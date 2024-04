Hai sempre usato il tuo frigorifero senza problemi, tuttavia oggi un tuo amico ti ha detto che in realtà la temperatura interna del frigorifero deve essere impostata correttamente per far sì che i cibi si mantengano più freschi e più a lungo. Adesso vuoi proprio toglierti questo dubbio assillante e ti sei allora messo a cercare sul Web come impostare la temperatura del frigo. Beh, se questa è la situazione in cui ti ritrovi, allora direi che sei finito nel posto giusto al momento giusto, perché in questa guida affronterò esattamente questo argomento.

Ciò che hai sentito dire è sicuramente vero: la temperatura del frigo può (ma non deve necessariamente) essere cambiata in base alle stagioni o comunque alla temperatura della stanza in cui si trova l'elettrodomestico. È quindi molto importante conoscere qual è la temperatura giusta da impostare al fine di conservare al meglio gli alimenti all'interno del frigorifero. Nel corso dell'articolo, oltre a darti delle indicazioni generiche su come fare, ti dirò anche come agire in base alle varie marche di frigoriferi più diffuse.

Con tutto questo in mente, direi che ora possiamo entrare nel vivo di questo post. Prenditi tutto il tempo che ritieni necessario, leggi i consigli che ho da darti e poi mettili in pratica. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti una buona lettura!

Indice

Come impostare temperatura del frigorifero

In questa prima parte ti darò delle indicazioni generali su come impostare temperatura del frigorifero con l'obiettivo di conservare frutta, verdura, carne, uova e quant'altro al meglio.

Cominciamo quindi col dire che in linea di massima la temperatura ideale di un frigorifero oscilla tra i 4 gradi e i 6 gradi. In genere una temperatura inferiore ai 4 gradi può portare alla formazione di brina all'interno del frigorifero (questo difficilmente succede con i frigo no frost), mentre una temperatura più alta dei 6 gradi può addirittura favorire il proliferare di batteri e muffe e questo ovviamente comprometterebbe il corretto mantenimento dei cibi.

Tuttavia, in base alle stagioni potresti decidere di aumentare o diminuire leggermente la temperatura del frigo. Se, ad esempio, ti stai chiedendo come impostare la temperatura del frigo in estate, sappi che puoi semplicemente abbassarla rispetto alla temperatura abituale. In inverno, invece, puoi decidere di alzarla rispetto alla solita. Fai comunque il possibile per restare sempre nel range dei 4-6 gradi.

Ci tengo comunque a dirti che il consiglio che ti ho appena dato è valido solo se la temperatura della stanza in cui si trova il frigo cambia considerevolmente durante le diverse stagioni, in quanto se la temperatura della stanza è sempre più o meno la stessa tutto l'anno, grazie al riscaldamento in inverno e al condizionatore in estate, allora potresti anche non cambiare mai la temperatura del tuo frigo.

Ora, potresti chiederti proprio a livello pratico come fare per impostare la temperatura del tuo frigo. Ebbene, esistono sostanzialmente due modi. Nei frigoriferi più datati è presente una manopola con sopra segnati dei numeri che vanno da 1 a 5 oppure a volte arrivano fino a 8. Stai però attento, perché i numeri non rappresentano i gradi.

In questi casi, infatti, molto semplicemente il numero 1 rappresenta la temperatura più alta e quindi la potenza più bassa del frigo, mentre il numero 5 o l'8 rappresenta la temperatura più fredda e quindi la potenza più alta. Il mio consiglio è quello di impostare sempre un numero che sia più o meno a metà e cercare di evitare gli estremi e di spostarsi, eventualmente, di un numero in avanti durante l'estate e di un numero indietro durante l'inverno.

Nei frigoriferi più recenti, invece, è tutto molto più semplice e intuitivo, in quanto spesso è presente proprio un display che permette di aumentare o diminuire i gradi attraverso appositi pulsanti. Nei frigoriferi smart, inoltre, è possibile fare ciò anche tramite l'applicazione per smartphone e tablet.

Se ti stai poi chiedendo come impostare la temperatura del frigo no frost, sappi che in realtà non ci sono particolari indicazioni aggiuntive rispetto a quelle che ti ho già fornito. Tuttavia se ti interessa sapere qual è la temperatura ideale del freezer, ti informo che in genere un freezer si imposta attorno ai -18 gradi.

Ora che abbiamo visto assieme alcuni aspetti da tenere a mente che sono sempre più o meno validi per quanto riguarda tutti i frigoriferi, andiamo a vedere più in dettaglio come procedere con alcune delle marche di frigoriferi più diffuse attualmente in commercio. Ovviamente, per me sarebbe praticamente impossibile darti delle indicazioni precise per ciascun modello e proprio per questa ragione ti aiuterò a capire come trovare le informazioni di cui hai bisogno sui siti Internet dei produttori dei vari frigoriferi.

Come impostare la temperatura del frigo Samsung

Possiedi un frigo Samsung e ti stai ora chiedendo come impostare la temperatura del frigo Samsung? Molto bene, allora, per trovare informazioni specifiche su come fare e sulla temperatura ideale da impostare per quanto riguarda il tuo modello di frigorifero, ti consiglio di visitare questa pagina del sito ufficiale di Samsung all'interno della quale puoi consultare tutti i frigoriferi Samsung attualmente in commercio.

Una volta individuato il tuo, selezionalo e poi nella pagina successiva puoi leggere tutte le descrizioni del prodotto e, se lo desideri, puoi anche scaricare il manuale d'uso scorrendo la pagina in basso e andando nella sezione Manuale utente e download e premendo sul tasto Download in corrispondenza della voce User Manual.

Se il tuo modello non dovesse essere presente nel catalogo proposto sul sito di Samsung, prova allora ad accedere a quest'altra pagina del sito Internet ufficiale di Samsung e procedi inserendo il codice modello del tuo elettrodomestico nell'apposito campo e poi premi sulla lente d'ingrandimento. Così facendo potresti trovare il manuale d'uso o altre informazioni relative al tuo specifico modello di frigorifero Samsung.

Come impostare la temperatura del frigo Electrolux

Quello davanti a te è un frigorifero marchiato Electrolux e vorresti ora sapere come impostare la temperatura del frigo Electrolux? Ovviamente, tutti i consigli che trovi nel primo capitolo di questa guida potrebbero sempre tornarti utili, ma adesso ti parlo di come potresti trovare informazioni precise sul tuo modello di frigo.

Anzitutto, potresti accedere a questa pagina del sito Internet ufficiale di Electrolux per consultare il catalogo dei frigoriferi Electrolux attualmente in commercio. Una volta che hai trovato quello che ti appartiene, selezionalo e poi nella pagina successiva scorri leggermente in basso, seleziona la scheda Documenti e poi premi su Manuale utente per scaricare il file PDF delle istruzioni d'uso dell'elettrodomestico.

Se il tuo frigo Electrolux non è presente nell'elenco proposto sul sito, puoi allora recarti su quest'altra pagina dello stesso sito Internet e inserire il codice modello del tuo frigo nell'apposito campo e poi premere sul pulsante Cerca per trovare il relativo manuale d'istruzioni.

Come impostare la temperatura del frigo LG

Ti interessa sapere come impostare la temperatura del frigo LG? Beh, per conoscere come comportarti col tuo specifico modello di frigorifero, ti consiglio di cercare il manuale d'uso del tuo elettrodomestico. Puoi fare ciò andando su questa pagina del sito Internet di LG e scrivendo poi il nome del modello del tuo frigo oppure inserendo il codice modello nell'apposito campo di testo.

Una volta che hai inserito il codice, il sito potrebbe darti la possibilità di scaricare il relativo manuale d'istruzioni oppure potrebbe altresì presentarti ulteriori informazioni utili sul prodotto da te ricercato.

Come impostare la temperatura del frigo Whirlpool

Hai un frigo Whirlpool e vorresti avere un'idea di come impostare la temperatura del frigo Whirlpool? Benissimo, allora in questo caso posso consigliarti di visitare questa pagina del sito ufficiale di Whirlpool e cercare il modello di frigo in tuo possesso per capire come impostare la temperatura in modo corretto. Una volta che l'hai trovato, selezionalo, scorri poi la pagina in fondo e vai nel riquadro Dettagli Del Prodotto. A questo punto seleziona la scheda Documenti e procedi scaricando tutti file relativi al modello di frigo di tuo interesse.

In alternativa, se il tuo frigo non dovesse essere presente nel catalogo proposto sul sito, allora recati su quest'altra pagina del sito di Whirlpool e inserisci il codice commerciale del tuo frigo nell'apposito campo. Una volta fatto, premi sulla lente d'ingrandimento e prova a verificare se ti viene proposto il download del manuale d'uso.

Come impostare la temperatura del frigo Candy

Quello che si trova davanti ai tuoi occhi è un frigorifero Candy e vorresti ora capire come impostare la temperatura del frigo Candy? Molto bene, allora posso suggerirti di visitare anzitutto questa pagina del sito Internet di Candy e di verificare se nel catalogo proposto è presente il tuo modello di frigo. Se questo è presente, allora selezionalo e poi nella pagina successiva scorri leggermente in basso e seleziona la voce Manuale di istruzioni per scaricare il manuale in formato PDF.

Se non trovi il tuo modello specifico, puoi sempre avvalerti di questa sezione del sito per trovare il manuale d'uso. Una volta entrato nella pagina, seleziona Frigoriferi dal menu a tendina Linea prodotto. Fatto ciò, digita il codice prodotto nell'apposito campo sottostante oppure consulta tutti i modelli disponibili attraverso il menu a tendina.