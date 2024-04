Migliori lavatrici Whirlpool: guida all’acquisto

Scegliere una lavatrice non è mai un'impresa semplice, è dunque importante valutare con attenzione le proprie esigenze e puntare su brand che, nel tempo, hanno dimostrato di essere affidabili e al passo con le tecnologie. Tra le numerose marche presenti sul mercato, Whirlpool si distingue per la sua affidabilità e innovazione, rendendo la scelta di una delle sue lavatrici una decisione saggia per chi cerca non solo efficienza, ma anche tecnologia avanzata al servizio della quotidianità.

Whirlpool, con la sua lunga storia di innovazione e design, offre una gamma di lavatrici progettate per rispondere a diverse esigenze, dal risparmio energetico alla massima efficacia di lavaggio, passando per soluzioni intelligenti che facilitano la gestione del bucato nella vita di tutti i giorni: basti pensare alle funzioni di dosaggio automatico del detersivo e alle avanzate tecnologie per la riduzione del rumore.

Che tu viva da solo o abbia una famiglia numerosa, troverai un modello Whirlpool che si adatta perfettamente alle tue necessità, garantendo al tempo stesso un occhio di riguardo per l'ambiente grazie a classi energetiche efficienti. In questo articolo, dunque vorrei aiutarti a scegliere le migliori lavatrici Whirlpool per le tue esigenze analizzando i modelli più interessanti disponibili sul mercato ed evidenziandone le caratteristiche principali. Scommetto che non faticherai a trovare quello perfetto per te!

Indice

Quale lavatrice Whirlpool comprare

Che tu vada alla ricerca delle migliori lavatrici classe A, delle migliori lavatrici carica frontale o di qualsiasi altro tipo di lavatrice, ti garantisco che Whirlpool ha sicuramente qualcosa di adatto a te. Dunque, al bando le ciance e andiamo ad analizzare immediatamente alcuni dei modelli più interessanti che l'azienda propone attualmente sul mercato.

Whirlpool W8 W946WR IT

La Whirlpool W8 W946WR IT è una lavatrice a carica frontale di fascia alta, progettata per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne. Offre una combinazione di capacità generosa, efficienza energetica e una vasta gamma di funzionalità intelligenti.

Con una capacità di carico di 9 kg, questa lavatrice è in grado di gestire grandi quantità di biancheria in un'unica volta, riducendo il tempo e l'energia necessari per completare il bucato. È dotata di una classe di efficienza energetica A, che garantisce prestazioni di lavaggio eccezionali riducendo al contempo i costi operativi. La sua velocità di centrifuga di 1.400 giri/min assicura poi un trattamento accurato dei capi, consentendo di ridurre i tempi necessari per la successiva asciugatura.

Da sottolineare anche il sistema WaterSave, ideato per risparmiare fino al 59% di acqua* ad ogni lavaggio regolando l'acqua in base al carico. Un'altra caratteristica innovativa di questa lavatrice è il sistema AutoDose, che dosa automaticamente la quantità ottimale di detersivo e ammorbidente in base al peso del carico, garantendo risultati di lavaggio impeccabili senza sprechi di prodotto. Il motore Zen assicura un funzionamento silenzioso, riducendo le vibrazioni e il rumore durante il ciclo di lavaggio.

La tecnologia 6° SENSO monitora costantemente le condizioni del carico e regola automaticamente i parametri di lavaggio per garantire risultati ottimali e massima efficienza energetica. Inoltre, la lavatrice è dotata di un programma a vapore, che rimuove efficacemente le pieghe e i cattivi odori dai tessuti, garantendo un bucato fresco e pulito.

Con una classe di rumorosità A, questa lavatrice offre un funzionamento silenzioso che non disturba la tranquillità della casa, anche durante i cicli di lavaggio più intensi. Il Programma Misti|Extra silenzio è particolarmente utile per coloro che necessitano di un funzionamento discreto, con un livello di rumore di soli 60 dB(A).

In termini di specifiche tecniche, la Whirlpool W8 W946WR IT presenta una profondità di 64,3 cm, una larghezza di 59,5 cm e un'altezza di 84,5 cm, rendendola adatta a una varietà di spazi domestici (merito anche del design pulito ed elegante).

Inoltre, è dotata di una serie di programmi di lavaggio specializzati per affrontare una vasta gamma di tessuti e tipi di sporco, e della luce all'interno del cestello che si accende automaticamente quando si apre lo sportello, per una migliore visibilità. Maggiori info qui.

* Testato a pieno carico 45 min, cotone, misto ed ECO 40-60 cicli con e senza WaterSave e 6° SENSO

Whirlpool FFB 1046 SV IT

La Whirlpool FFB 1046 SV IT è una lavatrice a carica frontale che si distingue per la sua capacità di carico generosa di 10 kg, offrendo una soluzione ideale per le famiglie numerose o per chi desidera lavare grandi quantità di biancheria in un'unica volta. Questa lavatrice rappresenta un'eccellente combinazione di prestazioni di alto livello, efficienza energetica e una vasta gamma di funzionalità intelligenti, garantendo risultati di lavaggio impeccabili in ogni ciclo.

Dotata di una classe di efficienza energetica A, la FFB 1046 SV IT assicura un utilizzo ottimizzato dell'energia, riducendo i costi operativi e l'impatto ambientale. Con una velocità di centrifuga di 1.400 giri/min, questa lavatrice restituisce i capi strizzati al punto giusto, riducendo i successivi tempi di asciugatura e consentendo di risparmiare tempo ed energia.

Il motore Inverter assicura un funzionamento silenzioso e affidabile, riducendo al minimo le vibrazioni e il rumore durante il ciclo di lavaggio. La tecnologia 6° SENSO monitora costantemente le condizioni del carico e regola automaticamente i parametri di lavaggio per garantire risultati ottimali e massima efficienza energetica.

La funzione FreshCare+ permette di mantenere la biancheria fresca e morbida anche dopo il completamento del ciclo di lavaggio, evitando la formazione di cattivi odori all'interno del cestello fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio. Un'altra caratteristica interessante della FFB 1046 SV IT è la funzione Refresh vapore, che consente di ravvivare in soli 20 minuti i capi di abbigliamento senza lavarli completamente, riducendo al minimo il consumo di acqua ed energia.

Da evidenziare anche la presenza dell'indicatore del tempo residuo, che informa in maniera semplice ed intuitiva in merito al tempo rimasto fino alla conclusione del programma, e il blocco sicurezza bambini. Ovviamente sono presenti programmi adatti a tutti i capi, compresi quelli di lana e il programma rapido, per ottenere risultati perfetti in soli 30 minuti.

La lavatrice misura 59,5 cm in larghezza per 85 cm in altezza e ha un design molto curato (libera installazione), in grado di adattarsi a tanti contesti diversi. Maggiori info qui.

Whirlpool FFS P85 IT

La Whirlpool FFS P85 IT è una lavatrice a carica frontale proposta a un prezzo davvero interessante. Offre una combinazione di capacità pari a 8 kg, efficienza energetica e una serie di funzionalità intelligenti progettate per garantire risultati di lavaggio ottimali in modo rapido ed efficiente.

Dotata di una classe di efficienza energetica B, garantisce prestazioni affidabili riducendo al contempo l'impatto ambientale. Con una velocità di centrifuga di 1.200 giri/min, assicura la massima delicatezza nel trattamento dei capi,

Il motore Inverter riduce le vibrazioni e il rumore durante il ciclo di lavaggio. La tecnologia 6° SENSO monitora costantemente le condizioni del carico e regola automaticamente i parametri di lavaggio, in modo da garantire risultati ottimali.

Da menzionare anche la funzione FreshCare+ che permette di mantenere la biancheria fresca e morbida anche dopo il completamento del ciclo di lavaggio, evitando la formazione di cattivi odori. I getti di vapore permettono di rimuovere pieghe e cattivi odori dai tessuti, garantendo un bucato fresco e pulito in ogni momento e fino a 6 ore dopo la fine del ciclo di lavaggio.

In termini di specifiche tecniche, la Whirlpool FFS P85 IT presenta una profondità di 63 cm, una larghezza di 59,5 cm e un'altezza di 84,5 cm, rendendola adatta a una varietà di spazi domestici. Inoltre, è dotata di una serie di programmi di lavaggio specializzati (es. per lana e capi per i bambini) per affrontare una vasta gamma di tessuti e tipi di sporco, garantendo risultati di lavaggio impeccabili. Maggiori info qui.

Altre lavatrici Whirlpool

Naturalmente, quelle che ti ho appena illustrato non sono le uniche lavatrici Whirlpool disponibili sul mercato.

Se vuoi una panoramica più completa, ti consiglio di collegarti al sito di Whirlpool, dove puoi trovare la lista completa dei modelli disponibili con la possibilità di filtrarli in base a vari parametri (tipo di installazione, classe energetica, modalità di carico, capacità, colore, funzioni speciali, profondità e velocità di centrifuga) usando il menu laterale.

Una volta trovato un modello che potrebbe fare al caso tuo, clicca su di esso per visualizzarne la scheda completa con foto, caratteristiche tecniche, funzioni e tutto quello che c'è da sapere. Potrai anche acquistare l'elettrodomestico direttamente online in pochi e semplici passi con consegna al piano gratuita.

Come scegliere una lavatrice

Per acquistare una lavatrice che soddisfi al meglio le tue esigenze, devi considerare diversi fattori. Inizialmente, devi scegliere tra lavatrice da incasso e lavatrice a libera installazione, in base alla disposizione dei tuoi spazi e della struttura della stanza in cui andrai a installare l'elettrodomestico.

Inoltre, le dimensioni e la tipologia di carica (frontale, slim, a carica dall'alto o lavasciuga) influenzano sia l'ingombro fisico dell'elettrodomestico che la sua capacità di carico, elemento chiave per valutare quanta biancheria puoi lavare in una volta: in genere, le lavatrici standard possono gestire un carico di 8/9 kg, adatto per una famiglia di quattro persone, le versioni slim e a carica dall'alto offrono solitamente una capacità ridotta.

Un altro aspetto fondamentale è la classe di efficienza energetica,(dove i modelli di Classe E sono quelli che consumano di più). Una lavatrice efficiente dal punto di vista energetico non solo riduce l'impatto ambientale, ma permette anche di risparmiare in bolletta.

La velocità di centrifuga, espressa in giri al minuto (rpm), determina quanto efficacemente l'acqua viene rimossa dalla biancheria, influenzando i tempi di asciugatura. Tuttavia, velocità eccessive possono danneggiare i tessuti più delicati. La rumorosità, indicata in decibel (dB), è un criterio importante per chi vive in appartamenti o utilizza la lavatrice di notte, mentre i programmi di lavaggio disponibili offrono la flessibilità necessaria per trattare diversi tipi di tessuti e livelli di sporco.

Le moderne lavatrici possono includere anche funzionalità avanzate come la partenza programmata, l'adattamento automatico alla quantità e al tipo di carico, l'uso di vapore per inibire la creazione di cattivi odori, opzioni smart che permettono il controllo remoto tramite dispositivi mobili e tanto altro.

Infine, la pulizia e la manutenzione sono cruciali per preservare l'efficienza e prolungare la durata della lavatrice. Operazioni regolari come la rimozione del calcare, la pulizia del cassetto dei detersivi e del filtro sono semplici ma vitali per evitare malfunzionamenti e garantire che l'apparecchio operi al meglio delle sue capacità.

Considera attentamente questi aspetti e potrai scegliere una lavatrice che risponda perfettamente alle tue esigenze pratiche ed economiche. Per ulteriori approfondimenti, potresti anche dare un'occhiata alla mia guida all'acquisto generale dedicata alle lavatrici.

Articolo realizzato in collaborazione con Whirlpool.