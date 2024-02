Migliori cappe aspiranti: guida all’acquisto (febbraio 2024)

Negli ultimi tempi, ti sei accorto che la cappa aspirante della tua cucina non sta più funzionando a dovere e, per via anche dei suoi “sopraggiunti limiti di età”, stai prendendo in seria considerazione l'ipotesi di sostituirla con una nuova, con prestazioni e consumi energetici migliori.

Prendere la decisione su quale modello acquistare, però, si sta rivelando un compito ben più arduo del previsto: sul mercato, infatti, sono presenti una vasta gamma di prodotti con caratteristiche molto diverse fra di loro e, pertanto, reputi di aver bisogno di un parere più tecnico e specializzato per orientare meglio la tua scelta. Ebbene, se le cose stanno così, posso senz'altro darti una mano io a individuare le migliori cappe aspiranti attualmente disponibili in commercio adatte alle tue esigenze.

Nel corso dei prossimi paragrafi, infatti, ti mostrerò alcuni articoli che reputo particolarmente validi e vantaggiosi anche da un punto di vista economico, dopodiché troverai un approfondimento su tutte quelle peculiarità alle quali è bene dedicare una particolare attenzione prima di finalizzare l'acquisto. Che ne dici? Interessante, vero? Allora, ti lascio sùbito alla lettura di questa mia guida, augurandoti un buon proseguimento e buon acquisto!

Migliori cappe aspiranti cucina

Per cominciare, dunque, desidero proporti dei modelli prodotti da alcune fra le migliori marche cappe aspiranti cucina che sono certo troverai di tuo interesse.

CIARRA CBCS6903

La CIARRA CBCS6903 Cappa Aspirante 60 cm è una soluzione ideale per chi cerca un elettrodomestico efficiente e compatto per la propria cucina. Questa cappa aspirante sottopensile si distingue per il suo design elegante e moderno, con un pannello argento e un'illuminazione a LED che la rendono un elemento di stile all'interno della tua cucina.

Il risparmio di spazio è una delle caratteristiche principali di questa cappa, che misura solamente 59,6 x 50 x 8 cm (L x P x A). Grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere facilmente integrata sotto l'armadio della cucina o l'armadio, rendendola adatta per ambienti di piccole e medie dimensioni.

Un altro aspetto importante da considerare è il funzionamento silenzioso della CIARRA CBCS6903. Con un livello di rumore massimo di soli 55 dB (A), questa cappa aspirante contribuisce a mantenere un ambiente tranquillo in cucina. Inoltre, offre tre impostazioni di velocità del ventilatore, con una velocità di estrazione massima di 220 m/h.

La CIARRA CBCS6903 può essere utilizzata sia in modalità ductless che in modalità duct. Per la modalità di ricircolo, è possibile acquistare separatamente il filtro a carbone CBCF001 (B06XXCD6N7), mentre per la modalità aspirante all'aperto, la cappa è dotata di filtri metallici e uscita a condotto.

L'illuminazione a LED da 2 W garantisce una visione chiara della zona di cottura, con un consumo energetico minimo e una durata maggiore rispetto alle normali lampadine a incandescenza o alogene.

Infine, il filtro in metallo presente nella CIARRA CBCS6903 è in grado di estrarre una maggiore quantità di grasso dal vapore di cottura, mantenendo così la cucina fresca e pulita. Inoltre, il filtro è facile da smontare e lavare, garantendo una manutenzione semplice e pratica.

CIARRA CBCS5913A

La CIARRA CBCS5913A è una cappa da cucina integrata di alta qualità, realizzata in acciaio inossidabile e progettata per essere installata facilmente sotto un armadio a baldacchino. Grazie alle sue dimensioni compatte (13 x 28 x 52 cm), questa cappa può essere nascosta dietro un'anta dell'armadio, mantenendo la tua cucina elegante e senza soluzione di continuità.

La potenza di aspirazione di questa cappa è di 300 m³/h, il che significa che può rimuovere facilmente grandi quantità di fumo e odori di cucina dall'aria. Il rumore massimo prodotto dalla cappa è di 63dB(A), il che garantisce un ambiente di lavoro confortevole e poco rumoroso.

La CIARRA CBCS5913A offre 3 livelli di velocità per soddisfare le diverse esigenze di cottura, dalla cottura a fuoco lento alla grigliatura. Inoltre, la cappa dispone di una modalità di ventilazione con uscita d'aria (12 cm) sulla parte superiore, che estrae grasso e odori all'esterno. Per una migliore filtrazione, puoi aggiungere il filtro a carbone CBCF005 (tubo di aspirazione e filtro a carbone non inclusi).

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa cappa è la presenza di due luci LED luminose da 2W, che aiutano a mantenere il piano cottura ben illuminato durante la preparazione dei pasti. Questo è particolarmente utile se la tua cucina ha una scarsa illuminazione naturale o se cucini spesso di sera.

In termini di design, la CIARRA CBCS5913A presenta un aspetto moderno e minimalista, con un colore argento che si adatta facilmente a qualsiasi stile di cucina. L'acciaio inossidabile utilizzato per la costruzione della cappa garantisce anche una lunga durata e una facile pulizia.

La COMFEE' Cappa Aspirante 60 cm SLIF17SS-60 è un'efficiente cappa aspirante sottopensile e a parete ideale per rimuovere i fumi e gli odori indesiderati durante la cottura. Grazie al suo design elegante e al colore argento, si adatta perfettamente a qualsiasi stile di cucina.

Il punto di forza di questa cappa è la sua forte potenza di aspirazione, con un flusso d'aria di 180m3/h, che permette di eliminare efficacemente vapore, grasso e odori sgradevoli. La doppia modalità di estrazione a tre velocità offre flessibilità e personalizzazione in base alle esigenze della tua cucina. Puoi scegliere tra la modalità di aspirazione e quella di ricircolo interno (filtro in cotone incluso).

L'uso della COMFEE' Cappa Aspirante 60 cm è semplice e intuitivo, grazie al suo pannello operativo facile da utilizzare. I pulsanti garantiscono un utilizzo di 20000 volte, offrendo una sensazione fisica affidabile. La luce a LED integrata garantisce una buona visibilità sul piano cottura, permettendoti di preparare i tuoi piatti preferiti con facilità.

La facile installazione è un altro vantaggio di questa cappa aspirante. Le sue dimensioni compatte (60 x 44 x 8 cm) e il peso di 4,7 kg la rendono ideale per cucine di qualsiasi dimensione, e le istruzioni dettagliate passo dopo passo la rendono facile da installare anche per chi non è esperto nel fai-da-te.

CIARRA CBCS9201

La CIARRA CBCS9201 Classe A Cappa Aspirante 90 cm è un'eccellente soluzione per mantenere la tua cucina fresca e senza odori. Questa cappa aspirante di alta qualità offre una potenza di aspirazione di 370 m/h, garantendo un'efficace eliminazione degli odori e del fumo durante la cottura.

Uno dei punti di forza di questo prodotto è la sua efficienza energetica. Essendo di classe energetica A, può risparmiare fino al 40% di consumo rispetto ai modelli di classe C. Inoltre, l'area di estrazione extra grande, con una larghezza di 90 cm e filtri antigrasso da 3 x 26 cm, lo rende adatto per l'uso sopra un grande piano cottura in una cucina di medie dimensioni.

La CIARRA CBCS9201 offre 3 velocità di aspirazione, permettendoti di scegliere il livello più adatto alle tue esigenze. La cappa aspirante può essere utilizzata sia in modalità canalizzata all'esterno, grazie al tubo di scarico da 1,5 m incluso, sia in modalità di ricircolo, posizionando i filtri a carbone CBCF002X2 (forniti) sul motore.

L'installazione di questa cappa aspirante è molto semplice, grazie agli accessori di montaggio completi forniti. Nel pacchetto troverai: 1 sacchetto di viti, 1 coppia di filtri a carbone, 2 filtri antigrasso in alluminio, 2 prolunghe per camino (40+40 cm), 1 tubo di scarico (1,5 m), 1 manuale di istruzioni e 1 spina standard del Regno Unito.

Il design in acciaio inossidabile della CIARRA CBCS9201 conferisce un aspetto elegante e moderno alla tua cucina, mentre i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e resistenza. I filtri in alluminio sono facilmente rimovibili e lavabili, garantendo una manutenzione semplice e veloce.

FIREGAS cappa aspirante sottopensile 60 cm

La cappa aspirante sottopensile FIREGAS è un prodotto di alta qualità che offre una soluzione efficiente e pratica per mantenere l'aria della tua cucina fresca e pulita. Questo modello, con le sue dimensioni compatte di 48P x 59,5l x 10H cm, si inserisce perfettamente sotto il mobile, risparmiando spazio senza compromettere la funzionalità.

Il design moderno e raffinato di questa cappa, realizzata in acciaio inossidabile spazzolato e alluminio, aggiunge un tocco di eleganza alla tua cucina. Il materiale di alta qualità assicura robustezza e durabilità, garantendo che il prodotto resista nel tempo.

Una delle caratteristiche più notevoli di questa cappa è la sua capacità di filtrare efficacemente grassi e odori di cottura. Questo è possibile grazie alla presenza di un filtro ai carboni attivi incluso, che permette una circolazione interna dell'aria. In alternativa, è possibile utilizzare la modalità di scarico, che espelle i grassi e gli odori all'esterno attraverso un condotto non incluso.

La capacità di aspirazione di questa cappa è impressionante, con un volume d'aria massimo di 201,55 m/h. Nonostante la sua potenza, il livello di rumore durante il funzionamento non supera i 70 decibel, rendendola un dispositivo discreto e poco invasivo.

La manutenzione di questa cappa è semplice e conveniente. I due filtri in alluminio multistrato sono lavabili in lavastoviglie e facili da rimuovere e pulire per il riutilizzo. Questo ti permette di mantenere la tua cucina pulita con aria fresca senza sforzo.

Infine, questa cappa è dotata di un interruttore a pulsante che consente di regolare la velocità su tre livelli diversi. Inoltre, è presente una luce LED da 2w che garantisce una buona visibilità dell'ambiente di cottura.

CIARRA CBCS6201

La CIARRA CBCS6201 Classe A Cappa Aspirante 60 cm è un prodotto di alta qualità che offre un'efficace soluzione per mantenere la tua cucina fresca e priva di odori sgradevoli. Questa cappa aspirante è realizzata in acciaio inossidabile, un materiale resistente e durevole, e ha un design elegante e moderno che si adatta perfettamente a qualsiasi cucina.

Una delle caratteristiche principali di questa cappa aspirante è la sua efficienza energetica di classe A, che permette di risparmiare fino al 40% del consumo energetico rispetto ai modelli di classe C. Inoltre, la sua potenza di aspirazione di 370m3/h garantisce un'ottima capacità di rinfrescare l'ambiente durante le ore di cottura. Puoi scegliere tra tre livelli di velocità in base alle tue esigenze.

La CIARRA CBCS6201 è dotata di filtri antigrasso in alluminio a 5 strati che assicurano un'efficace filtrazione dell'aria e una facile manutenzione. La cappa offre inoltre due modalità di ventilazione: la modalità di ricircolo e la modalità di evacuazione esterna. La prima utilizza i filtri a carbone (inclusi nel pacchetto, CBCF002X2) per purificare l'aria, mentre la seconda rimuove il grasso, il fumo e gli odori attraverso un tubo di scarico (1,5 metri) incluso nella confezione.

L'installazione di questa cappa aspirante è semplice e veloce grazie agli accessori di montaggio forniti, tra cui un sacchetto di viti, un paio di filtri a carbone, due filtri antigrasso in alluminio, due prolunghe per il camino (40+40 cm), un tubo di scarico (1,5 m), un manuale di istruzioni e una spina standard britannica.

Inoltre, la cappa aspirante CIARRA CBCS6201 è dotata di un'illuminazione a LED che offre una buona visibilità durante la cottura e contribuisce a creare un'atmosfera piacevole in cucina.

La COMFEE' Cappa Aspirante 52 cm BIHT01SS-52 è un elettrodomestico di alta qualità, progettato per migliorare l'esperienza di cottura in cucina. Realizzata in acciaio inossidabile, questa cappa aspirante si distingue per la sua forte aspirazione di 440 m/h che elimina efficacemente fumi, odori sgradevoli, vapore e grasso, garantendo un ambiente di cottura fresco e piacevole.

Uno dei punti forti di questo prodotto è il suo filtro in alluminio a 5 strati, lavabile in lavastoviglie, che rimuove efficacemente grasso e odori di cucina. Questo filtro, facilmente staccabile e pulibile, garantisce sempre un'efficienza ottimale. Inoltre, la cappa offre tre livelli di velocità - bassa, media e alta - che possono essere facilmente commutati per adattarsi a diversi livelli di fumo.

Il design moderno e salvaspazio della COMFEE' Cappa Aspirante è un altro punto di forza. Le cappe da cucina integrate si inseriscono a filo in un pannello piatto sopra il piano cottura, risultando quasi invisibili e mantenendo un aspetto ordinato della tua cucina. Questo design risparmia spazio e si integra perfettamente con lo stile della tua cucina moderna.

Questa cappa aspirante offre anche un doppio tipo di aspirazione, che può essere commutato sul tipo di scarico o sul tipo di ricircolo interno a seconda delle esigenze. Il ricircolo interno filtra il grasso e gli odori di cottura, fornendo un migliore ambiente di cottura, mentre il tipo a condotto espelle completamente i fumi di cottura all'esterno della casa, mantenendo fresca l'aria della cucina.

La COMFEE' Cappa Aspirante è semplice e intuitiva da usare, grazie allo stile di tastiera chiaro. Le spie a LED illuminano chiaramente la zona cottura, garantendo una buona visibilità sul piano cottura. Inoltre, la durata di 20.000 volte del pulsante garantisce un utilizzo duraturo.

Infine, il design sottile e l'installazione in acciaio inossidabile rendono questa cappa aspirante ideale per qualsiasi cucina. Le dimensioni perfette si adattano al tuo armadio e consentono di risparmiare spazio. L'installazione può essere completata seguendo le istruzioni dettagliate nel manuale dell'utente o facendo riferimento ai video di installazione di Comfee'.

COMFEE' Cappa Aspirante 60 Cm

La COMFEE' Cappa Aspirante 60 cm ANGJ64B-60 è un'ottima soluzione per chi cerca un prodotto funzionale ed elegante per la propria cucina. Realizzata in vetro temperato nero, questa cappa aspirante si distingue per il suo design moderno e raffinato, adattandosi perfettamente a diversi stili di arredamento.

Uno dei punti di forza di questa cappa è la sua potente aspirazione, capace di eliminare facilmente i fastidiosi fumi di cottura grazie al flusso d'aria di 400m3/h. La cappa offre inoltre tre opzioni di velocità, per adattarsi alle diverse esigenze di cottura e mantenere l'ambiente sempre fresco e pulito.

La COMFEE' Cappa Aspirante dispone di una doppia modalità di aspirazione, sia a canalizzazione che a ricircolo interno (filtro a carbone incluso), consentendo di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità. Il filtro antigrasso in alluminio a 5 strati garantisce un'efficienza ottimale nella filtrazione di grasso e particelle solide, ed è facilmente rimovibile e pulibile per mantenere sempre alte le prestazioni della cappa.

L'utilizzo della cappa aspirante è reso semplice e intuitivo grazie al pannello operativo touch, che consente di selezionare facilmente le diverse funzioni con un semplice tocco del dito. La luce a LED integrata garantisce inoltre una migliore visibilità sul piano di cottura, rendendo più agevole il lavoro in cucina.

L'installazione della COMFEE' Cappa Aspirante è resa facile dal video istruttivo dettagliato fornito dal produttore, che guida passo passo nell'assemblaggio e nella configurazione del prodotto. Grazie alle sue dimensioni compatte (59.7 x 40 x 39.2 cm) e al camino regolabile in altezza, questa cappa può essere facilmente integrata in qualsiasi cucina, contribuendo a creare un ambiente pulito, confortevole e accogliente.

COMFEE' Cappa Aspirante 60 cm PYRA17SS-60

La COMFEE' Cappa Aspirante 60 cm PYRA17SS-60 è un prodotto di alta qualità che si distingue per la sua funzionalità e design elegante. Realizzata in acciaio inossidabile, questa cappa da cucina non solo offre una soluzione efficace per eliminare i fumi e gli odori di cottura, ma aggiunge anche un tocco di stile alla tua cucina.

Uno dei punti di forza di questo modello è senza dubbio la sua forte aspirazione di 320m/h. Questa caratteristica assicura che i fastidiosi disturbi dei fumi di cottura siano cosa del passato, permettendoti di godere della tua cucina in modo fresco e piacevole. Il potente flusso d'aria rimuove efficacemente gli odori più sgradevoli, il vapore e il grasso, rendendo l'ambiente cucina molto più gradevole.

Un altro aspetto notevole della COMFEE' Cappa Aspirante è la sua versatilità. Questo modello offre infatti due modalità di estrazione e tre velocità, rendendolo adatto sia al tipo a condotto che al tipo a ricircolo interno. Inoltre, grazie alle sue tre opzioni di potenza, è in grado di soddisfare con precisione le tue esigenze e di mantenere la cucina sempre fresca.

L'utilizzo intuitivo è un altro punto forte di questa cappa aspirante. Il pannello operativo chiaro e i pulsanti fisici affidabili rendono l'uso di questo elettrodomestico un gioco da ragazzi. Inoltre, la spia a LED garantisce una buona visibilità sul tuo piano cottura, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e confortevole.

Infine, l'installazione facile è un altro aspetto che merita di essere sottolineato. Grazie alle sue dimensioni compatte e al camino regolabile in altezza, questa cappa può essere installata perfettamente in qualsiasi cucina. Inoltre, il produttore fornisce un video dettagliato di istruzioni per facilitare ulteriormente il processo di installazione.

Klarstein Cappa Aspirante 90 cm

La Klarstein Cappa Aspirante 90 cm è un elettrodomestico di alta qualità che combina funzionalità ed estetica in modo impeccabile. Realizzata con una lega di acciaio resistente e vetro, questa cappa aspirante si distingue per la sua durabilità e il suo design elegante.

Il primo aspetto da sottolineare è l'efficienza energetica di classe A di questo prodotto. Questo significa che la cappa aspirante Klarstein non solo è potente, ma anche rispettosa dell'ambiente e della bolletta elettrica. Con una portata d'aria di 594 m/h, è in grado di filtrare efficacemente i fumi e gli odori, mantenendo l'aria della tua cucina pulita e fresca.

Un altro punto di forza di questa cappa aspirante è la sua facilità di installazione. Le istruzioni dettagliate incluse nella confezione rendono il montaggio semplice e veloce, senza bisogno di chiamare un professionista. Inoltre, la cappa è dotata di filtri antigrasso in alluminio lavabili in lavastoviglie, per una manutenzione pratica e senza stress.

Ma la Klarstein Cappa Aspirante 90 cm non è solo funzionale, è anche esteticamente piacevole. Il suo design pulito e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di cucina, aggiungendo un tocco di eleganza e stile. Inoltre, la cappa è dotata di un sistema di illuminazione LED RGB controllabile via WiFi, che crea un'atmosfera accogliente e sofisticata.

Infine, nonostante la sua potenza, questa cappa aspirante è sorprendentemente silenziosa. Grazie alle sue tre modalità di funzionamento, puoi scegliere il livello di aspirazione più adatto alle tue esigenze, senza dover sopportare rumori fastidiosi. Questo ti permette di cucinare e conversare in tutta tranquillità, rendendo la tua cucina un luogo piacevole e rilassante.

Come scegliere una cappa aspirante

Prima di fare la tua scelta hai bisogno di qualche consiglio su come scegliere una cappa aspirante? Nessun problema, in questa sezione della guida troverai diverse utili indicazioni che ti permetteranno di risolvere tutti i tuoi dubbi in merito.

Modalità di aspirazione

Per cominciare, è fondamentale valutare la modalità di aspirazione corretta in relazione alla cucina di cui disponi: se è presente un impianto con canna fumaria, infatti, in tal caso la cappa dovrà essere necessariamente aspirante (o a estrazione).

Questa soluzione prevede il collegamento a un apposito condotto di scarico e, ovviamente, all'impianto elettrico per farla funzionare: in questo caso, dunque, i vapori e gli odori prodotti durante la cottura vengono quindi convogliati all'esterno. Tuttavia, è presente anche un sistema di filtri, alcuni dei quali metallici e lavabile in lavastoviglie, che si occupa di intrappolare le particelle solide (ad esempio i grassi).

Diversamente, puoi optare per una soluzione a ricircolo d'aria, altresì detta filtrante, che necessita semplicemente di una presa elettrica. Questo genere di prodotto non elimina il vapore, ma lo incanala al suo interno dove appositi filtri, alcuni dei quali vanno periodicamente sostituiti, si occupano di purificare l'aria trattenendo gli odori e reimmettendola in circolo.

Le migliori cappe aspiranti da incasso, a parete o a soffitto, ad ogni modo, integrano entrambe le modalità e permettono di scegliere fra le due funzioni tramite un apposito selettore.

Tipologia e dimensioni

Una volta definita la modalità di aspirazione, puoi scegliere la tipologia di cappa aspirante adatta alle tue esigenze e le relative dimensioni. Possiamo, dunque, distinguere alcune categorie principali.

Una delle soluzioni più comuni consiste nell'utilizzo della cosiddetta cappa sottopensile, un modello a incasso particolarmente sottile e di facile installazione che, di norma, va collocato sotto un mobile preesistente. Può essere a scomparsa, qualora l'anta del modulo in questione ne permetta la copertura totale, o a vista.

La cappa a parete, al contrario, risulta piuttosto vistosa e, pertanto, si adatta meglio alle cucine di medie o grandi dimensioni. Come puoi facilmente intuire dal suo nome, va installata sopra al piano cottura e applicata al muro, andando quindi a interrompere la sequenza di pensili. Per tale motivo, sono spesso dotate di un design accurato e originale che varia dal moderno al tradizionale, spesso a forma di camino o a “T” rovesciata (ma possono essere anche piramidali o ad angolo, per esempio), appositamente studiato per adattarsi a diverse tipologie di arredamento.

Ne esistono anche delle versioni inclinate, realizzate allo scopo di ridurre l'ingombro e agevolare l'accesso al piano cottura. Solitamente permettono di selezionare le modalità di aspirazione o ricircolo dell'aria, a seconda delle esigenze.

Le cappe da soffitto sono concettualmente molto simili a quelle a parete, con la differenza che permettono una libera installazione, ad esempio anche sopra a un'isola in cucine open space. In considerazione di ciò, vengono realizzate con materiali di pregio e finiture eleganti, in grado di renderle allo stesso tempo anche un piacevole elemento d'arredo.

I piani cottura di ultima generazione, e in particolar modo quelli a induzione, possono essere dotati di cappe integrate, molto utili quando si ha poco spazio a disposizione, spesso nascoste in uno dei lati dell'elettrodomestico in questione. Alcuni modelli possono anche fuoriuscire ed essere attivati premendo un apposito pulsante.

Detto ciò, se hai l'esigenza di inserire la cappa in corrispondenza di un modulo della tua cucina componibile, le relative dimensioni dovranno necessariamente coincidere con lo spazio occupato dal sottostante piano cottura, le quali possono variare dai 60 ai 90 cm. Diversamente, ad esempio per quanto riguarda le cappe sospese da soffitto, puoi sbizzarrirti ancora di più nella scelta del design, dei materiali e dei colori.

Capacità di aspirazione

Un'altra valutazione che ti suggerisco di fare è quella relativa alla capacità di aspirazione della cappa, che deve essere proporzionale alle dimensioni della cucina dove verrà installata. Questa viene espressa in metri cubi all'ora (m3/h) e, in linea di massima, può essere determinata ricorrendo a un semplice calcolo.

Innanzitutto, dunque, devi conoscere le misure delle stanza in questione, dopodiché dovrai moltiplicarle per 10. Ad esempio, per un'area di 20 metri quadrati con pareti alte 3 metri, il calcolo corretto da fare è 20 x 3 x 10, il cui risultato è 600 m3/h.

Se si tratta di un angolo cottura, ovviamente sarà necessario comprendere nel calcolo anche lo spazio occupato dalla porzione relativa al soggiorno. Molto, ad ogni modo, dipende anche dalle tue abitudini culinarie: se sei solito cuocere cibi dall'odore particolarmente forte, come pesce e carne, potrebbe essere comunque opportuno aumentare il valore ottenuto.

Infine, se la scelta ricade su una cappa con doppia funzionalità, sia aspirante che filtrante, considera che quest'ultima modalità avrà una potenza inferiore rispetto a quella nominale riportata nelle specifiche del prodotto, quantificabile in circa il 25-30% in meno.

Altre caratteristiche

Ci sono molte altre caratteristiche alle quali ti consiglio di prestare la dovuta attenzione nella scelta della cappa, a cominciare dalla rumorosità. Questo parametro viene espresso in decibel (dB) ed è molto importante soprattutto quando l'elettrodomestico, trovandosi ad esempio in una zona living, viene lasciato acceso per lunghi periodi di tempo. Se il produttore ne riporta i valori, verifica anche se sono associati alla velocità minima o a quella massima.

Per quanto riguarda i materiali ti suggerisco di scegliere, ove possibile, l'acciaio inox e il vetro temperato che, oltre a risultare più facili da pulire, garantiscono anche una maggiore longevità al prodotto.

Un sistema di filtrazione evoluto e ben strutturato consente alla cappa di agire su più livelli. Una delle soluzioni migliori, infatti, consiste nell'utilizzo di una cappa aspirante in grado di avvalersi dell'azione combinata sia di griglie metalliche lavabili in lavastoviglie, sia di filtri a carboni attivi in grado di purificare e rigenerare l'aria in modalità ricircolo.

Anche la presenza di funzionalità aggiuntive può risultare alquanto utile per migliorare le prestazioni del prodotto. Ad esempio, le migliori cappe aspiranti a scomparsa permettono di attivare l'elettrodomestico semplicemente aprendo lo sportello.

Oltre ai tasti di accensione e selezione della velocità, che a seconda della tipologia di prodotto possono essere fisici o touch, possono esservi pulsanti boost per la selezione diretta della massima potenza, o funzioni per l'impostazione di un timer di accessione e spegnimento, corredate eventualmente da un piccolo display. In commercio sono presenti anche diversi modelli di cappe “smart”, dotate di connettività Wi-Fi e regolabili da remoto tramite un'app fornita dal produttore.

Mi raccomando di non trascurare l'aspetto dell'illuminazione, verificando dunque sia la presenza di più punti luce in grado di coprire tutta l'area del piano cottura e le zone limitrofe, sia che le lampadine siano a LED, con dei ricambi facilmente reperibili.

Particolarmente comoda, poi, potrebbe rivelarsi anche la presenza di sensori che avvertono quando arriva il momento di effettuare le operazioni di manutenzione. Ultimo, ma non per importanza, dai anche un'occhiata all'etichetta energetica, preferendo ove possibile prodotti appartenenti alla classe A.

