Dopo aver messo da parte un po' di soldi e aver raggiunto il budget necessario per acquistare una Tesla, ti sei fiondato su Internet per capire come riuscire nel tuo intento. Sono tante le domande che in questo momento ti frullano in testa: quali sono i modelli che è possibile acquistare in Italia? È possibile acquistare online una delle vetture elettriche dell'azienda di Elon Musk o bisogna necessariamente recarsi in uno store fisico? Si può effettuare l'acquisto usufruendo di incentivi?

Se la situazione che ti ho descritto sopra somiglia molto a quella in cui ti trovi tu, sappi che ti trovi nel posto giusto al momento giusto! Nelle prossime righe, infatti, avrò modo di spiegarti come comprare una Tesla offrendoti una risposta chiara ed esaustiva a tutti gli interrogativi che ti hanno portato su questo mio articolo.

Dato che ti vedo alquanto preso dall'argomento, ti consiglio di metterti sùbito bello comodo, prenderti tutto il tempo necessario per concentrarti sulla lettura delle prossime righe e, cosa ancora più importante, metti in pratica le indicazioni che ti darò. Buona lettura e buon acquisto!

Indice

Modelli di Tesla in commercio

Iniziamo questa disamina andando a vedere quali sono i modelli di Tesla in commercio in Italia (almeno nel momento in cui scrivo questo post).

Tesla Model 3 — è la berlina entry level , che ha una capacità di carico di 682 litri e 5 posti a sedere e un' autonomia stimata di 629 km . Maggiori info qui.

— è la , che ha una e e un' . Maggiori info qui. Tesla Model S — si tratta di un modello berlina , che ha una capacità di carico di 793 litri con 5 posti a sedere , un' autonomia stimata di 600 km e una potenza di 1020 cv . Maggiori info qui.

— si tratta di un , che ha una con , un' e una potenza di . Maggiori info qui. Tesla Model Y — è un modello SUV , che ha una capacità di carico di 2.158 litri e 5 posti a sedere , un' autonomia stimata di 533 km . Maggiori info qui.

— è un , che ha una e , un' . Maggiori info qui. Tesla Model X — è un altro modello SUV, che ha una capacità di carico di 2.614 litri e ben 7 posti a sedere, un'autonomia stimata di 543 km e una potenza di 1020 cv. Maggiori info qui.

“Fuori lista” ti menziono anche Tesla Cybertruck, il bestione carrozzato della casa automobilistica, dotato di una capacità di traino di 4.990 kg, 547 km di autonomia stimata e l'accelerazione da 0 a 100 in 2,7 secondi. Al momento il Cybertruck non è disponibile in Europa. Maggiori info qui.

Come comprare una Tesla in Italia

Vediamo, ora, come comprare una Tesla in Italia. Ti anticipo che la cosa è fattibile sia online che negli store fisici.

Online

Se decidi di acquistare una Tesla online, sappi che potrai ordinarla direttamente sul sito della celebre casa automobilistica ma, com'è ovvio che sia, dovrai ritirarla poi in uno store fisico tra quelli proposti. Chiarito ciò, vediamo come procedere.

Tanto per iniziare, recati sulla home page del sito di Tesla, clicca sulla voce Veicoli (in alto) e, quindi, fai clic sul link Ordina situato sotto il modello di tuo interesse tra quelli proposti (es. Model 3, se intendi comprare una Tesla Model 3).

Se non sai quale modello acquistare, collegati a questa pagina e clicca su Inizia, in modo da far partire una procedura guidata che ti aiuterà a individuare il modello più adatto alle tue necessità.

Se, invece, vuoi testare una Tesla prima di acquistarla, ti segnalo che sulle pagine dedicate ai vari modelli, spesso è disponibile una voce, in alto, che permette di prenotare dei test drive. Se non la vedi, clicca qui o fai una semplice ricerca su Google con “test drive Tesla [nome della tua città]”.

Ciò detto, una volta scelto un modello di Tesla sul sito ufficiale e aver premuto il relativo pulsante di ordine, nella pagina che si apre leggi con molta attenzione le varie caratteristiche tecniche della vettura, così da assicurarti che siano in linea con le tue esigenze, e poi vai a definire tutti i dettagli del tuo ordine: Trazione (es. Dual Motor a trazione integrale, Tri-motor a trazione integrale, etc), Vernice, Cerchi, Gancio di traino, Interni, Controlli al volante, Autopilot avanzato, Guida autonoma al massimo potenziale, Ricarica ecc.

Per effettuare le varie scelte, ti basta sfruttare gli appositi menu e pulsanti situati in corrispondenza di ciascuna categoria.

Una volta giunto in fondo alla pagina di acquisto, fai clic sul pulsante Vai al pagamento e decidi la modalità con cui evadere il tuo ordine: indica se acquisti come privato o business, scegli la soluzione finanziaria che più ti aggrada (Leasing, Finanziamento Flex o Contanti) e poi clicca sul bottone Ordina con Carta.

A questo punto, compila il modulo Immetti dettagli account fornendo tutte le informazioni richieste (es. nome, cognome, codice fiscale, indirizzo e-mail, numero di cellulare, dati di pagamento e dati di fatturazione, e così via).

Puoi scegliere tra pagamento in contanti (bonifico), in leasing e con finanziamento Flex. Mi raccomando di analizzare bene tutte le condizioni indicate sul sito. Cliccando sul link Personalizza pagamento (disponibile per leasing e finanziamento) puoi definire anticipo, chilometraggio annuale (solo leasing) e termine.

Ti segnalo che la commissione per l'ordine non è rimborsabile. Ad ogni modo, prima di procedere ti consiglio di leggere attentamente le FAQ ufficiali di Tesla, in particolare quelle relative a tutto quello che riguarda Fatturazione e pagamento.

Infine, spunta le caselle Proseguendo, autorizzo Tesla a salvare i dati del mio strumento di pagamento per le transazioni future in conformità ai Termini di pagamento per i servizi e Confermo di aver compreso e di essere d'accordo con le seguenti clausole del Contratto d'ordine: “Modifiche al Contratto”, “Processo d'Ordine, modello, acconto e cancellazione” “Consegna”, “Risoluzione”, “Divieto di Rivendita”, “Aggiornamenti hardware e software obsoleti”, “Limitazione di responsabilità” e “Risoluzione delle controversie”.

Per finire, clicca sul pulsante azzurro Ordina e paga, che si trova in fondo, e segui le istruzioni su schermo per finalizzare il tutto.

Store fisici

Desideri compare un'auto Tesla in uno store fisico? Naturalmente anche questo è possibile. Per riuscirci, puoi recarti presso lo store più vicino a te tra quelli elencati sul sito di Tesla.

Se intendi comprare una Tesla a Milano, ad esempio, puoi recarti nello store situato in Via Liguria 23 a Peschiera Borromeo; se vuoi comprare una Tesla a Torino, puoi recarti in Str. di Settimo 234; se, invece, vuoi compare una Tesla a Roma, puoi recarti in Via Serracapriola 48.

Se vuoi provare a verificare la disponibilità di una Tesla nelle concessionarie presenti nelle tue immediate vicinanze, in quanto non sei vicinissimo a un Tesla Service Center, prova a cercare su Google “comprare tesla a [nome della tua città]”.

Come acquistare una Tesla con incentivi

Se sei giunto su questa guida per sapere come acquistare una Tesla con incentivi, sappi che al momento della stesura di questa guida sono disponibili alcune agevolazioni.

In particolare, acquistando la Model 3 a trazione posteriore sia ha accesso all'Ecobonus, che corrisponde a 3.000 euro per le persone fisiche e 5.000 euro in caso di rottamazione di un veicolo della stessa categoria di classe Euro 4 o inferiore.

Il contributo statale viene corrisposto direttamente da Tesla all'acquirente tramite un sconto sul prezzo di acquisto ed è cumulabile a eventuali incentivi regionali, come quelli presenti nella Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige (incentivo di 4.000 euro, di cui 2.000 euro sotto forma di sconto praticato dai rivenditori) e nella Provincia Autonoma di Trento (incentivo di 3.000 euro in caso di rottamazione o 2.000 euro in caso di sostituzione).

A questi vantaggi vanno aggiunti poi quelli erogati a tutti i possessori di veicoli elettrici, che puoi consultare direttamente sul sito di Tesla.