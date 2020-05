Dopo averci pensato a lungo, hai deciso di installare nella tua abitazione un impianto fotovoltaico. Prima, però, vorresti sapere quali sono gli incentivi economici previsti e la procedura dettagliata per richiederli. Per questo motivo, ti è stato consigliato di contattare GSE (Gestore dei Servizi Energetici), una società italiana interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze che ricopre un ruolo centrale nell’incentivazione e nello sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia.

Non avendo la minima idea su come procedere per parlare con un operatore GSE in carne e ossa, hai effettuato alcune ricerche sul Web e sei finito dritto su questa mia guida. Le cose stanno così, vero? Allora lasciati dire che sei capitato nel posto giusto al momento giusto. Nei prossimi paragrafi, infatti, ti spiegherò come chiamare GSE indicandoti tutte le soluzioni a tua disposizione.

Per prima cosa, ti fornirò le indicazioni necessarie per contattare telefonicamente la società in questione e ottenere informazioni generiche; successivamente, troverai la procedura dettagliata per accedere all’area clienti di GSE e aprire una segnalazione, con anche la possibilità di prenotare una chiamata da parte di un operatore del servizio. Inoltre, ti mostrerò come ottenere supporto anche tramite gli altri canali di contatto messi a disposizione da GSE. Se sei d’accordo, dunque, non perdiamo altro tempo prezioso e passiamo sùbito all’azione. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Numero per chiamare GSE

La prima soluzione che puoi prendere in considerazione per chiamare GSE è comporre il numero verde dedicato alle informazioni di carattere generale, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00. La chiamata è gratuita da rete fissa.

Per procedere, componi il numero 800.16.16.16 e avvia la chiamata. Dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto e l’informativa sulla privacy, segui attentamente le indicazioni della voce guida e premi il tasto relativo all’opzione di tuo interesse: 1 per richiedere le credenziali d’accesso all’area clienti GSE o la rettifica dei dati anagrafici; 2 per informazioni sul conto termico; 3 per conto energia; 4 per ritiro dedicato e scambio sul posto; 5 per FAR elettriche, certificati verdi, tariffe GRIN e garanzia d’origine; 6 per certificati bianchi o con generazione ad alto rendimento; 7 per biometano e biocarburanti e 8 per informazioni relative alla documentazione antimafia.

Ricorda che la combinazione da premere potrebbe cambiare in qualsiasi momento, quindi ascolta attentamente le indicazioni della voce registrata. Fatta la tua scelta, non devi far altro che rimanere in attesa e attendere la disponibilità di un operatore GSE che risponderà a tutte le tue domande.

Ti sarà utile sapere che per ottenere supporto dedicato o avere informazioni relative a una pratica o un determinato pagamento, è necessario registrarsi sul sito ufficiale di GSE e aprire una segnalazione, con anche la possibilità di prenotare una chiamata da parte di un operatore.

Come farsi chiamare da GSE

Come accennato nelle righe precedenti, per ottenere supporto è necessario accedere all’area clienti di GSE e aprire una segnalazione. In questo frangente, c’è anche la possibilità di farsi chiamare da un operatore GSE.

Se ritieni questa la soluzione più adatta alle tue esigenze, collegati al sito ufficiale di GSE, fai clic sulla voce Accedi, in alto a destra, inserisci i dati associati al tuo account nei campi Inserisci la tua User ID e Inserisci la tua Password e premi sul pulsante Accedi, per effettuare il login.

Se, invece, non ti sei ancora registrato sul sito di GSE, seleziona l’opzione Registrati, leggi quanto riportato nel box Informativa privacy e clicca sul pulsante Continua. Nella nuova pagina aperta, inserisci i dati richiesti nei campi Nome, Cognome, Codice fiscale, Cellulare ed Email, apponi il segno di spunta accanto all’opzione Accetto, per accettare le condizioni d’uso del portale di GSE, e metti il segno di spunta accanto alla voce Non sono un robot, per verificare la tua identità.

Clicca, poi, sul pulsante Conferma, verifica che i dati riportati a schermo siano corretti e premi nuovamente sul pulsante Conferma. A questo punto, accedi alla tua casella di posta elettronica, individua l’email inviata da GSE e clicca sul pulsante Completa la registrazione presente al suo interno, per attivare il tuo account e completare la registrazione.

Crea, quindi, una password per accedere alla tua area personale, inserendola nei campi Nuova password e Conferma password, apponi il segno di spunta accanto alla voce Accetto e clicca sul pulsante Prosegui, per visualizzare e annotare il tuo User ID (corrisponde al tuo codice fiscale) che, insieme alla password creata poc’anzi, ti servirà per accedere alla tua area personale.

Dopo aver effettuato l’accesso all’area clienti GSE con le credenziali associate al tuo account, seleziona l’opzione Supporto, indica il servizio per il quale stai richiedendo assistenza, selezionando una delle opzioni disponibili tra Conto energia, Accesso area clienti, Scambio sul posto, Conto termico, Ritiro dedicato, Autoconsumo, MPE ecc., e specifica un argomento, che varia a seconda del servizio scelto in precedenza (es. sei stai richiedendo supporto per il tuo conto energia, seleziona una delle opzioni disponibili tra Contratto, Pagamenti, Dispacciamento, Interventi tecnici ecc.).

Adesso, inserisci l’oggetto della segnalazione nel campo apposito, clicca sul pulsante Conferma e, nella nuova pagina aperta, inserisci i dati richiesti nei campi Operatore e Descrizione (con la tua richiesta). Apponi, poi, il segno di spunta accanto alle opzioni Ho letto l’informativa ed acconsento al trattamento dei miei dati personali e Non sono un robot, individua la voce Come preferisci essere contattato?, premi sul pulsante Telefono e verifica che il numero di telefono riportato a schermo sia quello sul quale intendi essere chiamato. Clicca, quindi, sul pulsante Conferma e il gioco è fatto. Non appena disponibile, sarai contatto telefonicamente da un operatore GSE.

Nel caso in cui non avessi associato al tuo account un numero di telefono, o se il numero sul quale intendi essere contattato è diverso da quello indicato in fase di registrazione, fai clic sul tuo nome, in alto a destra, seleziona l’opzione Profilo dal menu che si apre e, nella nuova schermata visualizzata, scegli l’opzione Profilo utente.

Individua, quindi, la sezione Informazioni di contatto, clicca sul pulsante +, inserisci il tuo numero di cellulare nei campi Inserisci cellulare e Conferma cellulare e premi sul pulsante Conferma. Infine, clicca sull’opzione Certifica cellulare visibile in prossimità dalla voce Stato, inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato tramite SMS nel campo Codice di sicurezza e premi sul pulsante Conferma, per verificare il numero di telefono e associarlo al tuo account GSE.

Altri metodi per contattare GSE

Oltre all’assistenza telefonica, devi sapere che GSE ha messo a disposizione ulteriori canali di contatto, sia per avere informazioni preliminari relative ai servizi offerti che per richiedere supporto. Quali sono? Te lo dico sùbito!

Tramite email

Per richiedere supporto tramite email, collegati al sito ufficiale di GSE, fai clic sul pulsante Accedi, in alto a destra, e inserisci le credenziali associate al tuo account e premi sul pulsante Accedi, per accedere alla tua area personale.

Adesso, clicca sull’opzione Supporto, seleziona il servizio di tuo interesse (Conto energia, Accesso area clienti, Scambio sul posto, Conto termico ecc.), specifica il motivo della tua richiesta, scegliendo una delle opzioni disponibili (es. Pagamenti, Contratto, Informazioni preliminari ecc.), inseriscine l’oggetto nel campo apposito e premi sul pulsante Conferma.

Nella nuova schermata visualizzata, specifica il tuo operatore energetico tramite l’apposito menu a tendina, inserisci l’eventuale numero di pratica alla quale ti riferisci nel campo Numero pratica e inserisci la descrizione della tua segnalazione nel campo Descrizione. Se ne hai la necessità, puoi anche allegare eventuali documenti o immagini, cliccando sull’opzione Aggiungi allegati.

A questo punto, apponi i segni di spunta richiesti per accettare l’informativa sulla privacy e verificare la tua identità, e premi sul pulsante Email, per inviare la tua richiesta tramite email. Cliccando sull’opzione Le tue segnalazioni, in alto, puoi visualizzare tutte le tue segnalazioni e il relativo stato (In lavorazione, In attesa di un tuo intervento e Chiuse).

Infine, ti segnalo che puoi contattare GSE anche tramite PEC inviando un’email all’indirizzo gsespa@pec.gse.it.

Tramite Twitter

GSE è presente anche su Twitter e consente di inviare messaggi sia per ottenere assistenza che per avere maggiori informazioni sui specifici servizi.

Per farlo, avvia l’app di Twitter per dispositivi Android e iPhone/iPad o collegati al sito ufficiale del social network, accedi al profilo ufficiale @GSErinnovabili e premi sul pulsante per inviare un nuovo Tweet. A questo punto, inserisci il tuo messaggio nel campo apposito e premi sul pulsante Twitta, per inviare un messaggio pubblico.

Non appena un operatore GSE prenderà in carico la tua richiesta, potrai continuare la conversazione in privato e fornire ulteriori dettagli richiesti, come l’eventuale numero del tuo conto energetico, il numero di pratica al quale fai riferimento e tutti i dati necessari per ottenere assistenza.