YouTube è la piattaforma di streaming video più popolare al mondo con oltre 2 miliardi di spettatori al mese. Attualmente sulla sua piattaforma sono presenti quasi 40 milioni di canali di cui quasi la metà sono gestiti dai cosiddetti creator, ossia i responsabili dell'ideazione e della produzione di contenuti video dedicati a ogni tipo di argomento.

Dai tutorial per il make-up a quelli di cucina, alle sessioni di fitness passando dallo streaming di videogiochi, chiunque può trovare qualcosa da guardare su YouTube, magari anche solo per prendersi una breve pausa durante una giornata stressante al lavoro. Ma non solo. Oggi YouTube si propone sempre di più come una valida alternativa alla TV tradizionale, perché allora non sfruttarlo al meglio possibile?

Nei prossimi capitoli di questo tutorial, infatti, ti darò dei consigli su quelli che ritengo essere tra i migliori canali YouTube (ovviamente si tratta solo di una piccola selezione, elencarli tutti sarebbe impossibile!). Se la cosa ti interessa, non dilunghiamoci oltre ed entriamo nel vivo di questo tutorial. Vedrai che scoprirai nuovi canali e ne troverai tanti di tuo interesse, in base anche alla divisione per generi che troverai nelle prossime righe. Buona lettura e, soprattutto, buona visione!

Migliori canali YouTube di storia

I primi canali YouTube che voglio suggerirti sono quelli dedicati all'insegnamento della storia per ripassare e approfondire tanti argomenti sia di storia contemporanea che di quella antica.

HISTORY — è il canale YouTube della rete televisiva statunitense The History Channel. Troverai tanti documentari e approfondimenti oltre ricostruzioni di pratiche antiche nella vita di tutti i giorni, come allenamenti vichinghi o le ricette dei piatti che sarebbero stati serviti durante l'Ultima Cena. Da sottolineare che è disponibile solo in lingua inglese .

Migliori canali YouTube per inglese

Se invece stai cercando un modo per imparare o migliorare il tuo inglese ecco allora un elenco dei migliori canali YouTube dedicati all'argomento.

Learn English with Bob the Canadian — ogni settimana il simpatico Bob pubblica 2-3 video sul significato di alcuni vocaboli inglesi nonché delle frasi più comuni utilizzate. Un ottimo metodo per imparare e migliorare il tuo inglese.

Migliori canali YouTube matematica

La matematica è sicuramente la materia scolastica considerata dalla maggior parte degli studenti come quella più difficile e complessa. Perché allora non farsi dare una mano dai video tutorial presenti in questi canali YouTube elencati qui di seguito.

Preparazione 2.0 — nato nel 2014, questo canale si prefigura l'intento di affiancare gli studenti universitari per supportarli nella preparazione degli esami di matematica e fisica grazie ai video tutorial dei suoi docenti altamente qualificati.

Migliori canali YouTube cucina

I video di ricette sono tra quelli più visti su YouTube. Milioni di persone amano cucinare o vogliono imparare a farlo. Se vuoi farti ispirare da alcuni cuochi e chef professionisti, quelli che trovi nelle righe che seguono sono i migliori canali YouTube cucina adatti a te.

CookAroundTv — che tu sia un esperto o un neofita in cucina, in questo canale troverai sempre un consiglio o una ricetta, italiana o internazionale, spiegata in modo semplice e fantasioso.

Migliori canali YouTube viaggi

Sicuramente YouTube è una delle piattaforme migliori per i viaggiatori e per chi ama partire all'avventura. Ecco, quindi, i migliori canali YouTube italiani e internazionali dedicati al mondo dei viaggi da cui prendere magari ispirazione per la tua prossima meta.

In Viaggio col Tubo — è il canale gestito da Giorgio e Martina, coppia appassionata di viaggi, all'interno del quale trovare video guide di itinerari nonché consigli pratici per visitare alcuni dei posti più belli al mondo.

Migliori canali YouTube per bambini

YouTube può essere anche un'ottima forma di intrattenimento per i più piccoli. Tuttavia trovare il canale adatto non è un'impresa semplice, a meno che tu non stia usando YouTube Kids, la versione del portale video di Google appositamente pensata per i più piccoli (di cui ti ho parlato anche nella mia guida su come bloccare video su YouTube per bambini). Vuoi sapere, quindi, quali sono i migliori canali YouTube per bambini? In tal caso continua a leggere: qui di seguito trovi i miei suggerimenti. Mi raccomando però, non lasciare i tuoi bimbi davanti a YouTube senza limiti e senza un attento controllo di ciò che guarda!

Dolci Melodie — su questo canale è possibile trovare ogni sorta di filastrocche e canzoni per bambini, il tutto accompagnato da animazioni video. Inoltre è possibile trovare playlist tematiche che terranno compagnia i più piccoli.

Migliori canali YouTube crypto ed economia

Se hai deciso di entrare nel mondo delle criptovalute un buon punto di inizio può essere seguire questi che, a mio parere, sono i migliori canali YouTube crypto ed economia dove trovare anche ottimi consigli su come investire i propri soldi.

The Cryptonomist — è il canale dove è possibile reperire in modo gratuito molte informazioni utili per il mondo delle criptovalute. Inoltre sono presenti interviste video con le persone più importanti della tecnofinanza.

Migliori canali YouTube di divulgazione scientifica

YouTube è pieno di canali dedicati al mondo delle scienze e ai misteri del mondo. Ecco, quindi, i migliori canali di divulgazione scientifica.

Dario Bressanini — è il canale di uno dei più autorevoli divulgatori scientifici del Web. Al suo interno tantissimi video che sfatano miti e bufale su cibo e gastronomia curati personalmente dal professore di chimica.

Migliori canali YouTube per la crescita personale

Ogni tanto YouTube ti permette anche di riflettere sulla vita e sull'auto-miglioramento. Per questo voglio segnalarti i migliori canali YouTube per la crescita personale.

Rick DuFer — uno dei filosofi più noti di YouTube Italia. Scrittore ed esperto di comunicazione, all'interno del suo canale è possibile trovare video dedicati alla filosofia, alla letteratura e alla cultura pop in generale ma anche recensioni su libri, videogiochi e molto altro, tra cui tante interviste sempre ricche di spunti interessanti con personaggi provenienti da vari settori e campi di competenza.

Migliori canali YouTube di notizie

YouTube è sicuramente uno dei modi più rapidi per ricevere notizie e approfondimenti. Per cui ecco alcuni dei migliori canali YouTube di notizie che dovresti seguire.

Wall Street Journal — è il canale ufficiale del quotidiano internazionale statunitense WSJ, all'interno del quale trovare video di approfondimento delle notizie più importanti.

Migliori canali YouTube per la formazione

Ecco i migliori canali YouTube da integrare al tuo studio, con lezioni e conferenze da seguire comodamente da casa.

Politecnico di Torino — è il canale ufficiale del Politecnico di Torino in cui trovare i video dell'Ateneo nonché trasmissioni in diretta streaming.

Migliori canali YouTube dedicati ai videogiochi, fumetti, serie TV e film

Sei un appassionato di videogiochi? Oppure ti interessa conoscere in anteprima la recensione di una serie TV o gli incassi di un film? In tal caso ti suggerisco di dare un'occhiata all'elenco dei migliori canali YouTube dedicati ai videogiochi, fumetti, serie TV e film che trovi qui di seguito illustrati.

victorlaszlo88 — uno dei creator più apprezzati e popolari in ambito cinematografico. Propone recensioni e analisi su tutte le più recenti uscite sul grande e piccolo schermo.

Migliori canali YouTube divertenti

Come ti dicevo nell'introduzione, a volte YouTube può servire anche per prendersi una piccola pausa magari dopo una giornata faticosa, perché allora non farlo con un bel video divertente? Vuoi sapere quali sono i canali YouTube più divertenti? In tal caso continua a leggere: qui di seguito trovi i miei suggerimenti.

The Jackal — è il canale che ha dato celebrità all'omonimo gruppo comico napoletano. Al suo interno è possibile trovare tutte le Webserie, gli sketch e i video-parodia prodotti e realizzati spesso anche in collaborazione con altri artisti italiani.

Hai necessità di conoscere altri canali YouTube divertenti, in aggiunta a quelli proposti nelle righe precedenti? In tal caso ti consiglio di leggere questa mia guida dedicata ai video più divertenti su YouTube e come cercarli.