Stai decidendo se acquistare una nuova macchina elettrica e quelle prodotte da Tesla ti sembrano decisamente le più invitanti. Ora, però, prima di fare qualsiasi ulteriore mossa, vorresti informarti meglio su come ricaricare Tesla, dato che desideri capire più in dettaglio come funziona tutto il processo di ricarica della macchina elettrica che hai intenzione di comprare.

Beh, se la situazione appena descritta è proprio quella in cui ti ritrovi tu, allora sappi che in questa mia guida, benché io non sia di certo un esperto di auto elettriche né di motori, farò del mio meglio per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Qui di seguito ti darò infatti alcuni suggerimenti su come effettuare la ricarica di un'auto elettrica Tesla direttamente a casa tua oppure tramite le apposite colonnine di ricarica che puoi trovare nei luoghi pubblici.

Dopo queste brevi premesse, direi che possiamo ora entrare nel vivo dell'argomento. Prenditi giusto qualche minuto di tempo libero tutto per te, presta attenzione a cosa ho da dirti e poi trai le tue conclusioni finali. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti una buona continuazione!

Indice

Come ricaricare Tesla a casa

Tra le opzioni di ricarica di una Tesla, quella più comoda è probabilmente la ricarica domestica. Infatti, mi sembra di capire che ora tu voglia sapere come ricaricare Tesla a casa, giusto? Molto bene, allora in questa parte troverai proprio ciò che stavi cercando. Si tratta comunque di procedimenti abbastanza semplici (seppur con un certo costo iniziale) e ora ti spiego tutto più in dettaglio.

Anzitutto, devi sapere che per ricaricare una Tesla a casa devi disporre della wallbox di Tesla che si chiama Wall Connector. Non sai di cosa sto parlando? In estrema sintesi, si tratta di una stazione di ricarica da installare nei pressi della propria abitazione. In genere i posti più comodi per l'installazione sono in un garage o vicino a una rimessa per le auto.

Se desideri installare una di queste stazioni di ricarica di Tesla, dovrai come prima cosa contattare un tecnico specializzato nelle installazioni di queste stazioni e puoi fare ciò accedendo a questa pagina del sito Internet ufficiale di Tesla, digitando il CAP della tua città e consultando poi i risultati prodotti dalla ricerca. Fatto ciò, dovrai poi sostenere anche il costo della stazione di ricarica stessa che, nel momento in cui scrivo questa guida, è di circa 500 euro.

Il Tesla Wall Connector è compatibile con tutte le auto Tesla che hanno l'attacco di ricarica di Tipo 2 e questo significa che funziona con praticamente tutti i modelli di Tesla in commercio. Di conseguenza, se ti stai chiedendo come ricaricare Tesla Model 3 a casa oppure come ricaricare Tesla Model Y a casa, sappi che tramite queste stazioni di ricarica domestiche non avrai nessun problema.

Una volta che avrai poi collegato l'auto elettrica al Tesla Wall Connector, hai anche la possibilità di monitorare l'andamento della ricarica tramite l'app Tesla disponibile per Android (anche su store alternativi) e per iOS/iPadOS.

Ci tengo comunque a dirti che in realtà non sei costretto a comprare il Tesla Wall Connector e potresti quindi acquistare e installare wallbox di altre marche, ma prima di fare questa mossa assicurati della piena compatibilità di queste wallbox e di eventuali altre limitazioni che potresti incontrare.

Comunque sia, come forse già ben sai, la ricarica domestica in genere è abbastanza lenta e infatti la cosa migliore è spesso quella di mettere l'auto sotto carica durante le ore notturne. Quasi sempre la potenza massima ottenibile tramite un Tesla Wall Connector è di 7,4kW con gli impianti elettrici monofase (diventa di 22kW per gli impianti trifase industriali) e questo significa che per effettuare una ricarica da 0 a 100 di una Tesla che gode di una batteria dalla capienza di circa 50kWh, ci vorranno all'incirca 8 ore.

Se poi ti stai ora chiedendo quali sono i costi per ricaricare una Tesla a casa, allora tutto quello che devi fare per avere la risposta è individuare il costo per kWh del tuo fornitore di luce e moltiplicare tale valore per i kWh richiesti dall'auto per ricaricarsi completamente. In definitiva, quindi, ricaricare una Tesla a casa, in termini di costi, è proprio come ricaricare un qualsiasi altro elettrodomestico.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva in merito al funzionamento del Tesla Wall Connector, ti invito a consultare questa pagina del sito Internet ufficiale di Tesla all'interno della quale troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Per tua informazione, Tesla include in tutti i veicoli anche un connettore mobile che può tornare davvero molto utile per fare delle veloci ricariche nel momento bisogno. Si tratta di un semplice adattatore che permette di collegare l'auto elettrica direttamente a una presa di corrente standard. Ovviamente, la ricarica è a bassa potenza e fornisce infatti un'autonomia all'ora massima di 11 km, tuttavia, può rivelarsi una grande risorsa per le emergenze. Per ulteriori informazioni ti invito a consultare questa pagina del sito di Tesla nella quale viene illustrato il funzionamento di questo connettore mobile.

Come ricaricare Tesla Supercharger

Il tuo obiettivo è quello di sapere come ricaricare Tesla Supercharger e quindi vorresti capire come effettuare una ricarica tramite le colonnine elettrice marchiate Tesla? Benissimo, allora in questo capitolo troverai proprio ciò che ti interessa.

Come prima cosa, ci tengo a dirti che le colonnine Tesla Supercharger, come viene specificato anche sul sito stesso di Tesla, sono pensate principalmente per i viaggi lunghi, in quanto sono in grado di ricaricare rapidamente l'auto, in modo da farle riprendere subito il viaggio. Per la guida di tutti i giorni, invece, Tesla stessa consiglia di utilizzare un metodo di ricarica domestico.

Vorresti ora sapere quanto tempo ci mette una colonnina Tesla a effettuare una ricarica completa? Ebbene, ti informo che in genere il tempo di ricarica è di circa 15 minuti e questo vale per i modelli di Tesla Model S, Model 3, Model X e Model Y. Ovviamente, però, questo tipo di ricarica non avviene con un connettore di Tipo 2 “classico” in corrente alternata, bensì avviene con un connettore CCS Combo 2 in corrente continua.

Il procedimento di ricarica di per sé è veramente molto semplice. Tutto quello che devi fare, infatti, è recarti presso una stazione di ricarica, usare il display presente nella colonnina o l'app Tesla per impostare il tipo di ricarica, effettuare il pagamento, aprire lo sportello dove ci sono i connettori, prendere il cavo dalla stazione, collegarlo e attendere che la ricarica raggiunga il livello desiderato.

Ti interessa sapere quanto costa una ricarica presso una colonnina Tesla Supercharger? Beh, le tariffe possono variare da Paese a Paese e anche in base alla fascia oraria, tuttavia, in genere il costo si aggira, nel momento in cui scrivo questo articolo, attorno ai 0,46 euro/kWh. Per conoscere il costo di una ricarica da 0 a 100, dunque, non dovrai fare altro che moltiplicare la capienza totale espressa in kWh della tua auto per il valore della tariffa della colonnina Tesla.

Se adesso ti stai però chiedendo come trovare le colonnine di ricarica, allora ti informo che esistono diverse applicazioni che permettono di fare ciò in modo molto semplice e intuitivo. Te ne ho parlato nella mia guida dedicata alle app per colonnine elettriche. Inoltre, per qualsiasi dubbio o domanda, ti invito a leggere questa pagina del sito Internet ufficiale di Tesla, nella quale potrai trovare ulteriori istruzioni su come funziona la ricarica presso una stazione di ricarica Tesla Supercharger.

Se la cosa dovesse interessarti, Tesla sta ora dando la possibilità, ma solo in alcune determinate stazioni, di effettuare una ricarica tramite le stazioni Tesla Supercharger anche per i non conducenti di auto elettriche marchiate Tesla. Maggiori informazioni le puoi trovare su questa pagina del sito Internet di Tesla.

