in diversi aspetti del servizio con risultati impressionanti.

Prima di tutto, in Walliance hanno attivato un chatbot intelligente per l’assistenza clienti che da solo gestisce circa il 30% delle richieste mensili di supporto. Pensa che numeri stiamo parlando: con oltre 100.000 utenti registrati e più di 9.000 investitori attivi, dare assistenza personalizzata a tutti sarebbe praticamente impossibile senza l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Ma la vera rivoluzione non sta tanto nell’assistenza clienti (che pure è comodissima), quanto nel modo in cui l’AI ti aiuta a capire davvero su cosa stai investendo. Hai presente quando leggi la scheda di un progetto immobiliare e ti ritrovi davanti termini come IRR, ROI, TAN e altre sigle misteriose? Ecco, invece di dover cercare su Google ogni singola parola o di rinunciare a capire e investire alla cieca (pessima idea, te lo dico subito), adesso puoi semplicemente chiedere all’intelligenza artificiale integrata nella piattaforma: "Che cos’è il TAN?" oppure "Spiegami come funziona questa quota che sto acquistando" e ottenere una risposta chiara, immediata e personalizzata sul tuo livello di conoscenza.

Questo è fondamentale perché investire senza capire cosa stai facendo è come guidare bendato: prima o poi vai a sbattere. L’educazione finanziaria (che in gergo tecnico chiamiamo EduFin) non è un dettaglio accessorio, ma la base per prendere decisioni consapevoli. E qui l’intelligenza artificiale fa la differenza: trasforma ogni investimento in un’occasione di apprendimento. Vuoi sapere cosa significa "aumento di capitale"? Chiedi all’AI. Non ti è chiaro come vengono calcolati i ricavi attesi di un progetto? Chiedi all’AI. Hai dubbi sulle tempistiche o sui costi previsti? Indovina un po’? Chiedi all’AI.

Un esempio concreto di come funziona tutto questo è Walliance Ai, l’assistente virtuale di Walliance. Non è il classico chatbot limitati che ti risponde in modo poco utile e ti fa venire voglia di lanciare il computer dalla finestra. Walliance Ai è un vero e proprio agente intelligente disponibile 24/7 che può risponderti su questioni pratiche come l’apertura del Wallet digitale (il portafoglio elettronico dove gestisci i tuoi soldi sulla piattaforma), la gestione dei documenti, e persino aspetti fiscali di base. Le risposte sono veloci, precise e contestualizzate rispetto alla tua situazione specifica.

Ma dove l’intelligenza artificiale diventa davvero rivoluzionaria è nelle schede progetto degli investimenti proposti. Immagina di trovarti davanti alla presentazione di un nuovo progetto immobiliare: un edificio da ristrutturare, o un complesso residenziale da costruire. Prima dovevi scaricarti il business plan (magari un PDF di cinquanta pagine), leggertelo tutto, cercare di capire i numeri, valutare i rischi, e sperare di non aver frainteso qualcosa di importante. Adesso, invece, le schede progetto diventano interattive: puoi fare domande direttamente all’AI e ottenere spiegazioni personalizzate su qualsiasi aspetto del progetto. È un po’ come avere un esperto finanziario seduto accanto a te che ti spiega tutto quello che non capisci, ma senza dovergli pagare la consulenza oraria.

Vuoi capire meglio perché il progetto prevede determinati costi? Chiedi. Hai dubbi sui tempi di realizzazione? Chiedi. Non ti è chiaro come verrà calcolato il rendimento? Chiedi. L’intelligenza artificiale analizza tutta la documentazione del progetto (parliamo di montagne di dati finanziari, proiezioni, documenti legali) e te la rende comprensibile in tempo reale, con un linguaggio che puoi effettivamente capire.

Questo processo si chiama due diligence (che in italiano significa più o meno "dovuta diligenza", cioè il processo di verifica e analisi che dovresti fare prima di investire), e tradizionalmente richiedeva competenze tecniche specifiche o l’aiuto di professionisti. Ora l’AI semplifica enormemente questo lavoro, permettendo anche a chi non ha una laurea in economia di capire davvero dove sta mettendo i suoi soldi.

E pensa che questo è solo l’inizio. Al momento, l’intelligenza artificiale viene usata principalmente nella fase pre-investimento, cioè per aiutarti a capire e valutare i progetti prima di decidere se investire o meno. Ma il futuro (anzi, il futuro prossimo) prevede che l’AI diventi parte integrante anche del project monitoring, cioè del monitoraggio dei progetti in cui hai già investito. Cosa significa? Che l’intelligenza artificiale potrà fornirti aggiornamenti intelligenti sull’andamento dei tuoi investimenti, elaborare report sintetici che evidenziano le informazioni davvero importanti, segnalarti eventuali ritardi rispetto al piano originale o potenziali rischi che stanno emergendo.

Immagina di ricevere non solo i soliti aggiornamenti standard che arrivano a tutti gli investitori, ma insight personalizzati basati sul tuo portafoglio specifico, con l’AI che ti dice: "Ehi, nel progetto X si è verificato un ritardo di due mesi nella fase di costruzione, ecco cosa significa per i tempi di rendimento" oppure "Il progetto Y sta andando meglio del previsto, i lavori sono in anticipo di tre settimane". È un livello di personalizzazione e tempestività che fino a poco tempo fa era semplicemente impensabile.

La cosa interessante è che questa trasformazione non riguarda solo le grandi banche d’investimento o i fondi riservati ai super-ricchi. Stiamo parlando di strumenti che rendono gli investimenti alternativi (quelli diversi dai classici conti deposito o fondi comuni) accessibili anche a persone normali, con capitali normali, ma che finalmente hanno accesso a informazioni e strumenti di analisi che prima erano privilegio di pochi.

L’obiettivo, in sostanza, è rendere tutto più trasparente, più accessibile e soprattutto più comprensibile. Perché il rischio negli investimenti ci sarà sempre (e chi ti dice il contrario ti sta mentendo spudoratamente), ma c’è una bella differenza tra il rischio consapevole, che hai valutato e deciso di correre, e il rischio inconsapevole, dove investi senza capire cosa stai facendo solo perché "ti hanno detto che rende bene".

Ovviamente, e ci tengo a sottolinearlo, l’AI non prende decisioni al posto tuo. Non è che deleghi tutto a un robot e lui decide dove investire i tuoi risparmi. L’intelligenza artificiale è un assistente, un facilitatore, uno strumento che ti aiuta a capire, a informarti, a valutare. Le decisioni finali le prendi sempre tu, ma lo fai in modo molto più consapevole e informato di quanto sarebbe stato possibile anche solo pochi anni fa. Maggiori info qui.

Come investire su Walliance

La prima cosa da fare per investire su Walliance è creare un account gratuito, direttamente dal sito ufficiale oppure scaricando l’app per Android/iOS. Durante la registrazione ti verrà chiesto di inserire alcuni dati base come il Paese dove risiedi, la tua email, una password, il codice fiscale e il numero di telefono.

Una volta registrato dovrai validare il tuo profilo. Vai nella sezione Account e troverai la voce Valida profilo: prima verifica che i tuoi dati personali siano corretti, poi conferma la tua identità caricando una foto del tuo documento (carta di identità, passaporto o patente) e un selfie – il classico KYC insomma. Dunque inserisci i dati del tuo conto corrente per attivare il Wallet Mangopay, che è fondamentalmente il portafoglio digitale che userai per gestire i soldi dei tuoi investimenti. Poi devi compilare il Questionario di Antiriciclaggio (serve a proteggere tutti da frodi e truffe) e il Questionario di Appropriatezza, che verifica che tu abbia le conoscenze minime per capire i rischi di questo tipo di investimenti. Infine dichiari che tipo di investitore sei secondo le normative e fai una simulazione sulla tua capacità di sostenere eventuali perdite. Quando avrai completato tutto, riceverai un’email di conferma.

A questo punto sei pronto, ma devi aspettare che venga pubblicata un’offerta di investimento. Su Walliance ne escono circa due al mese. Prima di poter investire, ogni progetto passa per due fasi: coming soon, dove vedi solo informazioni basilari (come la location del progetto), e anteprima, che dura 48 ore e ti permette di vedere tutti i dettagli del progetto, compresi i documenti necessari per valutarlo bene. In questa fase puoi anche fare domande nella sezione Q&A (gestita direttamente dal project supervisor, una persona che lavora nel team Real Estate di Walliance) o chiedere direttamente all’intelligenza artificiale Walliance AI.

Quando scadono le 48 ore, la raccolta si apre ufficialmente e puoi investire. Il processo è semplicissimo: confermi quanto vuoi investire, verifichi i tuoi dati, paghi tramite il Wallet Mangopay (se non hai abbastanza saldo puoi ricaricarlo con un bonifico) e scarichi la conferma. Se non paghi subito, hai comunque 4 giorni per fare il bonifico. I soldi vengono tenuti bloccati fino alla chiusura della campagna: se va a buon fine, l’investimento è fatto, altrimenti ti vengono restituiti (senza costi o interessi).

Dopo l’investimento puoi seguire tutto dalla sezione Report dove trovi il conto economico, la timeline dei lavori (il GANTT), le foto del progetto nella Gallery e tutte le comunicazioni. Ogni trimestre ricevi un report dettagliato e ogni mese aggiornamenti dal supervisore del progetto. Nella tua Dashboard personale hai poi una visione completa di tutti i tuoi investimenti, con i flussi di cassa previsti e il saldo del tuo wallet sempre sott’occhio. Per maggiori dettagli puoi consultare il sito ufficiale di Walliance e la mia guida dedicata.

