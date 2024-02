Migliori lavatrici da incasso: guida all’acquisto (2024)

Stai ristrutturando completamente la tua casa e hai deciso di creare una zona lavanderia ah hoc, infatti hai fatto realizzare dei vani appositi dove dovrai poi alloggiare i vari elettrodomestici. Adesso, dunque, è giunto il momento di comprare una nuova lavatrice da incasso, ma facendo una rapida ricerca online e recandoti in negozio hai constatato che esistono davvero tantissimi modelli, e dato che non ne sai proprio nulla al riguardo, hai paura di commettere una scelta sbagliata.

Per tale motivo, hai deciso di metterti sul Web ed effettuare una ricerca su quelle che sono le migliori lavatrici da incasso e ti sei ritrovato in questa mia guida all'acquisto. Beh, se le cose stanno così, lasciami dire che sei proprio nel posto giusto! Nel corso di questa mia guida, oltre a indicarti quelli che sono i migliori modelli in circolazione, ti darò anche alcune dritte che potranno tornarti utili per scegliere senza commettere errori.

Ma basta perdere tempo, mettiamoci al lavoro! Tutto quello che devi fare è metterti comodo, prenderti cinque minuti di tempo libero e dedicarti alla lettura di questa guida. Sono sicuro che al termine, avrai le idee più chiare e saprai scegliere la lavatrice da incasso più adatta alle tue esigenza. Non mi resta che augurarti buona lettura e buon acquisto!

Migliori marche lavatrici da incasso

Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S

La Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S è una lavatrice da incasso che offre un'ampia capacità di carico, pari a 8 chilogrammi. Questo significa che puoi lavare un grande volume di indumenti in una sola volta, risparmiando tempo ed energia. Il colore bianco e le dimensioni compatte (54,1P x 59,6l x 82H cm) la rendono adatta a qualsiasi ambiente domestico, integrandosi perfettamente con l'arredamento esistente.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa lavatrice è il suo programma Igiene. Questa funzione, operante a 60°C, elimina efficacemente batteri e sporco dagli indumenti, garantendo un livello di pulizia superiore. Se hai capi delicati come la lana, non devi preoccuparti: la Candy Smart Inverter dispone anche di un programma Lana dedicato, che ti permette di prenderti cura dei tuoi capi preferiti senza danneggiarli.

Un altro punto di forza di questo modello è la presenza di cicli rapidi. Questa opzione ti consente di scegliere cicli di lavaggio veloci, assicurando al contempo la massima efficacia. È l'ideale se hai bisogno di lavare velocemente un capo o se vuoi risparmiare tempo.

Inoltre, la Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S offre la possibilità di ritardare l'avvio del ciclo di lavaggio fino a 24 ore grazie alla funzione di partenza ritardata. Questa caratteristica è particolarmente utile se vuoi programmare il lavaggio per quando sei fuori casa o durante le ore notturne, per approfittare delle tariffe energetiche più convenienti.

Infine, questa lavatrice si distingue per la sua alta efficienza energetica. Essendo in classe A, consente un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e i costi della bolletta.

Candy CBW 27D1E-S

La Candy CBW 27D1E-S è una lavatrice da incasso con carica frontale, ideale per chi cerca una soluzione che unisca funzionalità e risparmio di spazio. Il suo design moderno e le dimensioni compatte (65 x 57 x 87,5 cm) la rendono perfetta per essere inserita in qualsiasi ambiente domestico, senza compromettere l'estetica dell'arredamento.

Una delle caratteristiche principali di questa lavatrice è il sensore di rilevamento peso. Questa innovativa tecnologia permette alla macchina di regolare automaticamente il consumo d'acqua e d'elettricità in base al peso del bucato, garantendo così un notevole risparmio energetico. Inoltre, la Candy CBW 27D1E-S offre diversi programmi di lavaggio rapidi, che variano dai 14 ai 44 minuti, consentendo di avere capi puliti e profumati in poco tempo.

Un altro punto di forza di questo modello è la funzione di partenza ritardata. Grazie a questa opzione, puoi programmare l'avvio della lavatrice con un ritardo massimo di 24 ore, adattando così i cicli di lavaggio alle tue esigenze quotidiane. Non dovrai più preoccuparti di dimenticare il bucato nella lavatrice o di dover aspettare a casa fino a quando il ciclo di lavaggio non è terminato.

Infine, la Candy CBW 27D1E-S dispone di un delicato programma per i capi in lana, approvato da Woolmark. Questa funzione è particolarmente utile per chi ama indossare capi in lana, poiché garantisce un lavaggio delicato che preserva la morbidezza e la forma dei tessuti.

Nonostante tutte queste caratteristiche positive, c'è da sottolineare che la Candy CBW 27D1E-S potrebbe non essere adatta a famiglie numerose o a chi ha bisogno di lavare grandi quantità di bucato alla volta, data la sua capacità massima di 7 kg. Tuttavia, per una coppia o una singola persona, questa lavatrice rappresenta sicuramente una scelta eccellente.

Candy Smart CBD 485D1E/1-S

La Lavasciuga Candy Smart CBD 485D1E/1-S è un prodotto di alta qualità che combina le funzioni di lavatrice e asciugatrice in un solo dispositivo. Questo modello, con carica frontale, ha una capacità di 8 chilogrammi per il lavaggio e 5 chilogrammi per l'asciugatura, rendendolo ideale per famiglie di medie dimensioni.

Il primo punto di forza di questa lavasciuga è la sua versatilità. Con ben 16 programmi a disposizione, offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare tutte le esigenze di lavaggio e asciugatura. Tra questi, spicca il programma Lana, studiato appositamente per lavare con delicatezza i capi più preziosi e delicati.

Un altro aspetto degno di nota è la funzione di partenza ritardata. Questa permette di programmare l'avvio del ciclo fino a 24 ore in anticipo, offrendo grande flessibilità e comodità. Puoi, ad esempio, impostare la lavasciuga per iniziare il ciclo mentre sei al lavoro o durante la notte, quando l'energia elettrica costa meno.

In termini di efficienza energetica, la Lavasciuga Candy si distingue per il suo basso consumo. Grazie al sensore di rilevamento peso, regola automaticamente la quantità d'acqua e di elettricità necessaria in base al carico, evitando sprechi e contribuendo a ridurre l'impatto ambientale.

Per chi ha poco tempo a disposizione, la Lavasciuga Candy offre anche la possibilità di scegliere cicli rapidi. Questi garantiscono un lavaggio efficace in tempi ridotti, senza compromettere la pulizia dei capi.

Il design della Lavasciuga Candy è elegante e funzionale. Il colore bianco e le linee pulite si adattano facilmente a qualsiasi stile di arredamento. Inoltre, grazie alle sue dimensioni compatte (60x53x82 cm), può essere facilmente installata a incasso, risparmiando spazio prezioso in casa.

Beko WITC7612B0W

La Beko WITC7612B0W è una lavatrice da incasso con caricamento frontale, dal design elegante e moderno. Il colore bianco la rende adatta a qualsiasi tipo di arredamento, conferendo un tocco di stile alla tua lavanderia.

Questa lavatrice ha una capacità di carico di 7 kg, ideale per le famiglie medie. La sua velocità massima di rotazione è di 1200 giri al minuto, garantendo così un'efficace centrifuga dei tuoi capi. Inoltre, la Beko WITC7612B0W è dotata di diverse opzioni di lavaggio, permettendoti di scegliere il programma più adatto alle tue esigenze.

Uno degli aspetti più notevoli di questa lavatrice è la sua efficienza energetica. Con una classificazione di A+++, si tratta di un prodotto che rispetta l'ambiente e ti permette di risparmiare sulla bolletta dell'elettricità.

La qualità del lavaggio offerta dalla Beko WITC7612B0W è eccellente. Grazie alla sua tecnologia avanzata, i tuoi capi saranno sempre puliti e freschi, mantenendo allo stesso tempo i colori vivaci e la forma originale. Questa lavatrice è in grado di rimuovere anche le macchie più ostinate, assicurando risultati impeccabili ad ogni lavaggio.

Un altro punto di forza della Beko WITC7612B0W è la sua facilità d'uso. Il pannello di controllo è intuitivo e semplice da utilizzare, permettendoti di impostare il ciclo di lavaggio desiderato in pochi secondi. Inoltre, grazie alla sua funzione di partenza ritardata, puoi programmare la lavatrice per iniziare il lavaggio quando preferisci, ad esempio durante le ore notturne per approfittare delle tariffe energetiche più convenienti.

In termini di dimensioni, la Beko WITC7612B0W è compatta e ben progettata. Con una profondità di 57 cm, una larghezza di 60 cm e un'altezza di 82 cm, si adatta facilmente anche agli spazi più ristretti. Nonostante le sue dimensioni ridotte, offre comunque una capienza generosa, permettendoti di lavare una grande quantità di biancheria in una sola volta.

Sebbene la Beko WITC7612B0W sia una lavatrice di alta qualità, presenta alcune limitazioni. Ad esempio, non dispone di una funzione di asciugatura, il che significa che dovrai stendere i tuoi capi dopo il lavaggio. Tuttavia, considerando le sue numerose caratteristiche positive e il suo prezzo competitivo, si tratta di un piccolo compromesso da accettare.

Indesit BI WMIL 71252 EU

La Indesit BI WMIL 71252 EU è una lavatrice da incasso con carico frontale, caratterizzata da un design elegante e minimalista in bianco. Questo modello si distingue per la sua capacità di 7 kg, ideale per famiglie medie, e per la velocità massima di rotazione di 1200 giri al minuto, che garantisce un'efficace azione di centrifuga.

Il primo aspetto da sottolineare è la versatilità di questa lavatrice: offre infatti una vasta gamma di programmi di lavaggio, tra cui Delicati, Rapido 30', Lana, Cotone a 40° e 60°, e Piumoni. In particolare, la funzione Push & Wash consente di avviare un ciclo di lavaggio con un solo tasto, rendendo l'utilizzo dell'elettrodomestico ancora più semplice e intuitivo.

Un altro punto di forza della Indesit BI WMIL 71252 EU è il suo display LED Plus, che fornisce informazioni chiare e leggibili sullo stato del lavaggio. Inoltre, i piedini regolabili permettono di adattare l'altezza della lavatrice alle esigenze specifiche di ogni utente.

Nonostante le sue dimensioni compatte (54,5 cm di profondità, 59,5 cm di larghezza e 82 cm di altezza), questa lavatrice offre un capiente tamburo da 52 litri. Il peso totale dell'articolo è di 66 chilogrammi, indice della sua robustezza e solidità.

La qualità costruttiva è un altro aspetto degno di nota: la Indesit BI WMIL 71252 EU è realizzata con materiali di alta qualità, che garantiscono una lunga durata nel tempo e resistenza all'usura. La porta bianca, inoltre, aggiunge un tocco di stile al design dell'elettrodomestico.

Electrolux EW2F5W82 TimeCare 500

La Electrolux PerfectCare 500 è una lavatrice di alta qualità, caratterizzata da un design elegante e funzionale. Con una capacità di carico di 8 kg, si adatta perfettamente alle esigenze di una famiglia media, garantendo prestazioni eccellenti in termini di pulizia e cura dei tessuti.

Il suo punto di forza è la tecnologia AutoSense, che regola automaticamente le impostazioni di lavaggio in base al volume del carico. Questo significa che la macchina ottimizza il tempo di lavaggio e il consumo energetico e idrico, assicurando una cura completa dei tessuti senza spreco di risorse. Un vero e proprio concentrato di efficienza e rispetto per l'ambiente.

Un altro elemento distintivo della Electrolux PerfectCare 500 è il cesto GentleCare. Questo particolare cestello è progettato per prendersi cura dei tuoi vestiti nel modo più delicato possibile. I getti d'acqua sollevano e proteggono il tuo bucato, riducendo la deformazione dei tessuti grazie a un maggior numero di fori rispetto alle lavatrici tradizionali.

Inoltre, la presenza del programma di lavaggio AntiAllergy Vapor garantisce una pulizia profonda ed efficiente. Alla fine del ciclo, rilascia vapore, contribuendo a ridurre batteri e allergeni dai tuoi capi. Questo significa una maggiore igiene del bucato, un aspetto fondamentale soprattutto per chi ha bambini o soffre di allergie.

La Electrolux PerfectCare 500 è dotata di un motore inverter, affidabile e silenzioso. Questo tipo di motore, basato sulla tecnologia senza spazzole, offre massime prestazioni, riducendo vibrazioni, rumori, e usura. Un dettaglio che fa la differenza, soprattutto se vivi in un appartamento e non vuoi disturbare i tuoi vicini con il rumore della lavatrice.

Infine, la funzione partenza ritardata ti consente di posticipare l'orario di avvio del ciclo di lavaggio, evitando che i capi lavati rimangano nel cestello per ore. Questa caratteristica rende la gestione del tempo più flessibile, permettendoti di adattare il bucato alle tue esigenze quotidiane.

Hotpoint WMHG 71483

La Hotpoint Lavatrice da incasso a carica frontale, con una capacità di 7,0 kg, è un prodotto che combina funzionalità e design. Il modello BI WMHG 71483 EU N, dal colore bianco, si presenta con dimensioni di 54,5P x 59,5l x 81,5H cm, adattandosi perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Il primo aspetto da sottolineare è la sua classe energetica D. Questo significa che la lavatrice Hotpoint garantisce prestazioni elevate con consumi ridotti, contribuendo al risparmio energetico in casa.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo modello è l'Anti Macchia, un ciclo specifico studiato per rimuovere anche le macchie più difficili senza pretrattamento. Questo risultato viene ottenuto grazie all'elevato controllo elettronico e alla sinergia ottimizzata tra i movimenti speciali del cesto e le diverse fasi di lavaggio.

Per chi ha bisogno di velocizzare i tempi, la Hotpoint offre l'opzione Rapido, che permette di ridurre la durata del ciclo garantendo comunque risultati di lavaggio perfetti. Inoltre, la lavatrice lavora con una velocità di centrifuga di 1400 giri al minuto, assicurando un'asciugatura rapida dei capi.

Un altro punto di forza è la visualizzazione del tempo residuo, che consente di avere sempre sotto controllo la fine di ogni ciclo. Inoltre, la funzione di partenza ritardata permette di programmare l'inizio del ciclo in base alle proprie esigenze, risparmiando tempo ed energia.

La Hotpoint ha pensato anche al comfort acustico, rendendo questa lavatrice particolarmente silenziosa. Questo aspetto è fondamentale per chi vive in appartamenti o ha bisogno di utilizzare la lavatrice durante le ore notturne.

Indesit EWC 61051 W IT N

La lavatrice a carica frontale Indesit EWC 61051 W IT N è un elettrodomestico di alta qualità che combina efficienza e praticità. Questo modello, con una capacità di carico di 6 chilogrammi, è ideale per famiglie piccole o coppie, garantendo prestazioni eccellenti senza sacrificare lo spazio.

Una delle caratteristiche più notevoli di questa lavatrice è la sua alta efficienza. Nonostante sia classificata come classe energetica F, offre una serie di funzioni progettate per ridurre il consumo di energia e acqua. Tra queste, spicca la tecnologia Water Balance Plus, un sensore intelligente che ottimizza l'uso dell'acqua in base al carico inserito, assicurando così un utilizzo efficiente delle risorse.

Inoltre, la lavatrice Indesit EWC 61051 W IT N dispone di un motore universale che garantisce una rotazione massima di 1000 rivoluzioni al minuto. Questa velocità permette di ottenere capi perfettamente puliti e quasi asciutti, riducendo i tempi di asciugatura.

Questa lavatrice offre anche una vasta gamma di programmi di lavaggio, tra cui Rapido, Cotone, Centrifuga e Scarico, Sintetici, Bianchi, Quotidiano 30, Misti 30', Mix Colorati 59', Gym Kit, Sintetici 59', Eco 40-60, 20° C, Cotone 59', Eco Cotone, Risciacquo e Centrifuga, Seta, Lana, Colorati. Questa varietà permette di selezionare il programma più adatto a ogni tipo di tessuto, garantendo la massima cura per i tuoi capi.

Le sette opzioni disponibili, tra cui Velocità centrifuga variabile, Rapido, Extra Risciacquo, Energy Saver, Extra Wash, Temperatura, Partenza ritardata, aggiungono un ulteriore livello di personalizzazione, consentendoti di adattare ogni ciclo di lavaggio alle tue esigenze specifiche.

La funzione di avvio ritardato è un'altra caratteristica degna di nota. Questa opzione ti permette di programmare l'inizio del ciclo di lavaggio in base alla tua routine quotidiana, offrendo una comodità extra.

Infine, il design elegante e moderno della lavatrice Indesit EWC 61051 W IT N, con il suo colore bianco e le dimensioni compatte, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico.

Electrolux EW7F572WBI

La Lavatrice da Incasso 7 Kg Classe D 1200 giri Vapore EW7F572WBI di Electrolux è un prodotto di alta qualità che offre una serie di funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze di pulizia del tuo bucato. Questa lavatrice ha una capacità di carico di 7 chilogrammi, il che la rende ideale per famiglie di dimensioni medie.

Il punto di forza di questa lavatrice è senza dubbio la sua funzione vapore igienico. Questa caratteristica speciale consente di rinfrescare i capi e rimuovere gli allergeni senza l'uso di detergenti chimici. È perfetta per chi ha pelle sensibile o allergie, poiché elimina efficacemente germi e batteri dai tessuti.

La carica frontale della lavatrice Electrolux EW7F572WBI permette un facile accesso al cestello, facilitando il caricamento e lo scaricamento dei capi. Il design elegante e moderno in bianco si adatta a qualsiasi ambiente domestico, aggiungendo un tocco di stile alla tua lavanderia.

La lavatrice offre anche diverse opzioni di lavaggio, tra cui la centrifuga e il vapore attivo. La velocità massima di rotazione raggiunge i 1200 giri al minuto, garantendo un'efficace eliminazione dell'acqua residua dai vestiti e riducendo così i tempi di asciugatura.

Nonostante le sue numerose funzionalità, la lavatrice Electrolux EW7F572WBI è molto semplice da utilizzare. Il pannello di controllo intuitivo permette di selezionare facilmente il programma di lavaggio desiderato e di impostare le varie opzioni.

In termini di efficienza energetica, la lavatrice si colloca nella classe D. Sebbene non sia la più efficiente sul mercato, la sua performance complessiva e le sue caratteristiche avanzate compensano ampiamente questo aspetto.

Per quanto riguarda le dimensioni, la lavatrice misura 54 x 64 x 90 cm, il che la rende abbastanza compatta e adatta anche a spazi ridotti. Inoltre, pesa 70 kg, quindi è stabile e robusta.

Come scegliere una lavatrice da incasso

Sicuramente avrai notato tu stesso che sul mercato esistono diversi modelli di lavatrice da incasso, per cui è importante riuscire a capire quale potrebbe essere la migliore per le tue esigenze. Di conseguenza, di seguito ti aiuterò a capire come scegliere una lavatrice da incasso.

Dimensioni e capacità di carico

Il primo aspetto da tenere in considerazione in fase di acquisto di una lavatrice riguarda sicuramente dimensioni e capacità di carico.

Tenere conto delle dimensioni è sempre d'obbligo quando si sceglie un grande elettrodomestico e lo diventa ancora di più quando si tratta di una lavatrice da incasso, che deve quindi essere alloggiata, ad esempio, all'interno di un mobile. Controllare le dimensioni di una lavatrice da incasso è abbastanza semplice, infatti nella scheda tecnica sono solitamente indicate in questo modo: profondità[p] x larghezza[l] x lunghezza[h] espresse in centimetri.

Solitamente, le lavatrici da incasso hanno una dimensione di 60 x 50/55 x 80/85 centimetri. Chiaramente, queste dimensioni potrebbero variare leggermente in base al tipo di modello che si acquista (esistono anche dei modelli slim) e, ovviamente, non tengono conto dello spazio di apertura dell'oblò.

Un altro aspetto importante da valutare e che è strettamente collegato alle dimensioni della lavatrice riguarda la sua capacità di carico. Il mio consiglio è quello di scegliere sempre in base alle proprie necessità, ad esempio per una famiglia di quattro persone sono sufficienti lavatrici con una capacità di 5/6 kg, che sono sufficienti per una famiglia di quattro persone, ma ci sono anche modelli in grado di arrivare fino a 7 kg, che permettono anche di lavare oggetti più ingombranti, come trapunte e coperte.

Consumo energetico

Un aspetto che è diventato al giorni d'oggi fondamentale da tenere in considerazione in fase di acquisto di un elettrodomestico riguarda il consumo energetico, perché scegliendo un prodotto con un consumo energetico ridotto è possibile risparmiare notevolmente sui costi in bolletta.

Per fortuna, per legge, ogni elettrodomestico deve presentare la cosiddetta etichetta energetica, un adesivo colorato con una lettera maiuscola che ha lo scopo di farci capire a colpo d'occhio su quali potrebbero essere i consumi energetici dell'elettrodomestico e, in questo caso specifico, della lavatrice da incasso.

A partire da marzo 2021, le etichette energetiche sono state modificate e presentano delle lettere da A a G, dove la A rappresenta un consumo energetico molto ridotto, mentre la G un consumo energetico maggiore.

La vecchia classificazione, invece, andava da A+++ a G, dove A+++ corrisponde all'attuale classe D, la vecchia classe A++ corrisponde alla classe E, mentre la vecchia classe A+ corrisponde alla nuova classe F. Tutte le classi pari o inferiori alla A, invece, corrispondono in maniera generica alla nuova classe G.

Oltre alla lettera riferita alla classe energetica, l'etichetta riporta anche altre informazioni come il consumo annuo, espresso in kWz; il consumo per 100 cicli di lavaggio con programma ECO 40-60 espresso in kWh e il consumo d'acqua ponderato (simbolo del rubinetto) espresso in litri per ciclo di funzionamento.

Programmi di lavaggio

Una lavatrice da incasso che si rispetti deve necessariamente essere dotata di un buon numero di programmai di lavaggio, che permettono di personalizzare al meglio ogni lavaggio in base alle esigenze.

Solitamente, la maggior parte delle lavatrici da incasso disponibili sul mercato sono dotate dei programmi di base che permettono di scegliere il tipo di tessuto, ad esempio cotone, lana, lino e altro ancora o un lavaggio di tipo rapido da 30 minuti. Inoltre, nella maggior parte dei casi è possibile scegliere la temperatura dell'acqua e persino regolare la velocità della centrifuga.

Solitamente, il numero di lavaggi presenti varia in base al modello di lavatrice da incasso che si acquista e, più aumenta il prezzo, più aumentano il numero di programmi a disposizione.

Funzioni smart

Oltre ai programmi di lavaggio attivabili manualmente dalla parte frontale della lavatrice, devi sapere che esistono dei modelli di lavatrici da incasso che presentano delle funzioni smart.

Solitamente, queste funzionalità sono presenti solo nei modelli di fascia alta che hanno la peculiarità di potersi connettere a Internet tramite modulo Wi-Fi ed essere controllate a distanza tramite una comoda app per smartphone e tablet. Una volta scaricata l'app ufficiale ed eseguita la connessione alla lavatrice, sarà possibile gestire tutti i programmi di lavaggio, programmarli e persino controllare lo stato della lavatrice, evidenziando anche eventuali guasti. Inoltre, le lavatrici smart presentano quasi sempre una classe energetica A e riescono a consumare anche meno acqua rispetto ai modelli standard, ottimizzando al meglio ogni lavaggio.

Alcuni modelli presentano persino un modulo NFC, che consente una connessione praticamente istantanea con lo smartphone, anche se limitata dal fatto che lavatrice e smartphone devono trovarsi in un raggio abbastanza ristretto.

Pulizia e manutenzione

L'ultimo aspetto da valuta in fase di acquisto di una lavatrice da incasso riguarda pulizia e manutenzione. Per rendere la lavatrice efficiente e affidabile nel tempo, è necessario effettuare delle regolari operazioni di pulizia e manutenzione, che solitamente non richiedono grandissimo impegno.

Per prima cosa, è importante eseguire la pulizia del cassetto del detersivo con regolarità, per evitare che eventuali residui possano solidificare e persino ostruire il passaggio dell'acqua. Inoltre, è importante eseguire periodicamente la pulizia del filtro, che solitamente si può estrarre facilmente dal cassetto posto in basso nella parte frontale. Ad ogni modo, per verificare l'esatta posizione del filtro, ti consiglio di dare un'occhiata al manuale di uso e manutenzione della tua lavatrice.

Per finire, dato che si tratta di un elettrodomestico che lavora con l'acqua, è necessario utilizzare un anti-calcare che possa aiutare a prevenire la formazione di calcare all'interno della macchina. Questa operazione dovrebbe essere effettuata ogni 1-2 mesi, in base all'utilizzo della lavatrice.