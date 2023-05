Hai urgenza di copiare dei dati su un DVD ma sei a corto di dischetti vuoti? Controlla bene: se fra i tuoi DVD ce n’è qualcuno con la sigla DVD-RW o DVD+RW, vuol dire che è un supporto riscrivibile e che quindi puoi cancellare i dati presenti al loro interno per caricarne altri. Trovati? Bene, allora scopriamo subito come usarli.

Se vuoi imparare come svuotare un DVD, non devi far altro che avviare il tuo programma di masterizzazione preferito e seguire le indicazioni che sto per darti. Nell’articolo vengono menzionati alcuni fra i software di masterizzazione più usati al mondo, ma le istruzioni si adattano a tutti i programmi adatti allo scopo. Basta saper individuare le voci corrispondenti ai comandi da utilizzare nei loro menu.

Se vuoi sapere come svuotare un DVD ed il tuo programma di masterizzazione preferito è Nero, ecco come devi procedere: come primo passo devi inserire il dischetto da svuotare nel PC, dopodiché devi avviare Nero Burning Rom e chiudere la prima finestra che si apre (facendo click su Annulla).

Adesso, recati nel menu Masterizzatore del programma e seleziona la voce Cancella disco riscrivibile da quest’ultimo. Nella finestra che si apre, seleziona il metodo di cancellazione da utilizzare e la velocità di cancellazione con cui trattare il disco dagli appositi menu a tendina e clicca sul pulsante Cancella per avviare la procedura di svuotamento del DVD.

Le modalità di cancellazione fra cui puoi scegliere sono due: rapida e completa. La prima dura pochi secondi ma effettua solo una cancellazione superficiale dei dati, è consigliata nei casi in cui si ha bisogno di riutilizzare spesso lo stesso DVD per informazioni non particolarmente sensibili. La seconda modalità è molto più accurata, sicura nella rimozione delle informazioni, ma dura 10–15 minuti. Per quanto riguarda la velocità di lavorazione del disco, è consigliabile rimanere entro i 4x ma molto dipende dal supporto e dal masterizzatore utilizzati.

Al “classicissimo” Nero, hai preferito l’ottimo Ashampoo Burning Studio per la masterizzazione dei tuoi dischetti? Nessun problema. Anche Ashampoo permette di svuotare un DVD in pochi click e adesso vediamo insieme come fare. Se possibile, è ancora più semplice che con Nero Burning Rom.

Il primo passo che devi compiere è avviare il programma (che sia nella sua versione gratuita o a pagamento non importa) e selezionare la voce Cancellare CD-RW, DVD+RW… dal suo menu iniziale. Nella finestra che si apre, apponi o rimuovi il segno di spunta dalla voce Cancellazione rapida, a seconda se desideri eseguire una cancellazione rapida dei dati o una cancellazione completa, e clicca sul pulsante Cancellare DVD per avviare l’operazione.

Anche il programma di masterizzazione gratuito CDBurnerXP permette di svuotare un DVD mediante una semplice procedura guidata (ricordi? Te ne ho già parlato nel mio articolo su come masterizzare). Per cancellare i dati presenti su un disco riscrivibile con CDBurnerXP, non devi far altro che avviare l’applicazione e cliccare sulla voce Cancella disco.

Nella finestra che si apre, metti il segno di spunta accanto alla voce Veloce o alla voce Sicurezza (per dati riservati), a seconda se desideri cancellare i dati in maniera rapida o sicura, e clicca sul pulsante Cancella per avviare lo svuotamento del disco. Mettendo il segno di spunta accanto alla voce Espelli il disco dopo la cancellazione, puoi anche fare in modo che il DVD venga espulso dal masterizzatore al termine dell’operazione.