Mentre i blog hanno dominato l'inizio degli anni 2000, oggi le newsletter hanno fatto il loro ritorno, offrendo un'alternativa più diretta e personalizzata. Grazie a piattaforme come Substack, scrittori, giornalisti e creatori di contenuti possono raggiungere un pubblico che cerca più qualità e approfondimento. Substack ha infatti rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti digitali, permettendo di abbonarsi a newsletter esclusive in un formato intimo e meno dispersivo.

La piattaforma ha attratto milioni di lettori, desiderosi di scoprire contenuti che spaziano dalla politica alla tecnologia, dalla cultura pop al cambiamento climatico e così via. Ogni newsletter ha il suo stile unico e un pubblico di riferimento ben definito, ma tutte condividono la passione per una scrittura indipendente e di qualità. Non si tratta più semplicemente di trovare qualcosa da leggere, ma di scegliere contenuti che arricchiscano, stimolino la riflessione e rispondano a curiosità specifiche.

Con una vasta gamma di opzioni disponibili, orientarsi tra le diverse newsletter è diventato fondamentale per chi desidera selezionare i contenuti più adatti ai propri interessi. Perciò, in questa guida, ti presenterò proprio alcuni dei migliori Substack italiani, suddivisi per argomento. Senza indugi, iniziamo subito. Buona lettura e buon divertimento!

Indice

Migliori newsletter su Substack italiane

Substack è una piattaforma che offre un'alternativa semplice e diretta al tradizionale blogging, consentendo a chiunque di creare e inviare newsletter via email ai propri abbonati. Inoltre, Substack dispone di un'app dedicata per dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi, per i device senza servizi Google) e iPhone/iPad, che accorpa la lettura e consente agli utenti di seguire più creatori di contenuti in un unico posto.

Uno dei principali vantaggi di Substack è che la piattaforma è completamente gratuita. Puoi accedere a numerose newsletter senza alcun costo, ma se desideri contenuti esclusivi o approfondimenti, alcuni autori offrono abbonamenti a pagamento, similmente a come funziona Patreon.

Detto ciò, veniamo al nocciolo della questione e passiamo in rassegna le migliori newsletter su Substack italiane. Le trovi tutte indicate qui di seguito, suddivise per le varie categorie d'appartenenza. Sono sicuro che riuscirai a trovarne più di una che si adatta ai tuoi interessi.

News e attualità

Se cerchi una newsletter per restare aggiornato sulle news e attualità, come se fosse un vero e proprio notiziario, sei nel posto giusto. Qui sotto troverai una selezione dei migliori Substack italiani, per tenerti informato in modo rapido ed efficace.

Appunti — di Stefano Feltri — è una newsletter ideata dal giornalista Stefano Feltri, pensata per creare una comunità di lettori e autori che contribuiscono con storie, analisi e punti di vista originali sui temi quotidiani di politica ed economia. Appunti ospita articoli non solo dello stesso Feltri, ma anche di amici ed esperti che condividono le loro competenze, rendendo la newsletter un luogo di confronto e dibattito lontano dai vincoli tradizionali dei giornali. Appunti è stata selezionata da Substack come una delle 25 migliori newsletter di giornalismo sulla piattaforma, distinguendosi come l'unica non in lingua inglese. La newsletter è gratuita nella sua versione base, ma per accedere a contenuti esclusivi e all'intero archivio è necessario sottoscrivere un abbonamento, disponibile al costo di 5 euro/mese o 50 euro/anno .

— è la newsletter senza costi aggiuntivi curata dal team di Good Morning Italia, una redazione di giornalisti esperti che ogni giorno seleziona, verifica e distilla le notizie essenziali, garantendo un'informazione chiara e di qualità. Che Settimana! offre una rassegna settimanale delle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo. Ogni venerdì, ti propone un riepilogo sintetico e accurato degli avvenimenti della settimana, selezionando esclusivamente notizie verificate e presentandole in un formato leggibile in soli 5 minuti. Vale Tutto — di Selvaggia Lucarelli — è il Substack della blogger e conduttrice TV Selvaggia Lucarelli, uno spazio unico dove ironia, approfondimenti e racconti personali si fondono in contenuti esclusivi e autentici. Ideale per chi desidera informarsi divertendosi, questa newsletter offre articoli originali, podcast e itinerari di viaggio inediti, sempre arricchiti da uno stile pungente e uno sguardo acuto sul mondo contemporaneo. Con un abbonamento a 7 euro/mese o 70 euro/anno , gli iscritti possono accedere a podcast settimanali, articoli che esplorano il mondo degli influencer e riflettono sull'attualità, oltre a diari di viaggio completi di itinerari dettagliati, foto e consigli. Gli abbonati hanno anche l'opportunità di interagire direttamente con Selvaggia tramite una mail riservata per opinioni e segnalazioni.

Tecnologia

Sei appassionato di tecnologia e scienza? Scopri subito i Substack italiani dedicati a questi temi che trovi elencati qui sotto: sono sicuro che ti conquisteranno!

Ellissi — curato dal giornalista e consulente di digital strategy Valerio Bassan, è il Substack italiano di riferimento per chi è interessato al futuro dei media, all'innovazione digitale e alle nuove economie. Con oltre 18.000 iscritti, è uno spazio unico che offre analisi approfondite e riflessioni sull'intersezione tra media, business, tecnologia e strategia digitale. Ellissi offre in maniera del tutto gratuita studi, link e spunti preziosi in un tono accessibile e mai banale, diventando un punto di riferimento per chi desidera comprendere il funzionamento e l'evoluzione del panorama mediatico.

— curato dal giornalista e consulente di digital strategy Valerio Bassan, è il Substack italiano di riferimento per chi è interessato al futuro dei media, all'innovazione digitale e alle nuove economie. Con oltre 18.000 iscritti, è uno spazio unico che offre analisi approfondite e riflessioni sull'intersezione tra media, business, tecnologia e strategia digitale. Ellissi offre in maniera del tutto gratuita studi, link e spunti preziosi in un tono accessibile e mai banale, diventando un punto di riferimento per chi desidera comprendere il funzionamento e l'evoluzione del panorama mediatico. Guerre di Rete — attiva dal 2018 e curata dalla giornalista Carola Frediani, è una newsletter settimanale fruibile gratuitamente dedicata all'approfondimento di temi cruciali come cybersecurity, privacy, diritti digitali, intelligenza artificiale e cybercrimine. In ogni post si analizza con competenza e chiarezza il punto di incontro tra tecnologia e diritti umani, offrendo uno sguardo unico sulle sfide del mondo digitale contemporaneo. Ideale per professionisti del settore e per chiunque voglia approfondire i retroscena del cybermondo.

— attiva dal 2018 e curata dalla giornalista Carola Frediani, è una newsletter settimanale fruibile gratuitamente dedicata all'approfondimento di temi cruciali come cybersecurity, privacy, diritti digitali, intelligenza artificiale e cybercrimine. In ogni post si analizza con competenza e chiarezza il punto di incontro tra tecnologia e diritti umani, offrendo uno sguardo unico sulle sfide del mondo digitale contemporaneo. Ideale per professionisti del settore e per chiunque voglia approfondire i retroscena del cybermondo. Technicismi — è il Substack settimanale curato da Riccardo Bassetto, che esplora il mondo in continua evoluzione della tecnologia, dell'innovazione e delle startup. Ogni venerdì, riceverai una selezione delle notizie più rilevanti, approfondimenti sui trend del mercato, curiosità e risorse utili, tutto scritto in modo semplice e coinvolgente. La newsletter è gratuita e ti terrà costantemente aggiornato sulle novità e le dinamiche che stanno plasmando il futuro della tecnologia.

— è il Substack settimanale curato da Riccardo Bassetto, che esplora il mondo in continua evoluzione della tecnologia, dell'innovazione e delle startup. Ogni venerdì, riceverai una selezione delle notizie più rilevanti, approfondimenti sui trend del mercato, curiosità e risorse utili, tutto scritto in modo semplice e coinvolgente. La newsletter è gratuita e ti terrà costantemente aggiornato sulle novità e le dinamiche che stanno plasmando il futuro della tecnologia. Briefinn — è la newsletter senza costi aggiuntivi di Minnovo, una community di giovani appassionati di innovazione che ti tiene sempre aggiornato sulle novità più rilevanti del mondo del business, della tecnologia e dell'innovazione. Ogni lunedì, riceverai una selezione curata di 7 notizie, 1 nuovo progetto NFT e 1 criptovaluta da tenere d'occhio, il tutto in un formato chiaro, sintetico e facilmente fruibile. Inoltre, Briefinn offre risorse gratuite, tool utili, corsi formativi e codici sconto esclusivi per la sua community.

Marketing e comunicazione

Passiamo ora in rassegna i migliori Substack italiani dedicati al mondo del marketing e comunicazione. Di seguito trovi quelli che, a mio avviso, rappresentano i punti di riferimento principali in questa categoria.

LetMeTellIt — è una newsletter su Substack tutta italiana e gratuita dedicata al marketing, al business e all'innovazione, curata con passione e competenza da Antonio Bellu. Ogni settimana, Antonio offre un'accurata selezione di casi studio, analisi dei trend di mercato e curiosità legate al mondo del business e della nuova imprenditorialità, alternando riflessioni personali e ricerche di mercato. La newsletter si distingue per il suo approccio pratico e per la qualità delle informazioni, sempre arricchite da link diretti a risorse aggiuntive per approfondire le tematiche trattate.

— è una newsletter su Substack tutta italiana e gratuita dedicata al marketing, al business e all'innovazione, curata con passione e competenza da Antonio Bellu. Ogni settimana, Antonio offre un'accurata selezione di casi studio, analisi dei trend di mercato e curiosità legate al mondo del business e della nuova imprenditorialità, alternando riflessioni personali e ricerche di mercato. La newsletter si distingue per il suo approccio pratico e per la qualità delle informazioni, sempre arricchite da link diretti a risorse aggiuntive per approfondire le tematiche trattate. Ultimate Tools — è il Substack settimanale che ti aiuta a scoprire i migliori strumenti di digital marketing, ideata per imprenditori, freelancer e appassionati di tecnologia. Con oltre 30.000 iscritti, Ultimate Tools è diventata una risorsa imprescindibile per chi lavora nel mondo del marketing digitale. Ogni settimana, riceverai gratuitamente una selezione di tool, siti Web innovativi, hack, libri consigliati e le ultime novità dal mondo del marketing.

— è il Substack settimanale che ti aiuta a scoprire i migliori strumenti di digital marketing, ideata per imprenditori, freelancer e appassionati di tecnologia. Con oltre 30.000 iscritti, Ultimate Tools è diventata una risorsa imprescindibile per chi lavora nel mondo del marketing digitale. Ogni settimana, riceverai gratuitamente una selezione di tool, siti Web innovativi, hack, libri consigliati e le ultime novità dal mondo del marketing. Gli Appunti di Hacking Creativity — è il substack gratuito e settimanale pensato per chi desidera stimolare e migliorare la propria creatività. Ogni settimana, riceverai una selezione di link ispirati agli episodi del podcast Hacking Creativity, offrendo risorse, spunti e strumenti per alimentare la tua mente creativa. La newsletter è breve, concisa e senza spam: una sola email a settimana, con la possibilità di ricevere un'ulteriore comunicazione rara, ma sempre mirata, quando ci sono novità da non perdere.

— è il substack gratuito e settimanale pensato per chi desidera stimolare e migliorare la propria creatività. Ogni settimana, riceverai una selezione di link ispirati agli episodi del podcast Hacking Creativity, offrendo risorse, spunti e strumenti per alimentare la tua mente creativa. La newsletter è breve, concisa e senza spam: una sola email a settimana, con la possibilità di ricevere un'ulteriore comunicazione rara, ma sempre mirata, quando ci sono novità da non perdere. Vincos — è il Substack settimanale di Vincenzo Cosenza, una delle figure di riferimento nel marketing digitale in Italia. Ogni settimana, senza alcun costo, Vincos offre riflessioni approfondite e aggiornamenti sui temi del marketing e della tecnologia, esplorando le ultime novità e tendenze del settore. La newsletter sfrutta al massimo le funzionalità di Substack, come il canale chat, che permette a Vincenzo di interagire attivamente con la sua community, raccogliendo suggerimenti e idee sui temi più rilevanti.

Sport

Al momento, le newsletter italiane su Substack dedicate esclusivamente allo sport non sono molte. Tuttavia, esistono alcune risorse che offrono approfondimenti e aggiornamenti sul mondo sportivo. Ecco le migliori, secondo il mio parere.

Palla avvelenata di Paolo Ziliani — è la newsletter su Substack di Paolo Ziliani, giornalista e scrittore che offre un'analisi approfondita e critica sul mondo del calcio. Con uno stile pungente, Ziliani esplora le dinamiche interne del calcio italiano e internazionale, portando alla luce tematiche spesso trascurate. L'abbonamento costa 6 euro/mese o 60 euro/anno . Riceverai contenuti esclusivi e settimanali direttamente nella tua casella di posta, per chi desidera un punto di vista critico e informato sul panorama calcistico.

— è la newsletter su Substack di Paolo Ziliani, giornalista e scrittore che offre un'analisi approfondita e critica sul mondo del calcio. Con uno stile pungente, Ziliani esplora le dinamiche interne del calcio italiano e internazionale, portando alla luce tematiche spesso trascurate. L'abbonamento costa o . Riceverai contenuti esclusivi e settimanali direttamente nella tua casella di posta, per chi desidera un punto di vista critico e informato sul panorama calcistico. Fubolitix — è un Substack italiano gratuito che esplora il mondo del calcio, sport business e giornalismo sportivo. Settimanalmente tratta temi come politica sportiva, diritti TV, bilanci delle squadre, sponsorizzazioni e merchandising. Offre anche analisi tecniche, tattiche e statistiche, focalizzandosi sulle performance delle squadre in chiave business.

— è un Substack italiano gratuito che esplora il mondo del calcio, sport business e giornalismo sportivo. Settimanalmente tratta temi come politica sportiva, diritti TV, bilanci delle squadre, sponsorizzazioni e merchandising. Offre anche analisi tecniche, tattiche e statistiche, focalizzandosi sulle performance delle squadre in chiave business. Runlovers — è una newsletter gratuita che tratta storie di corsa e di vita, raccontando sia le esperienze di atleti che quelle di persone comuni. In pochi minuti di lettura, ti offre spunti di riflessione sul running, dalla strada al trail, con focus su tecnica, allenamenti, recensioni e news. Runlovers è una risorsa per chi ama la corsa e tutto ciò che le gira attorno, con un linguaggio semplice e accessibile.

Cambiamento climatico

I Substack dedicati al cambiamento climatico offrono aggiornamenti, analisi e riflessioni sulla crisi ambientale e le soluzioni sostenibili. Se sei interessato a comprendere meglio le sfide ambientali e come agire per un futuro più verde, questi Substack totalmente made in Italy sono una lettura imprescindibile.

MEDUSA newsletter — è un substack bimensile che esplora i cambiamenti climatici, culturali, e le nuove scoperte, mescolando riflessioni sulla letteratura e sul nostro pianeta. Ogni due mercoledì, i lettori ricevono spunti e analisi su come il mondo sta cambiando. Sebbene la newsletter sia gratuita, gli abbonamenti (al costo di 5 euro/mese o 30 euro/anno ) offrono la possibilità di sostenere il progetto e accedere a contenuti extra, come racconti, articoli e post aggiuntivi.

— è un substack bimensile che esplora i cambiamenti climatici, culturali, e le nuove scoperte, mescolando riflessioni sulla letteratura e sul nostro pianeta. Ogni due mercoledì, i lettori ricevono spunti e analisi su come il mondo sta cambiando. Sebbene la newsletter sia gratuita, gli abbonamenti (al costo di o ) offrono la possibilità di sostenere il progetto e accedere a contenuti extra, come racconti, articoli e post aggiuntivi. Il colore verde — è il Substack di Nicolas Lozito, che affronta temi legati alla crisi climatica, ambientalismo, biodiversità e sostenibilità. Ogni sabato, riceverai un mix di analisi, storie, buone e cattive notizie per farti riflettere sulla situazione ambientale e trovare spunti di speranza. La newsletter è accessibile gratuitamente e mira a sensibilizzare su un futuro più sostenibile, coinvolgendo lettori di tutte le età, con particolare attenzione ai giovani.

— è il Substack di Nicolas Lozito, che affronta temi legati alla crisi climatica, ambientalismo, biodiversità e sostenibilità. Ogni sabato, riceverai un mix di analisi, storie, buone e cattive notizie per farti riflettere sulla situazione ambientale e trovare spunti di speranza. La newsletter è accessibile gratuitamente e mira a sensibilizzare su un futuro più sostenibile, coinvolgendo lettori di tutte le età, con particolare attenzione ai giovani. Perbacco! — è un Substack gratuito curato da Antonio Di Bacco, consulente di marketing e business design. Lanciato nel 2023, offre ogni due settimane una riflessione su temi di sostenibilità, marketing, economia circolare, etica e business. In ogni edizione, Antonio esplora come le aziende e le istituzioni affrontano la sfida di coniugare strategia e sostenibilità, portando un mix di creatività, comunicazione e tematiche sociali.

Altre newsletter su Substack italiane

Per concludere, voglio segnalarti altre newsletter su Substack italiane che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, meritano comunque attenzione. Li trovi qui sotto, un'ottima occasione per scoprire nuovi contenuti interessanti e diversificati.

Link molto belli — con oltre 18.000 iscritti, questa newsletter gratuita arriva ogni sabato mattina per offrire una selezione di link interessanti, divertenti e spesso sorprendenti, perfetti per godersi una pausa di leggerezza e scoperta.

— con oltre 18.000 iscritti, questa newsletter gratuita arriva ogni sabato mattina per offrire una selezione di link interessanti, divertenti e spesso sorprendenti, perfetti per godersi una pausa di leggerezza e scoperta. La colazione dei campioni — è la newsletter senza costi aggiuntivi che ti accompagna ogni settimana con notizie, curiosità e approfondimenti, ideata per farti imparare qualcosa di nuovo, riflettere o ridere. Perfetta per chi desidera esplorare il mondo contemporaneo in modo veloce e interessante, puoi scegliere di leggere i link in pochi minuti o approfondire con calma.

— è la newsletter senza costi aggiuntivi che ti accompagna ogni settimana con notizie, curiosità e approfondimenti, ideata per farti imparare qualcosa di nuovo, riflettere o ridere. Perfetta per chi desidera esplorare il mondo contemporaneo in modo veloce e interessante, puoi scegliere di leggere i link in pochi minuti o approfondire con calma. Commestibile — è una newsletter italiana su Substack accessibile gratuitamente che esplora il mondo del cibo da prospettive uniche e inaspettate. Tra interviste, dati, e aneddoti personali, affronta argomenti che spaziano dai ristoranti ai ai trend di TikTok e a tutto ciò che ruota attorno al concetto di commestibilità.

— è una newsletter italiana su Substack accessibile gratuitamente che esplora il mondo del cibo da prospettive uniche e inaspettate. Tra interviste, dati, e aneddoti personali, affronta argomenti che spaziano dai ristoranti ai ai trend di TikTok e a tutto ciò che ruota attorno al concetto di commestibilità. Complotti! — esplora il mondo delle teorie del complotto, analizzandone le origini, le dinamiche di diffusione e il loro impatto sulla società e sulla politica. Attraverso ricostruzioni, interviste, recensioni di libri e documentari, offre uno sguardo approfondito e critico su questo fenomeno universale. I post vengono pubblicati gratis settimanalmente ogni sabato (con possibili variazioni).