Stanno per montarti la nuova cucina dove finalmente hai un vano lavastoviglie oppure quella vecchia si è rotta e l'acquisto di una nuova ti risulta urgente perché odi lavare i piatti a mano. In ogni caso, per te oggi è arrivato il momento di cercare i migliori prezzi per le lavastoviglie da incasso, ma non sai da dove iniziare. Non preoccuparti, sei nel posto giusto.

In questo articolo ti guiderò alla scoperta dei siti più affidabili e convenienti per trovare la lavastoviglie da incasso perfetta per le tue esigenze. Troverai tutte le informazioni necessarie per cercare velocemente l'offerta più valida del momento senza perdere tempo e ottenere il massimo dal tuo budget.

Quindi ti consiglio di prenderti qualche minuto per leggere i consigli che ho raccolto per te: sono certo che troverai utili le indicazioni per scoprire dove acquistare una lavastoviglie da integrare nella tua cucina per dire addio alle ore trascorse a lavare i piatti, ma senza necessariamente spendere una fortuna . Ti auguro una buona lettura e ti faccio il mio in bocca al lupo per la tua scelta.

Indice

Migliori prezzi lavastoviglie da incasso

Come forse già sai, le lavastoviglie da incasso sono progettate per integrarsi perfettamente con i mobili della cucina, nascondendosi dietro un pannello che si abbina al resto dell'arredamento, al contrario delle lavastoviglie a libera installazione che sono apparecchi indipendenti da posizionare ovunque ci sia uno spazio sufficiente e un collegamento idraulico.

Se hai un vano lavastoviglie nella tua cucina e stai cercando i migliori prezzi per le lavastoviglie da incasso, continua a leggere perché di seguito ti guiderò alla scoperta dei migliori siti per comprare elettrodomestici, dove potrai trovare offerte vantaggiose e promozioni interessanti per l'acquisto di una lavastoviglie da incasso che soddisfi le tue esigenze, senza sforare il budget.

Sappi, però, che spesso gli elettrodomestici da incasso richiedono una spesa leggermente superiore rispetto a quelli a libera installazione. Tuttavia, il risultato estetico e funzionale vale l'investimento.

Amazon

Amazon è senza dubbio uno dei punti di riferimento per chi cerca offerte vantaggiose su lavastoviglie da incasso e altri elettrodomestici. La piattaforma mette a disposizione un'ampia gamma di modelli dei marchi più conosciuti e apprezzati, spesso a prezzi vantaggiosi e con promozioni esclusive, soprattutto per gli iscritti ad Amazon Prime.

Tra gli aspetti più apprezzati ci sono le offerte lampo e gli sconti stagionali, oltre alla comodità della spedizione veloce: molti articoli possono arrivare a casa tua in meno di 24 ore, una soluzione perfetta se devi sostituire rapidamente una lavastoviglie guasta. Non dimenticare che Amazon offre anche il reso gratuito entro 30 giorni, un servizio utile per chi desidera acquistare in tranquillità, sapendo di poter restituire il prodotto in caso di problemi.

Tieni presente che alcuni prodotti vengono spediti direttamente da Amazon, mentre altri sono venduti da rivenditori terzi. Questo comporta una gestione differente per quanto riguarda garanzia e supporto post-vendita, informazioni che puoi facilmente trovare nella scheda del prodotto scelto.

Per trovare la tua nuova lavastoviglie da incasso su Amazon, collegati al sito ufficiale, e accedi al tuo account con tuoi dati. Se non hai ancora attivato un account Amazon puoi farli in pochi minuti come ti ho spiegato in questo tutorial.

Dopo la registrazione e l'accesso, attraverso la barra di ricerca posizionata in alto puoi cercare "lavastoviglie" digitando la parola e il sistema ti suggerirà subito un elenco di possibilità tra cui lavastoviglie da incasso. Quindi clicca su quella voce.

Adesso sei pronto ad affinare la tua ricerca utilizzando i filtri che si trovano sinistra. Se hai un determinato budget che non vuoi sforare, agisci sulla barra del Prezzo, per impostare un costo massimo e premi su Vai. Poi se ci sono delle Marche che preferisci selezionale nel filtro apposito: per esempio se vuoi consultare i prezzi delle lavastoviglie da incasso Electrolux metti il segno di spunta su Electrolux. Ma puoi anche selezionare tante altre caratteristiche come la Capacità, il livello di rumore e le misure.

Quando trovi una lavastoviglie che fa al caso tuo, premi sulla sua anteprima e consulta attentamente la scheda prodotto. Quando giunge il momento in cui sei convinto all'acquisto, premi sul tasto Aggiungi al carrello o finalizza subito l'acquisto cliccando sul pulsante Acquista ora. Puoi pagare con carta di credito o con BANCOMAT Pay e anche a rate. Maggiori informazioni qui.

Un'altra cosa importante che ti voglio dire su Amazon è che puoi comprare elettrodomestici anche dal dispositivo mobile grazie a un'applicazione disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

eBay

Su eBay puoi trovare lavastoviglie da incasso a prezzi molto competitivi, ma qui è fondamentale prestare maggiore attenzione rispetto ad altre piattaforme più strutturate come Amazon. Su eBay, infatti, gli annunci sono pubblicati sia da venditori professionali che da privati, e questo può comportare un maggiore rischio di incappare in offerte poco affidabili. Per questo motivo, ti consiglio di informarti su come acquistare in sicurezza su eBay, leggendo quesa guida che ho scritto appositamente per evitare truffe su questa piattaforma.

Per quanto riguarda le spese di spedizione su eBay, queste variano da venditore a venditore e sono sempre indicate nella pagina dell'inserzione. È importante anche verificare le condizioni di reso, che possono cambiare significativamente tra i diversi venditori. In caso di dubbi, puoi consultare il mio tutorial su come fare un reso su eBay, nel quale troverai tutti i dettagli per gestire eventuali problemi post-acquisto.

Con un pò di attenzione e un controllo scrupoloso delle informazioni sull'inserzione, eBay può essere una valida opzione per trovare offerte interessanti su lavastoviglie da incasso. Per cominciare a cercare collegati al sito ufficiale, e accedi con i tuoi dati. Se non hai ancora creato un account eBay, puoi registrarti velocemente come ti ho mostrato in questo tutorial.

Dopo aver effettuato l'accesso, digita ciò che stai cercando all'interno della barra di ricerca che si trova in alto. Il sistema ti suggerirà subito l'opzione lavastoviglie incasso e se la clicchi, vedrai immediatamente la lista delle lavastoviglie da incasso in vendita su eBay in questo momento.

Ora puoi facilmente usare i filtri a destra e i menu a tendina in alto per trovare la lavastoviglie che va bene per la tua cucina e il tuo budget. Per esempio, puoi cercare una specifica Marca nel menu apposito. Puoi selezionare anche i Programmi di lavaggio, per esempio assicurandoti che abbia un programma Eco per il risparmio o Rapido quando hai fretta. Poi puoi scegliere il tipo di Installazione, il Numero di coperti, il Colore, la fascia di prezzo. Tra i filtri, al momento, però, non ci sono le misure per cui ti consiglio di verificarle bene nella scheda prodotto.

Quando trovi una lavastoviglie da incasso che ti interessa, per garantirti un acquisto sicuro consulta le recensioni del venditore e controlla che sia dotato del badge Servizio eBay premium, che rappresenta un'ulteriore garanzia di affidabilità come viene spiegato in questa pagina, e premi sull'anteprima del prodotto. Ora non ti resta che leggere attentamente la descrizione del prodotto, e quando sei sicuro di volerlo comprare, premi su Aggiungi al carrello, per rimandare l'acquisto a un secondo momento, oppure clicca su Compralo subito per acquistare adesso. Perché l'acquisto vada a buon fine devi effettuare il pagamento con un metodo valido tra cui carta di credito, carta di credito, PayPal, Google Pay o a rate con Klarna. Maggiori informazioni qui.

Un'altra cosa da sapere sugli acquisti su eBay è che puoi farli anche da dispositivo mobile tramite un'applicazione scaricabile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Unieuro

Se stai cercando una lavastoviglie da incasso a prezzi competitivi, Unieuro è uno dei negozi online da tenere in considerazione. Questo rivenditore, famoso per la sua ampia offerta nel settore degli elettrodomestici, propone frequentemente promozioni su modelli di marchi affidabili, rendendo l'acquisto online spesso più conveniente rispetto ai negozi fisici della catena.

Un altro punto di forza di Unieuro è la flessibilità nella consegna: i costi di spedizione vengono calcolati in base al primo prodotto nel carrello, con eventuali sconti applicati sui successivi. Se preferisci risparmiare sulle spese di spedizione o vuoi entrare rapidamente in possesso della tua nuova lavastoviglie, puoi optare per il ritiro gratuito in uno dei loro punti vendita. I tempi di consegna variano in base al prodotto selezionato, ma la possibilità di scegliere tra diverse opzioni logistiche rappresenta un grande vantaggio. Maggiori informazioni qui.

Inoltre Unieuro offre il diritto di recesso entro 14 giorni: puoi restituire la tua lavastoviglie gratuitamente recandoti in uno dei negozi fisici oppure organizzando il ritiro tramite corriere. Questa politica di reso, quindi, ti consente di acquistare con maggiore tranquillità, sapendo di poter risolvere eventuali problemi senza complicazioni. Maggiori informazioni qui.

Per cercare i migliori prezzi applicati da Unieuro sulle lavastoviglie da incasso collegati al sito ufficiale, e clicca sul tasto Shop. A questo punto devi selezionare la categoria merceologica: in questo caso scegli Elettrodomestici e a seguire Eletrodomestici da incasso. Subito dopo, tra le opzioni disponibili, troverai anche Lavastoviglie da incasso.

Adesso puoi visualizzare tutti i prodotti in vendita online appartenenti a quella categoria. Puoi avvalerti dei filtri a sinistra per affinare la tua ricerca. Per esempio puoi effettuare una ricerca per Brand, se cerchi una lavastoviglie di una specifica marca, e puoi cliccare su Prezzo per indicare un prezzo massimo nell'apposita barra. Se clicchi su Tutti i filtri ci sono tante altre caratteristiche che possono esserti utili per trovare più velocemente la lavastoviglie perfetta per la tua cucina. Per esempio, se vuoi scoprire i prezzi delle lavastoviglie da incasso da 60 cm premi sul filtro Larghezza e seleziona l'opzione 600 mm.

Una volta trovata una lavastoviglie da incasso che potrebbe interessarti, premi sulla foto di anteprima, leggi la scheda prodotto e fai la stessa cosa con altri prodotti interessanti. Quando individui definitamente la lavastoviglie da comprare, procedi all'acquisto cliccando su Aggiungi al carrello, e a seguire su Vai al carrello. Ora è arrivato il momento di visualizzare ed eventualmente aggiungere dei servizi come per esempio il Ritiro dell'usato (RAEE) Gratuito se a casa c'è ancora la vecchia lavastoviglie da smaltire. Per farlo clicca su Aggiungi accanto al servizio che vuoi poi e premi su Prosegui. A questo punto effettua l'accesso con il tuo account Google, Facebook, PayPal oppure Apple. Puoi proseguire anche premendo su Registrati e compilando i moduli seguenti con le tue informazioni personali.

Per finalizza l'acquisto della lavastoviglie sarà necessario digitare un indirizzo di spedizione oppure indicare il punto vendita in cui ritirare la merce e infine pagare con carta di credito, Google Pay, Apple Pay, Postepay o a rate con Klarna oppure con PayPal.

Anche su Unieuro, inoltre, puoi fare acquisti dal dispositivo mobile con un'app disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Mondo Convenienza

Mondo Convenienza è una delle catene più conosciute in Italia nel settore dell'arredamento, apprezzata per l'ampia gamma di mobili ed elettrodomestici a prezzi accessibili. Oltre a proporre soluzioni complete per l'arredamento della casa, questo store offre anche elettrodomestici, tra cui le lavastoviglie da incasso, che possono essere acquistati sia in abbinamento a una cucina sia singolarmente.

Per gli elettrodomestici acquistati separatamente, è disponibile un servizio di trasporto standard, mentre per quelli abbinati a una cucina si può usufruire anche del montaggio. Inoltre, è possibile richiedere un servizio idraulico per l'installazione. La consegna Sotto Casa Tua è un'opzione veloce per ricevere i tuoi acquisti al piano strada, ed è perfetta se non hai bisogno di montaggio o trasporto al piano. In alternativa, puoi optare per il ritiro direttamente in magazzino, dopo aver completato l'acquisto. Maggiori informazioni.

Mondo Convenienza garantisce anche il diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna. Ciò significa che puoi cambiare idea, comunicandolo all'azienda, se sei in possesso dello scontrino o della fattura. Questo ti garantisce maggiore flessibilità e sicurezza nell'acquisto. Maggiori informazioni.

Per cercare le lavastoviglia da incasso in offerta su Mondo Convenienza vai sul sito ufficiale, e clicca sulla voce del menu in alto Elettrodomestici. A seguire, nel menu che compare a sinistra, passa il cursore sull'opzione Lavastoviglie da incasso e premi su una marca per vedere solo i prodotti di quella marca. In alternativa, premi su Lavastoviglie da incasso e consultale tutte.

A questo punto visualizzi tutte le lavastoviglie da incasso in vendita online in quel momento sul sito. Per visualizzare prima quelle più economiche, premi sulla voce Ordina in alto a sinitra e poi clicca sulla voce Prezzo più basso.

Quando noti una lavastoviglie da incasso che potrebbe fare al caso tuo, premi sulla foto di anteprima e consulta la scheda prodotto. Ripeti l'operazione con tutti gli altri prodotti che trovi interessanti, e quando individui la lavastoviglie che vuoi acquistare, procedi all'acquisto cliccando sul tasto Aggiungi al carrello e a seguire su Vai al carrello. Prima di andare avanti, ti consiglio di cliccare sulla voce Prima di procedere all'acquisto, verifica le principali condizioni di fornitura in modo da avere tutto chiaro prima di effettuare il pagamento.

Un'altra cosa da fare è inserire il tuo CAP o la Città nell'apposito campo per verificare la disponibilità del prodotto. Per andare avanti premi sul tasto Procedi all'acquisto.

A questo punto puoi continuare come ospite, senza registrarti necessariamente. In questo caso compila il modulo con Informazioni e indirizzo di consegna, metti il segno di spunta per garantire che hai preso visione dell'Informativa Privacy e premi su Continua. Adesso scegli una delle Modalità di consegna disponibili dove per ognuna viene indicato se è gratis oppure il prezzo. Nel caso del ritiro in magazzino dovrai digitare nell'apposito campo il tuo codice fiscale e sceglie il negozio nel menu a tendina. Per concludere premi su Continua ed effettua il pagamento tramite carta di credito, PayPal, bonifico bancario, con cryptovalute attraverso la piattaforma ChainsidePay, a rate con Findomestic oppure puoi selezionare il Pagamento alla consegna. Maggiori informazioni.

Come scegliere le migliori lavastoviglie da incasso qualità prezzo

Se ti stai chiedendo come scegliere una lavastoviglie da incasso con un ottimo rapporto qualità-prezzo forse adesso ti sembra complicato, ma basta tenere a mente alcuni parametri fondamentali per fare la scelta giusta.

Prima di tutto, considera le dimensioni: è fondamentale verificare che la lavastoviglie si adatti perfettamente allo spazio previsto nella tua cucina. Valuta poi la capacità, misurata in coperti: un modello da 12-14 coperti è ideale per famiglie numerose, mentre uno da 9-10 coperti può bastare per una coppia o una piccola famiglia. Un altro fattore importante è l'efficienza energetica: scegliere un modello con un'alta classe energetica, come A o B, ti aiuterà a risparmiare sui consumi di energia e acqua nel lungo periodo. Controlla anche le funzionalità offerte, come i programmi di lavaggio rapido, intensivo o eco, che possono fare la differenza nel tuo quotidiano. Infine, non trascurare la silenziosità: se la tua cucina è in un open space o vicina a stanze in cui passi molto tempo, un modello con bassi decibel sarà la scelta migliore. Se vuoi approfondire questi e altri dettagli ti consiglio di consultare questa guida all'acquisto dove troverai ulteriori consigli utili per orientarti tra vari modelli e caratteristiche.

In qualità di affiliati Amazon ed eBay, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.