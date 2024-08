Ultimamente la tua lavatrice produce alcuni rumori insoliti e di conseguenza ti sei messo ora a cercare indicazioni sul Web su come smontare una lavatrice con l'obiettivo di verificare in autonomia se all'interno dell'elettrodomestico c'è qualcosa che non va. Oppure potrebbe darsi che tu voglia semplicemente fare una pulizia profonda della tua lavatrice, così da tenere lontane muffa e ruggine.

Ebbene, qualunque sia la tua situazione, penso che tu sia capitato nella pagina giusta al momento giusto, perché in questa guida farò del mio meglio per darti delle istruzioni su come poter smontare una lavatrice e accedere così alle parti interne. Ti parlerò anzitutto di procedure generiche da seguire e poi vedremo insieme come agire con le varie marche di lavatrici presenti sul mercato. Detto tutto ciò, direi che possiamo ora entrare nel vivo dell'argomento e dunque, ti auguro una buona continuazione e buon lavoro!

ATTENZIONE: le operazioni di cui ti sto per parlare qui di seguito, se eseguite in malo modo, potrebbero causare danni indesiderati alla lavatrice o addirittura a te stesso. Inoltre, potrebbero invalidarne la garanzia Ti consiglio di procedere solo se sai esattamente ciò che stai facendo oppure se con te è presente una persona competente in materia. Non mi assumo alcuna responsabilità di ciò che potrebbe accadere a seguito della lettura delle mie indicazioni. Tutto chiaro? Sì? Benissimo, allora direi che possiamo pure cominciare.

Come si smonta una lavatrice

In questa prima parte andiamo ora vedere insieme delle procedure generiche da seguire per smontare una lavatrice. Ci tengo comunque a precisare che esistono diversi componenti da smontare e tutto dipende ovviamente da quello di cui hai bisogno tu.

Ad ogni modo, prima di fare qualsiasi cosa, scollega il cavo di alimentazione, dopodiché chiudi la valvola dell'acqua e scollega anche i tubi di carico e di scarico. Mentre scolleghi i tubi presta attenzione al fatto che potrebbe uscire un po' di acqua da quest'ultimi.

Ora, se ad esempio devi accedere a qualche componente interno, allora sicuramente devi partire smontando il coperchio superiore. Molto spesso il coperchio è attaccato alla restante parte della lavatrice tramite delle viti poste nella parte posteriore, dunque, prova a vedere se ci sono delle viti e svitale con un cacciavite idoneo. Fatto questo, potrebbe darsi che tu riesca già a sfilare il coperchio.

Se hai bisogno di smontare anche la parte frontale per accedere meglio alle parti interne, allora tira verso l'esterno la vaschetta del detersivo e tieni presente che con alcuni modelli di lavatrice, questa viene via in modo molto semplice, mentre con altre lavatrici è presente un pulsante (sull'estremità della vaschetta stessa) da premere prima di sfilare la vaschetta. Una volta rimossa la vaschetta, è molto probabile che nel vano per mettere la vaschetta ci siano delle viti da togliere, quindi, procedi pure svitandole.

A questo punto, potrebbe darsi che la tua lavatrice abbia delle staffe metalliche, nella parte superiore, che tengono ancorato il cruscotto. Procedi quindi togliendo le viti dalle staffe ed estraile e poi, se ora riesci già a prendere in mano il cruscotto, procedi pure scollegando i cavi, o meglio, i morsetti che sono collegati ad esso.

Fatto questo, potrebbe ora essere necessario aprire l'oblò della lavatrice e scollegare l'elettroserratura che si trova proprio in prossimità del punto in cui l'oblò si chiude. Come ultima operazione, ti segnalo che molte lavatrici hanno delle viti da svitare anche nella parte inferiore, le quali tengono agganciata la parte frontale e di conseguenza potrebbe darsi che tu debba trovare un modo per tenere sollevata, o comunque inclinata, la lavatrice per fare in modo di accedere alla parte sottostante.

Arrivato a questo punto, dovresti essere in grado di sfilare via la parte frontale e avere così completo accesso a tutti i componenti interni senza altri impedimenti. Tieni inoltre in considerazione che quasi tutte le lavatrici si possono smontare anche dalla parte posteriore.

Capisco bene che i modelli sul mercato sono veramente molti e che con delle semplici informazioni generiche e in formato scritto potresti forse avere un po' di difficoltà. Ecco che per questo motivo ti segnalo anzitutto questo video su YouTube del canale Assistenza Electrolux che illustra molto bene i passaggi per smontare una lavatrice marcata Electrolux, ma che si possono applicare anche a molti altri modelli. Inoltre, potrebbe tornarti utile anche questo video del canale Sinergy Roma che mostra invece come smontare parti più superficiali della lavatrice, come ad esempio il filtro, e come tenerla sempre pulita.

Tuttavia, se a te interessa scoprire come smontare coperchio lavatrice carica dall'alto, allora dai pure una lettura alla mia guida tutta incentrata sull'argomento. Nei prossimi capitoli di questa guida, ti aiuterò invece a capire come puoi comportarti con le lavatrici di alcune delle marche più diffuse sul mercato, mostrandoti dove puoi trovare i manuali d'uso ufficiali e altre informazioni utili. Buon proseguimento.

Come smontare una lavatrice LG

Possiedi una lavatrice LG e ti stai ora chiedendo come smontare una lavatrice LG? Beh, anzitutto, potresti cercare il manuale d'uso del tuo specifico modello di lavatrice. Se non possiedi più quello cartaceo, puoi sempre provare a reperirlo in digitale su questa pagina del sito Internet ufficiale di LG e andando a cercare la tua lavatrice tra quelle proposte.

Una volta che hai trovato il tuo modello, selezionalo e scorri la pagina in fondo, fino a quando non trovi la sezione Ti serve aiuto? e da qui seleziona poi Manuali e Software e nella pagina successiva dovresti così avere la possibilità di scaricare il manuale d'uso di quella lavatrice.

Un'altra preziosa risorsa di cui ti potresti avvalere è il canale YouTube LG Italia Customer Service che ha pubblicato questo video all'interno del quale vengono illustrati tutti i passaggi per smontare una lavatrice LG serie T2.

Come smontare una lavatrice Samsung

Davanti ai tuoi occhi è presente una lavatrice marchiata Samsung e vorresti proprio sapere come smontare una lavatrice Samsung? Benissimo, allora, anche in questo caso, un primo metodo è sicuramente quello di rivolgersi al manuale d'istruzioni e ti informo che puoi provare a reperire quello del tuo modello di lavatrice, tramite questa pagina del sito Internet ufficiale di Samsung.

Una volta entrato nella pagina, individua la tua lavatrice e premi su Scopri di più in corrispondenza di quest'ultima. Ora, scorri in basso la pagina fino a quando non ti ritrovi nella sezione Manuale utente e download e da qui puoi premere su Download sotto a User Manual e a volte potresti trovarlo in italiano e altre volte solo in inglese.

Ti segnalo infine anche questo video su YouTube del canale di Giovanni Ferrari, che ben illustra tutti i passaggi da compiere per smontare correttamente una lavatrice Samsung.

Come smontare una lavatrice Candy

Possiedi una lavatrice Candy? Beh, allora immagino che tu sia qui perché stai cercando informazioni su come smontare una lavatrice Candy. Se le cose stanno così, allora sappi che il metodo migliore è indubbiamente quello di controllare le istruzioni contenute nel manuale d'uso.

Se non hai più il manuale d'uso cartaceo, allora prova a reperirlo tramite questa pagina del sito Internet ufficiale di Candy. Una volta che sei entrato, cerca la tua specifica lavatrice tra quelle proposte e poi premi su Mostra prodotto in basso a sinistra, scorri poi leggermente in basso la pagina e individua la voce Manuale di istruzioni per visualizzare subito il manuale.

Come smontare una lavatrice Miele

Quella che si trova davanti a te è una lavatrice Miele? Se è così, allora vuoi indubbiamente sapere come smontare una lavatrice Miele. Ebbene, uno dei modi migliori per procedere in modo corretto, è quello di rivolgersi alle informazioni pubblicate dal produttore stesso della lavatrice, andando a reperire l'apposito manuale d'uso.

Puoi provare a scaricare il manuale d'uso della tua lavatrice Miele, recandoti su questa pagina del sito Internet di Miele e cercando il tuo modello di lavatrice. Una volta trovato, selezionalo, scorri in basso la pagina e recati nella sezione Download e nella scheda Istruzioni per l'uso & Montaggio. Da qui premi su SCARICA in corrispondenza della voce Istruzioni d'uso per visualizzare il PDF del manuale d'uso.

Infine, penso che questo video YouTube del canale Assistenza Elettrodomestici Pronto Intervento possa tornarti molto utile, in quanto illustra le procedure da seguire per smontare vari componenti di una lavatrice Miele TwinDos.

Come smontare una lavatrice Bosch

Ti interessa in particolar modo sapere come smontare una lavatrice Bosch? Molto bene, allora direi che un buon punto di partenza è sicuramente quello di consultare il manuale d'istruzioni, così da verificare direttamente quelle che sono le procedure consigliate dal produttore.

Se non disponi del manuale d'uso cartaceo, puoi sempre provare a reperirlo tramite questa pagina del sito Internet ufficiale di Bosch. Una volta che sei entrato nella pagina, seleziona la categoria alla quale appartiene la tua lavatrice, cerca poi il tuo specifico modello tra tutti quelli presenti e selezionalo.

A questo punto, scorri in basso la pagina e recati nella sezione Manuale e documenti e premi su Manuali utente per leggere così il libretto di istruzioni.