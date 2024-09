Hai appena terminato un lavaggio in lavatrice e hai notato che i tuoi vestiti sono ancora troppo bagnati? Hai bisogno di fare solo la centrifuga perché hai lavato a mano alcuni capi delicati e vuoi rimuovere l'acqua in eccesso? Se stai leggendo queste righe, evidentemente la risposta a una di queste due domande è affermativa. Tuttavia, mi pare di capire che non hai ben chiaro come procedere sul modello di lavatrice in tuo possesso. In tal caso, non preoccuparti: sono qui apposta per aiutarti!

In questa guida, infatti, ti spiegherò passo dopo passo come fare solo centrifuga lavatrice senza avviare un intero ciclo di lavaggio. Quest'operazione può essere utile per risparmiare tempo e per ottenere capi ben strizzati, pronti per essere stesi o asciugati. Visto che il processo per attivare la sola centrifuga può variare leggermente a seconda della marca e del modello della tua lavatrice, in prima battuta ti fornirò una procedura generica che dovrebbe andare bene per buona parte dei modelli in commercio, dopodiché ti fornirò istruzioni specifiche per le principali marche di lavatrici.

A prescindere dalla marca e dal modello di lavatrice in tuo possesso, sono certo che riuscirai a venire a capo della situazione. Se sei pronto per iniziare, direi di mettere da parte le chiacchiere e rimboccarci le maniche, come si suol dire. Non mi resta che augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

Come fare solo la centrifuga della lavatrice

Se desideri fare solo la centrifuga con la tua lavatrice, senza far partire un intero ciclo di lavaggio, prova a seguire questa procedura generica. Tieni presente che i passaggi esatti possono variare leggermente a seconda del modello, ma in generale, il processo è piuttosto simile per tutte le lavatrici.

Il primo passaggio da effettuare, chiaramente, consiste nell'accendere la lavatrice premendo l'apposito tasto di accensione che va ad attivare e illuminare il pannello di controllo dell'elettrodomestico.

A questo punto, inserisci gli indumenti da centrifugare nel cestello, individua il programma specifico disponibile per la tua lavatrice — dovrebbe chiamarsi semplicemente Centrifuga, Centrifuga+Scarico, Drain/Spin e simili — e selezionalo tramite l'apposita ghiera di selezione dei programmi o — a seconda del modello in tuo possesso — tramite l’apposito pannello di controllo digitale con pulsanti o touch screen.

Ora, provvedi a regolare la velocità della centrifuga sfruttando gli appositi pulsanti + e – o il tasto Centrifuga sul corpo dell'elettrodomestico (talvolta rappresentato dal simbolo di una spirale): se desideri “strizzare” al massimo i capi, puoi scegliere una velocità molto elevata (ad esempio 1200 giri al minuto); per capi più delicati, ti consiglio di usare velocità più contenute (intorno ai 600 giri al minuto).

Per concludere, non resta che avviare il ciclo premendo sull'apposito pulsante (es. Avvio, Avvio/Pausa, Start, etc.) presente sul corpo della lavatrice.

Nota: tieni presente che su alcuni modelli di lavatrice potrebbero non essere disponibili programmi ad hoc che vanno ad avviare la sola centrifuga. In questo caso, non potrai seguire le indicazioni generiche che ti ho dato (e, chiaramente, nemmeno quelle specifiche che sto per elencarti più avanti, nei capitoli dedicati ai principali produttori di lavatrici). Tuttavia, potresti selezionare un ciclo di lavaggio breve e poi passare manualmente alla centrifuga, o usare un’opzione di “scarico e centrifuga”, se disponibile.

Come fare solo centrifuga lavatrice Samsung

Se hai una lavatrice Samsung, dopo averla accesa tramite il tasto Power e aver introdotto gli indumenti da centrifugare nel cestello, ruota la ghiera di selezione dei programmi impostandola su Drain/Spin (o Scarico acqua/Centrifuga). A questo punto, utilizzando il tasto Centrifuga sul pannello di controllo della lavatrice, vai a definire il numero di giri della centrifuga e premi il pulsante Avvio/Pausa per avviare la centrifuga.

Per maggiori dettagli ti suggerisco di consultare il manuale d'uso del modello Samsung in tuo possesso, reperibile su questa pagina, seguendo il percorso Elettrodomestici > Lavatrici > [modello] > Manuali e download e cliccando poi sul bottone Download annesso al manuale di tuo interesse.

Come fare solo centrifuga lavatrice LG

Anche fare solo centrifuga lavatrice LG è molto semplice. In questo caso, dopo aver caricato il cestello, accendi l'elettrodomestico con il tasto Accensione e premi il pulsante Opzioni. Fatto ciò, premi più volte il tasto Centrifuga oppure ruota la ghiera per selezionare i giri desiderati e avvia il ciclo premendo su Avvio/Play.

Per ulteriori delucidazioni, ti consiglio di leggere il manuale d'uso specifico per il modello di lavatrice LG in tuo possesso, che puoi reperire su questa pagina, seguendo il percorso Scarica manuali e software > Elettrodomestici > Cura dei capi > Lavatrici > [modello] e cliccando poi sull'icona della freccia rivolta verso il basso annesso al manuale di tuo interesse.

Se la cosa può interessarti, sappi anche che su questa pagina di assistenza puoi trovare un video-tutorial di LG riguardo all'argomento in oggetto.

Come fare solo centrifuga lavatrice Indesit

Su una lavatrice Indesit, dovresti riuscire a fare la sola centrifuga nel seguente modo. Dopo averla caricata con gli indumenti da centrifugare, premi il tasto ON/OFF, ruota la ghiera di selezione dei programmi sul numero del programma corrispondente a Centrifuga+Scarico (es. 16), regola la velocità della centrifuga sfruttando l'apposita manopola Centrifuga e avvia il ciclo premendo il tasto Avvio Pausa.

Per ulteriori delucidazioni, ti consiglio di leggere il manuale d'uso specifico per la lavatrice Indesit in tuo possesso, che puoi trovare su questa pagina, digitando il codice commerciale del modello e cliccando poi sulla risorsa di tuo interesse.

Come fare solo centrifuga lavatrice Hoover

Se possiedi una lavatrice Hoover, accendi la lavatrice premendo il tasto ON/OFF, carica la lavatrice con gli indumenti da centrifugare, seleziona il programma Scarico & Centrifuga e imposta la velocità in base alle tue esigenze sfruttando il pulsante Giri centrifuga. Dopodiché avvia il ciclo premendo il tasto Avvio Pausa e il gioco è fatto.

Per ulteriori informazioni, dai un'occhiata al manuale d'uso specifico per la lavatrice Hoover in tuo possesso, reperibile su questa pagina, selezionando il tipo di elettrodomestico dal menu Linea prodotto (es. Lavatrice a carica frontale) e scegliendo modello o codice prodotto dal menu apposito. Dopodiché espandi il menu Manuale d'uso e fai clic sulla freccia rivolta verso il basso corrispondente al libretto delle istruzioni che intendi scaricare.

Come fare solo centrifuga lavatrice Candy

Su una lavatrice Candy, dopo averla caricata con gli indumenti da centrifugare, accendi la lavatrice tramite l'apposito tasto di accensione, ruota la ghiera di selezione dei programmi su Scarico + Centrifuga o Centrifuga e, tramite il tasto Selezione Centrifuga, regola la velocità della centrifuga stessa. Successivamente, avvia il ciclo premendo il tasto Avvio/Pausa.

Per ulteriori info, consulta il manuale d'uso specifico per la lavatrice Candy in tuo possesso, reperibile su questa pagina, scegliendo il tipo di elettrodomestico dal menu Linea prodotto (es. Lavatrice a carica frontale) e indicando modello o codice prodotto dall'apposito menu. Successivamente, espandi il menu Manuale d'uso e clicca sul simbolo della freccia rivolta verso il basso in corrispondenza del file di tuo interesse.

Come fare solo centrifuga lavatrice Bosch

Passiamo, ora, a un altro marchio blasonato: Bosch. Anche in questo caso, per procedere bisogna innanzitutto caricare la lavatrice e accenderla tramite l'apposito tasto di accensione. Dopo che avrai fatto ciò, ruota il selettore dei programmi al fine di impostarlo su Centrifuga/Scarico acqua, imposta la velocità della centrifuga premendo il tasto Centrif. e, quindi, avvio il ciclo premendo sul tasto Avvio/Aggiungi bucato.

Per ulteriori delucidazioni, consulta il manuale d'uso della tua lavatrice Bosch, recuperabile anche su questa pagina, immettendo nel relativo campo di testo il modello dell'elettrodomestico e cliccando su Ricerca. Infine, seleziona la scheda Manuali d'istruzioni e scarica il file eventualmente disponibile.