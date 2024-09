Migliori amplificatori per chitarra elettrica (2024)

L'amplificatore per chitarra elettrica svolge un ruolo essenziale nel dare voce allo strumento e modellarne il timbro: questo importante dispositivo, infatti, può trasformare in diversi modi il segnale elettrico proveniente dai pick-up, rendendolo adatto al genere musicale che si intende suonare e ai propri gusti in fatto di sound. Molto, però, dipende dalla qualità e dalla tipologia di componentistica interna utilizzata, ma anche dalla presenza di effetti e controlli integrativi che consentono di ottimizzare la gestione del suono.

Ebbene, se, come suppongo, ti sei effettivamente messo alla ricerca dei migliori amplificatori per chitarra elettrica, posso sicuramente aiutarti io a individuare un prodotto in grado di rispondere alle tue aspettative ed esigenze di budget. Ho realizzato questa guida all'acquisto, infatti, proprio per suggerirti dei modelli che reputo particolarmente performanti e versatili, adatti a chitarristi di ogni genere e grado di esperienza.

Tutto quello che devi fare è dedicare qualche minuto del tuo prezioso tempo alla lettura dei prossimi capitoli, e valutare le schede tecniche degli amplificatori da me selezionati. Qualora dovessi avere qualche dubbio in merito, più avanti troverai anche dei preziosi consigli tecnici che ti aiuteranno a indirizzare la scelta con maggiore cognizione di causa. Allora, sei pronto? Sì? Perfetto, in tal caso a me non resta che augurarti buona lettura e, naturalmente, buon divertimento!

Migliori amplificatori per chitarra elettrica qualità prezzo

Fender Amplificatore Frontman 20G Combo

Il Fender Amplificatore Frontman 20G Combo per Chitarra rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un amplificatore compatto ma potente. Con i suoi 20 watt di potenza, questo dispositivo è perfetto sia per le sessioni di pratica che per suonare con amici, offrendo una versatilità sonora notevole.

Una delle prime cose che noterai è il design intuitivo del Frontman 20G. I controlli sono semplici e facili da usare, rendendolo adatto a chitarristi di tutti i livelli. La presenza di un canale pulito con volume separato e tre manopole EQ permette una modellazione precisa del tono, mentre il canale Drive commutabile con il proprio controllo del volume amplia ulteriormente le possibilità sonore. Questo significa che puoi passare facilmente da toni cristallini a distorsioni più aggressive, adattandoti a vari stili musicali.

L'altoparlante da 8 pollici integrato nel Frontman 20G eroga una potenza adeguata per molteplici situazioni. Nonostante le sue dimensioni compatte (16,56 x 32,26 x 26,67 cm) e il peso contenuto di 4,5 kg, l'amplificatore offre una qualità sonora sorprendente. Questa combinazione di portabilità e prestazioni lo rende ideale per musicisti in movimento o per chi ha spazi limitati.

Un altro aspetto interessante è la presenza di un ingresso ausiliario da 1/8", che ti consente di collegare dispositivi esterni come smartphone o lettori MP3. Questo ti permette di suonare insieme alle tue tracce preferite, migliorando l'esperienza di pratica. Inoltre, l'uscita per cuffie è una caratteristica fondamentale per chi desidera esercitarsi senza disturbare gli altri, garantendo sessioni di pratica silenziose ma efficaci.

La robustezza del Frontman 20G non è da sottovalutare. Costruito con materiali di alta qualità, come la plastica resistente, e supportato dalla leggendaria affidabilità di Fender, questo amplificatore è progettato per durare nel tempo. La sua costruzione solida e il design elegante ne fanno anche un pezzo esteticamente piacevole da avere nel tuo setup musicale.

Marshall Mg10G

Il Marshall Mg10G è un amplificatore da pratica ideale per chitarra elettrica, caratterizzato da una combinazione di design elegante e prestazioni solide. Con i suoi 10 watt di potenza in uscita e l'altoparlante da 6,5 pollici, questo dispositivo offre un suono sorprendentemente ricco e potente per le sue dimensioni compatte.

Uno degli aspetti più interessanti del Mg10G è la presenza di due canali distinti, Clean e Overdrive, che ti permettono di esplorare una vasta gamma di toni. Il canale Clean offre un suono chiaro e brillante, perfetto per melodie pulite e arpeggi, mentre il canale Overdrive aggiunge una distorsione grintosa e aggressiva, ideale per riff rock e assoli energici. La funzione di controllo del contorno ti consente di modellare ulteriormente il tuo tono, rendendo questo amplificatore estremamente versatile.

La struttura compatta del Mg10G lo rende particolarmente adatto per le esercitazioni domestiche o in piccoli spazi. Le dimensioni ridotte (31,5 x 19,75 x 40 cm) e il peso contenuto (5,13 kg) facilitano il trasporto e l'installazione, permettendoti di portarlo ovunque tu voglia suonare. Nonostante le dimensioni, l'amplificatore mantiene una costruzione robusta e duratura, tipica dei prodotti Marshall.

Un'altra caratteristica degna di nota è l'uscita cuffie emulata, che ti permette di praticare in silenzio senza disturbare chi ti sta intorno. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi vive in appartamenti o ha orari di pratica irregolari. Inoltre, l'ingresso Aux-in ti consente di collegare dispositivi esterni come smartphone o lettori MP3, permettendoti di suonare insieme alle tue tracce preferite.

L'estetica del Mg10G non passa inosservata: il design nero con dettagli dorati conferisce un aspetto classico e raffinato, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo tocco di eleganza visiva è accompagnato dalla qualità sonora che ci si aspetta da un marchio rinomato come Marshall.

Amplificatore per chitarra elettrica Rockjam 20 Watt

L'amplificatore per chitarra elettrica RockJam 20 Watt è un dispositivo che si distingue per la sua potenza e versatilità. Con una potenza in uscita di 20 watt, questo amplificatore è perfetto sia per le sessioni di pratica a casa che per piccole esibizioni dal vivo. La qualità del suono è ricca e dinamica, permettendoti di ottenere un'esperienza sonora completa e soddisfacente.

Uno degli aspetti più interessanti di questo amplificatore è l'equalizzatore a tre bande. Questo ti permette di regolare bassi, medi e alti per ottenere il tono desiderato. Che tu preferisca bassi profondi e caldi, una gamma media chiara e vibrante o alte frequenze brillanti, l'equalizzatore ti consente di personalizzare il suono in base alle tue esigenze musicali. Questa caratteristica è particolarmente utile per i musicisti che vogliono sperimentare diversi stili e generi musicali.

Il RockJam RJ20WAR2 include anche funzioni di overdrive e controllo del guadagno, che ti permettono di aggiungere distorsione e modulare l'intensità del suono. Queste funzionalità sono ideali per i chitarristi che amano esplorare sonorità più aggressive e potenti, offrendo una vasta gamma di possibilità sonore. Puoi passare da un suono pulito e cristallino a uno più sporco e grintoso con facilità, rendendo questo amplificatore estremamente versatile.

Un altro punto di forza è l'uscita per cuffie da 6,35 mm, che ti consente di esercitarti in privato senza disturbare gli altri. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi vive in appartamento o ha orari di pratica irregolari. Basta collegare le cuffie e puoi immergerti nel tuo mondo musicale senza preoccupazioni. È una soluzione ideale per le sessioni notturne o per chi vuole concentrarsi sul proprio suono senza distrazioni esterne.

La portabilità dell'amplificatore è un ulteriore vantaggio. Con un peso di soli 3,65 kg e una pratica maniglia per il trasporto, è facile da spostare e portare con te ovunque tu vada. Che tu debba andare a una prova, a una lezione di musica o a una piccola esibizione, questo amplificatore è comodo da trasportare e non ti appesantirà.

In termini di costruzione, il RockJam RJ20WAR2 è realizzato in plastica resistente, garantendo una buona durabilità nel tempo. Le dimensioni compatte (23,62 x 14,99 x 28,96 cm) lo rendono adatto a qualsiasi spazio, sia che tu lo utilizzi in casa, in studio o in sala prove.

MSA Amplificatore Basso Elettrico da 50 watt

L'Amplificatore Basso Elettrico da 50 Watt di MSA, modello BG45, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo compatto ma potente. Questo amplificatore si distingue immediatamente per la sua potenza in uscita di 50 watt, che garantisce una performance sonora robusta e ben definita, ideale sia per le prove che per le esibizioni dal vivo.

Il design del BG45 è essenziale e funzionale, con dimensioni contenute (8,07 x 14,57 x 12,8 cm) e un peso di circa 4,5 kg, rendendolo facilmente trasportabile senza compromettere la qualità del suono. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a qualsiasi ambiente musicale.

Uno degli aspetti più interessanti di questo amplificatore è la presenza di tre ingressi jack (High, Low, MP3), che permettono una grande versatilità nell'utilizzo. L'ingresso High è perfetto per strumenti con un output più elevato, mentre l'ingresso Low è ottimizzato per segnali più deboli, come quelli provenienti da contrabbassi o bassi passivi. L'ingresso MP3, invece, consente di collegare dispositivi esterni per riprodurre basi musicali o tracce di accompagnamento, ampliando ulteriormente le possibilità creative.

L'equalizzatore a quattro bande (Master, Bass, Basslow, Mid, High) offre un controllo preciso sulle frequenze, permettendoti di modellare il suono secondo le tue preferenze. Questa caratteristica è particolarmente utile per ottenere il timbro desiderato in diverse situazioni, sia che tu stia cercando un suono caldo e rotondo, sia che tu voglia qualcosa di più brillante e tagliente.

L'altoparlante da 6,5 pollici (16,5 cm) è progettato per offrire una risposta in frequenza equilibrata, capace di gestire sia i toni bassi profondi che le frequenze medie e alte con chiarezza. La costruzione solida dell'amplificatore assicura una lunga durata nel tempo, anche con un uso intensivo.

Un ulteriore vantaggio del BG45 è l'uscita cuffie, che permette di praticare in silenzio senza disturbare gli altri. Questa funzione è particolarmente apprezzata dai musicisti che vivono in appartamenti o che necessitano di esercitarsi a tarda notte.

Nonostante tutte queste caratteristiche positive, è importante notare che l'amplificatore potrebbe non essere sufficiente per grandi palchi o situazioni in cui è richiesta una potenza molto elevata. Tuttavia, per la maggior parte delle applicazioni, inclusi piccoli concerti, prove e registrazioni domestiche, il BG45 si dimostra più che adeguato.

LEKATO Amplificatore per Chitarra Portatile

Il LEKATO Amplificatore per Chitarra Portatile è un dispositivo che si distingue immediatamente per la sua versatilità e portabilità. Con dimensioni compatte di 4,2 x 6 x 10,5 cm e un peso di soli 230 grammi, questo mini amplificatore è progettato per essere facilmente trasportabile, permettendoti di suonare ovunque tu sia. La struttura in metallo e plastica garantisce una buona resistenza e durabilità nel tempo.

Una delle caratteristiche più impressionanti del LEKATO è la presenza di quattro effetti classici integrati: riverbero, distorsione, overdrive e clean. Questi effetti ti consentono di esplorare una vasta gamma di stili musicali, rendendo l'amplificatore adatto sia per la pratica quotidiana che per piccole esibizioni dal vivo. La qualità sonora è sorprendentemente elevata per un dispositivo di queste dimensioni, grazie all'altoparlante da 6 centimetri che offre un suono chiaro e potente.

L'aspetto plug and play del LEKATO lo rende estremamente facile da usare. Non hai bisogno di cavi o cuffie; basta collegarlo direttamente alla tua chitarra tramite la spina girevole a 230°, che si adatta perfettamente a diversi corpi di chitarra. Questa funzionalità ti permette di regolare liberamente l'angolazione e di mettere comodamente l'amplificatore in tasca quando non lo usi.

Un altro punto di forza è la batteria ricaricabile integrata da 1500 mAh, che offre fino a 20 ore di standby e circa 6 ore di utilizzo continuo, a seconda dell'intensità. La porta di ricarica di tipo C inclusa rende il processo di ricarica semplice e veloce, permettendoti di avere sempre energia disponibile per le tue sessioni musicali.

La connessione wireless Bluetooth è un'aggiunta molto apprezzata, permettendoti di collegare il tuo dispositivo per riprodurre musica di sottofondo durante le tue performance. Puoi anche utilizzare l'amplificatore come altoparlante Bluetooth portatile, offrendo così una doppia funzionalità che arricchisce ulteriormente l'esperienza d'uso.

Se dovessi menzionare una limitazione, potrebbe essere la mancanza di un adattatore di ricarica incluso nella confezione. Tuttavia, considerando la diffusione dei caricabatterie USB-C, questo non rappresenta un problema significativo.

Fender Ampli Combo per Chitarra Fender Mustang LT 25

Il Fender Mustang LT 25 è un amplificatore combo per chitarra elettrica che si distingue per la sua versatilità e qualità sonora. Con una potenza di uscita di 25 watt, questo dispositivo offre prestazioni eccellenti sia per le sessioni di pratica a casa che per piccoli concerti o registrazioni in studio.

Uno degli aspetti più impressionanti del Mustang LT 25 è la sua catena del segnale versatile, che include modelli di amplificatore ed effetti integrati di alta qualità. Questo ti permette di ottenere toni sorprendenti senza dover investire in ulteriori pedali o apparecchiature esterne. La presenza di 60 preset, di cui 30 precaricati e 30 facilmente accessibili, offre una vasta gamma di toni adatti a quasi ogni genere musicale, rendendo questo amplificatore estremamente flessibile.

In termini di modelli di amplificatore, il Mustang LT 25 non delude. Dispone di 20 tipi di amplificatore, permettendoti di suonare con vari classici vintage di Fender e altri modelli moderni di alta gain. Questa varietà ti consente di esplorare diversi stili musicali e trovare il suono perfetto per ogni occasione.

Gli effetti integrati sono un altro punto forte di questo amplificatore. Con 25 effetti disponibili, tra cui distorsioni, overdrive, compressione, modulazione, riverbero, delay e effetti ottava, puoi creare una moltitudine di suoni unici. Questa caratteristica rende il Mustang LT 25 un'opzione ideale per i chitarristi che amano sperimentare e personalizzare il proprio tono.

L'accordatore cromatico integrato è una funzione molto utile, permettendoti di accordare rapidamente la tua chitarra premendo semplicemente un pulsante. Questa comodità aggiuntiva ti fa risparmiare tempo e ti assicura che il tuo strumento sia sempre perfettamente accordato.

La connettività USB è un'altra caratteristica che merita attenzione. Grazie a questa opzione, puoi registrare facilmente tracce nel tuo DAW preferito o aggiornare il firmware dell'amplificatore se necessario. Questa funzionalità rende il Mustang LT 25 non solo un ottimo amplificatore per la pratica e le esibizioni dal vivo, ma anche uno strumento prezioso per la produzione musicale.

Il design compatto e leggero del Mustang LT 25, con dimensioni di 44 x 30 x 37 cm e un peso di soli 5,7 kg, lo rende facile da trasportare e posizionare in qualsiasi ambiente. Il materiale in legno utilizzato per la costruzione conferisce al prodotto una robustezza e una durabilità notevoli, garantendo che possa resistere all'uso quotidiano.

Fender Champion 20 Combo 20 W

Il Fender Champion 20 è un amplificatore combo da 20 watt per chitarra elettrica, caratterizzato da un design elegante in nero e argento. Questo dispositivo si distingue per la sua versatilità e facilità d'uso, rendendolo ideale sia per i principianti che per i musicisti intermedi. Con dimensioni compatte di 35 x 19 x 32,4 cm e un peso di soli 5,4 kg, è facilmente trasportabile senza compromettere la qualità del suono.

Una delle caratteristiche più rilevanti del Fender Champion 20 è la sua capacità di offrire una vasta gamma di toni ed effetti. Grazie ai controlli semplici e intuitivi, puoi sperimentare con diversi stili musicali come rock, blues, metal, country e jazz. L'amplificatore include effetti onboard come riverbero, delay, chorus e tremolo, permettendoti di personalizzare il tuo suono con facilità.

La modellazione digitale degli amplificatori è un altro punto forte del Champion 20. Questa funzione ti consente di accedere a una varietà di toni classici e moderni, offrendo una flessibilità sonora che pochi altri amplificatori della stessa categoria possono vantare. Che tu stia cercando un suono pulito e cristallino o un overdrive potente e aggressivo, il Champion 20 ha tutto ciò di cui hai bisogno.

Un ulteriore vantaggio di questo amplificatore è l'uscita per cuffie, che ti permette di praticare in privato senza disturbare chi ti sta intorno. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per l'uso domestico, consentendoti di esercitarti a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Il materiale utilizzato per la costruzione del Champion 20 è legno di alta qualità, garantendo non solo un'estetica raffinata ma anche una robustezza notevole. La solidità dei materiali impiegati contribuisce alla durabilità dell'amplificatore, assicurandoti anni di utilizzo senza problemi.

Dal punto di vista estetico, il design nero e argento conferisce al Champion 20 un aspetto professionale e moderno. Questo look elegante si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia che tu lo utilizzi in uno studio di registrazione, in sala prove o sul palco.

LEKATO Amplificatore per chitarra elettrica 10 W

Il LEKATO Amplificatore per chitarra elettrica, noto anche come Mini amplificatore per chitarra portatile 10 W, è un dispositivo che combina design elegante e funzionalità avanzate in un formato compatto. Con una potenza di uscita di 10 Watt, questo piccolo ma potente amplificatore è perfetto per le tue sessioni di allenamento quotidiane, sia a casa che in viaggio, e persino per esibizioni alle feste.

Uno degli aspetti più affascinanti di questo amplificatore è il suo design retrò. L'involucro argento metallizzato non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma riflette anche la tua passione per la musica con stile. Nonostante le sue dimensioni ridotte (10 x 11 x 15 cm) e il peso contenuto di soli 760 grammi, l'amplificatore offre una grande energia sonora grazie ai suoi potenti altoparlanti da 10 W.

La connettività Bluetooth wireless rappresenta un'altra caratteristica distintiva del LEKATO S4. Questa funzione ti permette di collegare facilmente il tuo smartphone per riprodurre tracce di accompagnamento o utilizzare l'amplificatore come un altoparlante Bluetooth portatile. Inoltre, il jack Aux fornisce un ulteriore metodo di ingresso musicale, aumentando così la versatilità del dispositivo.

Un altro punto di forza dell'amplificatore sono i due effetti regolabili: Clean e Distortion. Questi toni possono essere cambiati tramite un interruttore, permettendoti di esplorare una vasta gamma di suoni con i controlli per guadagno, tono e volume. Questa flessibilità ti consente di adattare il suono alle tue esigenze specifiche, rendendo ogni performance unica.

La portabilità è un elemento chiave del LEKATO S4. Grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio inclusa, puoi utilizzare l'amplificatore per circa quattro ore con una singola carica completa. Questo lo rende ideale per le esibizioni all'aperto o per le sessioni di pratica lontano da una presa di corrente. La maniglia per il trasporto aggiunge un ulteriore livello di comodità, facilitando lo spostamento dell'amplificatore ovunque tu vada.

Nonostante tutte queste qualità, è importante notare che, data la sua natura compatta, l'amplificatore potrebbe non essere adatto per situazioni che richiedono volumi estremamente elevati o una gamma di effetti molto ampia. Tuttavia, per l'uso quotidiano, le esibizioni intime e la pratica personale, il LEKATO S4 si dimostra un compagno affidabile e versatile.

Donner 5W Amplificatore Chitarra Elettrica

Il Donner 5W Amplificatore Chitarra Elettrica, noto anche come DA-10, è un piccolo gioiello per chi cerca un amplificatore portatile e versatile. Con una potenza di uscita di 5 Watt, questo dispositivo offre un suono sorprendentemente potente nonostante le sue dimensioni compatte. Misurando solo 14,3 x 9,7 x 6,8 cm e pesando appena 500 grammi, è estremamente facile da trasportare, rendendolo ideale per esercitarsi sia in casa che in viaggio.

Una delle caratteristiche più interessanti del DA-10 è la sua batteria ricaricabile integrata, che garantisce fino a 4 ore di riproduzione con una singola carica. Questo ti permette di suonare senza preoccuparti di trovare una presa elettrica nelle vicinanze. Il cavo di ricarica USB incluso nella confezione rende il processo di ricarica semplice e conveniente.

Il DA-10 offre due canali distinti: uno per il suono pulito e l'altro per l'overdrive caldo e la distorsione selvaggia. Grazie all'interruttore sul retro dell'amplificatore, puoi facilmente passare da un tono all'altro. Inoltre, dispone di tre stadi di equalizzazione e regolazione del guadagno e del master, permettendoti di personalizzare il suono secondo le tue preferenze. Questa flessibilità lo rende adatto a vari generi musicali, dal rock al blues.

Un altro punto di forza è la presenza di un jack di ingresso ausiliario da 1/8", che consente di collegare un lettore multimediale o un CD per jam-along. Inoltre, il jack di uscita per cuffie da 1/8" è perfetto per esercitazioni silenziose, permettendoti di suonare senza disturbare gli altri. La confezione include anche un cavo audio stereo maschio-maschio da 3,5 mm, aggiungendo ulteriore valore al pacchetto.

La costruzione del DA-10 è robusta e affidabile. Il bordo è circondato da materiale duro che protegge l'amplificatore da eventuali danni, mentre un cuscinetto di gomma alla base assicura stabilità durante l'uso. Questi dettagli costruttivi dimostrano l'attenzione di Donner alla qualità e alla durabilità del prodotto.

Se dovessi trovare un aspetto meno positivo, potrebbe essere la necessità di caricare l'amplificatore per circa 10 minuti prima dell'uso quando la batteria è completamente scarica. Tuttavia, considerando tutte le altre eccellenti caratteristiche, questo piccolo inconveniente può essere facilmente trascurato.

VOX - PATHFINDER 10 Combo solid state

Il VOX Pathfinder 10 è un amplificatore combo solid state per chitarra elettrica che si distingue per la sua potenza di 10 Watt RMS e la qualità del suono offerta dal suo speaker da 6,5" VOX Bulldog. Questo piccolo ma potente dispositivo è progettato per fornire una performance sonora eccezionale in un formato compatto e portatile.

Una delle caratteristiche più apprezzabili del Pathfinder 10 è la sua versatilità. Grazie ai controlli di Gain, Alti, Bassi e Volume, puoi facilmente personalizzare il tuo suono per adattarlo a diversi stili musicali. Che tu stia cercando un tono pulito e cristallino o un overdrive ricco e grintoso, questo amplificatore ti offre le opzioni necessarie per ottenere il suono desiderato.

L'entrata jack per strumento e l'uscita jack per cuffie/line out rendono il Pathfinder 10 estremamente pratico sia per le sessioni di pratica silenziosa che per le registrazioni dirette. La possibilità di collegare le cuffie ti permette di esercitarti senza disturbare gli altri, mentre l'uscita line out può essere utilizzata per collegare l'amplificatore a un sistema di registrazione o a un mixer.

Il design del Pathfinder 10 è un altro punto di forza. Con le sue dimensioni compatte (43,18 x 20,32 x 30,48 cm) e il peso ridotto (454 grammi), è facile da trasportare e non occupa molto spazio. Il rivestimento in vinile nero conferisce all'amplificatore un aspetto elegante e professionale, tipico dei prodotti Vox.

La costruzione solida e robusta garantisce una lunga durata nel tempo, mentre il manuale di istruzioni e il cavo di alimentazione inclusi nella confezione facilitano l'installazione e l'utilizzo immediato del prodotto. Inoltre, il fatto che il Pathfinder 10 non sia fuori produzione assicura che potrai trovare facilmente pezzi di ricambio e accessori compatibili se necessario.

Un aspetto da considerare è che, essendo un amplificatore solid state, potrebbe non offrire la stessa calorosità e dinamica di un amplificatore valvolare. Tuttavia, per chi cerca un'opzione economica e affidabile per la pratica quotidiana o per piccoli live, il Pathfinder 10 rappresenta una scelta eccellente.

Come scegliere i migliori amplificatori per chitarra elettrica

Se reputi di avere bisogno di qualche suggerimento su come scegliere i migliori amplificatori per chitarra elettrica, allora ti raccomando di proseguire la consultazione di questa sezione della guida, nella quale ti parlerò in maniera approfondita di alcune caratteristiche essenziali di questi strumenti.

Tipologia

Per iniziare, credo sia opportuno fare una prima distinzione degli amplificatori per chitarra elettrica in base alla tipologia: devi sapere, infatti, che a seconda della tecnologia adoperata per l'elaborazione del segnale elettrico è possibile suddividerli in diverse categorie.

Una delle più apprezzate, soprattutto da parte degli amanti del suono vintage, è quella che vede l'utilizzo delle intramontabili valvole termoioniche: i migliori amplificatori valvolari per chitarra elettrica, in effetti, garantiscono un suono sempre caldo, ricco e dinamico, caratterizzato dalla presenza di una distorsione naturale quando viene alzato il volume.

Inoltre, permettono di esprimere una vasta gamma di dinamiche, in quanto sono in grado di rispondere in modo estremamente sensibile all'intensità con cui si suona la chitarra. Di contro, risultano spesso piuttosto pesanti (a causa anche del trasformatore e della struttura robusta necessaria per resistere al calore prodotto) e richiedono una certa manutenzione: le valvole, infatti, vanno periodicamente sostituite.

Gli amplificatori a transistor, come puoi facilmente immaginare, utilizzano appositi semiconduttori per amplificare il segnale. Ne consegue un suono generalmente più pulito e lineare, caratterizzato da una distorsione meno “organica”. Sono indubbiamente più economici, leggeri e affidabili, tuttavia offrono un sound meno dinamico, che si presta maggiormente a stili e generi neutri. Tuttavia, oggi ci sono amplificatori a transistor che possono ottenere un suono molto dinamico e ricco, grazie a tecnologie moderne come i transistor MOSFET o FET, che imitano meglio la risposta delle valvole. Inoltre, alcuni chitarristi preferiscono il suono dei transistor per generi come jazz, dove il suono pulito è molto ricercato.

Sul mercato si stanno affermando le nuove generazioni di amplificatori digitali, una soluzione estremamente versatile che prevede l'utilizzo di specifiche tecnologie in grado di simulare una varietà di amplificatori classici, a valvole e a transistor.

Chi ama questo approccio resterà senz'altro colpito dalla categoria dei modeling, i quali offrono diverse opzioni di personalizzazione e un'ampia varietà di effetti integrati che consentono di emulare facilmente il sound dei propri chitarristi preferiti, ma anche svilupparne uno personale. I puristi, invece, indubbiamente storceranno un po' il naso.

Ad ogni modo, in commercio è possibile trovare anche modelli ibridi, i quali combinano una sezione a valvole (solitamente nel preamp) con una sezione a transistor (nel modulo principale). Ciò introduce un altro importante fattore discriminante nella scelta dell'amplificatore, ovvero la configurazione del cabinet (ci sono anche amplificatori ibridi che utilizzano valvole nella sezione di potenza, combinandole con una preamplificazione a transistor, anche se sono meno comuni).

Se cerchi uno strumento facile da trasportare, ideale sia per le prove che per i concerti, ti consiglio di rivolgerti verso modelli combo, i quali uniscono il preamplificatore, il finale di potenza e l'altoparlante in un'unica unità.

In questo ambito rientrano anche i modelli portatili, tutti compatti, leggeri ed economici, adatti più che altro per la pratica o per sessioni dal vivo in contesti meno caotici. Alcuni prevedono anche l'alimentazione a batterie, molto limitati in termini di potenza.

Se ambisci a un suono particolarmente potente, ami variare il setup audio e non hai problemi di spazio e di movimentazione, ti suggerisco invece di valutare gli stack, nei quali cassa e testata sono separati e impilati, o i rack, un sistema modulare che prevede la separazione dei tre componenti fondamentali.

Il vantaggio delle configurazioni che prevedono unità separate sta sicuramente nella loro versatilità: il chitarrista, infatti, può combinare prodotti di marche diverse. Di contro, oltre a risultare più costosi, sono anche piuttosto difficili da gestire, in quanto occorre valutare con attenzione la compatibilità delle specifiche tecniche (impedenza, risposta in frequenza e quant'altro) fra i vari elementi.

Per concludere, ti segnalo che alcuni modelli combo sono predisposti per il collegamento di ulteriori casse, e possono essere quindi utilizzati a mo' di testata in una combinazione stack.

Potenza

La potenza di un amplificatore per chitarra elettrica è un altro fattore cruciale che influisce sia sul volume, sia sulla qualità del suono, ovviamente in combinazione con altre variabili, quali l'efficienza della cassa e la qualità della componentistica interna. Inoltre, determina in larga parte l'uso che è possibile fare dello strumento.

Questo parametro è espresso in watt (W): per esigenze non particolarmente elevate, ad esempio per esercitazioni a basso volume, ci si può accontentare di modelli a bassa potenza (fino a 5W). Gli ampli da 15 a 30W (o giù di lì) svolgono egregiamente il loro lavoro in contesti domestici o, comunque, in spazi di dimensioni limitate e non particolarmente caotici.

Se prevedi l'utilizzo per performance dal vivo in locali di medie dimensioni e per prove con batteria e altri strumenti, ti consiglio di propendere per un prodotto in grado di sviluppare una potenza superiore, fino a 100W, che garantisce di norma un volume sufficiente per la maggior parte delle situazioni live. Al di sopra di questo valore, iniziamo a parlare di amplificatori professionali da utilizzare in palchi importanti e contesti rumorosi.

Ovviamente, molto dipende anche dal genere musicale che sei solito suonare o dalle caratteristiche stesse della chitarra: se, ad esempio, sei alla ricerca dei migliori amplificatori per chitarra acustica e vuoi ottenere un sound particolarmente pulito anche in situazioni che richiedono volumi elevati, dovrai valutare bene la potenza anche in relazione ad altri fattori

A tal proposito, un paio di paragrafi a parte li merita indubbiamente una importante caratteristica di cui probabilmente, in qualità di chitarrista, avrai già sentito parlare, ovvero l'headroom. Con questo termine, dunque, ci si riferisce alla capacità di un amplificatore di essere spinto a volumi più alti senza che il suono venga distorto.

Alcuni produttori riportano indicazioni specifiche su questa caratteristica nella scheda tecnica, ma qualora così non fosse ti raccomando di verificare alcuni parametri specifici, come la potenza RMS (Root Mean Square) dichiarata in rapporto al valore medio quadratico. Se, ad esempio, il valore nominale riportato è di 50W RMS, ciò vuol dire che il prodotto è in grado di fornire una potenza di 50 watt in modo continuativo senza saturare il segnale.

Detto ciò, considera che la percezione del volume non aumenta linearmente con la potenza. Un amplificatore da 100 watt non suona dieci volte più forte di uno da 10 watt, ma piuttosto è circa il doppio più forte, poiché il volume percepito segue una scala logaritmica.

Speaker

Gli speaker sono un altro elemento che influisce in maniera significativa nella definizione del suono dell'amplificatore. Il primo aspetto da tenere in considerazione è la loro quantità: ovviamente, configurazioni multiple permettono di esercitare una maggiore pressione sonora e gestire in maniera più puntuale la qualità del sound.

Generalmente, gli amplificatori combo possono essere equipaggiati con 1 speaker (soluzione che si presta maggiormente a un uso casalingo) o 2 speaker (più versatili e adatti a situazioni live o registrazioni in studio). Nelle casse con testata separata, invece, è possibile trovare fino a 4 speaker: si tratta di prodotti molto potenti, utilizzati principalmente per generi che richiedono un suono massiccio e una importante proiezione sonora.

Anche le dimensioni rivestono un ruolo determinante. Gli speaker da 10“ e 12” pollici sono molto comuni: i primi offrono un suono più definito nelle frequenze alte, che li rende adatti a un utilizzo in generi dove è richiesta maggiore brillantezza. I secondi hanno una resa indubbiamente più completa e sofisticata, con un sound pieno, ricco di bassi profondi e medi equilibrati. I piccoli speaker, invece, come quelli da 6“ o 8”, sono utilizzati in combo di piccola potenza e restituiscono minore profondità.

Per quanto riguarda i materiali del cono, quello più comune che viene utilizzato è la carta, particolarmente apprezzata per le sonorità calde e naturali che è in grado di conferire. Materiali come kevlar o fibra di vetro sono più rari, ma offrono un suono più brillante e garantiscono una maggiore longevità al dispositivo.

Il magnete può essere realizzato in alnico, materiale costoso che garantisce una compressione naturale del suono, ma quello più diffuso e accessibile rimane la ceramica, che da par suo garantisce un'ottima risposta nelle frequenze alte e una buona gestione delle dinamiche.

Va sottolineato che alcuni chitarristi preferiscono combinazioni di speaker di dimensioni diverse (ad esempio, un 10” con un 12”) per ottenere una gamma sonora più ampia. Inoltre, molti amplificatori permettono di collegare casse esterne con configurazioni diverse, che è un altro aspetto importante per chi cerca versatilità.

Effetti e controlli

Gli amplificatori per chitarra elettrica includono sempre dei controlli che permettono di personalizzare il suono e modellare il tono e l'equalizzazione in base allo stile musicale desiderato.

Oltre a quelli più comuni per la gestione di volume e frequenze, ti raccomando di verificare la presenza di una manopola per la regolazione del guadagno (o gain), essenziale per ottimizzare il rapporto tra il segnale di ingresso e il volume uscita dell'amplificatore, e mantenerlo a un livello che consenta al dispositivo di funzionare entro il suo limite di potenza.

Alcuni amplificatori più avanzati offrono controlli aggiuntivi come presenza (che agisce sulle alte frequenze ) o risonanza (che enfatizza i bassi più profondi).

Per quanto riguarda gli effetti, devi sapere che molti modelli dispongono di canali separati per passare dal suono pulito (clean) a quello sporco (crunch). Altri, invece, sono proprio equipaggiati con distorsore e overdrive, tipici di generi quali rock e blues, la cui attivazione permette di aumentare la saturazione del segnale e creare un suono ricco di armoniche.

I prodotti più versatili includono chorus, delay ed effetti di modulazione di vario genere (phaser, flanger e tremolo) che però, spesso (soprattutto nei modelli più economici) non sono in grado di competere con la qualità degli effetti a pedale singoli o dei multieffetto per chitarra.

Gli amplificatori più moderni, soprattutto quelli digitali, includono preset di ogni genere per simulare la configurazione dei modelli più popolari, assiema a un'ampia gamma di effetti integrati, con la possibilità di collegarsi a un PC per ulteriori personalizzazioni. Molti amplificatori moderni, soprattutto quelli digitali, permettono di salvare anche preset personalizzati che possono essere richiamati rapidamente, un’opzione estremamente utile durante i live.

Un altro accessorio che viene spesso fornito con determinati amplificatori è il footswitch, un pedale che permette di cambiare canali o attivare e disattivare effetti senza dover usare le mani, essenziale per suonare dal vivo, dove la rapidità nel cambiare il sound è fondamentale.

