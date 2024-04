Migliori asciugatrici: guida all’acquisto (aprile 2024)

Hai deciso che è il giunto il momento per te di comprare un'asciugatrice e evitare la noia di dover ogni volta stendere i panni ad asciugare. Tuttavia, non riesci capire quale sia il modello che fa al caso tuo, perché in circolazione ce ne sono troppi, così, non sapendo scegliere, hai pensato che forse in questo io potevo aiutarti.

Come dici? Ho proprio colto nel segno? Allora sarai felice di sapere che capiti proprio a pennello, infatti oggi ti mostrerò quali sono le migliori asciugatrici che puoi trovare. E non parlo semplicemente di indicarti marca e modello, ma ti spiegherò come riconoscere quella che fa al caso tuo in base al sistema di asciugatura e alle altre caratteristiche tecniche.

Scommetto che non vedi l'ora di saperne di più, perciò basta chiacchiere! Tutto quello che devi fare è sederti bello comodo a leggere questa guida, dopo sarai in grado di scegliere in completa autonomia qual è l'asciugatrice migliore per te. A me non resta che augurarti buona lettura e, soprattutto, buon acquisto!

Migliori asciugatrici

Candy Smart Pro CSOE H8A2DE-S

La Candy Smart Pro CSOE H8A2DE-S è un'asciugatrice a pompa di calore, carica frontale e libera installazione, con una capacità di 8 kg, ideale per soddisfare le esigenze di una famiglia. Realizzata in Italia, si presenta con un design moderno e colore bianco, misurando 59,6x58,5x85 cm e pesando 41,5 kg.

Una delle caratteristiche principali di questo prodotto è la connettività NFC, che ti permette di ricevere consigli utili, accedere a numerose funzioni, come cicli aggiuntivi per ogni esigenza o check up smart, direttamente dal tuo smartphone.

Per chi è sempre di corsa, Candy ha ideato la funzione Super Easy Iron, in grado di rilevare il giusto grado di umidità e ridurre pieghe e grovigli. Grazie a questa funzione, l'asciugatura dei tuoi capi risulterà più semplice e veloce, facilitando la stiratura successiva.

L'asciugatrice Candy Smart Pro è dotata di un delicato programma lana, approvato da Woolmark, che ti permette di asciugare i tuoi capi in lana preferiti senza problemi, garantendo una cura ottimale del tessuto.

Un altro aspetto interessante è la raccolta acqua utilizzata dall'asciugatrice: grazie alla nuova custodia EasyCase, è possibile recuperare e riutilizzare l'acqua, contribuendo al risparmio delle risorse e all'efficienza energetica. Inoltre, l'asciugatrice si colloca nella classe energetica A++, il che indica un basso consumo di energia e un rispetto per l'ambiente.

Infine, l'asciugatrice Candy Smart Pro offre ben 16 programmi a tua disposizione, tra cui Stiro Facile e Woolmark, rendendo la scelta del ciclo più adatto alle tue esigenze semplice e intuitiva.

Candy Smart Pro CSOE H9A2DE-S

L'Asciugatrice Candy Smart Pro CSOE H9A2DE-S è un elettrodomestico di alta qualità che combina funzionalità avanzate con un design elegante. Questo modello, prodotto da Candy, una delle marche più rinomate nel settore degli elettrodomestici, offre una capacità di carico di 9 chilogrammi, rendendolo ideale per famiglie numerose o per chi necessita di lavare grandi quantità di biancheria.

Uno dei punti di forza di questa asciugatrice è la sua connettività. Grazie all'App hOn, è possibile controllare l'asciugatrice direttamente dallo smartphone, offrendo una comodità senza precedenti. Non solo potrai avviare o fermare un ciclo di asciugatura a distanza, ma avrai anche accesso a contenuti extra come consigli su come ottenere i migliori risultati di asciugatura.

Un'altra caratteristica notevole è la partenza ritardata. Questa funzione ti permette di programmare l'avvio del ciclo fino a 24 ore in anticipo, così puoi far coincidere la fine del ciclo con il tuo ritorno a casa, evitando che i capi rimangano troppo tempo nell'asciugatrice.

In termini di efficienza energetica, l'Asciugatrice Candy Smart Pro CSOE H9A2DE-S si distingue per la sua classe energetica A++. Inoltre, l'asciugatrice ti suggerisce il programma migliore in base al peso e al ciclo di lavaggio effettuato, garantendo un risparmio energetico ottimale.

Per quanto riguarda la cura dei capi, questa asciugatrice è dotata di una funzione che riduce pieghe e grovigli sui tuoi capi, dimezzando il tempo di stiratura. Questo significa che non solo i tuoi vestiti saranno pronti da indossare appena estratti dall'asciugatrice, ma risparmierai anche tempo prezioso nella fase di stiratura.

Infine, per chi ha bisogno di asciugare i capi in fretta, l'Asciugatrice Candy Smart Pro CSOE H9A2DE-S offre la possibilità di scegliere cicli di asciugatura rapidi. Questa funzione è particolarmente utile quando hai bisogno di un capo in poco tempo o se devi asciugare piccole quantità di biancheria.

Beko DRX923W

La Beko DRX923W è un'asciugatrice a pompa di calore con una capacità di carico di 9 kg, ideale per famiglie numerose o per chi necessita di lavare grandi quantità di biancheria. Questo modello, prodotto dalla nota marca Beko, si distingue per il suo design elegante e moderno, con un pannello di controllo intuitivo e facilmente accessibile.

Il punto di forza della Beko DRX923W è senza dubbio la sua efficienza energetica. Con una classificazione A++, questo apparecchio garantisce un risparmio significativo sui consumi energetici, mantenendo al contempo prestazioni elevate. La tecnologia a pompa di calore consente infatti di asciugare i capi in modo delicato e uniforme, preservandone la morbidezza e la qualità nel tempo.

Un altro aspetto da sottolineare è la sua capacità di carico. I suoi 9 kg di capacità permettono di gestire anche carichi di biancheria particolarmente ingenti, rendendola l'opzione ideale per le famiglie numerose. Inoltre, grazie alla funzione di partenza ritardata fino a 24 ore, puoi programmare l'asciugatura dei tuoi capi in base alle tue esigenze, ottimizzando così il tuo tempo.

L'asciugatrice Beko DRX923W è dotata di diverse funzioni utili, tra cui il sistema di asciugatura a pompa di calore, che assicura un'asciugatura delicata e precisa. Inoltre, la sua emissione acustica di 65 dB la rende relativamente silenziosa, permettendoti di utilizzarla anche durante le ore notturne senza disturbare il riposo della tua famiglia.

In termini di dimensioni, la Beko DRX923W misura 540 mm di profondità, 600 mm di larghezza e 850 mm di altezza, il che la rende adatta a essere posizionata in qualsiasi ambiente, sia esso una lavanderia, un bagno o una cucina. Il suo design moderno e lineare si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento, aggiungendo un tocco di eleganza alla tua casa.

Nonostante le sue molteplici funzionalità, l'asciugatrice Beko DRX923W rimane semplice da utilizzare, grazie al suo pannello di controllo intuitivo. Le impostazioni possono essere modificate facilmente, permettendoti di scegliere il programma di asciugatura più adatto ai tuoi capi.

Bosch WQG24100IT Serie 6

L'asciugatrice Bosch WQG24100IT è un elettrodomestico di alta qualità, ideale per chi desidera massima efficienza energetica e prestazioni elevate. Si tratta di un'asciugatrice a pompa di calore dalla capacità di 9 kg, pensata per offrire risultati eccellenti in termini di asciugatura e affidabilità nel tempo.

La principale caratteristica di questo prodotto è la sua classe energetica A++, che consente di ridurre al minimo i consumi energetici e di risparmiare sulla bolletta. Un altro elemento di spicco è il filtro EasyClean, facile da pulire e in grado di garantire una perfetta asciugatura dei capi, senza brutte sorprese.

Grazie alla funzione AutoDry, l'asciugatrice Bosch WQG24100IT è in grado di regolare automaticamente la durata del ciclo di asciugatura, in base al livello di umidità dei capi. In questo modo, si ottiene un'asciugatura perfetta ed uniforme, senza rischiare di danneggiare i tessuti più delicati.

Il design antivibrazioni è un'altra peculiarità importante, che consente di ridurre al minimo il rumore durante il funzionamento dell'asciugatrice. Questo significa che potrai utilizzare l'elettrodomestico senza alcun disturbo, anche se abiti in un appartamento o in un contesto in cui il silenzio è particolarmente apprezzato.

L'asciugatrice Bosch WQG24100IT è dotata di un grande display LED multifunzioni, che rende semplice la programmazione e offre molteplici opzioni per soddisfare al meglio le tue esigenze di asciugatura. Potrai scegliere tra diversi programmi e impostazioni, in base ai capi da asciugare e alle tue preferenze personali.

Il cestello Sensitive è un ulteriore elemento di valore, che permette di asciugare i capi mantenendoli morbidi e curati. La sua speciale forma consente una distribuzione ottimale del calore e del flusso d'aria, per un'asciugatura che rispetta al massimo i tessuti e ne preserva la qualità nel tempo.

LG RH80V9AVHN

Se sei alla ricerca di un'asciugatrice di qualità, la LG RH80V9AVHN è senza dubbio un'opzione da considerare. Questa asciugatrice a carica frontale con una capacità di 8 kg vanta una classe di efficienza energetica A+++, che ti assicura ottime prestazioni nel rispetto dell'ambiente. Le sue dimensioni sono di 60 x 69 x 85 cm e il colore disponibile è il bianco.

Una delle caratteristiche principali di questa asciugatrice è la sua tecnologia Dual Inverter Heat Pump, che grazie all'asciugatura a basse temperature, rimuove le pieghe e riduce il rischio di restringimento dei capi. Inoltre, la tecnologia Eco Hybrid ti permette di scegliere se risparmiare fino al 18% di tempo o al 15% di energia, in base alle tue esigenze e al tuo stile di vita.

Per chi soffre di allergie, l'asciugatrice LG offre il programma Allergy Care, che elimina il 99,9% degli acari della polvere responsabili di allergie o problemi respiratori. Questo significa che potrai godere di un bucato più pulito e sano per te e la tua famiglia.

La connettività Wi-Fi e l'applicazione SmartThinQ rendono questa asciugatrice ancora più smart e funzionale. Grazie a queste funzionalità, potrai gestire da remoto il bucato, scaricare nuovi programmi di asciugatura e far comunicare l'asciugatrice con la lavatrice LG. Questa integrazione tra i due elettrodomestici ti permetterà di avere una lavanderia intelligente e coordinata, per un risultato sempre impeccabile.

Le prestazioni elevate dell'asciugatrice LG RH80V9AVHN sono garantite dal doppio filtro che filtra la lanugine dei vestiti e dal condensatore autopulente. In più, il sensore di asciugatura rileva l'umidità dei vestiti e ottimizza automaticamente il tempo di asciugatura per un risultato sempre perfetto.

LG RH90V9AVHN

L'asciugatrice LG RH90V9AVHN è un elettrodomestico intelligente, efficiente e di alta qualità. Questo modello si distingue per la sua capacità di carico di 9 kg, ideale per famiglie numerose o per chi necessita di lavare capi voluminosi.

La Dual Inverter Heat Pump è una delle caratteristiche principali di questo prodotto. Questa tecnologia assicura ottime prestazioni nel rispetto dell'ambiente, grazie alla classe di efficienza energetica A+++. L'asciugatura a basse temperature non solo consente di risparmiare energia, ma rimuove anche le pieghe e riduce il rischio di restringimento dei capi.

Un altro aspetto notevole è la funzione Eco Hybrid. Questa tecnologia permette di scegliere se risparmiare fino al 18% di tempo o al 15% di energia in base alle proprie esigenze. Un modo intelligente per personalizzare l'uso dell'asciugatrice in base al proprio stile di vita.

Per coloro che soffrono di allergie o problemi respiratori, l'asciugatrice LG offre il programma Allergy Care. Questa funzione elimina il 99.9% degli acari della polvere, migliorando così la qualità della vita.

La connettività Wi-Fi e l'applicazione SmartThinQ rendono questa asciugatrice ancora più comoda da utilizzare. Puoi gestire da remoto il bucato, scaricare nuovi programmi di asciugatura e far comunicare l'asciugatrice con la lavatrice LG. Un vero e proprio passo avanti nel mondo degli elettrodomestici.

Le prestazioni elevate sono garantite dal doppio filtro che filtra la lanugine dei vestiti e dal condensatore autopulente. Il sensore di asciugatura rileva l'umidità dei vestiti e ottimizza automaticamente il tempo di asciugatura, assicurando così risultati sempre perfetti.

In termini di design, l'asciugatrice LG RH90V9AVHN presenta un oblo reversibile e può essere installata liberamente. Le sue dimensioni (60 x 69 x 85 cm) la rendono adatta a qualsiasi ambiente domestico.

CANDY Smart CSO4H7A1DE-S

L'Asciugatrice Slim a Pompa di Calore della CANDY, modello Smart CSO4H7A1DE-S, è un prodotto che combina funzionalità avanzate e design moderno. Questa asciugatrice si distingue per la sua connettività Wi-Fi, che consente di migliorare l'esperienza di asciugatura grazie alla possibilità di ricevere consigli e scoprire funzionalità aggiuntive direttamente dal tuo smartphone.

Uno degli aspetti più apprezzabili di questo modello è la funzione Easy Iron. Questa opzione, infatti, permette all'asciugatrice di rilevare il giusto grado di umidità dei capi e ridurre le pieghe, rendendo lo stiraggio molto più semplice e veloce. Una caratteristica che sicuramente apprezzerai se cerchi praticità e risparmio di tempo.

Un altro punto di forza dell'Asciugatrice Slim a Pompa di Calore CANDY è la presenza di cicli rapidi. Questa serie completa di programmi, che variano da 30 a 90 minuti, è stata studiata per soddisfare tutte le tue esigenze, soprattutto se hai poco tempo a disposizione.

Inoltre, questa asciugatrice offre la possibilità di recuperare e riutilizzare l'acqua utilizzata durante i cicli di asciugatura, grazie alla nuova custodia EasyCase. Questa innovativa funzione non solo ti permette di risparmiare acqua, ma contribuisce anche a rendere il prodotto più sostenibile e rispettoso dell'ambiente.

Infine, l'Asciugatrice Slim a Pompa di Calore CANDY si contraddistingue per le sue dimensioni ridotte. Nonostante la sua capacità di carico di 7 chilogrammi, il modello Smart CSO4H7A1DE-S ha una struttura slim, ideale se disponi di poco spazio ma non vuoi rinunciare a prestazioni ed efficienza.

DCG SD8469

L'asciugatrice centrifuga in acciaio inossidabile SD8469 di DCG è un prodotto che si distingue per la sua efficienza e praticità. Si tratta di un asciugabiancheria portatile, ideale per chi ha problemi di spazio o necessita di un dispositivo facilmente trasportabile.

Il design dell'asciugatrice SD8469 è moderno ed elegante, con una finitura in acciaio inossidabile che garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La struttura compatta e il carico dall'alto rendono questo prodotto estremamente maneggevole e versatile, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

La capacità di 6 chilogrammi permette di asciugare una quantità considerevole di biancheria in una sola volta, risparmiando tempo ed energia. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto a famiglie numerose o a chi ha bisogno di lavare e asciugare grandi quantità di indumenti in poco tempo.

Uno dei punti di forza dell'asciugatrice SD8469 è la sua potenza di centrifuga di 3200 giri al minuto. Questa velocità elevata assicura un'asciugatura rapida ed efficiente, riducendo i tempi di attesa e garantendo capi sempre pronti all'uso.

Un altro aspetto degno di nota è la sua silenziosità. Nonostante la potenza, l'asciugatrice SD8469 opera con un livello di rumore molto basso, permettendo di utilizzarla in qualsiasi momento della giornata senza disturbare la quiete domestica.

L'asciugatrice SD8469 è anche molto facile da usare. Il pannello di controllo intuitivo e i comandi chiari rendono l'utilizzo di questo prodotto un'esperienza piacevole e senza stress. Inoltre, grazie alla posizione di accesso superiore, il carico e lo scarico della biancheria risulta semplice e comodo.

Candy CSE C8LF-S

L'Asciugatrice 8 Kg Classe B Condensazione 58,5 cm CSE C8LF-S di Candy è un elettrodomestico altamente funzionale che si distingue per la sua efficienza e praticità. Con una capacità di carico di 8 chilogrammi, questo modello offre ampio spazio per asciugare diversi capi di abbigliamento contemporaneamente, rendendolo ideale per famiglie numerose o per chi ha bisogno di gestire grandi quantità di bucato.

Il design del prodotto è moderno e accattivante, con un colore multicolore che aggiunge un tocco di vivacità a qualsiasi ambiente domestico. La posizione di accesso frontale facilita il caricamento e lo scaricamento dei vestiti, mentre le dimensioni compatte (58,5 x 59,6 x 85 cm) permettono di inserire l'asciugatrice in spazi ristretti senza problemi.

Una delle caratteristiche più notevoli dell'asciugatrice Candy è la sua classe energetica B. Questo significa che l'elettrodomestico consuma meno energia rispetto ai modelli di classe inferiore, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e a risparmiare sulle bollette dell'elettricità.

L'asciugatrice è dotata di una batteria agli ioni di litio, che garantisce un funzionamento affidabile e duraturo. Il pannello di controllo, disponibile in lingua inglese, è intuitivo e facile da usare, consentendo di selezionare rapidamente il programma di asciugatura desiderato.

Un altro punto di forza dell'asciugatrice Candy è la sua tecnologia di condensazione. Questa funzione raccoglie l'umidità dai vestiti e la trasforma in acqua, che viene poi raccolta in un apposito contenitore. Questo processo non solo asciuga efficacemente i vestiti, ma aiuta anche a mantenere l'ambiente circostante asciutto e confortevole.

Nonostante le sue numerose qualità, l'asciugatrice Candy potrebbe non essere adatta a tutti. Ad esempio, chi ha spazio limitato potrebbe trovare le sue dimensioni un po' ingombranti. Inoltre, la lingua inglese del pannello di controllo potrebbe rappresentare una sfida per chi non è fluente in questa lingua. Tuttavia, queste sono piccole pecche rispetto alle molteplici funzionalità e vantaggi offerti da questo prodotto.

Electrolux PerfectCare 700

L'Electrolux PerfectCare 700 è un'asciugatrice di alta qualità con una capacità di carico di 9 chilogrammi, ideale per famiglie numerose o per chi ha bisogno di gestire grandi quantità di bucato. Il design elegante e moderno, in bianco lucido, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo modello è la Tecnologia GentleCare System. Questa funzione permette all'asciugatrice di asciugare i capi a temperature dimezzate rispetto alle asciugatrici tradizionali, garantendo così una cura ottimale dei tessuti e contribuendo al risparmio energetico.

Inoltre, l'Electrolux PerfectCare 700 è dotata del SensiCare System, un sistema intelligente che regola automaticamente il ciclo di asciugatura in base al carico. Questo significa che l'asciugatrice riduce il consumo di energia e il tempo necessario per ottenere risultati impeccabili, indipendentemente dalla quantità di bucato inserita.

Un altro punto di forza di questo modello è il suo sistema filtrante EcoFlow. Questo sistema garantisce prestazioni ottimali nel tempo e consumi minimi, richiedendo solo un filtro da mantenere pulito.

Per quanto riguarda la cura dei tessuti, l'Electrolux PerfectCare 700 vanta l'Azione Reverse, che combatte il logoramento dei capi invertendo il senso di rotazione del cesto. Questa funzione riduce la formazione di pieghe, garantendo un'asciugatura ancora più delicata e preservando la bellezza dei tessuti nel tempo.

Infine, l'Electrolux PerfectCare 700 offre il Ciclo Hygiene, certificato da Swissatest. Questo ciclo rimuove più del 99,9% dei batteri e virus, garantendo una pulizia profonda e disinfettante a temperature superiori a 60°C. Questo rende l'asciugatrice particolarmente adatta per asciugare piumoni, cuscini e vestiti con la massima tranquillità.

Come scegliere le migliori asciugatrici

Adesso ti farò vedere come scegliere l'asciugatrice più adatta alle tue esigenze tenendo conto delle sue caratteristiche, a partire dalla tecnologia usata per l'asciugatura, per finire con ogni dettaglio delle specifiche tecniche.

Tipi di asciugatrice

Dal punto di vista estetico le asciugatrici sono molto simili alle lavatrici con carica frontale e i vari modelli si differenziano soprattutto per il sistema di asciugatura.

Una prima distinzione va fatta tra asciugatrici a condensazione e asciugatrici a pompa di calore, sulla base della tecnologia usata.

Prima di spigarti le differenze tra i due modelli devo però farti una precisazione, le asciugatrici a condensazione sono impropriamente chiamate così, perché in verità sono asciugatrici a resistenza elettrica, poiché la condensazione indica il modo con cui un'asciugatrice si libera dell'acqua non la tecnologia che usa per asciugare.

Perciò se ti capita di vedere un modello definito un'asciugatrice a pompa di calore con condensazione non c'è nessuna contraddizione: “a pompa di calore” indica la tecnologia usata per asciugare e “con condensazione”, che il modello ha una vaschetta per la raccolta dell'acqua e non è a scarico diretto.

Ad ogni modo, quando trovi l'indicazione che un modello è semplicemente un'asciugatrice a condensazione, questo vuol dire che il calore viene generato per mezzo di una resistenza elettrica, che scalda l'interno e asciuga i panni. Sono i modelli più economici, ma consumano tantissima energia elettrica e non non sono mai elettrodomestici di classe A.

I modelli a pompa di calore usano una tecnologia più complessa e molto simile ai condizionatori, sono infatti dotati all'interno di un motore. Hanno prestazioni nettamente migliori di quelli a condensazione e consumano molto meno, tuttavia sono più costosi proprio perché la tecnologia è più sofisticata.

Un'altra differenza tra i due modelli sta nella temperatura: le asciugatrici a condensazione raggiungono temperature più alte e quindi asciugano in genere prima, ma non sono adatte a tessuti molto delicati perché possono danneggiarli.

Le asciugatrici a pompa di calore, invece, raggiungono temperature meno elevate e hanno un'asciugatura delicata, per questo sono un po' più lente.

Esistono anche asciugatrici a gas, ma in Italia sono davvero poco diffuse poiché richiedono un'istallazione complessa e un vano apposito, proprio come se fossero caldaie.

Infine, abbiamo le lavasciuga, cioè elettrodomestici che svolgono la funzione di lavatrici e asciugatrici allo stesso tempo, ma in genere dal punto di vista dell'asciugatura non hanno le stesse prestazioni di una vera e propria asciugatrice.

Il sistema di scarico dell'acqua

Sia le asciugatrici a condensazione che a pompa di calore possono essere a scarico diretto o con il serbatoio.

Nel primo caso per liberarsi dell'acqua dei panni usano un sistema a evacuazione, cioè si attaccano allo scarico e si liberano da sole dell'acqua, proprio come le lavatrici.

Quelle con la vaschetta, invece, utilizzano un meccanismo a condensazione, cioè hanno una vaschetta dove si raccoglie l'acqua e che devi estrarre e svuotare, ma in compenso puoi posizionarle dove vuoi dentro casa.

In ogni caso, ci sono parecchi modelli in circolazione che combinano le due tecnologie, permettendoti di scegliere se svuotarla manualmente e attaccarla allo scarico.

Dimensioni e capacità di carico

Una delle prime cose a cui devi prestare attenzione quando compri un'asciugatrice sono le sue dimensioni e per due motivi.

Prima di tutto perché corri il rischio di avere problemi nel posizionarla in casa. In secondo luogo, le dimensioni di un'asciugatrice influenzano la sua capacità di carico, ovvero quanti panni puoi infilare nel cestello.

Le dimensioni dell'asciugatrice sono sempre indicate nella scheda rapida, che trovi attaccata all'elettrodomestico, ed espresse in questo formato: profondità (p) x larghezza (l) x lunghezza (h), tipicamente in centimetri. Ti ricordo, però, che le dimensioni non considerano lo spazio di apertura dello sportello, quindi fa' attenzione anche a questo aspetto.

I modelli standard hanno la stessa dimensione di una lavatrice ovvero 60 x 60 x 85 cm, anche se non mancano modelli slim, cioè leggermente più sottili, dove si riduce la capacità di carico, o modelli extra-large pensati proprio per un carico maggiore.

La capacità di carico delle asciugatrici è indicata in chilogrammi (kg) sull'etichetta energetica. I modelli più comuni in circolazioni hanno una capacità di carico di 8/9 kg, che si considera sufficiente a una famiglia di 4 persone.

Ovviamente, se cerchi un'asciugatrice principalmente per piumoni, coperte o comunque cose di grandi dimensioni, faresti meglio a orientarti su un modello con una capacità di carico maggiore, almeno di 10 kg, che puoi trovare con facilità in vendita.

Se invece non hai spazio e quindi preferisci un modello più piccolo, tieni conto che in genere la capacità di carico delle migliori asciugatrici slim è solo di circa 6/7 kg.

Consumi e classe di efficienza energetica

Una normativa europea stabilisce che, quando compri un grande elettrodomestico, sopra deve esservi applicata l'etichetta energetica, che è un adesivo colorato che ti indica in che classe energetica è l'apparecchio e quanto consuma.

Per quanto riguarda la classificazione energetica, questa viene indicata con un lettera seguita dal segno +. Questa classificazione va da A+++ a D oppure G, dove A+++ corrisponde ai modelli con consumi minori e D/G quelli con consumi maggiori (nel momento in cui scrivo non è stata ancora adottata la nuova catalogazione, usata invece per altri elettrodomestici, che va da Classe A a Classe G).

Come ti ho già anticipato, se scegli un modello a condensazione, questi non sono elettrodomestici di classe A, ma almeno di classe B, consumano infatti di più.

Se vuoi la massima efficienza unita al risparmio energetico, allora devi scegliere un modello a pompa di calore che puoi trovare anche di classe A, ma come ti ho detto questi costano di più di quelli a condensazione.

L'etichetta energetica non si ferma a dirti in che classe energetica si trova l'asciugatrice, ma ti dice anche con esattezza quanto consuma. Trovi infatti indicato il consumo annuo in kWz, calcolato per 160 cicli del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico.

Classe di efficienza di condensazione

Se l'asciugatrice non è a scarico diretto e l'acqua dei panni viene raccolta in un serbatoio, sull'etichetta energetica troverai anche la classe di efficienza di condensazione (simbolo della vaschetta), che va da una scala da A a G.

L'efficienza di condensazione di un'asciugatrice indica il rapporto fra l'umidità condensata e raccolta nella vaschetta e l'umidità rimossa dai panni bagnati durante l'asciugatura, per il programma standard per i tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico.

Detto in parole povere, questo valore indica quanta acqua è stata raccolta nel serbatoio e quanta rilasciata nell'aria, poiché l'aria umida è dannosa. Anche in questo caso A sono i modelli con le prestazioni migliori e G i meno efficienti.

Ti ricordo che questa informazione è presente su tutti i tipi di asciugatrici che raccolgono l'acqua in un serbatoio e non usano il sistema a evacuazione, a prescindere dalla tecnologia di asciugatura.

Quindi anche sull'etichetta energetica dei modelli a pompa di calore che hanno il serbatoio di raccolta dell'acqua troverai l'informazione in merito alla classe di efficienza di condensazione dell'elettrodomestico.

Durata del ciclo standard

Sull'etichetta energetica è presente anche il simbolo di un orologio con un numero, che indica i minuti di durata del ciclo di asciugatura, calcolati sul programma standard per tessuti di cotone a pieno carico.

Il tempo medio per il ciclo di asciugatura standard delle lavatrice è di almeno 90/100 minuti.

Tuttavia, a parte la velocità del ciclo standard, il tempo che realmente impiega un'asciugatrice a rendere i panni perfettamente asciutti varia da modello a modello e influiscono una serie di fattori, ad esempio, quanto la carichi, di che tessuto sono fatti i panni e soprattutto le prestazioni specifiche del modello.

In generale, ti posso dire che quelle a pompa di calore, poiché utilizzano temperature più basse impiegano più tempo, ma hanno comunque consumi limitati e un'efficienza maggiore.

Perciò per sapere quanto veloce è un'asciugatrice a rendere asciutti i panni, non farti ingannare troppo dalla durata del ciclo standard, come espresso sull'etichetta energetica, e guarda piuttosto le sue caratteristiche nel complesso. Perché un'asciugatrice può anche essere velocissima nella durata del ciclo, ma asciugare male.

Programmi di asciugatura

Le asciugatrici hanno diversi programmi di asciugatura, che vanno scelti in base al tipo di tessuto.

A seconda del programma scelto cambia infatti sia il tempo di asciugatura sia la temperatura, per non rovinare i capi delicati.

I tessuti sintetici sono quelli che asciugano prima e quindi richiedono un programma breve, anche di soli 30 minuti, mentre la lana, poiché è più delicata, richiede tempi più lunghi.

Alcuni modelli ti permetto anche di impostare manualmente il tempo, anche con cicli brevissimi, se vuoi ad esempio semplicemente togliere gli odori dai vestiti, ma non hai necessità di asciugarli.

Il numero di programmi di asciugatura varia in base ai diversi modelli, dove quelli più costosi e sofisticati hanno anche più scelta nei programmi.

Per concludere, in genere le lavasciuga rispetto alle asciugatrici, hanno meno programmi disponibili di asciugatura.

Altre funzioni importanti

Alcune lavatrici hanno altre funzioni che potresti trovare molto utili, ad esempio possono igienizzare il bucato oltre ad asciugarlo e ci sono anche modelli smart che possono essere controllati da smartphone e tablet.

Funzione igienizzante — alcune asciugatrici sono dotate di una funzione che igienizza il bucato eliminando germi e batteri. Ci sono infatti modelli, tra le migliori asciugatrici pompa di calore o a condensazione, che hanno un generatore di ioni in grado di avere una funzione igienizzante.

— alcune asciugatrici sono dotate di una funzione che igienizza il bucato eliminando germi e batteri. Ci sono infatti modelli, tra le o a condensazione, che hanno un generatore di ioni in grado di avere una funzione igienizzante. Tecnologia a micro-vapore — le asciugatrici possono essere dotate anche di una tecnologia a micro-vapore e aria calda, la finalità è quella di rimuovere gli odori, ammorbidire i panni e quindi ridurre le pieghe.

— le asciugatrici possono essere dotate anche di una tecnologia a micro-vapore e aria calda, la finalità è quella di rimuovere gli odori, ammorbidire i panni e quindi ridurre le pieghe. Partenza programmata — una funzione che risulta molto utile per evitare, ad esempio, che i panni restino troppo tempo ammassati nel cestello stropicciandosi e rovinandosi.

— una funzione che risulta molto utile per evitare, ad esempio, che i panni restino troppo tempo ammassati nel cestello stropicciandosi e rovinandosi. Funzioni smart — esistono anche asciugatrici smart, che sono dotate di collegamento wireless e, scaricando l'app ufficiale, puoi avviarle e impostare i programmi direttamente da smartphone e tablet. Inoltre, nel caso vi sia un guasto, tramite app puoi anche verificare le condizioni dell'elettrodomestico e inviare una segnalazione in assistenza.

— esistono anche asciugatrici smart, che sono dotate di collegamento wireless e, scaricando l'app ufficiale, puoi avviarle e impostare i programmi direttamente da smartphone e tablet. Inoltre, nel caso vi sia un guasto, tramite app puoi anche verificare le condizioni dell'elettrodomestico e inviare una segnalazione in assistenza. Sistema anti-vibrazione — La rumorosità di un'asciugatrice è un'informazione indicata sull'etichetta energetica. In particolare troverai un valore espresso in decibel (dB), che si riferisce al rumore massimo che l'apparecchio può emettere. In media le asciugatrici hanno una rumorosità massima che va dai 50 dB, per le più silenziose, fino ai 70 dB per le più rumorose. Tuttavia, in commercio vi sono anche modelli più sofisticati, ad esempio dotati di un sistema anti-vibrazione per ridurre al minimo i rumori e offrirti un'asciugatura silenziosa.

