Pensavi fosse un gioco da ragazzi e invece stai riscontrando non poche difficoltà nell'utilizzo del tuo termometro digitale. Beh, soprattutto se non hai a disposizione un manuale d'uso, devo ammettere che alcuni termometri digitali a volte non sono molto intuitivi, in special modo quando sul termometro sono presenti solo uno o due tasti.

Comunque sia, non ti devi preoccupare di nulla, perché vedrai che con un po' di pazienza riuscirai senz'altro a usare correttamente il tuo termometro digitale. In questa mia guida, infatti, ti parlerò proprio di come si usa il termometro digitale. Naturalmente, tieni presente che esistono molte tipologie di termometri e anche diverse marche e ognuna ha delle differenze. Ciò significa che potrei non darti indicazioni precise sul modello di termometro digitale in tuo possesso, ad ogni modo, il principio di funzionamento è sempre più o meno lo stesso.

Dopo tutte queste premesse, direi che possiamo passare alla parte pratica di questa guida. Non perdiamoci dunque in ulteriori chiacchiere: mettiti bello comodo e continua pure nella lettura di questo articolo. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che augurarti una buona continuazione e spero che alla fine tu riesca a utilizzare nel dovuto modo il termometro digitale che hai in mano (sapendo che le mie non sono indicazioni mediche e che non mi assumo responsabilità su come possono essere utilizzate)!

Indice

Come usare il termometro digitale

In questa prima parte andremo ora a vedere insieme come usare il termometro digitale “classico” e quindi quello che si utilizza a casa per misurare la febbre sotto alle ascelle, per via orale o per via rettale. La via più semplice per un adulto è in genere quella di effettuare la misurazione mettendo il termometro sotto alle ascelle e facendo aderire bene la punta del termometro sulla pelle.

Come forse già sai e come ti ho detto, si può anche usare per via orale e in questo caso dovrai introdurre il termometro in bocca accanto alla radice della lingua. Presta poi attenzione a respirare solamente con il naso per non alterare la misurazione. Dato che introduci comunque un oggetto all'interno della bocca, stai sempre molto attento all'aspetto igienico.

La terza modalità, ovvero quella rettale, è forse quella più adatta per i bambini più piccoli. In questo caso bisogna inserire la punta del termometro nell'ano e non andare oltre i 2-3cm di profondità.

Devi poi anche sapere che esistono termometri digitali a infrarossi e questi non richiedono quindi il contatto diretto con la pelle al fine di misurare la temperatura corporea. Si tratta comunque di prodotti generalmente più avanzati e costosi e te ne parlerò brevemente più avanti in questa stessa mia guida. Per ulteriori informazioni riguardanti i termometri per misurare la febbre, leggi pure la mia guida interamente dedicata ai migliori termometri febbre.

Nella guida che ti ho appena indicato ti ho spiegato meglio le differenze tra termometri digitali classici e quelli a infrarossi. Detto tutto questo, ora ti mostrerò come utilizzare alcune marche di termometri digitali tra le più diffuse. Chiaramente, per istruzioni più specifiche ti invito a cercare il manuale del termometro in tuo possesso, nella confezione del prodotto oppure online, con una semplice ricerca su Google.

Come si usa termometro digitale Braun

Hai acquistato o hai intenzione di acquistare un termometro digitale Braun e ti stai ora chiedendo come si usa termometro digital Braun? Benissimo, allora adesso te lo spiego brevemente. Ci tengo però da subito a dirti che io farò riferimento al modello Braun Digital StickThermometer with Age Precision PRT2000 che è uno dei più recenti e diffusi nel momento in cui scrivo questa mia guida.

Anzitutto, una volta che hai preso in mano il termometro, devi accenderlo premendo una volta l'apposito pulsante di accensione che trovi lungo il lato destro. Fatto questo, lo schermo dovrebbe ora cominciare a illuminarsi. In pochi secondi dovresti ritrovarti davanti a una schermata che ti fa scegliere l'età di chi deve misurare la temperatura corporea. A questo punto utilizza l'apposito pulsante con il simbolo dell'omino per spostarti tra le tre categorie e scegliere dunque se il soggetto che deve misurare la temperatura ha da 0 a 3 mesi, da 3 a 36 mesi oppure più di 36 mesi.

Fatto questo, non ti resta altro che posizionare il termometro digitale nel punto che preferisci per misurare la temperatura corporea. Naturalmente, la punta deve essere bene aderente con il corpo. Lascia ora il termometro in quel punto per circa otto secondi e attendi che il termometro emetta un suono di allarme. A questo punto, estrai il termometro e puoi così già leggere la temperatura rilevata. Un'altra particolarità di questo termometro è che tiene in memoria l'ultima misurazione effettuata. Quest'ultima ti verrà mostrata per alcuni secondi sullo schermo nel momento in cui accenderai nuovamente il termometro.

Esistono poi ovviamente altri tipi di termometri marchiati Braun, come ad esempio quelli a infrarossi auricolari (che funzionano semplicemente posizionando la sonda all'interno dell'orecchio) e quelli a infrarossi frontali (che funzionano puntando il termometro sulla fronte del soggetto).

Come si usa il termometro digitale Chicco

Quello che ti ritrovi in mano è un termometro digitale Chicco? Benissimo, allora sei senz'altro nel capitolo giusto, perché sto per illustrarti come si usa il termometro digitale Chicco. Qui di seguito farò riferimento al modello Chicco Termometro Digibaby che è uno dei più diffusi, economici e utilizzati.

Come prima cosa, il Chicco Termometro Digibaby è un semplice termometro digitale pensato principalmente per essere utilizzato con i bambini. Tuttavia, nulla vieta di usarlo anche per misurare la temperatura di un soggetto adulto. Il suo funzionamento è davvero molto semplice: è sufficiente infatti accenderlo tramite l'apposito pulsante centrale e posizionare il termometro nel punto in cui si vuole effettuare la misurazione.

A questo punto, basta tenere il termometro ben posizionato fino a un massimo di 60 secondi e poi estrarlo per leggere la temperatura rilevata a schermo. Se la temperatura è superiore ai 37.8 gradi, il termometro emette un segnale acustico di avviso (fever alarm).

Il display non è retroilluminato, ma è comunque abbastanza semplice leggere la temperatura con un po' di luce esterna. Il termometro tiene poi in memoria l'ultima temperatura rilevata ed è possibile leggere questa sullo schermo per qualche secondo appena accendi il dispositivo.

Anche per quanto riguarda i termometri digitali Chicco, esistono ovviamente tanti altri tipi e modelli come ad esempio quelli a infrarossi di tipo auricolare e quelli a infrarossi di tipo frontale.

Come si usa il termometro digitale Omron

Stai armeggiando un termometro marchiato Omron? Allora continua a leggere qui di seguito perché sto per parlarti di come si usa il termometro digitale Omron. Il modello a cui farò riferimento è quello chiamato OMRON Eco Temp Intelli IT che è uno dei più diffusi e apprezzati appartenente a questo brand.

Il funzionamento è davvero molto semplice: anzitutto, accendi il termometro tramite l'apposito pulsante posto lungo il lato destro. Fatto questo, posiziona il termometro nel punto in cui vuoi effettuare la rilevazione della temperatura e tienilo ben posizionato per circa 40 secondi. Al termine, sentirai tre allarmi sonori e questi indicano che la temperatura è stata rilevata.

Una caratteristica molto interessante di questo termometro digitale è la possibilità di trasferire i dati sullo smartphone e di leggerli tramite l'apposita app OMRON connect disponibile su Android (anche su store alternativi) e su iOS/iPadOS. Grazie all'app è così possibile anche tenere uno storico delle rilevazioni effettuate.

È degno di nota che L'app riesce a rilevare i valori senza la necessità di sfruttare la tecnologia Bluetooth, dato che sfrutta la tecnologia Soundwave e questo significa che per trasferire i dati sull'app dovrai premere il pulsante d'accensione del termometro, avviare l'app e appoggiare il termometro sul microfono dello smartphone, per fare in modo che il termometro trasmetta i dati allo smartphone attraverso le onde sonore.

Anche OMRON, proprio come i marchi precedentemente menzionati in questo articolo, offre tanti altri tipi di termometri digitali come ad esempio quelli a infrarossi auricolari e quelli a infrarossi frontali.

Come si usa il termometro digitale frontale

Devi acquistare un termometro digitale frontale e ti stai ora chiedendo come si usa il termometro digitale frontale? Beh, la procedura è davvero molto semplice e ora te la riporto proprio qui di seguito. Tieni comunque presente che ti illustrerò una procedura generica e che quindi alcuni passaggi potrebbero essere leggermente differenti in base al modello di termometro digitale frontale.

Come prima cosa, ti informo che ormai praticamente tutti i termometri digitali frontali in commercio sono termometri digitali a infrarossi e ciò significa che questi apparecchi riescono a rilevare la temperatura corporea senza il contatto diretto con la pelle.

Detto ciò, una volta che hai premuto l'apposito pulsante di accensione e spegnimento, posiziona il termometro a circa 2-3cm dalla fronte del soggetto e poi premi il grilletto o comunque il pulsante per rilevare la temperatura. Fatto questo, leggi ora la temperatura che viene riportata sul display e il gioco è fatto! È veramente semplice, non è vero? Inoltre, alcuni termometri digitali frontali offrono funzionalità aggiuntive come ad esempio la possibilità di memorizzare le rilevazioni precedenti oppure di cambiare l'unità di misura da gradi Celsius a Fahrenheit.

Come si usa il termometro digitale da cucina

Ti piace molto cucinare ma spesso fai fatica a capire “a occhio” se quello che bolle in pentola ha raggiunto la temperatura ideale? Beh, allora hai sicuramente bisogno di un termometro digitale da cucina. Continua a leggere qui di seguito, perché ora ti mostro come si usa il termometro digitale da cucina.

Anzitutto, quello che devi fare per utilizzare un termometro digitale da cucina è sicuramente accenderlo tramite l'apposito pulsante di accensione e spegnimento. Fatto questo, assicurati che la sonda sia pulita e poi immergila nel liquido oppure falla penetrare leggermente all'interno della pietanza.

A questo punto, devi attendere che il termometro rilevi la temperatura. Il tempo può variare a seconda del modello, ma spesso la lettura richiede pochi secondi o è addirittura istantanea. Dopodiché estrai il termometro e leggi la temperatura sul display. Finito questo passaggio, pulisci bene la sonda e spegni il dispositivo.

Naturalmente questi sono passaggi molto generici che però valgono in linea di massima per tutti i principali termometri digitali da cucina. Per ulteriori dettagli ti invito a consultare il manuale d'uso del tuo termometro digitale da cucina oppure di fare una ricerca su Google scrivendo il nome del tuo apparecchio e cercando il manuale d'istruzioni o una descrizione del dispositivo sul sito ufficiale dell'azienda produttrice.

