Migliori nicchie YouTube

Hai preso coraggio: hai deciso finalmente di aprire il tuo canale YouTube… però non sai proprio da dove iniziare! Prima di tutto, dovrai scegliere gli argomenti da trattare, quelli per i quali sei più ferrato e potrai aggiungere qualcosa di nuovo, senza diventare la copia di altri youtuber. Potrebbe sembrare un lavoro impegnativo e potresti pensare di non aver tempo da dedicarci. Non è così! Con la giusta passione e la giusta dedizione, è possibile creare un canale YouTube partendo da zero, scegliendo il tuo argomento di maggior interesse. Sono qui per questo, per aiutarti nella scelta!

Prima di aprire un canale, bisogna sapere quali sono le migliori nicchie su YouTube: potresti trovare un tuo spazio personale sulla piattaforma, realizzando video che stimolano la curiosità e crescere così lentamente ma con costanza. Prima di pensare al guadagno, dovresti capire esattamente cosa ti appassiona e che ti spinge a voler condividerlo con gli altri. Solo in questo modo, potrai riuscire a fatturare su YouTube, senza rinunciare al divertimento.

Vorresti sapere al più presto quali sono queste nicchie? Beh, mettiti comodo e leggi con attenzione tutti i consigli per poter creare un canale di successo puntando sui propri interessi. Ogni tua scelta, se fatta in maniera ponderata, ti potrebbe portare molto lontano. Non c'è nient'altro da aggiungere. Passiamo adesso alle nicchie migliori su YouTube, senza dimenticare di augurarti una piacevole lettura.

Indice

Informazioni preliminari

Come capire quali sono le nicchie più pagate su YouTube? Bisogna considerare quanto l'inserzionista sia disposto a investire con una data pubblicità sul canale. Questo cambia in base al numero delle visualizzazioni, alla crescita in termini di iscritti e all'argomento scelto.

Se, per esempio, l'inserzionista decide di investire in un canale di prodotti di lusso inserendo la campagna di un'auto costosa, si dovrà tener conto dei criteri che ho esposto poc'anzi. È normale che una nicchia di prodotti di lusso abbia pubblicità che rendono di più: l'inserzionista è consapevole che gli acquirenti potrebbero essere soprattutto persone facoltose, capaci di acquistare il prodotto pubblicizzato.

Bisogna tener conto del CPM (Costo Per Mille Impressioni) per poter capire quanto possa essere redditizia una nicchia. Il CPM è un indicatore che dimostra quanto possa risultare efficace una pubblicità e ne stima il costo ogni mille visualizzazioni. Più l'inserzionista investe, apprezzando la qualità dei tuoi argomenti trattati, più ricevi una parte di quell'investimento. Per maggiori dettagli, ti invito a dare un'occhiata al mio tutorial su come YouTube paga i video.

Il CPM cambia in base all'argomento scelto e al numero di visualizzazioni: un video visto da tanti potrebbe portare introiti minori rispetto a uno appartenente a una micro-nicchia (ad esempio il giardinaggio), quindi dovrai fare molta attenzione e studiare un planning preciso per poter aprire un canale su YouTube.

Non esiste, dunque, una scienza esatta per poter capire se il CPM del tuo canale YouTube sarà alto o basso. Ma è sicuro che esistono nicchie dal maggior profitto. Dovrai quindi scoprire tutti i segreti su come emergere su YouTube!

Esiste, comunque, un tool completamente gratuito in grado di capire l'andamento della varie nicchie, come vidIQ: è precisamente una piattaforma di video marketing che permette di ottimizzare il proprio canale YouTube attraverso specifiche ricerche di parole chiave e consigli per renderlo più redditizio. Ma cosa c'entra con le ricerche delle nicchie? Questo tool può essere utilizzato ancora prima di creare il proprio canale, per scoprire quali sono le nicchie più profittevoli. Vediamo insieme come fare.

Una volta recatoti sul sito ufficiale, dovrai fare clic sul pulsante Top YouTube Channels posto nella parte superiore della pagina. Dopodiché, ti comparirà un'intera lista dei canali più visitati e più pagati di YouTube. Tra i più popolari c'è MrBeast, che non a caso ho inserito nella parte dedicata alla nicchia dei prodotti di lusso che troverai più in basso. Questo che sta a significare? Che i prodotti di lusso fanno parte di una nicchia che certamente suscita curiosità e, come ho spiegato prima, riesce a offrire una pubblicità dai ricavi consistenti.

Cliccando sull'icona di MrBeast, troverai nel box a sinistra intitolato Similar Channels, quei canali simili che ti permetteranno di avere una panoramica migliore sulla nicchia dei prodotti di lusso. Ma non finisce qui!

Nella pagina Top YouTube Channels, troverai un box con le 100 categorie più visitate: fra queste, troverai quelle che ho inserito in questa guida sulle nicchie più redditizie di YouTube. Ora sì che potrai continuare con questa lettura per arrivare alla convinzione di aprire un preciso canale!

Nicchie profittevoli YouTube

Non sai proprio da dove iniziare? Niente paura perché qui troverai le nicchie profittevoli su YouTube. Ho inserito diversi consigli per poter aprire un canale, dove non mancano esempi di chi ce l'ha fatta a imporsi sulla celebre piattaforma di video. Devi però considerare che la passione deve essere al primo posto: realizzare video su argomenti che non ti suscitano alcun interesse non ti permetterà di emergere.

Prodotti di lusso

Una delle nicchie di YouTube più redditizie è senza dubbio quella dedicata ai prodotti di lusso. E il perché è facile da capire: consigliando case, yacht, borse costose e tanto altro ancora, il pagamento diventa automaticamente più alto.

Gli investitori pubblicitari sono motivati a pagare di più quando c'è un interesse per oggetti di un certo valore. Questo significa che la pubblicità sarà basata su prodotti di lusso, che sarà di certo più remunerativa rispetto a una di cucina casalinga.

Ma, per aprire un canale che tratta di lusso, avrai bisogno di possedere quei prodotti di lusso oppure di dare consigli su di essi provandoli di persona.

Cosa significa questo? Se, per esempio, hai intenzione di proporre uno yacht dal prezzo da capogiro, non dovrai far altro che mostrare quali sono i servizi che offre e com'è al suo interno. Esiste un canale da cui puoi prendere ispirazione: MrBeast ti permette di capire come girare video inerenti al lusso.

E se invece hai la passione per le case di lusso? Un ottimo esempio da seguire, prima di aprire un canale YouTube, è Luxuries Homes: capirai così tutti i segreti per poter sfondare in questo settore!

Da non perdere nemmeno il canale King Luxury, che esplora la vita dei miliardari di tutto il mondo; altro canale YouTube interessante, se intendi puntare su una nicchia dedicata al lusso, è quello di ProducerMichael, che mostra tanti prodotti di lusso tutti diversi fra loro: dagli orologi alle pietre preziose, dalle macchine agli appartamenti, passando anche per i luxury resort.

Suggerimenti di bellezza e fitness

Da non sottovalutare, la nicchia YouTube sui suggerimenti di bellezza e fitness: entrambi fanno parte della macro-categoria della cura di sé.

Ci sono youtuber italiani che, grazie ai propri consigli, sono riusciti a imporsi in questa nicchia. Basti pensare a ClioMakeUp, la quale riesce a raggiungere anche quota 4 milioni di visualizzazioni.

Ma ci sono altri canali YouTube dai quali prendere spunto che ti consiglio vivamente di seguire con attenzione: Alessya Farrugia realizza video su skincare e lifestyle che macinano milioni di visualizzazioni; lo stesso vale per Fixfit, un canale di fondamentale importanza se desideri puntare sulla nicchia del fitness.

Potresti pensare bene di creare un canale dedicato magari solo ai workout da fare a casa, specializzandoti così in una micro-nicchia per niente satura: potresti apprendere seguendo i video di Roberta's Gym oppure quelli di BullyJuice, il quale dà anche consigli su come trovare sempre la motivazione per non saltare gli esercizi.

La nicchia di fitness e consigli di bellezza è ben pagata perché c'è un interesse crescente per la cura di sé: ricorda che la pubblicità è plasmata sugli interessi degli utenti e quindi potrebbe cambiare da un anno all'altro, anche se è improbabile che una nicchia come questa possa sprofondare.

Crescita personale

Nella categoria della crescita personale rientrano diversi argomenti come yoga, morning routine, self growth, psicologia e tanto altro ancora. Se sei indeciso su quale di questi settori puntare, potrai sempre decidere di creare un canale che possa tener insieme tutto questo.

Funziona davvero una nicchia con svariati argomenti sulla crescita personale? Assolutamente sì, basti pensare al canale Motivation Ark, che raccoglie strategie di crescita personale dei personaggi più famosi (di Steve Jobes e Sadhguru per citarne alcuni).

Ti consiglio, inoltre, altri canali che sicuramente sapranno condurti sulla giusta strada: quelli di Marcello Ascani (che mi ha anche intervistato) Marco Montemagno e quello del Dr. Filippo Ongaro. Grazie a loro, sarà più semplice capire quale direzione dare al tuo canale.

Che dire, invece, del canale Pura Motivazione? Condivide interventi di psicologi e personaggi famosi che, grazie ad alcuni trucchi, sono riusciti a dare una svolta alla propria vita.

Se, dunque, ti interessa aiutare le persone in questo modo, questa è la nicchia giusta per te! Non perderti nemmeno il canale di Arcangelo Caiazzo, che spiega come ha fatto a essere più produttivo e riporta anche le sfide che affronta quotidianamente per la propria crescita personale.

Viaggi

Perché non aprire un canale YouTube sui viaggi? Se questo è il tuo sogno, sei certamente sulla strada giusta: è tra le nicchie più pagate, considerato il periodo storico che stiamo vivendo, dove tutti sognano sempre il prossimo viaggio da fare!

Potrai decidere di aprire un canale su come viaggiare in una data località, per esempio dispensando consigli, mete da raggiungere, itinerari o oggetti indispensabili da portare, proprio come fa Nicolò Balini.

Ben Morris, invece, ti permette di capire come si viaggia low cost e racconta, attraverso i suoi video, tutte le avventure e le disavventure che ha vissuto durante i suoi spostamenti attorno al globo.

Un altro canale che sicuramente ti permetterà di conoscere meglio questa nicchia è quello di In Viaggio col Tubo: è gestito da Giorgio e Martina, due ragazzi che riescono a raccontare i loro viaggi attraverso video avventurosi, come se fossero dei veri e propri film di qualità.

Non perderti nemmeno Giovanni Fois, che si reca in svariati paesi per provare i cibi più strani. Un altro modo curioso per parlare di viaggi, non trovi?

Gaming e tecnologia

Tra le nicchie più redditizie c'è sicuramente quella di gaming e tecnologia su YouTube.

Se sei un appassionato di videogiochi oppure di cellulari, macchine fotografiche e tutto quello che riguarda il variegato mondo della tecnologia, potrai aprire un canale dedicato proprio a questi tuoi interessi. Ma devi considerare che, in questo settore, gli youtuber che trattano i suddetti argomenti sono a dir poco numerosi.

Cosa fare allora? Potresti, per esempio, decidere di dedicarti solo ai giochi della PlayStation oppure di creare un canale riguardante i trucchi del retrogaming. Tra gli youtuber che sono riusciti a sfondare, c'è FavijTV, che vanta la bellezza di 6,52 milioni di iscritti. Che dire, invece, di Gameranx? Sicuramente tra i canali YouTube di gaming più apprezzati, ricco di consigli e soluzioni di una miriade di videogiochi.

Da tenere d'occhio, se hai intenzione di aprire un canale che tratta questi argomenti, Ulysses Aoki, che si è imposto nel settore della tecnologia su YouTube mostrando le caratteristiche delle sue fotocamere, dando ai suoi utenti consigli preziosi.

Altro pezzo da novanta, TechDale, di Jakidale, che tratta di diverse tematiche legate alla tecnologia, realizzando video che toccano il milione di visualizzazioni, come quello della macchina più tecnologica di tutte e quello sulla nuova Tesla. Che dire, invece, di Otto Climan? Nei suoi video testa le ultime novità tecnologiche e non mancano mai consigli per gli acquisti.