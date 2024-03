Ultimamente la tua lavatrice emana cattivi odori e il cestello presenta degli accumuli d'acqua? Sì? Come hai detto? È da tempo che non pulisci il filtro? Beh, allora è arrivato il momento di farlo, perché altrimenti potrebbero verificarsi danni ben peggiori di quelli appena descritti e la lavatrice potrebbe addirittura non funzionare più!

Ebbene, sei stai cercando di capire come pulire filtro lavatrice, allora lasciami dire che sei finito nella guida giusta al momento giusto, perché qui di seguito ti illustrerò anzitutto le procedure da seguire per effettuare una corretta pulizia e poi ti indicherò dove trovare lo sportello del filtro per quanto riguarda le marche di lavatrici più diffuse.

Detto tutto ciò, direi che possiamo ora passare all'azione. Prenditi tutto il tempo che ritieni necessario, leggi i consigli operativi che ho da darti nel primo capitolo e poi utilizza il comodo indice qui sotto per andare direttamente al punto nel quale ti fornisco ulteriori dettagli in merito alla marca di lavatrice in tuo possesso. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti buona pulizia!

Come pulire il filtro della lavatrice

Ora andremo a vedere insieme come pulire il filtro della lavatrice. In questa prima parte ti mostrerò le procedure da seguire che sono comunque più o meno valide per tutti i modelli di lavatrice.

Più avanti ti parlerò invece di come agire più nello specifico in base alla marca della tua lavatrice. Il mio consiglio è dunque quello di leggere le istruzioni che ti sto per riportare qui di seguito e poi andare a vedere ulteriori dettagli nel capitolo dedicato alla marca della tua lavatrice. Ecco qui di seguito le operazioni fondamentali da seguire.

Staccare corrente e acqua — prima di ogni altra cosa, ti consiglio di spegnere la lavatrice e di scollegare l'alimentazione elettrica. Inoltre, potrebbe essere una buona cosa chiudere anche l'acqua. In genere è presente una valvola o un rubinetto che se vengono girati in senso antiorario interrompono il flusso dell'acqua.

— prima di ogni altra cosa, ti consiglio di spegnere la lavatrice e di scollegare l'alimentazione elettrica. Inoltre, potrebbe essere una buona cosa chiudere anche l'acqua. In genere è presente una valvola o un rubinetto che se vengono girati in senso antiorario interrompono il flusso dell'acqua. Individuare il filtro — una parte fondamentale è quella di capire dove si trova il filtro. Spesso è ben visibile e si trova dietro a un apposito sportello in basso a destra o in basso a sinistra. In altri casi è presente una lunga barra nella parte anteriore inferiore della lavatrice che, se rimossa, offre l'accesso al filtro.

— una parte fondamentale è quella di capire dove si trova il filtro. Spesso è ben visibile e si trova dietro a un apposito sportello in basso a destra o in basso a sinistra. In altri casi è presente una lunga barra nella parte anteriore inferiore della lavatrice che, se rimossa, offre l'accesso al filtro. Prendere un panno per asciugare — dovresti procurarti un panno o anche della carta da cucina da mettere sotto alla lavatrice nella parte in cui si trova il filtro, per fare in modo di non bagnare il pavimento una volta che avrai aperto il coperchio.

— dovresti procurarti un panno o anche della carta da cucina da mettere sotto alla lavatrice nella parte in cui si trova il filtro, per fare in modo di non bagnare il pavimento una volta che avrai aperto il coperchio. Verificare presenza del tubo di scarico del filtro — molti modelli di lavatrice godono del tubo di scarico del filtro che serve, per l'appunto, a scaricare tutta l'acqua contenuta nel filtro. Questo tubo può tornare molto utile per evitare di bagnare il pavimento durante l'estrazione del filtro. Se sulla tua lavatrice è presente questo tubo, anzitutto togli l'apposito tappo che è presente nella parte finale del tubo e poi procurati una bottiglia o qualche altro recipiente e scarica tutta l'acqua all'interno del contenitore da te scelto, posizionando chiaramente il tubo il più in basso possibile per via del principio dei vasi comunicanti.

— molti modelli di lavatrice godono del tubo di scarico del filtro che serve, per l'appunto, a scaricare tutta l'acqua contenuta nel filtro. Questo tubo può tornare molto utile per evitare di bagnare il pavimento durante l'estrazione del filtro. Se sulla tua lavatrice è presente questo tubo, anzitutto togli l'apposito tappo che è presente nella parte finale del tubo e poi procurati una bottiglia o qualche altro recipiente e scarica tutta l'acqua all'interno del contenitore da te scelto, posizionando chiaramente il tubo il più in basso possibile per via del principio dei vasi comunicanti. Rimuovere il filtro — ora rimuovi il filtro prendendolo tramite l'apposito gancio e facendolo ruotare in senso antiorario fino a quando non riuscirai a estrarlo del tutto.

— ora rimuovi il filtro prendendolo tramite l'apposito gancio e facendolo ruotare in senso antiorario fino a quando non riuscirai a estrarlo del tutto. Eseguire pulizia del filtro — una volta che hai il filtro in mano, rimuovi eventuali grossi pezzi di sporcizia e buttali via. Dopodiché metti il filtro sotto un getto di acqua del rubinetto e poi rimuovi i residui di sporcizia con un panno in microfibra.

Rimontare tutto — dopo che hai pulito il filtro, rimontalo e chiudi lo sportello. Per capire se il filtro è stato rimontato in modo corretto, potresti provare a buttare un po' d'acqua dentro al cestello della lavatrice. Se l'acqua non esce dal basso, allora vuol dire che il filtro è montato correttamente. A questo punto riapri pure il rubinetto dell'acqua e attacca la spina della corrente della lavatrice per rimettere il tutto in funzione.

Come già anticipato, quelle che ti ho mostrato sono procedure generiche che in linea di massima sono valide per quasi tutte le lavatrici sul mercato. Nei capitoli successivi ti parlerò invece di dove si trova in genere il filtro in base alla marca della tua lavatrice e poi ti aiuterò con dei rimandi ai manuali che trovi sui siti ufficiali delle aziende produttrici.

Come pulire filtro lavatrice AEG

Possiedi una lavatrice marchiata AEG? Beh, allora ti interesserà senz'altro sapere come pulire filtro lavatrice AEG. Ti informo che in genere le lavatrici di questa marca hanno lo sportello del filtro di forma rotonda che si trova nella parte anteriore in basso a destra. Inoltre, per aprirlo spesso è sufficiente tirare in giù l'apposita levetta e rimuovere il coperchio. In queste lavatrici spesso non è presente il tubo di scarico del filtro.

Per maggiori informazioni in merito a come agire con il tuo specifico modello di lavatrice AEG, ti invito a consultare questa pagina del sito Internet ufficiale di AEG nella quale puoi cercare la lavatrice in tuo possesso e scaricare così anche la scheda tecnica.

Come pulire filtro lavatrice Candy

Quella che hai in casa è una lavatrice Candy? Benissimo, allora leggi cosa ho da dirti qui di seguito, in quanto sto per parlarti di come pulire filtro lavatrice Candy. Queste lavatrici molto spesso presentano lo sportello del filtro nella parte anteriore in basso a sinistra, inoltre, questo può essere sia rettangolare che rotondo. In alcuni modelli è anche presente il comodo tubo per scaricare l'acqua del filtro.

Per informazioni più dettagliate in merito alla tua specifica lavatrice Candy, ti invito a consultare questa pagina del sito Internet ufficiale dell'azienda. Una volta entrato nel sito, puoi ricercare il modello della tua lavatrice e poi cliccare sul pulsante Mostra prodotto in basso a destra e procedere poi eventualmente scaricando la scheda tecnica.

Come pulire filtro lavatrice Samsung

Hai optato per una lavatrice Samsung? Beh, allora in questa parte troverai alcune indicazioni su come pulire filtro lavatrice Samsung. Lo sportello del filtro si trova spesso nella parte anteriore in basso a destra ed è di forma rettangolare. In genere è sufficiente fare leggermente leva con un piccolo cacciavite al fine di aprirlo. Alcuni modelli sono anche dotati del tubo di scarico del filtro.

Informazioni più accurate le puoi trovare su questa pagina del sito ufficiale di Samsung all'interno della quale puoi individuare il modello di lavatrice in tuo possesso e andare così a scoprire tutti i dettagli tecnici del prodotto.

Come pulire filtro lavatrice Hoover

Davanti a te c'è una lavatrice Hoover? Allora adesso ti parlo di come pulire filtro lavatrice Hoover. In queste lavatrici in genere lo sportello del filtro si trova nella parte anteriore in basso a sinistra e può essere di forma tonda o rettangolare. Quasi sempre c'è un apposito pulsante che permette di sganciare il filtro, tuttavia, in altri casi potrebbe essere necessario fare leggermente leva con un cacciavite. La presenza o meno del tubo di scarico del filtro dipende dal modello di lavatrice.

Ulteriori dettagli li puoi trovare su questa pagina del sito ufficiale di Hoover, all'interno della quale puoi consultare numerosi modelli di lavatrici Hoover e scaricare le schede tecniche di ognuno.

Come pulire filtro lavatrice Beko

Hai una lavatrice Beko? Allora andiamo a vedere come pulire filtro lavatrice Beko. In queste lavatrici lo sportello del filtro è quasi sempre nella parte anteriore in basso a destra ed è di forma rettangolare o quadrata. Se non è presente l'apposito pulsante per aprire lo sportello, puoi sempre fare leggermente leva con un cacciavite. Il tubo di scarico del filtro non è presente in tutti i modelli.

Informazioni tecniche più precise sul tuo specifico modello di lavatrice le puoi trovare su questa pagina del sito Internet ufficiale di Beko, all'interno del quale puoi anche scaricare la scheda tecnica della tua lavatrice.

Come pulire filtro lavatrice Electrolux

Ti sei affidato a Electrolux? Allora adesso vedremo insieme come pulire filtro lavatrice Electrolux. Devi sapere che Electrolux presenta davvero tantissimi modelli differenti di lavatrici e quindi non è facile darti delle indicazioni precise in merito. In linea generale, comunque, le lavatrici Electrolux a carica frontale presentano lo sportello nella parte anteriore in basso a destra, mentre molte lavatrici Electrolux a carica dall'alto presentano lo sportello nella parte anteriore in basso a sinistra. Chiaramente, però, non è una regola assoluta.

Anche per quanto riguarda il tubo di scarico dell'acqua nel filtro, la situazione varia molto in base al modello di lavatrice in questione. Per ulteriori informazioni, ti invito a consultare questa pagina del sito ufficiale di Electrolux, all'interno della quale puoi trovare moltissimi modelli di lavatrici e scaricarne anche la scheda tecnica.

Come pulire filtro lavatrice Bosch

Hai scelto di comprare una lavatrice Bosch? Bene, allora adesso vedremo come pulire filtro lavatrice Bosch. Molto spesso queste lavatrici presentano lo sportello del filtro nella parte anteriore in basso a destra e questo è di forma rotonda. Inoltre, molte volte è presente anche un piccolo pulsante che permette di aprirlo facilmente. Come spesso accade, anche in questo caso la presenza o meno del tubo di scarico del filtro dipende dal modello.

Se vuoi avere maggiori informazioni circa il tuo specifico modello di lavatrice Bosch, allora visita pure questa pagina del sito Internet ufficiale di Bosch, nella quale puoi consultare l'ampio catalogo di lavatrici disponibili e scaricare anche la scheda tecnica di ognuna.

Come pulire filtro lavatrice Indesit

Hai scelto una lavatrice Indesit? Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere come pulire filtro lavatrice Indesit. In queste lavatrici molto spesso è presente una lunga barra nella parte anteriore in basso che, una volta rimossa, permette di accedere al filtro. Per rimuovere la barra in genere è sufficiente fare leggermente leva con un cacciavite, altre volte, invece, si riesce a staccarla semplicemente facendola scorrere verso il basso.

Alcune lavatrici Indesit con carica dall'alto, invece, godono di uno sportello nella parte anteriore in basso a sinistra. Per informazioni molto più accurate e precise, ti invito a visitare questa pagina del sito Internet ufficiale di Indesit.

Come pulire filtro lavatrice LG

Quella che si pone davanti a te è una lavatrice LG? Andiamo, dunque, a scoprire insieme come pulire filtro lavatrice LG. In queste lavatrici spesso lo sportello del filtro si trova in basso a destra ed è di forma rettangolare, inoltre, in genere c'è anche un apposito pulsante che permette di aprire lo sportello con estrema facilità. Il tubo di scarico del filtro non è presente in tutti i modelli.

Per informazioni molto più dettagliate, ti invito caldamente a consultare questa pagina del sito Internet ufficiale di LG all'interno della quale troverai molti modelli di lavatrici LG e avrai anche la possibilità di scaricare l'apposita scheda tecnica.

Come pulire filtro lavatrice Whirlpool

Hai letto la scritta Whirlpool sulla tua lavatrice? Benissimo, allora andiamo subito a vedere come pulire filtro lavatrice Whirlpool. Su queste lavatrici lo sportello del filtro potrebbe essere dietro a una lunga barra posta nella parte anteriore bassa della lavatrice. In questo caso sarà necessario fare leggermente leva con un cacciavite per togliere la barra oppure farla scorrere verso il basso.

Altre lavatrici Whirlpool, invece, godono di uno sportello posto nella parte anteriore in basso a destra o a sinistra. Per informazioni più accurate su questo argomento, è sicuramente un'ottima idea consultare questa pagina del sito Internet di Whirlpool nella quale puoi individuare il tuo modello di lavatrice e scaricare la relativa scheda tecnica.

Pulire filtro lavatrice con bottiglia di plastica

Ogni volta che pulisci il filtro della tua lavatrice allaghi tutta la stanza? Beh, allora hai sicuramente una lavatrice sprovvista di tubo di scarico dell'acqua del filtro. Un'ottima soluzione a questo problema potrebbe essere quella di utilizzare una bottiglia di plastica. Ti chiedi in che modo? Andiamo allora a vedere come pulire filtro lavatrice con bottiglia di plastica.

L'operazione è in realtà estremamente semplice. Tutto quello che devi fare è prendere una bottiglia di plastica e tagliarla con delle forbici. Taglia anzitutto la parte finale, quella dove si trova il tappo. Dopodiché taglia via la parte superiore quel poco che basta per fare in modo che la bottiglia si possa appoggiare sotto all'apertura del filtro. In questo modo la bottiglia raccoglierà tutta l'acqua nel momento in cui andrai ad aprire il coperchio.

Naturalmente, con una mano dovrai tenere la bottiglia appoggiata sull'apertura del filtro, mentre con l'altra dovrai svitare il coperchio del filtro. Inoltre, è vero che questo metodo non dovrebbe far scendere nessuna goccia sul pavimento, tuttavia, è sempre buona cosa procurarsi un panno da mettere sotto alla lavatrice. Non si sa mai!

