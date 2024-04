La lavatrice per te è un argomento tabù, infatti, quando ti ritrovi davanti ai comandi dell'elettrodomestico, non ci capisci proprio niente e per questo motivo hai cercato consigli sul Web su come funziona lavatrice e sei finito su questa pagina del mio blog. Ho indovinato? Sì? Benissimo, allora lasciami dire che questo è l'articolo che fa per te.

In questa guida ti illustrerò anzitutto il funzionamento generico di una lavatrice e dunque tutte le fasi che vanno dal caricamento degli indumenti fino alla centrifuga. Dopodiché, siccome le lavatrici in commercio sono davvero tantissime, ti fornirò istruzioni utili su come reperire il manuale d'uso della tua lavatrice così da capire meglio come funzionano tutti i comandi, dato che questi differiscono notevolmente da modello a modello.

Dopo aver detto tutto ciò, direi che possiamo passare all'azione. Prenditi giusto qualche minuto di tempo libero e prosegui pure nella lettura delle righe successive. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti buon proseguimento e buon lavaggio!

Indice

Come funziona una lavatrice

In questa prima parte andiamo ora a vedere assieme come funziona una lavatrice e in particolar modo ti parlerò dei vari passaggi generici da compiere per mettere in moto una lavatrice e per portare a termine il lavaggio dei tuoi capi d'abbigliamento.

— in questa fase la lavatrice viene caricata con acqua fredda e il cestello compie nuovamente movimenti alternati con l'obiettivo di scogliere per bene il detersivo residuo. Centrifuga — questa è la fase finale durante la quale i capi vengono strizzati e quindi in parte asciugati. Durante la centrifuga il cestello gira ad alta velocità e questa è regolabile e si misura in giri al minuto. In genere la velocità può andare da 300 a 1000 giri al minuto circa e la scelta dipende soprattutto da quanto sono delicati i capi all'interno del cestello.

Ora che abbiamo fatto una breve panoramica sul funzionamento di una lavatrice, andiamo a vedere come funzionano le lavatrici delle varie marche più diffuse sul mercato. Come ti ho già spiegato poco fa, ti darò delle indicazioni utili su come trovare e scaricare il manuale d'istruzioni della tua lavatrice, così che tu possa consultarlo e capire a cosa corrispondono tutti i pulsanti che trovi sul pannello di controllo.

Come funziona lavatrice Candy

Possiedi una lavatrice marchiata Candy e ti stai chiedendo come funziona lavatrice Candy? Beh, immagino che ciò che ti interessa sapere è come utilizzare i comandi presenti sul pannello di controllo. Per fare ciò, puoi scaricare il manuale d'uso recandoti su questa pagina del sito Internet ufficiale di Candy.

Una volta che sei dentro al sito, scorri leggermente in basso la pagina e usa il menu a tendina dove trovi scritto Linea prodotto e seleziona Lavatrice a carica frontale o Lavatrice a carica dall'alto in base al modello che hai tu. Fatto questo, puoi avvalerti del menu a tendina che trovi poco più sotto per consultare tutti i modelli di lavatrici disponibili oppure puoi usare il campo di testo per scrivere il codice prodotto della tua lavatrice. Se la tua ricerca va a buon fine, avrai poi la possibilità di cliccare sul pulsante del download per scaricare il manuale d'uso in PDF.

Come funziona lavatrice Indesit

Se vuoi sapere come funziona lavatrice Indesit e in particolare come utilizzare tutti i comandi della tua lavatrice, allora ti consiglio di consultare il manuale d'istruzioni della tua lavatrice. Se non lo hai più, puoi provare a reperirlo tramite questa pagina del sito Internet ufficiale di Indesit.

Dopo che sei entrato nel sito Internet che ti ho indicato, individua il codice commerciale del tuo modello di lavatrice e poi digitalo nel campo preposto. Fatto questo, clicca sulla lente d'ingrandimento sulla destra e se la ricerca produce risultati, allora clicca sull'icona del file PDF di tuo interesse, che trovi poco più in basso, per scaricarlo.

Come funziona lavatrice Hoover

Hai una lavatrice marchiata Hoover e vorresti sapere come funziona lavatrice Hoover? Benissimo, allora il modo migliore è sicuramente quello di consultare il manuale d'istruzioni della tua lavatrice, così da comprendere al meglio come usare tutti i pulsanti presenti sul centro di controllo. Puoi provare a reperirlo tramite questa pagina del sito Internet ufficiale di Hoover.

Una volta entrato nel sito, scorri leggermente in basso la pagina e seleziona il menu a tendina Linea prodotto. A questo punto, scegli dal menu Lavatrice a carica frontale o Lavatrice a carica dall'alto in base al modello in tuo possesso. A questo punto, utilizza il menu a tendina Modello per consultare tutti i modelli di lavatrice disponibili. Seleziona, dunque, quello di tuo interesse, clicca poi sulla scritta Manuale d'uso in basso e poi clicca sul simbolo del download per scaricare il manuale d'istruzioni.

Come funziona lavatrice Samsung

Se vuoi sapere come funziona lavatrice Samsung, allora ti consiglio di reperire il manuale d'istruzioni del tuo modello di lavatrice tramite questa pagina del sito ufficiale di Samsung.

Una volta entrato nel sito, scrivi nel campo di testo che si trova sotto alla voce Inserisci il codice modello o nome del tuo prodotto, il codice modello oppure semplicemente il nome della tua lavatrice. Puoi inoltre notare che mentre scrivi nel campo di testo, ti vengono proposti dei suggerimenti per la ricerca. Se sei quindi riuscito a trovare il tuo modello di lavatrice, scorri in basso la pagina e clicca su Download in corrispondenza della voce User Manual (spesso puoi trovare il manuale sia in italiano che in inglese, dunque, scarica quello giusto).

Come funziona lavatrice Beko

Vorresti sapere come funziona lavatrice Beko? Benissimo, allora potrebbe essere un'ottima cosa consultare il manuale d'istruzioni della tua lavatrice che in genere puoi trovare tramite questa pagina del sito Internet ufficiale di Beko.

Dopo che sei entrato nel sito, digita nel campo di testo Inserisci il tuo modello, il codice prodotto della tua lavatrice. Se la tua ricerca va a buon fine, nella pagina successiva clicca semplicemente sulla voce Manuale Utente per scaricare il libretto d'istruzioni.

Come funziona lavatrice Hotpoint Ariston

Se hai una lavatrice Hotpoint Ariston e ti stai chiedendo come funziona lavatrice Hotpoint Ariston, allora sappi che puoi provare a reperire il libretto d'istruzioni del tuo specifico modello tramite questa pagina del sito Internet ufficiale dell'azienda.

Una volta che sei entrato nel sito che ti ho poc'anzi indicato, non devi fare altro che digitare il codice commerciale della tua lavatrice nell'apposito campo di testo e premere poi sulla lente d'ingrandimento sulla destra. Fatto questo, se la ricerca produce risultati, allora puoi semplicemente cliccare sul simbolo del documento da scaricare che ti appare poco più in basso.