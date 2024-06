Navigare su Internet può essere un'esperienza travolgente, soprattutto se non si sa da dove iniziare. Per tua fortuna esistono numerosi siti Web in lingua italiana, che offrono contenuti di alta qualità e possono arricchire le proprie conoscenze su vari argomenti: dalla cultura alla tecnologia, passando per la crescita personale, lo sport e l'informazione in generale.

Se sei alla ricerca dei migliori siti Web italiani, sappi che sei nel posto giusto al momento giusto! In questo articolo, infatti, oltre a elencarti i migliori siti Internet disponibili in lingua italiana, utili e interessanti per diversi ambiti, ti spiegherò anche come puoi trovarli in autonomia sfruttando degli strumenti utili a tale scopo.

Allora, si può sapere che ci fai ancora lì impalato? Coraggio: mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ti serve per concentrarti sulla lettura delle prossime righe e individua i portali Web che fanno al caso tuo, così da consultarli per ampliare le tue conoscenze. Buona lettura!

Migliori siti Web culturali

Partiamo dai migliori siti Web culturali. Qui sotto ti elenco alcuni dei migliori portali online per incrementare la propria cultura con l'approfondimento di diverse tematiche.

Treccani.it — si tratta del sito Web ufficiale della celebre enciclopedia che, oltre a includere una versione online di quest'ultima, comprende anche un vocabolario, un dizionario biografico (con oltre 40.000 biografie), un magazine e altre risorse di approfondimento.

Accademia della Crusca — è il portale online dell'istituzione italiana che raccoglie i contenuti e i pareri di studiosi ed esperti di linguistica e filologia della lingua italiana, che può tornare particolarmente utile per apprendere la lingua parlata nel Bel Paese e cogliere tutte le sue sfumature.

Rai Cultura — come facilmente intuibile, si tratta di una risorsa edita dalla Rai, che comprende video, articoli e approfondimenti interamente dedicati al mondo della cultura.

Geopop.it — si tratta del celebre magazine online (nato da una "costola" dell'omonimo canale YouTube di divulgazione scientifica ideato dal geologo Andrea Moccia), che parla di tematiche legate a geologia, scienza, spazio, tecnologia, ambiente, geopolitica, storia e molto altro ancora.

Artribune.com — è un portale dedicato al mondo dell'arte contemporanea, corredato da tantissimi articoli interessanti. Ti segnalo anche la disponibilità della sua omonima rivista cartacea, qualora potesse interessarti.

Doppiozero.com — per gli appassionati di cultura e critica letteraria, Doppiozero è sicuramente un portale a cui non si può non dare un'occhiata. Si tratta infatti di un progetto no profit che tratta tematiche di attualità in forma culturale, occupandosi prevalentemente di cinema, cultura politica e temi sociali.

Minimaetmoralia.it — è un blog letterario contenente articoli, contributi e riflessioni su vari argomenti culturali, concentrandosi principalmente su letteratura, cinema, arte, teatro, politica e società.

— è un blog letterario contenente articoli, contributi e riflessioni su vari argomenti culturali, concentrandosi principalmente su letteratura, cinema, arte, teatro, politica e società. Wikipedia — la famosa enciclopedia collaborativa permette di imparare concetti riguardanti praticamente qualsiasi argomento. Non potevo non includerla in questa lista.

Migliori siti Web tecnologia e informatica

Passiamo, ora, ai migliori siti Web di tecnologia e informatica.

Aranzulla.it — ovviamente non potevo non citare il mio sito! Su Aranzulla.it trovi guide e tutorial su una vasta gamma di argomenti legati alla tecnologia e all'informatica. Che tu abbia bisogno di risolvere un problema tecnico o di imparare qualcosa di nuovo, conta pure sul mio aiuto!

HDblog.it — è considerato un punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia. Offre notizie, recensioni e video su smartphone, tablet, computer e molto altro per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità e tendenze del mondo tech.

Hardware Upgrade — è un sito storico per chi si interessa di informatica e tecnologia, in quanto contiene recensioni dettagliate di hardware, guide, test di performance e molto altro.

Wired.it — è la versione italiana dell'omonima rivista mensile statunitense, che permette di rimanere informati su tecnologia, scienza e innovazione. Dal momento che è da molti considerata "la Bibbia di Internet" non potevo non consigliarti di visitare la versione italiana del suo magazine online.

SmartWorld.it — è un ottimo sito edito dal gruppo Mondadori grazie al quale è possibile rimanere informati sulle ultime novità tecnologiche legate al mondo mobile (e non solo) tramite news e approfondimenti vari, tra cui anche ottime recensioni video.

Macitynet.it — è uno dei migliori portali dedicati all'universo Apple, attivo dal 1996. Questo portale pubblica quotidianamente news, recensioni e approfondimenti che hanno come protagonisti i prodotti del colosso di Cupertino.

— è uno dei migliori portali dedicati all'universo Apple, attivo dal 1996. Questo portale pubblica quotidianamente news, recensioni e approfondimenti che hanno come protagonisti i prodotti del colosso di Cupertino. iPhoneItalia.com — altro sito dedicato alla “mela morsicata” che, oltre a parlare di tematiche legate al mondo iPhone, approfondisce gli argomenti che riguardano tutti gli altri prodotti Apple.

Migliori siti Web crescita personale e professionale

Se sei interessato alla crescita personale e professionale, dai un'occhiata a questi siti.

EfficaceMente — creato dall'ingegnere Andrea Giuliodori, EfficaceMente è un blog dedicato alla crescita personale, che offre articoli e risorse gratuite che offrono consigli pratici e applicabili che aiutano i lettori a migliorare le proprie abitudini e raggiungere i loro obiettivi per quanto concerne produttività, motivazione, gestione del tempo, etc. Sono presenti anche dei corsi a pagamento (come 365 Un Anno Epico), che includono dei veri e propri percorsi di crescita personale.

Metodo-Ongaro — fondato dal Dr. Filippo Ongaro, ex medico degli astronauti, questo sito si concentra sulla crescita personale e il miglioramento dello stile di vita attraverso un approccio scientifico. Il sito offre articoli, corsi e programmi su salute, benessere, nutrizione, allenamento fisico e psicologia positiva.

Marco Montemagno — è il sito dell'omonimo imprenditore, speaker e content creator, che offre attraverso il suo sito e i suoi canali social contenuti su imprenditoria, marketing digitale, tecnologia e crescita personale. Il sito di Marco Montemagno ospita contenuti variabili, tra cui video, articoli e corsi che aiutano imprenditori e professionisti a migliorare le proprie competenze e a rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del mercato. Nel momento in cui scrivo, ad esempio, permette l'accesso gratuito a un corso sull'uso dell'intelligenza artificiale nel proprio lavoro.

— è il sito dell'omonimo imprenditore, speaker e content creator, che offre attraverso il suo sito e i suoi canali social contenuti su imprenditoria, marketing digitale, tecnologia e crescita personale. Il sito di Marco Montemagno ospita contenuti variabili, tra cui video, articoli e corsi che aiutano imprenditori e professionisti a migliorare le proprie competenze e a rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del mercato. Nel momento in cui scrivo, ad esempio, permette l'accesso gratuito a un corso sull'uso dell'intelligenza artificiale nel proprio lavoro. Spazio Grigio — è il punto di riferimento italiano per quanto riguarda il minimalismo. Contiene vari articoli e approfondimenti legati alla crescita personale, tra cui abitudini, morning routine e, ovviamente, minimalismo.

Migliori siti Web sportivi

Passiamo, ora, al mondo dello sport e vediamo quali sono alcuni dei migliori portali disponibili in Italia.

Eurosport — è un sito Web che offre una copertura completa di numerosi sport a livello internazionale. Il sito fornisce notizie, articoli, video e dirette streaming di eventi sportivi. Copre una vasta gamma di discipline, tra cui calcio, tennis, ciclismo, motori, sport invernali e molto altro. Eurosport è conosciuto per la sua copertura approfondita e per i suoi commentatori esperti.

Sport Mediaset — è il sito sportivo di Mediaset, uno dei principali gruppi televisivi italiani. Offre news, video e approfondimenti su tutti gli sport, con un focus particolare sul calcio. Il sito fornisce aggiornamenti in tempo reale, highlight delle partite, interviste e notizie sui principali eventi sportivi nazionali e internazionali.

Sky Sport — è il portale sportivo di Sky Italia, che offre notizie, articoli e dirette su eventi sportivi di vario genere, tra cui calcio, Formula 1, MotoGP, basket, tennis e molto altro. Sky Sport è rinomato per la sua copertura live e per i suoi contenuti esclusivi, come interviste e approfondimenti con esperti del settore.

Gazzetta.it, Corriere dello Sport e Tuttosport — sono i siti dei principali giornali sportivi italiani, che vale la pena consultare per rimanere costantemente aggiornati sulle principali novità legati al mondo del calcio e delle altre principali discipline sportive.

, e — sono i siti dei principali giornali sportivi italiani, che vale la pena consultare per rimanere costantemente aggiornati sulle principali novità legati al mondo del calcio e delle altre principali discipline sportive. CalcioMercato.com — è un sito Web dedicato alle notizie e agli aggiornamenti sul calciomercato, che permette la fruizione di articoli, video, interviste e analisi su trasferimenti, trattative e indiscrezioni relative ai giocatori e alle squadre di calcio italiane (e non).

Migliori siti Web informazione

Se sei solito rivolgerti a Internet per rimanere informato, apprezzerai il seguente elenco di siti Web di informazione.

ANSA.it — è il sito dell'omonima agenzia di informazione, tramite cui è possibile rimanere informati tramite flash news e approfondimenti legati ai temi più caldi del momento.

Adnkronos — altra famosa agenzia stampa italiana che permette di leggere news in tempo reale, sia con articoli scritti che video.

Rai News — è il canale informativo online della Rai mediante cui è possibile informarsi sulle notizie di cronaca, politica, economia, e molti altri argomenti ancora.

TGCOM24 — è la versione Web del canale all-news di Mediaset, che permette di rimanere sempre informati sulle ultime notizie.

SkyTG24 — il sito di informazione di Sky permette di vedere in diretta il canale omonimo Sky TG24 e rimanere aggiornato tramite notizie flash e articoli vari.

HuffPost Italia — è un blog e aggregatore di notizie di origini statunitensi, approdato in Italia nel 2012 ed edito dal gruppo GEDI, che permette di rimanere informati sui principali temi di attualità.

Fanpage.it — è un giornale online con sede a Napoli, particolarmente apprezzato dagli amanti dell'informazione online, merito anche della presenza nel suo staff di alcuni grandi firme come Saverio Tommasi, Sandro Ruotolo e Pablo Trincia.

Il Post — altro apprezzatissimo quotidiano online, che permette di rimanere aggiornati su varie tematiche di attualità attraverso approfondimenti scritti, podcast e contenuti social.

— altro apprezzatissimo quotidiano online, che permette di rimanere aggiornati su varie tematiche di attualità attraverso approfondimenti scritti, podcast e contenuti social. Repubblica.it, Corriere.it, La Stampa, Il Giornale, Il Sole 24 Ore e Il Fatto Quotidiano —rappresentano le edizioni online dei principali giornali italiani sulle principali notizie, che non potevo non menzionare tra i migliori siti Internet italiani.

Come trovare migliori siti Web gratis

Sei giunto su questo tutorial per sapere come trovare migliori siti Web gratis, analizzando le classifiche che vengono stilate sulla base dei numeri totalizzati da questi ultimi? In tal caso, potresti optare per alcune soluzioni che permettono di vedere l'elenco dei siti più visitati di recente in Italia.

La soluzione più affidabile, a mio modesto parere, è rappresentata da Audicom (ex AudiWeb), che stila mensilmente classifiche sui siti più visitati in Italia (molti dei quali sono elencati nei capitoli precedenti). A differenza di strumenti di analisi di siti Web, che consentono la visualizzazione in chiaro delle classifiche previa sottoscrizione di un abbonamento, la consultazione dei dati è gratuita.

Per servirtene, recati su questa pagina di Audicom, scorrila e poi clicca sul bottone Per consultare la sintesi dei dati >. Nella nuova pagina apertasi, poi, clicca sul pulsante Leggi tutto relativo al mese di tuo interesse e, quindi, fai clic sul bottone in fondo alla pagina apertasi. Nella pagina che si apre, poi, clicca sul pulsante Registrati ed effettua l'iscrizione tramite email compilando interamente il modulo proposto, spuntando la casella relativa all'accettazione della policy privacy e cliccando poi su Conferma (in fondo). A registrazione fatta, apri il messaggio e clicca sul link contenuto al suo interno per attivare l'account.

A questo punto, clicca sul bottone Consulta l'ultimo report disponibile (sulla destra), clicca sul pulsante in fondo alla pagina e attendi il download del file contenente la classifica dei migliori siti Internet in Italia per numero di visite, che potrai aprire e consultare liberamente.