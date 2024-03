La tecnologia ha fatto passi da gigante e, una delle più grandi rivoluzioni che ha portato, è stata quella del benessere casalingo evitando a miliardi di persone di dover lavare montagne di piatti e panni sporchi ogni singolo giorno con le proprie mani. Infatti, alcuni economisti, sostengono che la lavatrice (ma anche la lavastoviglie), siano stati più importanti di Internet per l'economia globale.

Questi nostri grandi amici tra le mura domestiche però, diventano più complessi e “smart” ogni giorno che passa, con la conseguenza di rendere (talvolta) difficili le cose facili. Una semplice operazione come scaricare acqua lavastoviglie si può trasformare in un vero rompicapo per chi non sa dove mettere le mani, ma ci sono qui io a trarti d'impaccio.

In questa guida voglio mostrarti come scaricare l'acqua da alcune delle più famose marche di lavastoviglie presenti sul mercato, in modo che tu possa facilmente capire come farlo nel tuo caso specifico. Buon proseguimento!

Indice

Come scaricare acqua da lavastoviglie

Iniziamo subito con il dire che, in linea di massima, tutte le lavastoviglie sono differenti ma anche simili tra loro. Hanno poco più che una manciata di comandi e un paio di bottoni per controllarle, ma lo scarico non è generalmente qualcosa che si fa tramite questi comandi, richiede un po' di lavoro manuale.

In linea di massima, infatti, occorre andare a rimuovere il filtro dello scarico che si trova sul fondo della medesima, sotto i cestelli per i piatti. Questo filtro, generalmente di forma cilindrica, serve per trattenere tutti i residui del lavaggio ed evitare che vadano poi a otturare i tubi, ma necessita di manutenzione.

Quei residuati di cibo che potrebbero ostruire i tubi, possono in egual modo ostruire il filtro. Quindi, se non avviene lo scarico dell'acqua, occorre andare a vedere questo elemento il quale è, con ogni probabilità, ingolfato. Basta semplicemente svitare ciò che sembra un tappo sul fondo della medesima e togliere il filtro.

Questo da farsi dopo aver tolto corrente staccando la spina, l'interruttore che alimenta la lavastoviglie o direttamente l'alimentazione generale della casa, se non si hanno alternative. Se presente acqua, andare a rimuoverla manualmente con un bicchiere o con degli assorbenti (o come lo ritieni più opportuno, non c'è un modo sbagliato).

Una volta rimosso il filtro, puliscilo bene sotto l'acqua e poi rimontalo normalmente, provando a usare nuovamente il macchinario. Se invece non ottieni risultati, è probabile che sia il tubo di scarico ostruito, quindi dovrai provvedere a rimuovere la lavastoviglie dalla sede e pulire il tubo o sostituirlo.

Questa operazione però potrebbe non essere fattibile, in quanto le lavastoviglie a incasso sono spesso ancorate al mobilio e affatto semplici da rimuovere. A questo va aggiunto che potresti danneggiare cavi di alimentazione o tubi durante il montaggio/smontaggio, quindi lascia perdere e chiama un tecnico se non ti senti di poterlo fare.

In ultimo, le lavastoviglie hanno una valvola di scarico che si trova sul fondo dopo il filtro e potrebbe bloccarsi in posizione chiusa o la pompa da sostituire. Anche qui, rimuovendo la lavastoviglie dalla sua sede e andando a vedere se essa funziona, può essere necessario… ma non è detto che debba farlo tu. Queste operazioni sono complesse e non consiglio di farle se non hai un minimo di esperienza.

Come scaricare acqua lavastoviglie Beko

Se hai una lavastoviglie Beko, l'operazione è semplicissima da eseguire. Basta aprire la lavastoviglie, per poi rimuovere i cestelli e ogni stoviglia sia presente su di essi. Naturalmente è bene che sia staccata corrente alla macchina.

Una volta rimosso tutto, vedrai che sul fondo è presente un buco al centro, sotto lo spruzza acqua a forma di lama che gira nel centro. Questo buco è l'alloggiamento per il filtro, il quale se ingolfato è probabile causa del problema. Tale filtro ha un doppio cestello, uno per i pezzi grandi e uno per quelli più piccoli, ma puoi rimuoverli entrambi insieme.

Per rimuoverlo afferra la parte del cestello che esce, poi ruota in senso antiorario. Occorre fare un po' di forza per superare il blocco iniziale, ma poi basta un mezzo giro per liberare completamente il cestello ed estrarlo. Una volta rimosso, puoi togliere anche la copertura di plastica sopra.

Una volta rimosso, puliscilo con acqua al meglio che puoi insieme al buco dal quale l'hai rimosso, poi rimontalo facendo l'operazione inversa e avendo cura che, durante l'avvitamento, faccia il “clack” finale che indica il raggiungimento della corretta posizione. Una volta rimontato, prova a vedere se tutto funziona.

Se l'acqua continuasse a non venir scaricata, potresti avere un tubo ingolfato. Tale tubo si trova dietro la macchina stessa e, per sostituirlo, devi poter estrarre l'elettrodomestico dalla sua sede. In caso riuscissi, basterebbe semplicemente cambiarlo e vedere cosa succede. Se nulla cambia, è tempo di rivolgersi a un tecnico. Per ogni altra necessità, ti suggerisco di consultare il servizio assistenza Beko e/o il manuale del tuo modello.

Come scaricare acqua lavastoviglie Electrolux

Se hai una lavastoviglie Electrolux, sarai felice di sapere che esiste un metodo molto semplice per provare se funziona o meno lo scarico. Infatti le lavastoviglie di questo marchio, iniziano un programma di lavaggio (tranne l'ammollo) con lo scarico dell'acqua, quindi puoi facilmente provarlo in qualunque istante (il programma di lavaggio coinvolge un processo in cui l'acqua viene scaricata e questo può essere un indicatore del corretto funzionamento dello scarico).

Prima, però, occorre ripulire il filtro e la sua sede, altrimenti è inutile come tentativo. Per farlo stacca corrente all'elettrodomestico, rimuovi i cestelli, poi rimuovi semplicemente quell'elemento che si trova nel centro della lavastoviglie in basso. Dovrebbe avere una maniglia da tirare per rimuoverlo, procedendo poi alla pulizia del medesimo e della sede.

Una volta fatto questo, basta accedere la lavastoviglie, premere il pulsante P per scegliere i programmi, scegline uno che non sia l'ammollo (controlla il libretto d'istruzioni per vedere quale programma fa cosa sul tuo modello), poi chiudi lo sportello e fai partire. Se non riesci a programmare, usa il tasto Reset per reimpostare il programma in corso e poi scegline uno a tuo piacimento.

Controlla poi il tubo di uscita per vedere se dà segni di vita (o cerca di eseguire un controllo visivo o uditivo sugli scarichi). Se non senti nulla, è probabile che la pompa di scarico sia da sostituire. In qualunque caso, a questo punto ti consiglio di rivolgerti all'assistenza Electrolux per una corretta diagnosi del problema ed eventuale assistenza. Inoltre, puoi trovare il manuale del tuo modello sul sito ufficiale.

Come scaricare acqua lavastoviglie Bosch

Se hai una lavastoviglie Bosch, il primo passo è uguale a quelli già visti in precedenza. Bisogna infatti andare a pulire il filtro che trovi sul fondo della medesima, rimuovendo i cestelli e ruotando in senso antiorario quell'oggetto rotondo che spunta dal fondo (non la lama rotante che spruzza acqua) per poi tirarlo fuori e pulire lui e la sede.

Fatto questo, proprio come nel caso di Electrolux, basterà poi far partire un programma per avviare lo scarico dell'acqua (il programma scelto deve includere una fase di scarico, ovviamente), in quanto la prima cosa che farà la macchina sarà tentare di scaricare liquidi presenti. Se la cosa non desse risultati sperati, riscontrassi anomalie o per qualunque altro problema, ti consiglio di rivolgerti all'assistenza Bosch e/o consultare il manuale.

Come scaricare acqua lavastoviglie Miele

Come potrai facilmente immaginare, le procedura per una lavastoviglie Miele sono simili a quelle viste per gli altri modelli. Dopo aver staccato corrente, rimuovi i cestelli e individua il filtro che si trova in basso al centro della macchina. Dovrebbe avere una maniglia grande e sporgente, la quale ruotare in senso antiorario e tirare verso l'alto per liberare il filtro.

Da qui pulisci il tutto sotto l'acqua e rimuovi ciò che non dev'essere lì o dentro la sede del filtro stessa. Dentro la sede del filtro, su un lato, troverai anche la valvola di scarico. Ha la forma di un beccuccio e la puoi rimuovere facilmente tirando in senso orizzontale e poi verticale. Una volta rimossa, controlla che la sfera al suo interno si possa muovere correttamente e non sia da sostituire (è, infatti, una componente mobile della valvola e dovrebbe muoversi liberamente; altrimenti sarebbe da cambiare).

In seguito, controlla le pale della pompa che erano nascoste da questo elemento, provando delicatamente a verificare che possano ruotare con uno strumento morbido e delicato. Se vi sono corpi estranei qui, rimuovili e pulisci la sede. Ora rimonta tutto e prova a vedere se funziona. Se non funziona, t'invito a ricorrere all'assistenza tecnica Miele e consultare il manuale del tuo modello.

Come scaricare acqua lavastoviglie Smeg

Le lavastoviglie Smeg hanno anche loro un filtro nel centro in basso del macchinario. Per pulirlo, dopo aver staccato corrente e rimosso eventuale acqua presente nella macchina, ruotalo in senso antiorario, estrailo e poi passalo sotto l'acqua per pulirlo a dovere.

Controlla che nella sua sede non ci siano parti estranee che vadano a bloccare lo scarico, poi rimonta tutto e prova. Se non funziona, ti suggerisco di contattare l'assistenza Smeg e scaricare (se necessario) il manuale.