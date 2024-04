La tua asciugatrice fa dei rumori strani oppure ha smesso di funzionare del tutto e ora vorresti provare a smontarla per verificare qual è il guasto? O forse vorresti smontare l'asciugatrice con l'obiettivo di pulire per bene tutte le parti interne? Benissimo, allora in questo articolo troverai sicuramente delle istruzioni utili per te, in quanto sto per parlarti proprio di come smontare asciugatrice.

In questa guida ti parlerò anzitutto delle procedure generiche da seguire che sono sempre più o meno valide per tutti i modelli di asciugatrici, dopodiché ti mostrerò come agire in modo più dettagliato con alcune delle marche di asciugatrici più diffuse attualmente sul mercato. Dopo aver detto tutto ciò, direi che possiamo passare oltre ed entrare così nel vivo dell'argomento. Prenditi giusto qualche minuto di tempo libero, mettiti davanti alla tua asciugatrice e leggi cosa ho da proporti qui di seguito. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti una buona continuazione!

ATTENZIONE: smontare un'asciugatrice in modo maldestro potrebbe causare grossi danni al tuo elettrodomestico. Ti consiglio, dunque, di procedere solo se sai bene ciò che stai facendo oppure se con te è presente una persona competente in materia. Non mi assumo alcuna responsabilità di ciò che farai con le informazioni contenute in questa pagina. Tutto chiaro? Sì? Allora possiamo pure procedere.

Indice

Come smontare un'asciugatrice

In questa prima parte ti parlerò di come smontare un'asciugatrice, illustrandoti delle procedure generiche che sono più o meno valide per tutti i modelli. Detto ciò, la prima cosa da fare è sempre quella di scollegare l'alimentazione elettrica prima di qualsiasi altra operazione, al fine di lavorare in sicurezza.

A questo punto devi sapere che con alcuni modelli di asciugatrici è sufficiente che si smonti solamente il top (la parte superiore) svitando le apposite viti. Altri modelli, per accedere alle parti interne, richiedono invece di rimuovere uno o entrambi i fianchi svitando sempre le relative viti.

Ora, indipendentemente dal modello di asciugatrice in tuo possesso, in genere dovresti rimuovere il contenitore dell'acqua che si trova spesso in alto a sinistra (ma può essere anche a destra in altri modelli).

Fatto ciò, non dovrai fare altro che individuare le viti nella parte frontale, utilizzare un cacciavite idoneo (spesso di tipo torx o anche a stella) e poi procedere svitandole. Una volta rimosse le viti, ricordati di metterle in un contenitore in modo da non perderle! Una volta che hai finito con la parte frontale, recati sul retro e procedi svitando anche quelle viti e infine tira il coperchio superiore verso di te e poi alzalo per rimuoverlo.

Se con la tua asciugatrice è necessario rimuovere anche i fianchi, individua le quattro o sei viti presenti lungo il perimetro di ciascun fianco e svitale. Fatto ciò, tira il coperchio laterale verso l'alto per sfilarlo e quindi rimuoverlo.

Dopo averti dato queste istruzioni molto generiche, andiamo ora a vedere assieme come agire con alcune delle marche di asciugatrici presenti in commercio. Siccome darti delle indicazioni precise per ogni singolo modello di ogni singola marca sarebbe praticamente impossibile per me (vista la gran mole di asciugatrici presenti sulla piazza), ti illustrerò in particolare come reperire il manuale d'uso della tua asciugatrice tramite il sito Internet ufficiale dell'azienda produttrice.

Come smontare asciugatrice Candy

Hai comprato un'asciugatrice Candy e ora ti stai chiedendo come smontare asciugatrice Candy? Benissimo, allora ti informo che puoi facilmente reperire il libretto d'istruzioni del tuo specifico modello tramite questa pagina del sito Internet di Candy.

Una volta entrato nella pagina, utilizza il menu a tendina Linea prodotto e seleziona la voce Asciugatrici. A questo punto scorri leggermente in basso la pagina e nel successivo menu a tendina consulta tutti i modelli di asciugatrici presenti oppure scrivi direttamente il codice prodotto del tuo modello nel secondo campo di testo. Se la tua ricerca produce un risultato, nella parte inferiore dello schermo avrai poi la possibilità di premere sul simbolo del download per scaricare il manuale d'uso in PDF della tua asciugatrice.

Come smontare asciugatrice Whirlpool

Hai cercato sul Web delle istruzioni su come smontare asciugatrice Whirlpool? Ebbene, oltre alle indicazioni generali che hai trovato nel primo capitolo, ti posso dire che puoi trovare informazioni più precise e dettagliate circa il tuo modello di asciugatrice, su questa pagina del sito Internet ufficiale di Whirlpool.

Dopo che sei entrato nella pagina, quindi, scrivi nel campo di testo proposto il codice commerciale della tua asciugatrice e premi poi sulla lente d'ingrandimento. Se la ricerca va a buon fine, il sito ti proporrà allora un manuale in PDF da scaricare.

Come smontare asciugatrice Hoover

L'asciugatrice davanti a te è marchiata Hoover e ti stai ora chiedendo come smontare asciugatrice Hoover? Molto bene, allora sono ben felice di informarti che tramite questa pagina del sito Internet ufficiale di Hoover puoi trovare il libretto d'istruzioni del tuo modello di asciugatrice.

Una volta che sei entrato nella pagina del sito, scorri in basso fino a quando non trovi il menu a tendina Linea prodotto. Dal menu seleziona quindi la voce Asciugatrici e poi puoi o utilizzare il menu a tendina Modello per cercare tutti i modelli di asciugatrici a disposizione oppure puoi scrivere il codice prodotto della tua asciugatrice nel campo di testo in basso.

Come smontare asciugatrice Miele

Hai optato per un'asciugatrice Miele e ora devi smontarla ma non sai come smontare asciugatrice Miele? Beh, allora ti dico da subito che puoi trovare istruzioni precise e dettagliate su come agire su questa pagina del sito Internet ufficiale di Miele la quale ti permette di scaricare il libretto d'istruzioni della tua asciugatrice.

Una volta entrato nella pagina, inserisci o il Modello o il N. fabbr. della tua asciugatrice nei campi di testo proposti e poi premi sul pulsante CERCA in basso. Se la ricerca va a buon fine, avrai da subito la possibilità di scaricare il manuale d'uso in PDF.

Come smontare asciugatrice Hotpoint Ariston

La tua è un'asciugatrice Hotpoint Ariston e stai cercando consigli su come smontare asciugatrice Hotpoint Ariston? Allora ti posso da subito dire che su questa pagina del sito Internet ufficiale dell'azienda hai la possibilità di trovare il manuale d'istruzioni del tuo specifico modello di asciugatrice.

Dopo che sei entrato nella pagina del sito che ti ho poc'anzi indicato, non dovrai fare altro che inserire il codice commerciale della tua asciugatrice nel campo di testo proposto e premere poi sulla lente d'ingrandimento. Se la ricerca produce dei risultati, allora premi semplicemente sul pulsante del download per scaricare il libretto d'istruzioni in PDF.

Come smontare asciugatrice Bosch

Vorresti sapere come smontare asciugatrice Bosch? La prima cosa che potresti fare è dunque quella di accedere a questa pagina del sito Internet ufficiale di Bosch e scorrere poi in basso fino a quando non trovi il campo di testo SI PREGA DI INSERIRE IL MODELLO. Inserisci, dunque il codice modello della tua asciugatrice e premi poi sul pulsante Ricerca. Se tutto va per il verso giusto, vedrai nella parte sottostante uno o più manuali da scaricare in PDF.

Come smontare asciugatrice LG

La tua è un'asciugatrice marchiata LG e ti piacerebbe tanto sapere come smontare asciugatrice LG? Benissimo, allora per avere informazioni più precise su come agire con il tuo modello di asciugatrice, visita pure questa pagina del sito Internet ufficiale di LG, tramite la quale è possibile reperire il manuale d'uso della tua asciugatrice.

Una volta che sei entrato nel sito, scrivi nel campo di testo Digita il codice del modello o una parola chiave il codice prodotto della tua asciugatrice. Come puoi notare, mentre digiti il codice prodotto ti vengono proposti anche dei suggerimenti di ricerca. Se la ricerca va dunque a buon fine e sei riuscito a trovare il modello giusto di asciugatrice, nella parte sottostante avrai la possibilità di scaricare il manuale d'uso in formato PDF.