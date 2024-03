La lavatrice è un elettrodomestico essenziale e immancabile in ogni casa. Tutti ne abbiamo una e chiunque sarebbe perso se la propria lavatrice smettesse di funzionare. Purtroppo, a volte i problemi con questo tipo di elettrodomestici possono capitare e se sei qui è perché probabilmente sei proprio in questa situazione e sei alla ricerca di qualcuno che ti spieghi come resettare lavatrice LG.

Non avere paura, sono qui per aiutarti. Devi sapere che, soprattutto dopo vari anni di utilizzo, le lavatrici possono incappare in piccoli problemi che ne compromettono il corretto funzionamento. Prima di decidere di cambiare lavatrice, devi sapere che questi problemi possono essere risolti attraverso la procedura di reset. Questo processo aiuta a ripristinare le impostazioni predefinite della lavatrice e a cancellare eventuali errori temporanei nella memoria di sistema.

Prima di cominciare ti ricordo che mentre i codici degli errori cambiano a seconda del produttore della lavatrice, la procedura di reset è spesso comune anche tra modelli di marche diverse. Ciò detto, non ci resta che iniziare. Mettiti comodo e prenditi qualche minuto per leggere attentamente i prossimi paragrafi e vedrai che alla fine sarai più che pronto per resettare la tua lavatrice. Buona lettura!

Indice

Come resettare lavatrice LG Direct Drive

Prima di entrare nel dettaglio su come resettare lavatrice LG Direct Drive, linea molto apprezzata negli ultimi anni, è utile sapere quando effettuare questa procedura visto che i casi possibili sono molti. Il primo caso in cui un reset può tornarti utile è quando la lavatrice incappa improvvisamente in un blocco del ciclo di lavaggio senza un motivo apparente, soprattutto se il problema persiste. Talvolta invece è il sovraccarico del cestello a poter generare dei malfunzionamenti. Infatti un carico eccessivo o sbilanciato, può portare la lavatrice ad attivare dei sistemi di protezione interna che sono molto utili per prevenire i danni all'elettrodomestico, ma che ovviamente ne limitano l'utilizzo.

Il sovraccarico può portare anche a dover ricalibrare i sensori che consentono alla lavatrice di rilevare il peso del carico o misurare la quantità di detersivo. Per questo e per tutti i casi precedenti, sapere come resettare lavatrice LG Direct Drive è importante perché può facilmente risolvere i tuoi problemi. Vediamo come si fa.

Procedura standard

Prima di cominciare con la procedura di reset assicurati che la lavatrice sia completamente spenta. Nel caso ci sia un lavaggio in corso attendi prima che questo completi il suo ciclo in modo autonomo e a quel punto svuota il cestello e procedi con lo spegnimento. A questo punto il passo successivo è scollegare la lavatrice dalla presa elettrica, staccando la spina. In seguito premi e tieni premuto il tasto Power per 5 secondi, dunque fai lo stesso con il tasto Start.

Ora ci vuole un po' di pazienza: la lavatrice ha bisogno di restare spenta e scollegata per almeno 5-10 minuti. Questo tempo è molto importante perché permette all'elettrodomestico di scaricare eventuali tensioni residue e azzerare la memoria interna, eliminando così eventuali errori temporanei.

Dopo questi minuti di attesa puoi ricollegare la lavatrice alla presa elettrica e accenderla di nuovo, assicurandoti che sia pronta per l'uso. Ora non ti resta che effettuare un ciclo di lavaggio di prova. Per questo tipo di lavaggio è consigliabile caricare al minimo la lavatrice e osservarne attentamente il funzionamento per assicurarti che tutto stia procedendo correttamente. Se durante questa prova non vedi errori o malfunzionamenti allora l gioco è fatto! Il reset della lavatrice sarà andato a buon fine e potrai ricominciare a usarla a pieno regime.

Come ti dicevo prima, questa procedura non riguarda solo la lavatrice LG Direct Drive, ma è comune a più modelli del produttore coreano. Maggiori informazioni qui.

Messaggi di errore

In alcuni casi è possibile che la procedura di reset non basti per risolvere i problemi del tuo elettrodomestico. Può infatti succedere che, nonostante tu abbia effettuato correttamente tutti i passaggi, la lavatrice continua a non funzionare e a mostrarti sul tuo display una combinazione di lettere e numeri.

Questi sono i codici di errore e sono molto utili perché ti permettono di capire subito quale problema specifico sta compromettendo il funzionamento della tua lavatrice e di conseguenza, risolverlo. Qui di seguito ho raccolto per te codici di errore e soluzioni della lavatrice LG Direct Drive.

Codice errore OPn . Questo codice fa riferimento al cassetto ezDispense , ovvero il cassetto al cui interno si versa il detersivo prima del lavaggio. L'errore OPn apparirà quando il cassetto non è completamente chiuso, oppure quando questo viene aperto durante un lavaggio. Per risolvere ti basta chiudere completamente il cassetto e assicurarti che non venga aperto durante il lavaggio.

. Questo codice fa riferimento al , ovvero il cassetto al cui interno si versa il detersivo prima del lavaggio. L'errore OPn apparirà quando il cassetto non è completamente chiuso, oppure quando questo viene aperto durante un lavaggio. Per risolvere ti basta chiudere completamente il cassetto e assicurarti che non venga aperto durante il lavaggio. Codice errore Ed1 e Ed3 . Questo codice errore appare quando il detersivo o l'ammorbidente versati nel cassetto non diminuiscono durante il lavaggio, nello specifico “Ed1” fa riferimento a un problema nel vano destro, mentre “Ed3” a quello sinistro. Questo spesso si verifica quando il detersivo resta per molto tempo nel vano fino a indurirsi. per risolvere ti basterà rimuovere il vano e pulirlo con acqua tiepida e una spazzola morbida. Infine asciugalo e inseriscilo di nuovo nella lavatrice.

. Questo codice errore appare quando il detersivo o l'ammorbidente versati nel cassetto non diminuiscono durante il lavaggio, nello specifico “Ed1” fa riferimento a un problema nel vano destro, mentre “Ed3” a quello sinistro. Questo spesso si verifica quando il detersivo resta per molto tempo nel vano fino a indurirsi. per risolvere ti basterà rimuovere il vano e pulirlo con acqua tiepida e una spazzola morbida. Infine asciugalo e inseriscilo di nuovo nella lavatrice. Codice errore IE . Se sulla tua lavatrice vedi questo codice di errore allora significa che l'alimentazione idrica non è adeguata. La prima cosa da fare è verificare che il rubinetto dell'acqua sia completamente aperto e che il tubo non sia piegato riducendo l'afflusso d'acqua. Verifica anche che il filtro del tubo dell'alimentazione dell'acqua sia pulito perché se fosse ingolfato potrebbe diminuire il flusso d'acqua in entrata nella lavatrice. Se questo non bastasse verifica anche la pressione dell'acqua che deve essere tra 50kPa e 800kPa. Se questa è troppo bassa la cosa migliore che puoi fare è contattare un idraulico.

. Se sulla tua lavatrice vedi questo codice di errore allora significa che l'alimentazione idrica non è adeguata. La prima cosa da fare è verificare che il rubinetto dell'acqua sia completamente aperto e che il tubo non sia piegato riducendo l'afflusso d'acqua. Verifica anche che il filtro del tubo dell'alimentazione dell'acqua sia pulito perché se fosse ingolfato potrebbe diminuire il flusso d'acqua in entrata nella lavatrice. Se questo non bastasse verifica anche la pressione dell'acqua che deve essere tra 50kPa e 800kPa. Se questa è troppo bassa la cosa migliore che puoi fare è contattare un idraulico. Codice errore UE . Questo errore si riferisce a un carico sbilanciato all'interno del cestello. Per risolvere ti basterà aggiungere o rimuovere qualche capo per far si che il carico nella lavatrice sia ben bilanciato permettendo al cestello di ruotare correttamente.

. Questo errore si riferisce a un carico sbilanciato all'interno del cestello. Per risolvere ti basterà aggiungere o rimuovere qualche capo per far si che il carico nella lavatrice sia ben bilanciato permettendo al cestello di ruotare correttamente. Codice errore OE . Questo errore è relativo a un uscita dell'acqua che non riesce a scaricare. Perciò la prima cosa da fare è verificare che il tubo di scarico non sia ostruito o piegato. Altra possibile causa di questo errore potrebbe essere il filtro di scarico ingolfato. In questo caso pulisci il tubo e la pompa di scarico per risolvere il problema.

. Questo errore è relativo a un uscita dell'acqua che non riesce a scaricare. Perciò la prima cosa da fare è verificare che il tubo di scarico non sia ostruito o piegato. Altra possibile causa di questo errore potrebbe essere il filtro di scarico ingolfato. In questo caso pulisci il tubo e la pompa di scarico per risolvere il problema. Codice errore LE . Se vedi apparire questo codice errore sul display significa che il motore dell'elettrodomestico è sovraccarico e bloccato. Lascia riposare la lavatrice per almeno 30 minuti e solo a quel punto riavvia il ciclo di lavaggio.

. Se vedi apparire questo codice errore sul display significa che il motore dell'elettrodomestico è sovraccarico e bloccato. Lascia riposare la lavatrice per almeno 30 minuti e solo a quel punto riavvia il ciclo di lavaggio. Codice errore FF . Questo è il codice errore di congelamento, pertanto quello che devi fare è controllare sia il tubo di alimentazione che di scarico dell'acqua per verificare l'eventuale congelamento. In aggiunta controlla anche tubo di scarico e pompa di scarico per essere sicuro che queste unità non siano congelate. Per risolvere il problema metti dell'acqua calda nel cestello e copri il tubo di alimentazione dell'acqua con un panno caldo per scongelarlo.

. Questo è il codice errore di congelamento, pertanto quello che devi fare è controllare sia il tubo di alimentazione che di scarico dell'acqua per verificare l'eventuale congelamento. In aggiunta controlla anche tubo di scarico e pompa di scarico per essere sicuro che queste unità non siano congelate. Per risolvere il problema metti dell'acqua calda nel cestello e copri il tubo di alimentazione dell'acqua con un panno caldo per scongelarlo. Codice errore PF. Se la tua lavatrice mostra questo codice di errore significa che si è verificata un'interruzione di corrente, ad esempio nel caso in cui ci sia un calo di tensione durante un lavaggio. In questo caso ti basterà riavviare il lavaggio per rimettere la lavatrice in funzione.

Infine se dovessi visualizzare sulla tua lavatrice uno dei seguenti codici di errore, spegni la lavatrice e scollegala dalla corrente. In questi casi ti sarà indispensabile il servizio clienti LG: dE (errore porta), FE (errore di troppopieno), PE (errore nel sensore di pressione),tE (errore di controllo), vS (errore nel sensore di vibrazioni), dHE (errore a secco).

Per maggiori informazioni sui codici di errore sulle lavatrici LG, consulta la pagina di supporto che ti ho appena linkato.

Come resettare altre lavatrici LG

Se ti stai chiedendo come resettare lavatrice anche se questa è di un modello LG diverso dalla linea Direct Drive, allora devi sapere che la procedura standard che ti ho descritto sopra è in sostanza sempre la stessa.

Ovviamente ti consiglio sempre di consultare il manuale d'uso della tua lavatrice visto che ci possono essere piccole differenze da modello a modello, come ad esempio diversi tempi di attesa durante la procedura di reset. Se hai smarrito il manuale, ricorda che puoi sempre scaricarlo dal sito LG, dove potrai anche rivolgerti servizio clienti LG, disponibile sia nei negozi, sia online attraverso live chat, email o telefono.