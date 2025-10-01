Quale iPad comprare: guida all’acquisto (ottobre 2025)

Con il passare degli anni, la lineup di iPad è diventata sempre più vasta, sempre più complicata, e per noi utenti non è semplice destreggiarci fra i suoi meandri. Pensa, attualmente ci sono ben tre “famiglie” di iPad in commercio e ognuna di esse comprende almeno due modelli differenti di tablet, senza contare il fatto che ogni versione di iPad viene distribuita in vari “tagli” di memoria, varie colorazioni e nelle varianti Wi-Fi e Wi-Fi+Cellular.

Insomma, come avrai ben capito bisogna documentarsi bene per scoprire quale iPad comprare, e io oggi sono qui proprio per questo! Se sei d’accordo, vorrei darti una mano a scoprire quali sono i principali modelli di tablet Apple attualmente in commercio e analizzare, insieme, tutte le loro principali caratteristiche tecniche e funzionali per capire quale fa maggiormente al caso tuo.

Ti assicuro che non bisogna essere esperti di tecnologia per capire le differenze tra un modello di iPad e l’altro: basta solo fare un po’ d’attenzione alle caratteristiche dei device, che stiamo per valutare insieme, e – cosa forse ancora più importante – bisogna avere ben chiare le proprie necessità. Chiediti perché vuoi comprare un iPad, per quali attività intendi utilizzarlo, e già sarai a metà dell’opera!

Apple iPad con chip A16 (Argento)

L'Apple iPad con chip A16 rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama dei dispositivi mobili, combinando potenza e versatilità in un design elegante. Dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici, questo iPad offre una risoluzione di 2360 x 1640 pixel che garantisce immagini nitide e colori vivaci. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore, offrendo un'esperienza visiva confortevole anche durante lunghe sessioni di utilizzo.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip A16, che assicura prestazioni elevate e reattività senza compromessi. Questo processore consente di gestire applicazioni complesse e multitasking senza rallentamenti, rendendolo ideale per attività professionali e creative. Che tu stia ritoccando foto, montando video o immergendoti nei giochi più esigenti, l'iPad con chip A16 si dimostra all'altezza delle aspettative.

Un altro aspetto fondamentale è la connettività Wi-Fi 6, che offre velocità di upload e download eccezionali, permettendoti di rimanere sempre connesso con il mondo esterno. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi lavora in remoto o ha bisogno di accedere rapidamente a file di grandi dimensioni.

Le fotocamere evolute sono un ulteriore punto di forza: la videocamera frontale da 12MP con funzionalità Center Stage è perfetta per le videochiamate, mentre la fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo consente di catturare immagini e video di alta qualità. Queste caratteristiche rendono l'iPad uno strumento versatile non solo per la produttività, ma anche per la creatività.

L'integrazione del Touch ID nel tasto superiore offre un livello di sicurezza aggiuntivo, permettendo di sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti con Apple Pay in modo rapido e sicuro. Inoltre, l'iPadOS rende l'interfaccia utente intuitiva e personalizzabile, migliorando ulteriormente l'esperienza d'uso grazie alla possibilità di utilizzare più app contemporaneamente e alla compatibilità con accessori come l'Apple Pencil e la Magic Keyboard Folio.

Nonostante tutte queste qualità, è importante notare che l'assenza di alcune porte tradizionali potrebbe richiedere l'acquisto di adattatori per chi necessita di collegamenti specifici. Tuttavia, il passaggio al connettore USB-C rappresenta un vantaggio in termini di velocità di trasferimento dati e compatibilità con una vasta gamma di periferiche moderne.

Apple iPad Air 11'' con chip M3

L'Apple iPad Air 11'' con chip M3 rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama dei dispositivi mobili, combinando potenza e versatilità in un design elegante. Dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici, questo dispositivo offre una risoluzione di 2360 x 1640 pixel che garantisce immagini straordinariamente nitide e colori vividi grazie alla tecnologia True Tone e all'ampia gamma cromatica P3. La ridotta riflettanza dello schermo assicura una visione ottimale anche in condizioni di luce intensa.

Il cuore pulsante dell'iPad Air è il chip M3, progettato per offrire prestazioni eccezionali. Questo processore non solo gestisce con facilità le attività quotidiane, ma eccelle anche nei compiti più impegnativi come l'elaborazione grafica complessa e il multitasking avanzato. Grazie a questo chip, puoi utilizzare simultaneamente più applicazioni senza alcun rallentamento, rendendo l'iPad Air uno strumento ideale sia per il lavoro che per il tempo libero.

La capacità di archiviazione di 128 GB ti consente di conservare una vasta quantità di dati, dalle app ai file multimediali, mentre la batteria garantisce un'intera giornata di autonomia, permettendoti di rimanere produttivo ovunque tu sia. L'integrazione del sistema operativo iPadOS rende l'esperienza utente ancora più fluida e intuitiva, con funzionalità come Stage Manager che semplificano ulteriormente il multitasking.

Le fotocamere evolute sono un altro punto di forza dell'iPad Air. La videocamera frontale da 12MP con Center Stage è perfetta per videochiamate di alta qualità, mantenendo sempre il soggetto al centro dell'inquadratura. La fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di scattare foto dettagliate e girare video in 4K, oltre a essere utile per la scansione di documenti.

In termini di connettività, il supporto per Wi-Fi 6E garantisce connessioni wireless ultra-rapide, consentendoti di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni e lavorare senza interruzioni. Il connettore USB-C amplia ulteriormente le possibilità di connessione, permettendo di collegare monitor esterni e altri accessori compatibili.

Il Touch ID integrato nel tasto superiore offre un modo sicuro e veloce per sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti tramite Apple Pay, migliorando così la sicurezza complessiva del dispositivo. Infine, la compatibilità con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard trasforma l'iPad Air in un potente strumento creativo e produttivo, ideale per artisti, studenti e professionisti che cercano un dispositivo versatile e affidabile.

Nonostante tutte queste caratteristiche avanzate, potrebbe esserci qualche limitazione per chi necessita di uno spazio di archiviazione maggiore o di funzioni specifiche non presenti in questo modello. Tuttavia, per la maggior parte degli utenti, l'iPad Air si presenta come una scelta eccellente, combinando innovazione tecnologica e design raffinato in un unico dispositivo.

Apple iPad 2020 Ricondizionato)

L'Apple iPad 10.2 (8th Gen) 128GB Wi-Fi - Grigio Siderale è un dispositivo di alta qualità, ricondizionato e pronto per offrire una performance senza pari. Prodotto da Apple, questo tablet si distingue per la sua eleganza e funzionalità, garantendo un'esperienza utente eccellente.

Il colore Grigio Siderale conferisce al dispositivo un aspetto moderno e sofisticato, mentre le sue dimensioni complessive di 26,24 x 18,47 x 5,14 cm e il peso di soli 490 grammi lo rendono estremamente portatile e maneggevole.

La capacità della memoria interna è di 128 GB, offrendo ampio spazio per immagazzinare applicazioni, foto, video e documenti. La memoria RAM da 4 GB garantisce una navigazione fluida e veloce tra le varie applicazioni, permettendo all'utente di multitasking senza alcun rallentamento o lag.

Lo schermo da 10,2 pollici offre una risoluzione massima di 2160×1620 pixel per pollice, regalando immagini nitide e dettagliate. Questo, combinato con la scheda grafica integrata, assicura una qualità visiva eccezionale, ideale per guardare film, giocare o lavorare.

Il sistema operativo iOS 11, noto per la sua intuitività e facilità d'uso, offre accesso a un vasto catalogo di applicazioni disponibili sull'App Store di Apple. Inoltre, grazie alla connettività Wi-Fi, l'utente può navigare in internet, scaricare applicazioni o effettuare videochiamate con facilità.

La batteria offre fino a 10 ore di durata in stand-by, permettendo all'utente di utilizzare il tablet per un intero giorno senza la necessità di ricaricarlo. Nonostante le batterie non siano incluse nella confezione, la capacità della batteria al litio è di 1 Wattora, assicurando una lunga durata.

Apple iPad Pro 11" (M4) 256GB

L'Apple iPad Pro 11" (M4) rappresenta un'evoluzione significativa nel mondo dei tablet, combinando tecnologia avanzata e design elegante. Il suo display Ultra Retina XDR da 11 pollici è uno dei punti di forza più evidenti: offre una luminosità straordinaria e un contrasto eccezionale, accompagnato da una fedeltà cromatica senza pari grazie alle tecnologie ProMotion, ampia gamma cromatica P3 e True Tone. Questo rende l'iPad Pro ideale per chi lavora con contenuti visivi o semplicemente desidera un'esperienza visiva di alta qualità.

Sotto la scocca, il chip M4 con CPU a 10 core e GPU altrettanto potente garantisce prestazioni grafiche ultraveloci, permettendo di gestire applicazioni complesse e giochi impegnativi senza alcun rallentamento. Con 256 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio necessario per app, documenti e media ad alta risoluzione. La durata della batteria copre un'intera giornata lavorativa, assicurandoti che il tuo dispositivo sia sempre pronto all'uso.

Il sistema operativo iPadOS porta con sé funzionalità che migliorano notevolmente l'efficienza e la versatilità del dispositivo. La possibilità di utilizzare più app contemporaneamente, grazie a Stage Manager, rende il multitasking intuitivo e fluido. Inoltre, la compatibilità con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard trasforma l'iPad Pro in uno strumento creativo e produttivo, perfetto per disegnare, prendere appunti o scrivere lunghi testi con facilità.

Le fotocamere evolute sono un altro aspetto degno di nota. La fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica è perfetta per videoconferenze di alta qualità, mentre la fotocamera posteriore da 12MP consente di catturare immagini e video 4K nitidi e dettagliati. Lo scanner LiDAR aggiunge un ulteriore livello di profondità alle tue foto e apre nuove possibilità nell'ambito della realtà aumentata.

In termini di connettività, il supporto per Wi-Fi 6E assicura trasferimenti dati rapidissimi e connessioni stabili, anche quando sei in movimento. L'interfaccia USB-C compatibile con Thunderbolt / USB 4 amplia ulteriormente le opzioni di collegamento con altri dispositivi, rendendo l'iPad Pro un hub centrale per tutte le tue esigenze digitali.

Infine, la sicurezza non è stata trascurata. Con Face ID, puoi sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti con un semplice sguardo, garantendo al contempo protezione e praticità. Sebbene l'iPad Pro eccella in molti aspetti, è importante considerare che il suo potenziale viene sfruttato al massimo solo se abbinato agli accessori giusti, come la Apple Pencil e la Magic Keyboard, che purtroppo non sono inclusi di serie.

Apple iPad con chip A16 (Argento)

L'Apple iPad con chip A16 rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama dei tablet, offrendo una combinazione di potenza e versatilità che lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip A16, che garantisce prestazioni elevate in ogni ambito, dalla gestione delle app più esigenti al multitasking fluido. Questo processore permette di sfruttare appieno le capacità del sistema operativo iPadOS, rendendo l'esperienza utente ancora più intuitiva e dinamica.

Il display Liquid Retina da 11 pollici è uno dei punti di forza dell'iPad. Con una risoluzione massima di 2360 x 1640 pixel, offre immagini nitide e colori vividi, ideali per la visione di contenuti multimediali o per attività creative come il disegno. La tecnologia True Tone, inoltre, regola automaticamente la temperatura del colore in base alla luce ambientale, riducendo l'affaticamento visivo durante l'uso prolungato.

Un altro aspetto degno di nota è la connettività Wi-Fi 6, che assicura velocità di download e upload eccezionali, migliorando l'efficienza nelle attività online e nello streaming di contenuti. Questo si traduce in un accesso rapido ai file e in una navigazione senza interruzioni, elementi fondamentali per chi utilizza il tablet sia per lavoro che per svago.

Le fotocamere evolute rappresentano un ulteriore vantaggio. La videocamera frontale da 12MP con Center Stage è perfetta per videochiamate di alta qualità, mantenendo sempre il soggetto al centro dell'inquadratura. La fotocamera posteriore, anch'essa da 12MP, con grandangolo, consente di scattare foto dettagliate e registrare video in 4K, oltre a facilitare la scansione di documenti.

La compatibilità con Apple Pencil e Magic Keyboard Folio amplia ulteriormente le possibilità d'uso dell'iPad. L'Apple Pencil trasforma il tablet in una vera e propria tela digitale, mentre la Magic Keyboard Folio offre una tastiera staccabile e un supporto robusto, migliorando la produttività in mobilità.

Infine, il Touch ID integrato nel tasto superiore aggiunge un livello di sicurezza e praticità, permettendo di sbloccare il dispositivo e autorizzare pagamenti con un semplice tocco. Questa funzione si integra perfettamente con Apple Pay, garantendo transazioni sicure e veloci.

Apple iPad 10,2" 128GB (Ricondizionato)

Il 2019 Apple iPad da 10,2 pollici in versione ricondizionata si presenta come un dispositivo versatile e potente, ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e convenienza. Con una capacità di memoria di 128 GB, offre ampio spazio per archiviare applicazioni, documenti e contenuti multimediali senza preoccupazioni di esaurire lo spazio disponibile.

Uno dei punti di forza di questo iPad è il suo schermo Retina da 10,2 pollici, che garantisce una risoluzione massima di 2160×1620 pixel. Questo significa immagini nitide e colori vivaci, perfetti per la visione di film, la lettura di eBook o l'editing di foto. La qualità del display è ulteriormente migliorata dalla tecnologia LED, che assicura una luminosità uniforme e un consumo energetico ridotto.

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal chip A10 Fusion, un processore che, sebbene non sia l'ultimo ritrovato della tecnologia Apple, offre comunque prestazioni fluide e reattive per la maggior parte delle applicazioni quotidiane. Che tu stia navigando sul web, giocando a giochi moderatamente impegnativi o utilizzando app di produttività, troverai che l'iPad gestisce tutto con facilità.

La sicurezza è un altro aspetto su cui Apple ha sempre puntato molto, e questo iPad non fa eccezione grazie al sensore di impronte digitali Touch ID. Questa funzione non solo protegge i tuoi dati personali, ma rende anche gli acquisti tramite Apple Pay semplici e sicuri.

Per quanto riguarda le capacità fotografiche, l'iPad è dotato di una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 1,2 MP. Sebbene queste specifiche non siano all'avanguardia nel panorama attuale, sono più che sufficienti per videochiamate di qualità e scatti occasionali.

Dal punto di vista della connettività, il supporto per 802.11ac Wi-Fi garantisce una connessione internet veloce e stabile, essenziale per streaming e download rapidi. Inoltre, la presenza di Bluetooth amplia le possibilità di collegamento con altri dispositivi e accessori.

Un aspetto da considerare è che questo modello funziona con iOS 7, un sistema operativo che, pur essendo robusto e affidabile, potrebbe non supportare alcune delle ultime applicazioni o aggiornamenti software disponibili. Tuttavia, per molti utenti, le funzionalità offerte saranno più che adeguate per un utilizzo giornaliero.

Apple iPad Air 11'' con chip M3

L'Apple iPad Air da 11 pollici con chip M3 rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama dei tablet, grazie alle sue prestazioni elevate e alla versatilità che lo rendono adatto a una vasta gamma di utilizzi. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip M3, progettato per offrire performance straordinarie, ideali per gestire lavori impegnativi, attività creative e giochi dalla grafica complessa. Questo processore non solo garantisce fluidità nell'esecuzione delle applicazioni, ma consente anche di utilizzare più app contemporaneamente senza rallentamenti.

Il display Liquid Retina da 11 pollici è uno dei punti di forza dell'iPad Air. Con una risoluzione di 2360 x 1640 pixel, offre immagini nitide e vivaci, mentre tecnologie come il True Tone e l'ampia gamma cromatica P3 assicurano una resa cromatica fedele e naturale. La ridotta riflettanza del display migliora ulteriormente l'esperienza visiva, rendendolo perfetto per la fruizione di contenuti multimediali in qualsiasi condizione di luce.

Un altro aspetto distintivo è il sistema operativo iPadOS, che rende l'iPad Air efficiente e intuitivo. Le funzionalità avanzate come Stage Manager semplificano il multitasking, permettendo di lavorare con più app sovrapposte e finestre ridimensionabili. L'integrazione con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard trasforma l'iPad in uno strumento versatile per la creatività e la produttività, consentendo di scrivere, disegnare e dipingere con precisione.

Le fotocamere evolute sono un ulteriore punto di forza. La videocamera frontale da 12MP con Center Stage è ideale per videochiamate e selfie, mentre la fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo permette di scattare foto di alta qualità e girare video in 4K. Queste caratteristiche rendono l'iPad Air un compagno perfetto per chi ama catturare momenti speciali o necessita di strumenti affidabili per la creazione di contenuti.

La connettività è garantita dal Wi-Fi 6E, che assicura connessioni wireless superveloci e stabili, permettendo di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni. Inoltre, il connettore USB-C amplia le possibilità di collegamento con monitor esterni e altri accessori, aumentando la flessibilità d'uso del dispositivo.

Infine, il Touch ID integrato nel tasto superiore offre un modo sicuro e pratico per sbloccare l'iPad Air e effettuare pagamenti tramite Apple Pay. Questa funzionalità aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e comodità all'utilizzo quotidiano del dispositivo.

2021 Apple iPad (10,2-pollici, Wi-Fi, 64GB)

Il 2021 Apple iPad da 10,2 pollici in versione Wi-Fi e con una capacità di 64GB si presenta come un dispositivo versatile e potente, perfetto per chi cerca un tablet affidabile e dalle prestazioni elevate. Questo modello ricondizionato, proposto nel raffinato colore Grigio Siderale, mantiene l'eleganza e la qualità che ci si aspetta dal marchio Apple.

In termini di design, l'iPad è caratterizzato da linee pulite e un'estetica minimalista che lo rendono non solo un oggetto tecnologico, ma anche un complemento elegante per qualsiasi ambiente. Il suo peso di soli 490 grammi lo rende estremamente maneggevole e facile da trasportare, permettendoti di portarlo ovunque senza sforzo.

Uno dei punti di forza di questo iPad è il suo display Retina da 10,2 pollici, che offre una risoluzione di 2160×1620 pixel. Questa caratteristica garantisce immagini nitide e colori vivaci, ideali per la visione di contenuti multimediali o per attività creative come il disegno e la fotografia. La qualità del display è ulteriormente valorizzata dalla tecnologia True Tone, che adatta automaticamente il bilanciamento del bianco alla luce circostante, offrendo un'esperienza visiva più naturale.

Sotto la scocca, l'iPad è alimentato da un processore a sei core progettato da Apple, che assicura prestazioni fluide e reattive. Che tu stia navigando sul web, giocando a giochi graficamente intensivi o utilizzando applicazioni professionali, l'iPad gestisce tutto con facilità. La memoria RAM da 3 GB contribuisce a mantenere le operazioni veloci e senza intoppi, mentre la capacità di archiviazione di 64 GB offre spazio sufficiente per app, foto e documenti.

Un altro aspetto degno di nota è la durata della batteria. Anche se ricondizionato, questo iPad conserva una batteria con una capacità superiore all'80% rispetto ai modelli nuovi, garantendo un'autonomia adeguata per un'intera giornata di utilizzo moderato. È importante sottolineare che gli accessori forniti potrebbero non essere originali, ma sono comunque completamente funzionali e compatibili con il dispositivo.

Per quanto riguarda la connettività, l'iPad supporta il Wi-Fi, consentendoti di rimanere sempre connesso, sia a casa che in movimento. L'interfaccia hardware USB-C rappresenta un ulteriore vantaggio, facilitando il collegamento con altri dispositivi e periferiche.

Nonostante sia un prodotto ricondizionato, l'iPad è stato ispezionato, testato e pulito professionalmente, assicurando che non presenti imperfezioni estetiche visibili a una distanza di 30 centimetri. Questa attenzione ai dettagli ti permette di godere di un dispositivo che appare e funziona quasi come nuovo.

Apple iPad Air 11'' con chip M3

L'Apple iPad Air da 11 pollici con chip M3 rappresenta un vero e proprio balzo in avanti nel mondo dei tablet, combinando potenza e versatilità in un design elegante. Dotato di un display Liquid Retina da 11 pollici, offre una risoluzione di 2360 x 1640 pixel che garantisce immagini nitide e colori vividi grazie alla tecnologia True Tone e all'ampia gamma cromatica P3. La ridotta riflettanza del display lo rende ideale per l'uso in diverse condizioni di luce, assicurando un'esperienza visiva sempre ottimale.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip M3, progettato per offrire prestazioni straordinarie. Che tu stia lavorando su progetti creativi complessi o giocando a titoli dalla grafica avanzata, l'iPad Air non delude mai. La possibilità di gestire più app contemporaneamente senza alcun rallentamento rende questo tablet uno strumento indispensabile per chi cerca efficienza e produttività. Con un giorno intero di autonomia, puoi portarlo ovunque senza preoccuparti della batteria.

La capacità di archiviazione di 128 GB ti permette di conservare un ampio numero di app, documenti, foto e video, mentre la compatibilità con Apple Pencil Pro e Magic Keyboard trasforma l'iPad Air in un vero e proprio studio creativo mobile. L'Apple Pencil Pro, in particolare, consente di scrivere e disegnare con precisione, rendendo l'iPad perfetto per artisti e professionisti del design.

Le fotocamere evolute sono un altro punto di forza: la videocamera frontale da 12MP con funzionalità Center Stage è ideale per le videochiamate, mantenendoti sempre al centro dell'inquadratura. La fotocamera posteriore, anch'essa da 12MP, con grandangolo, è perfetta per scattare foto di alta qualità e girare video in 4K, oltre a facilitare la scansione di documenti.

In termini di connettività, il supporto per Wi-Fi 6E assicura connessioni wireless ultraveloci, permettendoti di trasferire rapidamente file di grandi dimensioni e di lavorare efficacemente anche in movimento. Il connettore USB-C amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, consentendo di collegare monitor esterni e altri accessori con facilità.

Infine, il Touch ID integrato nel tasto superiore aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, permettendoti di sbloccare il dispositivo e effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro. Questo iPad Air, disponibile in un elegante colore viola, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo che combini stile, potenza e funzionalità avanzate in un unico pacchetto.

Apple iPad con chip A16

L'Apple iPad con chip A16 rappresenta un'evoluzione significativa nel panorama dei tablet, offrendo una combinazione di potenza e versatilità che soddisfa le esigenze sia dei professionisti che degli utenti occasionali. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il chip A16, che garantisce prestazioni eccezionali in ogni ambito d'uso, dal multitasking alla grafica avanzata. Questo processore non solo migliora la velocità di esecuzione delle applicazioni, ma ottimizza anche l'efficienza energetica, permettendo al dispositivo di mantenere un'autonomia di un giorno intero.

Il display Liquid Retina da 11 pollici è uno dei punti di forza di questo iPad. Con una risoluzione massima di 2360 x 1640 pixel, offre immagini nitide e colori vividi, ideali per guardare film o lavorare su progetti creativi. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore, adattandosi alle condizioni di luce ambientale per ridurre l'affaticamento visivo, rendendo l'esperienza visiva confortevole anche durante sessioni prolungate.

L'integrazione di iPadOS rende il dispositivo estremamente intuitivo e funzionale, consentendo di utilizzare più app contemporaneamente e sfruttare al massimo le potenzialità dell'Apple Pencil. Questa penna digitale, compatibile con il nuovo connettore USB-C, trasforma l'iPad in una tela perfetta per artisti e designer, mentre la Magic Keyboard Folio offre una tastiera staccabile che si aggancia magneticamente, trasformando il tablet in un laptop versatile.

La connettività è un altro aspetto in cui l'iPad eccelle. Grazie al Wi-Fi 6 e alla compatibilità con le reti cellulari 5G, puoi godere di connessioni ultrarapide per streaming, download e comunicazioni senza interruzioni. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi lavora in mobilità o ha bisogno di rimanere sempre connesso.

Le fotocamere evolute meritano una menzione speciale. La videocamera frontale da 12MP con Center Stage è ideale per videochiamate di alta qualità, mentre la fotocamera posteriore, anch'essa da 12MP, permette di scattare foto dettagliate e girare video in 4K. Queste caratteristiche rendono l'iPad uno strumento potente anche per la creazione di contenuti multimediali.

Infine, il Touch ID integrato nel tasto superiore aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e praticità, permettendoti di sbloccare il dispositivo e effettuare pagamenti con Apple Pay in modo rapido e sicuro. In sintesi, l'Apple iPad con chip A16 è un dispositivo all'avanguardia che combina design elegante, prestazioni elevate e funzionalità avanzate, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un tablet completo e affidabile.

Come scegliere un iPad

Per scoprire quale iPad comprare, devi imparare a riconoscere i vari tipi di tablet che Apple ha immesso sul mercato e, cosa altrettanto importante, devi valutare con attenzione le caratteristiche tecniche e funzionali dei vari modelli di iPad disponibili. Continua a leggere e ti spiegherò bene come fare.



Modelli di iPad

Cominciamo con una rapida carrellata delle “famiglie” di iPad attualmente in commercio, cioè delle varie tipologie di iPad che Apple ha immesso in commercio e che a loro volta comprendono vari tipi di device (con vari tagli di memoria, varie colorazioni e diversi tipi di connettività di rete).

iPad – si tratta del modello di iPad entry-level, disponibile in variante da 10.9″ a partire dal 2022 (i modelli precedenti erano da 10.2″ e da 9.7″). Supporta la Apple Pencil, la matita di Apple, che permette di scrivere e disegnare in maniera estremamente precisa sullo schermo del device, e la Smart Keyboard (quest’ultima solo a partire dal modello 2019). Il suo prezzo è abbastanza abbordabile, soprattutto per quelli che sono gli standard di Apple.

– si tratta del modello di iPad entry-level, disponibile in variante da 10.9″ a partire dal 2022 (i modelli precedenti erano da 10.2″ e da 9.7″). Supporta la Apple Pencil, la matita di Apple, che permette di scrivere e disegnare in maniera estremamente precisa sullo schermo del device, e la Smart Keyboard (quest’ultima solo a partire dal modello 2019). Il suo prezzo è abbastanza abbordabile, soprattutto per quelli che sono gli standard di Apple. iPad Pro – si tratta della massima evoluzione del concetto di iPad. Si differenzia dalla linea Air e dagli iPad base per alcune caratteristiche del display (es. la tecnologia ProMotion e l’uso delle tecnologie OLED o Mini LED) e per gli accessori, come la cover Magic Keyboard con tastiera e trackpad (da collegare tramite la porta Smart Connector che non è presente su altri modelli di iPad). Ne sono disponibili due varianti principali: una da 12.9″ (che si pone come vero e proprio sostituto dei MacBook soprattutto grazie all’inserimento del chip M4 nel modello del 2024 con caratteristiche dedicate all’IA e M1 nel modello del 2021) e una da 11″ con bordi ultra-sottili e schermo che ricopre quasi interamente la superficie frontale del device, senza tasto Home. In precedenza gli iPad Pro venivano proposti con tasto Home in due versioni: uno da 12,9″ con cornici classiche e uno da 10,5″ con bordi più sottili, che a sua volta è stato preceduto da un modello da 9,7″. Queste versioni sono desuete e non si trovano più in commercio.

– si tratta della massima evoluzione del concetto di iPad. Si differenzia dalla linea Air e dagli iPad base per alcune caratteristiche del display (es. la tecnologia ProMotion e l’uso delle tecnologie OLED o Mini LED) e per gli accessori, come la cover Magic Keyboard con tastiera e trackpad (da collegare tramite la porta Smart Connector che non è presente su altri modelli di iPad). Ne sono disponibili due varianti principali: una da 12.9″ (che si pone come vero e proprio sostituto dei MacBook soprattutto grazie all’inserimento del chip M4 nel modello del 2024 con caratteristiche dedicate all’IA e M1 nel modello del 2021) e una da 11″ con bordi ultra-sottili e schermo che ricopre quasi interamente la superficie frontale del device, senza tasto Home. In precedenza gli iPad Pro venivano proposti con tasto Home in due versioni: uno da 12,9″ con cornici classiche e uno da 10,5″ con bordi più sottili, che a sua volta è stato preceduto da un modello da 9,7″. Queste versioni sono desuete e non si trovano più in commercio. iPad mini – come facilmente intuibile dal loro nome, gli iPad Mini sono i tablet più piccoli prodotti da Apple. Hanno una diagonale di 7,9″ e un display con risoluzione Retina. Gli ultimi modelli della famiglia, usciti a partire da marzo 2019, comprendono il supporto ad Apple Pencil (dal modello 2021, addirittura ad Apple Pencil di 2ª generazione), oltre a un display compatibile con lo standard P3.

– come facilmente intuibile dal loro nome, gli iPad Mini sono i tablet più piccoli prodotti da Apple. Hanno una diagonale di 7,9″ e un display con risoluzione Retina. Gli ultimi modelli della famiglia, usciti a partire da marzo 2019, comprendono il supporto ad Apple Pencil (dal modello 2021, addirittura ad Apple Pencil di 2ª generazione), oltre a un display compatibile con lo standard P3. iPad Air – iPad Air è la linea di congiunzione tra l’iPad economico tradizionale e i modelli della linea Pro. L’ultimo modello si avvicina ai tablet Apple professionali nel design, supporta Apple Pencil e integra uno Smart Connector per la connessione con accessori esterni (come ad esempio la Smart Keyboard). Anche in questo caso troviamo alcune delle qualità tipiche dei modelli Pro, come display P3 e tecnologia TrueTone integrata, ma il prezzo è sensibilmente inferiore. Sono disponibili nei formati da 11 e 13 pollici.

Schermo

Gli iPad, come abbiamo appena visto insieme, possono montare dei display da 7,9″, 9,7″, 10,5″, 10.9″, 11″ o 12,9″. Quale scegliere dipende esclusivamente dalle tue necessità. Gli iPad Mini sono adatti a chi ha bisogno della massima portabilità, permettono di fruire agilmente di video, ebook e contenuti Web ma non sono particolarmente comodi per lavorare; gli iPad da 11″, 10,5″ e 9,7″ sono quelli che offrono il miglior rapporto tra dimensioni e maneggevolezza (tenendo presente che quello da 11″, grazie alle sue cornici ultra-sottili offre uno schermo più grande in dimensioni simili a un iPad da 9,7″), mentre gli iPad da 12,9″ perdono gran parte della loro portabilità in favore di un’area di lavoro più grande e di un maggior comfort nella fruizione dei video in casa.

Bisogna poi valutare lo spessore delle cornici e la presenza del tasto Home fisico: gli iPad Pro lanciati dal 2018 hanno un design in stile iPhone X (senza notch superiore però) che elimina il tasto Home fisico in favore del Face ID (quindi dello sblocco con il volto) e di cornici estremamente sottili. Ciò permette di avere device con schermi più grandi senza perdere in maneggevolezza, ma ovviamente i gusti son gusti e c’è chi potrebbe preferire i classici iPad con tasto Home fisico.

Altro parametro da prendere in considerazione quando si valuta la qualità dello schermo di un iPad è il supporto alla tecnologia True Tone. La tecnologia True Tone regola automaticamente la tonalità dello schermo di iPad in modo che questo si adatti alle tonalità dell’ambiente circostante. Sembra un dettaglio, ma nell’uso quotidiano del tablet può fare la differenza. Attualmente è disponibile solo sugli iPad Pro.

Gli iPad Pro possono contare anche su un’altra tecnologia molto interessante riguardante lo schermo, quella detta ProMotion che regola automaticamente il refresh rate del display (cioè la frequenza con cui vengono aggiornati i contenuti visualizzati sullo schermo) in base ai contenuti da mostrare. Questo permette di avere la massima fluidità nelle app più dinamiche (il refresh rate può arrivare fino a 120Hz) e di mantenere bassi i consumi energetici nella app che non prevedono molto “movimento”. Inoltre, gli iPad Pro di ultima generazione e il nuovo iPad Air del 2019 possono riprodurre una palette di colori più ampia grazie al supporto allo standard P3 , mentre solo gli iPad Pro assicurano un’ampia gamma dinamica grazie al supporto HDR (il modello da 12.9″ del 2021 aggiunge il supporto HDR10).

La tecnologia migliore per il display di iPad Pro è attualmente quella offerta dai modelli pro, che montano pannelli OLED. Infine, rimanendo in tema di display, mi preme sottolineare che il modello base di iPad, cioè l’iPad da 9,7″ lanciato da Apple nel primo trimestre del 2017 (e poi rinnovato nel 2018), dispone di uno schermo non laminato. Nei dispositivi equipaggiati con display non laminati c’è un piccolo gap d’aria tra il vetro e lo schermo che rende un po’ meno piacevole l’esperienza touch e aumenta la visualizzazione dei riflessi. Tieni conto anche di questo particolare.



Memoria

Come sicuramente ben saprai, gli iPad non offrono la possibilità di espandere la loro memoria interna con delle microSD (come invece accade su alcuni tablet Android e Windows). Ci sono solo delle chiavette USB/Lightning che permettono di trasferire file sugli iPad, sugli iPad Pro del 2018 è disponibile una porta USB-C che, all’occorrenza, consente il collegamento di chiavette, microSD ecc. ma non si può parlare di una vera e propria espansione della memoria.

Alla luce di quanto appena detto, ti consiglio di scegliere un iPad di “taglia” non inferiore ai 32GB, anche perché tra app, aggiornamenti di sistema, foto e video è facilissimo consumare lo storage (senza contare il fatto che dal valore nominale della memoria bisogna sottrarre lo spazio già occupato dal sistema operativo).



Supporto 3G/4G/5G

Gli iPad possono essere solo Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular, cioè dotati del supporto alle reti 3G, 4G e 5G (quest’ultima connessione disponibile solo nei modelli del 2021). I modelli Wi-Fi + Cellular costano di più rispetto a quelli solo Wi-Fi, ma sono indispensabili se si vuole navigare su Internet in mobilità anche nelle zone in cui non sono disponibili le reti Wi-Fi. Devi valutare questa caratterista esclusivamente in base alle tue esigenze.



Audio

Se vuoi ottenere il massimo sotto il punto di vista dell’audio, orientati sugli iPad Pro che a differenza degli altri montano quattro speaker (anziché due) e quindi riescono a riprodurre un audio più cristallino a un volume più alto.



Supporto ad Apple Pencil

Apple Pencil è una penna attiva, o meglio, una matita che permette di scrivere e disegnare sugli iPad Pro. Nell’utilizzo standard dell’iPad non ricopre un ruolo fondamentale, ma se si lavora nell’ambito della grafica o si ha la necessità di aggiungere firme o annotazioni sui documenti, può rivelarsi un accessorio must-have.

Ne sono disponibili tre versioni: una Pro per i più recenti iPad Pro ed Air; una di seconda generazione, destinata agli iPad Pro del 2018, e una di prima generazione, compatibile solo con i modelli base di iPad rilasciati dal 2018 in poi, con gli iPad della gamma Pro rilasciati nel 2017/2016 e con iPad Air e Mini del 2019. Per iPad, iPad Mini e iPad Air precedenti al 2019 sono disponibili altre penne prodotte da terze parti, ma non si avvicinano nemmeno minimamente alla qualità e alla precisione di Apple Pencil che ha una latenza di appena 20 ms.

Tra i lati negativi di questo accessorio, bisogna sottolineare il fatto che Apple Pencil ha un prezzo poco abbordabile e ha bisogno di essere ricaricata.

Supporto alla cover con tastiera di Apple

Un accessorio che è possibile usare con gli iPad Pro, gli iPad Air (2019) e gli iPad base (2019) è la Smart Keyboard di Apple: una cover con tastiera che si collega allo Smart Connector magnetico presente negli ultimi tablet della mela morsicata. È abbastanza comoda, ma non rappresenta un potenziale must-have come la Apple Pencil.

Esistono, infatti, tantissime tastiere alternative – con o senza cover – che funzionano tramite Bluetooth e quindi sono compatibili con tutti i modelli di iPad (oltre che con qualsiasi altro device dotato di supporto Bluetooth).

Come facilmente intuibile, la Smart Keyboard di Apple è disponibile in diverse “taglie”, per iPad Pro da 12.9″, 11″, 10,5″, 10.2″ e 9,7″. Il prezzo della cover è compreso tra i 179 e i 189 euro. Per i modelli di iPad Pro da 11″ e 12,9″ prodotti nel 2018 sono disponibili delle cover con tastiera dedicate, le Smart Keyboard Folio, con prezzi a partire a 199 euro. iPad Air (2019) può utilizzare la stessa Smart Keyboard compatibile con iPad Pro da 10,5″. Per iPad base da 10.2″ occorre una Smart Keyboard Folio dedicata.

Con iPad Pro (2020) è stata lanciata sul mercato la Magic Keyboard per iPad Pro (funziona dai modelli del 2018 e successivi), che fa uso del supporto al trackpad introdotto a partire da iPadOS 13.4. La nuova Magic Keyboard presenta, oltre alla tastiera con tasti retroilluminati da 1mm di escursione, anche un trackpad che può essere utilizzato su tutte le applicazioni. La tastiera utilizza una porta USB Type-C per la ricarica pass-through, in modo tale che il tablet possa essere caricato anche quando serve collegare la tastiera.

Porte

Da valutare anche la dotazione di porte dei tablet Apple. I modelli di iPad Pro più recenti (quelli lanciati nel 2018) presentano una porta USB-C che permette di collegare il dispositivo a monitor esterni, fotocamere, lettori di card SD e altri accessori molto utili. Hanno rinunciato, però, al jack per le cuffie: bisogna infatti usare un adattatore da USB-C a jack per adoperare le cuffie con cavo. I modelli del 2021 sfruttano la tecnologia Thunderbolt 4, applicata all’USB-C che aumenta la velocità di trasferimento di 4 volte rispetto al passato.

Tutti gli altri modelli di iPad che si trovano in commercio sono invece dotati di entrata per le cuffie e presentano la classica porta Lightning, che è meno versatile della USB-C ma ormai può contare su tantissimi accessori compatibili con essa.

Sistema operativo

I tablet di Apple sono equipaggiati con iOS, che nel 2019 è stato ribattezzato in iPadOS (per l’introduzione di alcune feature specifiche, che mancano su iPhone): si tratta di un sistema operativo molto sicuro e facile da usare, anche se abbastanza “bloccato” rispetto a Windows o Android, che mette a disposizione dell’utente una vastissima gamma di applicazioni e giochi perfettamente ottimizzati per il formato tablet.

Non avendo problemi di frammentazione o distribuzione (come quelli che invece affliggono i device Android), tutti gli iPad vengono aggiornati puntualmente alla versione più recente di iOS/iPadOS fino a quando Apple non ne dismette ufficialmente il supporto, cosa che comunque accade diversi anni dopo la loro commercializzazione iniziale.

Non è tutto rose e fiori però: installare le ultime versioni di iOS/iPadOS sui device più datati spesso riduce la velocità di questi ultimi e/o la loro autonomia. Inoltre va detto che alcune feature delle versioni più nuove del sistema operativo Apple potrebbero non essere disponibili sugli iPad più vecchi.

In qualità di affiliati Amazon, riceviamo un guadagno dagli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti sul nostro sito.