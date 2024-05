Migliori marche di frigoriferi combinati (maggio 2024)

A casa tua ritieni ci sia una pericolosa mancanza di birra fresca? Sei stufo di avere sempre tonnellate di brina nel congelatore? Vuoi finalmente poter mettere via quantità di cibo gargantuesche ma essere sicuro che staranno al fresco e protette dal deterioramento per giorni?

Allora quello che ti serve è un buon frigorifero combinato, il quale ha il vano frigo e quello congelatore separati con la giusta quantità di spazio per entrambi. Ma quale scegliere? Infatti ci sono modelli per ogni gusto ed esigenza, costosi o economici, con funzioni smart o senza.

Infine da non sottovalutare la marca dato che ci sono produttori che si concentrano su nicchie specifiche, quelli che fanno un po' di tutto ma bene, altri invece che sono da evitare. Per questo, nella mia guida, voglio portarti alla scoperta delle migliori marche di frigoriferi combinati e di tutte quelle caratteristiche che distinguono un buon modello da uno meno buono. A fine lettura avrai, con ogni probabilità, le idee chiare su cosa comprare.

Migliori marche di frigoriferi combinati

Iniziamo a vedere alcuni modelli e marche tra le migliori in circolazione nella rispettiva gamma di prezzo. Tra queste spiccano Samsung che producono frigoriferi di fascia alta, Smeg che fa frigo di design, Comfreè che punta (anche) su modelli per chi vuole risparmiare e molti altri ancora. Andiamo.

CHiQ FBM157L42

Il CHiQ FBM157L42 è un frigorifero combinato di alta qualità che offre una serie di caratteristiche eccezionali. Il design elegante in acciaio inox nero si adatta perfettamente a qualsiasi cucina moderna, mentre le dimensioni compatte (49,5P x 47,4l x 144H cm) lo rendono ideale per gli spazi più piccoli.

Una delle principali caratteristiche del CHiQ FBM157L42 è la sua capacità di 157 litri, suddivisa tra il frigorifero e il congelatore. Questo spazio ben organizzato permette di conservare una grande quantità di cibo, mantenendolo fresco e sicuro. La tecnologia Smart Frost riduce la formazione di ghiaccio, garantendo un funzionamento ottimale e una maggiore durata nel tempo.

Il CHiQ FBM157L42 vanta anche un'illuminazione interna a LED, che offre una visibilità chiara e brillante all'interno del frigorifero. Questa caratteristica, insieme ai ripiani in vetro temperato e allo scomparto per verdure, rende l'organizzazione e la ricerca degli alimenti un gioco da ragazzi.

Un altro aspetto degno di nota è il basso livello di rumorosità del frigorifero, che raggiunge solo i 39 dB. Questo significa che il CHiQ FBM157L42 può essere posizionato in qualsiasi ambiente senza disturbare la quiete della casa.

La classe di efficienza energetica E del CHiQ FBM157L42 garantisce un consumo energetico ridotto, con un risparmio annuo di 189 kWh. Questo, insieme alla tecnologia Low Frost che offre il 10% in più di volume nel congelatore, rende questo frigorifero una scelta ecologica e conveniente.

Il CHiQ FBM157L42 è dotato di un sistema di raffreddamento statico e di una guarnizione antiodore rimovibile, entrambi contribuiscono a mantenere il cibo fresco e gustoso per più tempo. Inoltre, la cerniera della porta è sostituibile e i piedi anteriori sono regolabili in altezza, per una maggiore comodità e flessibilità.

Infine, il CHiQ FBM157L42 è realizzato da Changhong, un produttore rinomato per la sua eccellenza nella produzione di elettrodomestici. La qualità dei materiali utilizzati, unita all'innovativo processo di produzione, assicura un prodotto robusto e durevole.

LG GBB62PZJMN

Il LG GBB62PZJMN è un frigorifero combinato di alta qualità che offre numerose funzionalità avanzate per garantire la migliore conservazione dei tuoi alimenti. La sua capacità di 384 litri lo rende ideale per famiglie numerose o per chi ama cucinare e ha bisogno di molto spazio per conservare ingredienti freschi.

La tecnologia Door Cooling è una delle caratteristiche più innovative di questo modello. Questa bocchetta supplementare, posta nella parte superiore del frigorifero, raffredda più velocemente le zone del frigo, compresa quella della porta, migliorando notevolmente la conservazione degli alimenti.

Un'altra caratteristica importante è la Tecnologia Linear Cooling. Questa innovativa tecnologia di LG mantiene la temperatura del frigo costante, con scostamenti di solo ±0,5°C. Questo significa che i tuoi cibi rimarranno freschi più a lungo, mantenendo il loro sapore e le loro proprietà nutritive.

Il Compressore Smart Inverter è un altro punto di forza di questo frigorifero. Questo compressore è estremamente silenzioso nel funzionamento ed efficiente nelle prestazioni, garantendo un funzionamento ottimale per ben 10 anni.

Il sistema Total No Frost migliora ulteriormente la conservazione dei cibi. Grazie al flusso costante di aria fredda, riduce la possibilità che si formi condensa nel frigo ed evita la formazione di ghiaccio nel freezer.

In caso di problemi di funzionamento, il frigorifero è dotato di Smart Diagnosis. Questa funzione ti permette di eseguire una diagnosi automatica che ti dirà se puoi risolvere il problema in autonomia oppure se serve l'intervento di un tecnico.

Le porte reversibili sono un'altra caratteristica pratica. La porta del frigorifero può essere invertita per adattarsi all'arredamento della tua cucina.

Infine, il display interno e l'apertura delle porte a filo muro contribuiscono a mantenere l'estetica del tuo elettrodomestico elegante e pulita. Grazie alle cerniere progettate appositamente e alle maniglie integrate, puoi installare questo frigorifero anche aderente alla parete.

Samsung Ecoflex RB33B610ESA/EF

Il Samsung Frigorifero Combinato Ecoflex RB33B610ESA/EF è un elettrodomestico di alta qualità che offre funzionalità avanzate e un design elegante. La sua struttura in Silver Inox, con dimensioni di 65,8D x 59,5L x 185,3H cm, lo rende adatto a qualsiasi tipo di cucina, garantendo al contempo una capacità interna di 344 litri.

Una delle caratteristiche più impressionanti di questo frigorifero è la tecnologia SpaceMax. Questo rivestimento speciale delle pareti permette di migliorare la capacità interna senza aumentare le dimensioni esterne del frigorifero. Questo significa che avrai più spazio per conservare i tuoi alimenti, pur mantenendo il tuo frigorifero compatto e gestibile.

Un altro aspetto notevole è la tecnologia Total No Frost. Questa funzione ottimizza la circolazione dell'aria all'interno del frigorifero, mantenendo una temperatura costante che impedisce la formazione di ghiaccio. Non dovrai più preoccuparti di sbrinare manualmente il tuo frigorifero, risparmiando tempo ed energia.

Il sistema All Around Cooling assicura un freddo uniforme in ogni zona del frigorifero. Questo significa che ogni ripiano viene raffreddato in modo ottimale, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo. Questa caratteristica è particolarmente utile se stai cercando di conservare i tuoi alimenti nel modo più efficiente possibile.

Infine, il Motore Digital Inverter del frigorifero Samsung garantisce un risparmio energetico superiore e prestazioni più durature. Questo motore è in grado di adattarsi alle variazioni di temperatura, riducendo l'usura e aumentando la durata del frigorifero.

Hisense RB390N4CCD1

Il Hisense RB390N4CCD1 è un frigorifero combinato Total No Frost di alta qualità, con una finitura in acciaio inossidabile che aggiunge un tocco di eleganza alla tua cucina. La sua capacità di 304 litri lo rende ideale per famiglie numerose o per chi ha bisogno di molto spazio per conservare alimenti e bevande.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo modello è il suo sistema Total No Frost, che impedisce la formazione di ghiaccio all'interno del frigorifero e del freezer. Questo non solo ti risparmia il fastidio dello sbrinamento manuale, ma aiuta anche a mantenere gli alimenti freschi più a lungo e a ridurre il consumo energetico.

Il Sistema Multi Air Flow di Hisense distribuisce l'aria fredda in modo uniforme in tutto il frigorifero, garantendo una temperatura costante in ogni angolo. Che tu stia conservando carne nel cassetto inferiore o verdure sul ripiano superiore, puoi essere certo che saranno sempre alla giusta temperatura.

Un'altra caratteristica degna di nota è il CrispZone con SmartHumidity, un cassetto speciale per frutta e verdura con regolatore di umidità. Questo permette di mantenere questi alimenti nella condizione ottimale, prolungandone la freschezza e il gusto.

Il frigorifero Hisense RB390N4CCD1 dispone anche di un Display Elettronico Touch Led, che consente di controllare facilmente la temperatura e le altre impostazioni. Inoltre, grazie alla funzione Super Freeze, è possibile abbassare rapidamente la temperatura nel freezer, ideale per congelare rapidamente gli alimenti freschi e mantenere intatti i loro nutrienti.

Infine, il design Slot-in consente di collocare il frigorifero in una nicchia di 60cm, offrendo una soluzione perfetta per chi ha spazio limitato in cucina. La porta è anche reversibile, quindi può essere aperta da entrambi i lati, rendendo il frigorifero ancora più versatile.

Samsung EcoFlex AI RB34C775CS9/EF

Il Samsung EcoFlex AI RB34C775CS9/EF è un frigorifero combinato di alta qualità, dotato di tecnologia avanzata e caratteristiche innovative. Questo modello, realizzato in acciaio inossidabile color metallo, si distingue per il suo design elegante e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di cucina.

Uno dei punti di forza di questo prodotto è la sua capacità di 344 litri, che offre ampio spazio per conservare tutti i tuoi alimenti. La tecnologia SpaceMax garantisce pareti più sottili, consentendo di sfruttare al massimo lo spazio interno senza compromettere l'efficienza energetica.

La funzione AI Energy Mode, attivabile tramite l'app SmartThings, permette di monitorare e ridurre i consumi del frigorifero fino al 15%. Inoltre, la tecnologia Metal Cooling trattiene il freddo all'interno dell'apparecchio, anche in caso di aperture frequenti della porta, garantendo così una conservazione ottimale degli alimenti.

Un altro aspetto degno di nota è il sistema Total No Frost, che impedisce la formazione di ghiaccio all'interno del frigorifero, eliminando la necessità di sbrinamento manuale e mantenendo costante la temperatura interna.

Il motore Digital Inverter regola automaticamente la velocità in base alle effettive necessità di raffreddamento, assicurando un funzionamento silenzioso, un maggiore risparmio energetico e prestazioni più durature. Questo motore è garantito per ben 20 anni, testimonianza della fiducia del produttore nella qualità e resistenza del suo prodotto.

La funzione All Around Cooling garantisce una distribuzione uniforme del freddo in ogni zona del frigo, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo. Il display esterno consente di controllare facilmente la temperatura e le impostazioni del frigorifero.

LG GBB62PZGGN

Il LG GBB62PZGGN è un frigorifero combinato con congelatore di alta qualità che offre una serie di funzionalità innovative. Questo modello si distingue per il suo sistema di raffreddamento Total No Frost, che garantisce una temperatura uniforme in tutto l'apparecchio, migliorando la conservazione degli alimenti e riducendo la necessità di sbrinamento.

Un'altra caratteristica importante del LG GBB62PZGGN è il compressore Smart Inverter. Questa tecnologia avanzata consente un controllo ottimale della temperatura, con variazioni comprese tra ± 0,5 ℃. Ciò significa che gli alimenti rimarranno freschi più a lungo, contribuendo a ridurre lo spreco alimentare.

Inoltre, questo frigorifero dispone della funzione Door Cooling. Le bocchette di ventilazione anteriori aiutano a ristabilire rapidamente la temperatura ideale ogni volta che la porta viene aperta, assicurando un raffreddamento omogeneo e veloce. Questa funzione rende il LG GBB62PZGGN il 32% più veloce nel raggiungere la temperatura ideale rispetto ad altri modelli.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo frigorifero è il Fresh Converter. Questo cassetto personalizzabile ti permette di impostare la temperatura ideale per la conservazione di carne, pesce e verdura, garantendo così la massima freschezza dei tuoi alimenti.

Il compressore Smart Inverter non solo mantiene i tuoi alimenti freschi, ma è anche più silenzioso del compressore tradizionale. Questo significa che non dovrai preoccuparti di rumori fastidiosi provenienti dalla tua cucina.

Infine, il LG GBB62PZGGN dispone di un cassetto Maxi Spazio nel congelatore. LG ha ampliato uno dei cassetti per offrire più spazio per la conservazione di confezioni e cibi ingombranti. Questa funzione è particolarmente utile se hai una famiglia numerosa o se ti piace fare scorta di cibo.

CANDY CKBBS 100/1

Il CANDY CKBBS 100/1 è un frigorifero ad incasso combinato statico, ideale per chi cerca un elettrodomestico efficiente e funzionale. Con una capacità di 250 litri, offre ampio spazio per conservare i tuoi alimenti in modo ordinato e accessibile.

Il design del frigorifero prevede il congelatore in basso, permettendo così di avere la parte frigorifero a portata di mano e facilitando l'organizzazione degli alimenti. La sua installazione ad incasso lo rende perfetto per integrarsi con l'arredamento della tua cucina, mantenendo un aspetto pulito e moderno.

Una delle caratteristiche principali del CANDY CKBBS 100/1 è la sua classe energetica F, che garantisce un consumo energetico ridotto rispetto ai modelli tradizionali. Inoltre, grazie alla classe climatica N-ST, questo frigorifero è in grado di operare in modo ottimale anche in ambienti con temperature variabili.

All'interno del frigorifero troverai un pratico cassetto crisper, ideale per conservare frutta e verdura fresche, mantenendole croccanti e gustose più a lungo. Il sistema di illuminazione Sky LED con controllo elettronico ti permette di visualizzare facilmente il contenuto del frigorifero, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il comparto freezer si compone di 3 scomparti, offrendo una soluzione versatile per congelare e conservare i tuoi alimenti preferiti. Il sistema di sbrinamento manuale garantisce un'efficace rimozione del ghiaccio, contribuendo a mantenere il frigorifero pulito e funzionante.

Le dimensioni del CANDY CKBBS 100/1 sono di 54 x 177 x 54 cm, rendendolo adatto anche per cucine con spazi limitati. La tensione di funzionamento è di 230 Volt, compatibile con la maggior parte delle prese domestiche.

Samsung EcoFlex RB33B610EBN/EF

Il Samsung EcoFlex RB33B610EBN/EF è un frigorifero combinato che si distingue per le sue prestazioni di alto livello e il suo design elegante. Questo modello, con una capacità totale di 344 litri, offre ampio spazio per conservare tutti i tuoi alimenti freschi e surgelati.

Una delle caratteristiche principali del Samsung EcoFlex è la tecnologia SpaceMax. Questa innovativa soluzione permette di avere pareti più sottili senza compromettere l'efficienza energetica, consentendo così di ottenere un volume interno maggiore rispetto ai modelli tradizionali. In questo modo, avrai a disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno per conservare i tuoi alimenti in maniera ordinata e facilmente accessibile.

Un altro aspetto degno di nota è il sistema All Around Cooling, che garantisce una distribuzione uniforme del freddo in ogni zona del frigo. Grazie a questo sistema, la temperatura viene costantemente controllata e l'aria fredda circola su ogni ripiano, mantenendo gli alimenti freschi più a lungo. Inoltre, la funzione Total No Frost impedisce la formazione di ghiaccio, eliminando la necessità di sbrinare manualmente il frigorifero.

Il motore Digital Inverter del Samsung EcoFlex è un altro punto di forza. Questo compressore regola la velocità in base all'effettiva necessità di raffreddamento, assicurando un funzionamento più silenzioso, un maggiore risparmio energetico e prestazioni più durature. Inoltre, è garantito per ben 20 anni, a testimonianza della fiducia del produttore nella qualità e nella durata del suo prodotto.

Il design del Samsung EcoFlex è compatto ed elegante, con un colore New Empire Black che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di cucina. Il retro presenta una copertura liscia Clean Back che facilita la pulizia e impedisce l'accumulo di sporco, contribuendo a mantenere il tuo frigorifero sempre in ottime condizioni.

Samsung EcoFlex AI RB34C775CB1/EF

Il Samsung EcoFlex AI RB34C775CB1/EF è un frigorifero combinato che unisce tecnologia all'avanguardia e design elegante. La sua struttura, alta 185,3 cm e larga 59,5 cm, offre una capacità di ben 344 litri, garantendo ampio spazio per conservare i tuoi alimenti.

Uno degli aspetti più notevoli di questo modello è la tecnologia SpaceMax, che consente di avere pareti più sottili senza compromettere l'efficienza energetica, permettendo così di ottimizzare lo spazio interno. Questo frigorifero Samsung, infatti, si distingue per il suo design funzionale ed essenziale, con una finitura in antracite che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di cucina.

Il Total No Frost è un'altra caratteristica degna di nota: grazie a questa tecnologia, non dovrai preoccuparti della formazione di ghiaccio all'interno del tuo frigorifero. Inoltre, la funzione All Around Cooling assicura una distribuzione uniforme del freddo in ogni zona del frigo, mantenendo costante la temperatura e la circolazione dell'aria fredda in ogni ripiano. Questo significa che i tuoi alimenti rimarranno freschi più a lungo.

Ma la vera innovazione di questo modello è la presenza dell'AI Energy Mode, una funzione attivabile tramite l'app SmartThings che ti permette di monitorare e ridurre i consumi del frigorifero fino al 15%. Questa funzionalità, unita al motore Digital Inverter, che regola la velocità in base all'effettiva necessità di raffreddamento, assicura un funzionamento più silenzioso, un maggiore risparmio energetico e prestazioni più durature.

Infine, il Samsung EcoFlex AI RB34C775CB1/EF è dotato di un display esterno per un controllo facile e immediato delle impostazioni. Nonostante le sue numerose funzioni avanzate, l'utilizzo di questo frigorifero è semplice e intuitivo.

LG GBP62PZNBC

Il LG GBP62PZNBC è un frigorifero combinato di alta qualità, dotato di tecnologia Total No Frost e con una capacità totale di 384 litri. Questo modello presenta un design elegante in acciaio inossidabile, che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di cucina.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo frigorifero è la sua Tecnologia Door & Linear Cooling. Questa funzione assicura che la temperatura all'interno del frigorifero rimanga costante, con scostamenti di solo ±0,5°C. Questo significa che i tuoi cibi saranno conservati alla perfezione, mantenendo la loro freschezza per un periodo di tempo più lungo.

Inoltre, il frigorifero LG dispone di un pratico Cassetto Fresh Converter. Questo selettore sul cassetto Zero Gradi ti permette di creare le migliori temperature di conservazione per carne o pesce fresco, oppure di convertirlo in un comodo cassetto per la verdura. Questa flessibilità ti consente di personalizzare l'organizzazione interna del tuo frigorifero in base alle tue esigenze specifiche.

Un altro aspetto importante da sottolineare è il Compressore Lineare Inverter. A differenza dei sistemi tradizionali, questo compressore ha meno punti di frizione, garantendo la massima silenziosità e affidabilità per 10 anni. Questo significa che il tuo frigorifero sarà non solo efficiente, ma anche incredibilmente silenzioso.

Il sistema Total No Frost migliora ulteriormente la conservazione dei cibi grazie al flusso costante di aria fredda, riducendo la possibilità che si formi condensa nel frigo ed evitando che si crei il ghiaccio nel freezer. Questo ti risparmierà il fastidio e il tempo necessario per sbrinare manualmente il tuo frigorifero.

In caso di problemi di funzionamento, il frigorifero LG offre la funzione Smart Diagnosis. Questa diagnosi automatica ti dirà se puoi risolvere il problema in autonomia oppure se serve l'intervento di un tecnico. Questa funzione può risparmiarti tempo e denaro, oltre a darti la tranquillità di sapere che il tuo frigorifero è sempre nelle migliori condizioni possibili.

Infine, questo modello dispone di porte reversibili, che possono essere aperte sia da sinistra verso destra, sia viceversa. Questo ti permette di adattare il frigorifero all'arredamento della tua cucina, rendendolo ancora più versatile.

Come scegliere un frigorifero combinato

Passiamo adesso a capire le caratteristiche che fanno di questi frigoriferi combinati il modello perfetto per le tue esigenze o meno.

Dimensione

Inutile parlare di qualunque altro aspetto senza prima aver trattato la questione dimensione del frigo. Sì perché, con ogni probabilità, tu hai doppie esigenze in merito a questo. Infatti un frigo deve avere sì una certa quantità di spazio interno, ma anche una metratura che si adatti alla tua casa.

Per farti un esempio, alcuni frigoriferi superano il metro di larghezza e magari sfiora i due di altezza. Se dovessi incassare questo bestione in una cucina che hai già comprato ma non potesse infilarsi nello spazio che gli è stato destinato, cosa potresti fare?

La soluzione sarebbe metterlo fuori dalla sede prestabilita, ma poi che ci potresti fare con sto spazio che avanza? Inoltre, non è affatto detto che nella tua cucina ci sia il posto per un frigo da qualche parte se non incassato in quel dato spazio, il che renderebbe tutto un bel problema.

Quindi, la prima cosa da fare è cercare di capire bene e al millimetro quali sono le dimensioni esterne del frigo che ti puoi o ti vuoi permettere. Solo una volta che sarai sicuro di poterlo far stare da qualche parte, sarà tempo di passare a quelle interne.

Ora, quando si parla di spazi interni (calcolati in litri) qui è tutta una questione di esigenze personali. Ci sono persone che usano pochissimo il freezer e tantissimo gli scomparti delle verdure, altri che preferiscono una soluzione più “open space” con solo dei ripiani belli alti e larghi da gestire in autonomia, altri ancora che hanno bisogno di qualcosa 50/50 tra frigo e freezer.

Tu che ci dovrai mettere? Quali sono le tue abitudini alimentari? Se sei solito accumulare cose surgelate da mangiare poco a poco, un bel freezer ti serve. Se invece sei più una persona da prodotti freschi o roba da frigo in generale (yogurt, insaccati, verdure, bibite fresche ecc.), meglio sacrificare un po' il freezer. Ovviamente più litri interni corrispondono a più centimetri esterni e, solo una volta stabilite le tue esigenze, ha senso proseguire.

Classe energetica

L'energia e, ci conseguenza, anche la bolletta sono sempre più care, quindi viviamo in un mondo dove spendere di più oggi può diventare un risparmio domani. Mi riferisco ovviamente alla classe energetica (ma potrebbe valere anche per la qualità in generale) del frigo, il quale può andare da una pessima G fino a una eccellente A (o A+++ se usiamo ancora la vecchia nomenclatura ormai abbandonata).

Manco a dirlo, generalmente i modelli di classi inferiori costano meno o, per dirla ancora meglio, costano lo stesso ma offrono molti più accessori e orpelli vari a parità di prezzo. Qui il calcolo è molto semplice, migliore classe energetica meno spenderai in futuro e meno “peserai” sul pianeta.

Che tu abbia i pannelli solari a casa o che tu prenda energia a peso d'oro dalla centrale a carbone a 100 metri da casa tua, poco importa. In qualunque caso un risparmio è meglio perché, o in bolletta o in pagamento della elettricità che producono i tuoi pannelli e immetti in rete, saranno comunque più soldi che ti rimarranno in tasca.

Inoltre basta fare un giretto nei negozi per vedere che, anche i frigoriferi di marche come Samsung o Beko di classe A, si trovano tra i 600 e i 1.000 euro di spesa, quindi il linea con tutti gli altri modelli top. Certo, magari hanno qualche funzione in meno o sono un po' più piccoli della concorrenza di classe energetica inferiore, ma i sacrifici sono davvero minimi in questo senso.

In conclusione, però, resta sempre una scelta tua. Se preferisci puntare su altre funzioni, prezzo minore (ma pagherai poi dopo probabilmente di più) o dimensioni dove non ci sono modelli di classi energetiche almeno B o superiore (che ritengo già un buon compromesso), non ti resta che cercare più in basso. Solo sappi che andrai poi a pagarlo costantemente ogni mese. Per maggiori dettagli puoi leggere le direttive europee sulle classi energetiche.

Funzioni smart

Nel mono sempre più tecnologico moderno, ormai tutto sta diventando smart. I telefoni, le auto, gli spazzolini e anche i frigoriferi, tra le altre cose. Quindi ci sono modelli che si possono connettere alla rete Internet di casa e trasmettere varie informazioni allo smartphone: quanto è pieno, la temperatura, consumi, se la porta è aperta ecc. consentendo anche regolazioni varie da remoto.

Lo “smart” vende, anche se a volte è più un orpello che altro. Sicuramente un giorno, magari neanche troppo lontano, vedremo i primi frigoriferi con IA che li gestisce e fa chissà che altro, ma non siamo ancora a questo punto.

Qui ci sono due linee di pensiero al riguardo. Chi proprio non guarda nulla di smart o non smart e si compra quello che più gli conviene in termini assoluti, chi invece vede di buon occhio o proprio non può fare a meno dei frigoriferi più smart in assoluto.

Regina del mercato in questo senso è sicuramente Samsung che, con il suo ecosistema che va dagli auricolari Bluetooth, ai PC, passando per gli smartphone e arrivando al frigo o al televisore, praticamente si può costruire una casa “monomarca” con device che comunicano tra di loro comandata attraverso l'app SmartThings.

Certo, anche altre marche come LG, Hisense, Haier e molti altri hanno funzioni smart di livello paragonabile, ma solo se non hai già un telefono Samsung come base. In questi casi, più o meno sono tutti sullo stesso livello, quindi non c'è marca specifica da consigliare.

Se però delle funzioni smart non t'importa nulla, potrai risparmiare un po' di soldi e avere un prodotto probabilmente superiore allo stesso prezzo. L'intelligenza nei dispositivi elettronica costa, quindi valuta tu se averla come accessorio o meno per la tua casa.

Tipo di freddo

I frigoriferi hanno generalmente 3 tipologie di freddo principali o, per meglio dirla, di distribuzione della temperatura al loro interno. Ci sono infatti i modelli statici, dinamici e ventilati, con ognuno i propri pro e contro che vanno soppesati, ma in linea di massima, non cambiano la vita.

Il frigo statico è il classico frigo “di sempre”, ovvero quello che genera freddo al suo interno e basta. Questi solitamente hanno il ripiano più freddo in basso, con la temperatura che va via via aumentando mano a mano che si sale. Quindi, in questo caso, i cibi che necessitano di più freddo vanno in basso.

I dinamici sono studiati per fare in modo che la temperatura al loro interno sia il più possibile uniforme. Quindi nessun ripiano specialmente freddo o “caldo”. Questi consumano solitamente di più e, comunque, all'atto pratico potrebbero anche essere uno svantaggio, dato che ogni cibo ha le sue preferenze di temperatura.

Il ventilato, invece, come dice la parola, manda aria in circolo. A parte il fatto di avere una temperatura omogenea, evita il formarsi di brina o accumuli di umidità che potranno poi dare origine a muffe. Raffredda inoltre più velocemente ma costa anche di più e secca l'aria. In linea di massima, però, statici o ventilati sono quelli che hanno più senso per le loro caratteristiche.

Altri fattori da considerare

Infine ci sono poi altre caratteristiche che possono o meno fare la differenza in base alle tue esigenze. Vediamo quali possono essere.

Funzione “no frost” — sono frigo che riescono a prevenire la formazione di brina e umidità, ma al prezzo di seccare l'aria al loro interno. Questo non è un bene per gli ortaggi che amano l'acqua, ma ha comunque i suoi lati positivi nella maggiore “pulizia” del sistema. Se cerchi i migliori frigo no frost li trovi qui.

— sono frigo che riescono a prevenire la formazione di brina e umidità, ma al prezzo di seccare l'aria al loro interno. Questo non è un bene per gli ortaggi che amano l'acqua, ma ha comunque i suoi lati positivi nella maggiore “pulizia” del sistema. Se cerchi i migliori frigo no frost li trovi qui. Funzione Vacanza — banalmente, quando si va in vacanza e il frigo ha poco dentro e non verrà aperto, si può impostare una modalità di risparmio energetico aggressivo che mantiene le temperature stabili. Se stai via a lungo e spesso è utile.

— banalmente, quando si va in vacanza e il frigo ha poco dentro e non verrà aperto, si può impostare una modalità di risparmio energetico aggressivo che mantiene le temperature stabili. Se stai via a lungo e spesso è utile. Accessori — ci sono poi orpelli che possono essere molto utili come portabottiglie, vani dedicati a questo o quello, display, macchine del ghiaccio e chi più ne ha più ne metta. Sono tutti ottimi se ti servono o non incidono sul prezzo finale.

