NoiPA, il portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze riservato ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, è una risorsa che usi regolarmente per via del tuo lavoro. Essendo sorta la necessità di contattare l'assistenza di NoiPA, hai cercato online qualche informazione in più a questo riguardo ed è così che sei finito su questo mio tutorial.

Beh, in tal caso lasciatelo dire: ti trovi proprio nel posto giusto! Nelle prossime righe, infatti, avrò modo di spiegarti come contattare NoiPA mediante alcune opzioni di supporto che, ti anticipo fin da adesso, non sono tantissime. In ogni caso non hai motivo di temere: trovi tutto spiegato nel dettaglio nelle prossime righe.

Se sei pronto per iniziare, mettiamo da parte le chiacchiere e procediamo! Forza e coraggio: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ti serve per concentrarti sulla lettura dei prossimi paragrafi e poi attua le “dritte” che ti darò. Buona lettura!

Indice

Come contattare NoiPA telefonicamente

Desideri sapere come contattare NoiPA per informazioni analizziamo la prima opzione di supporto: il telefono. NoiPA, infatti, ha messo a disposizione il numero verde 800 991 990, attivo da lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 18:00.

Se ti stai chiedendo se è possibile utilizzarlo anche da mobile, in quanto vorresti contattare NoiPA con il cellulare, mi dispiace ma la cosa non è fattibile: il numero, infatti, funziona solo da rete fissa.

Per dirla tutta, quando ho preparato la stesura di questa guida ho provato più volte a contattare il numero verde in questione dal mio telefono fisso, ma invano: per qualche motivo il servizio risultava non disponibile. Se dovessi riscontrare questo problema, quindi, sappi che potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento del customer care di NoiPA.

Come contattare NoiPA online

Il modo migliore per mettersi in contatto con NoiPa è utilizzare il modulo online presente sulla piattaforma. Lascia che ti spieghi come avvalertene.

Tanto per cominciare, recati su questa pagina presente sul sito di NoiPA, scorri la pagina fino alla sezione Richiedi assistenza tramite il modulo di contatto e seleziona una delle quattro categorie tra quelle elencate: Amministrato, Modulo Valutazione e Performance, Ente creditore o Percettore di pensione.

Ora, nella pagina che si apre, fornisci tutte le informazioni che ti vengono richieste nelle sezioni Dati Utente e Dati della segnalazione: Nome, Cognome, Codice Fiscale/P. IVA, Ragione sociale, Numero d'iscrizione, Telefono, Email, Amministrazione, Area, Tematica, Tipo di problema, Descrizione, etc.

Successivamente, fornisci nel campo di testo Codice i caratteri alfanumerici che vedi nell'immagine posta di fianco (sulla sinistra), così da superare la verifica captcha. Per concludere, poi, allega eventuali file necessari per avanzare la richiesta cliccando sul bottone Scegli file e selezionandoli dalla finestra apertasi.

Quando sei pronto per farlo, poi, fai clic sul bottone Invia e il gioco è fatto. Non ti resta che attendere di essere ricontattato dall'assistenza utenti di NoiPA a uno dei recapiti che hai fornito con il modulo online che hai appena inviato e seguire le indicazioni che ti verranno fornite per venire a capo della situazione oggetto della tua segnalazione.

Come contattare NoiPA via mail

Se desideri contattare NoiPA via mail, sappi che al momento della stesura di questa guida non è stato allestito un indirizzo da usare a tale scopo.

Se vuoi, comunque, puoi rivolgerti all'assistenza utenti mediante il modulo online di cui ti ho parlato nel capitolo dedicato.

Come contattare NoiPA per account bloccato

Se intendi contattare NoiPA per account bloccato e non hai usato in modo illecito il servizio ti consiglio di contattare l'assistenza tramite le modalità di cui ti ho parlato nelle righe precedenti, andando a segnalare la cosa. Specifica da quanto tempo il tuo account risulta inaccessibile e fornisci quanto più dettagli possibile, così da far comprendere la situazione all'operatore che prenderà in carico la tua richiesta.