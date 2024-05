Migliori microonde da incasso: guida all’acquisto (2024)

Se stai pensando di sostituire il tuo vecchio forno a microonde con un modello che possa avere un impatto estetico gradevole nella tua cucina, un modello da incasso potrebbe essere la soluzione ideale per un design pulito e “integrato”. I microonde da incasso non solo offrono le stesse funzionalità dei modelli da appoggio, ma si integrano perfettamente nel mobilio della cucina, garantendo un'estetica ordinata e pulita e consentendo anche di risparmiare spazio sul piano di lavoro.

Scegliere un miglior microonde da incasso potrebbe non essere una cosa semplice, vista l'ampia gamma di opzioni disponibili sul mercato. Nell'effettuare la scelta è importante considerare diversi fattori, come le dimensioni, le funzionalità, i programmi di cottura e, naturalmente, il prezzo che, chiaramente, dev'essere in linea con il budget a disposizione.

In questa guida all'acquisto sui migliori microonde da incasso ti aiuterò a comprendere quali sono le migliori marche disponibili sul mercato e quali aspetti considerare per effettuare un acquisto consapevole. Sono convinto che, seguendo le mie “dritte”, sarai in grado di trovare il modello più adatto per le tue esigenze e le tue tasche. Buona lettura e buon acquisto!

Migliori microonde da incasso qualità prezzo

Quando si acquista un forno a microonde da incasso è importante rivolgersi a quei marchi che sono sinonimo di qualità e affidabilità. Nel novero delle migliori marche per microonde da incasso rientrano senza alcun dubbio brand del calibro di Bosch, Whirlpool, Samsung, Beko ed Electrolux. Ad ogni modo, ecco i modelli che attualmente offrono il miglior rapporto qualità prezzo.

Bosch BEL623MB3

Il Bosch BEL623MB3 è un microonde da incasso di alta qualità, che offre una serie di funzionalità avanzate per facilitare la preparazione dei pasti. Il design elegante e moderno in nero si adatta perfettamente a qualsiasi cucina contemporanea, mentre le dimensioni compatte (33,5P x 59,5l x 38,2H cm) lo rendono ideale per spazi ristretti.

Una delle caratteristiche più notevoli del Bosch BEL623MB3 è la sua capacità di 20 litri, che consente di cuocere o riscaldare una varietà di pietanze. Il piatto girevole incluso assicura una cottura uniforme, evitando punti freddi o surriscaldati.

La potenza di 800 watt del microonde permette una cottura rapida ed efficiente. Questo modello dispone anche di programmi automatici di cottura, che consentono di preparare facilmente una vasta gamma di piatti preselezionabili. Che tu stia scongelando carne, riscaldando una zuppa o cucinando verdure, il Bosch BEL623MB3 ha un programma adatto alle tue esigenze.

Un altro aspetto degno di nota è il display digitale LED rosso. Questo display è facile da leggere e da utilizzare, offrendo un controllo preciso sulle impostazioni di cottura. Inoltre, l'illuminazione interna a LED fornisce una visuale chiara del cibo durante la cottura, senza consumare troppa energia.

L'apertura laterale a cerniera del Bosch BEL623MB3 è un altro punto di forza. Questa caratteristica lo rende ideale per l'installazione in alto, facilitando l'accesso al cibo senza dover piegarsi o allungarsi.

Il materiale principale del microonde è il vetro, che offre un aspetto pulito e moderno, oltre ad essere facile da pulire. Infine, questo modello è pensato per un utilizzo domestico, ma le sue prestazioni e la sua durabilità lo rendono adatto anche per ambienti più impegnativi come uffici o piccoli ristoranti.

Candy MIC25GDFX

Il Candy MIC25GDFX è un forno a microonde da incasso con grill al quarzo, dotato di una capacità di 25 litri e una potenza di 800W. Questo modello si distingue per la sua finitura in acciaio inossidabile, che lo rende perfetto per ogni tipologia di cucina grazie alla sua estetica moderna e pulita.

Uno degli aspetti più interessanti del Candy MIC25GDFX è la sua funzionalità combinata di microonde e grill. Questa caratteristica permette di cuocere, gratinare, riscaldare e scongelare gli alimenti, offrendo così una vasta gamma di opzioni culinarie. Non ci sono limiti alla tua fantasia in cucina con questo strumento versatile a disposizione.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la presenza di 13 programmi di cottura automatici. Questa funzione consente di selezionare la ricetta desiderata e lasciare che il microonde Candy cucini per te, semplificando notevolmente il processo di preparazione dei pasti e garantendo risultati ottimali.

Per chi ha uno stile di vita frenetico, il Candy MIC25GDFX offre una pratica funzione di avvio rapido. Con un semplice tocco, è possibile impostare automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi, risparmiando tempo prezioso durante la preparazione dei pasti.

Infine, questo modello dispone di una funzione di scongelamento rapido, che consente di selezionare il peso dell'alimento o il tempo di scongelamento desiderato. Il forno a microonde Candy penserà a tutto, garantendo un risultato sempre ottimo.

Beko MGB 25333 BG

Il Beko MGB 25333 BG è un forno a microonde da incasso con una capacità di 25 litri, ideale per ogni tipo di cucina. La sua elegante finitura nera e il design sofisticato lo rendono un complemento perfetto per qualsiasi ambiente moderno.

Una delle caratteristiche principali di questo modello è la sua potenza di 900 watt, che permette una cottura rapida ed efficiente dei cibi. Il display incorporato offre un'interfaccia utente intuitiva e facile da usare, consentendo di selezionare facilmente le varie funzioni disponibili.

Inoltre, il Beko MGB 25333 BG dispone di cinque diverse funzioni di cottura, tra cui la funzione grill. Questa versatilità ti permette di preparare una vasta gamma di piatti, dal semplice riscaldamento degli avanzi alla cottura di pietanze più elaborate.

La sicurezza è un altro aspetto importante di questo prodotto. Il forno a microonde è dotato di una protezione per i bambini, che impedisce l'accesso accidentale al forno durante il suo funzionamento. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per le famiglie con bambini piccoli.

Il materiale di costruzione del Beko MGB 25333 BG include vetro e acciaio inossidabile, garantendo così una lunga durata e resistenza all'usura. Il controllo del forno a microonde avviene tramite un comodo bottone, che rende l'operazione semplice e veloce.

In termini di dimensioni, il forno a microonde misura 59,5 x 40 x 38,8 cm e pesa 18,5 kg. Queste misure lo rendono compatibile con la maggior parte degli spazi da incasso disponibili nelle cucine moderne.

Bosch Serie 6 BFL524MS0

Il Bosch Serie 6 BFL524MS0 è un forno a microonde da incasso che combina design elegante e funzionalità avanzate. Realizzato in acciaio inossidabile nero, questo modello si distingue per il suo aspetto sofisticato e moderno, capace di arricchire qualsiasi cucina con un tocco di stile.

Una delle caratteristiche più notevoli del Bosch Serie 6 BFL524MS0 è la sua capacità di 20 litri. Questa ampiezza interna permette di riscaldare o scongelare una vasta gamma di alimenti, dai piatti pronti alle bevande, garantendo sempre risultati ottimali. Inoltre, grazie alla potenza di 800W, il microonde è in grado di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, risparmiando tempo e energia.

Un altro punto di forza del Bosch Serie 6 BFL524MS0 è l'interfaccia utente intuitiva. Il pannello di controllo è semplice e facile da usare, con comandi chiaramente etichettati e un display digitale che mostra le impostazioni selezionate. Questo rende il forno a microonde accessibile a tutti, anche a coloro che non sono particolarmente esperti di tecnologia.

La qualità costruttiva del Bosch Serie 6 BFL524MS0 è indubbiamente alta. L'acciaio inossidabile utilizzato per la realizzazione del forno a microonde è resistente e durevole, progettato per resistere all'usura quotidiana. Inoltre, la finitura nera aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza, rendendo il microonde un vero e proprio elemento di design per la tua cucina.

Il Bosch Serie 6 BFL524MS0 offre anche una serie di funzioni utili che migliorano ulteriormente l'esperienza d'uso. Tra queste, spicca la funzione di scongelamento rapido, che permette di scongelare gli alimenti in modo uniforme e senza pre-riscaldamento. Inoltre, il forno a microonde è dotato di un timer programmabile, che consente di impostare il tempo di cottura desiderato e di lasciare che il microonde faccia il resto.

Bosch BEL623MS3

Il Bosch BEL623MS3 è un microonde da incasso di alta qualità, progettato per offrire funzionalità avanzate e una grande facilità d'uso. Il design elegante in acciaio inossidabile si integra perfettamente con qualsiasi cucina moderna, mentre le dimensioni compatte lo rendono ideale per spazi ridotti.

Uno dei punti di forza di questo modello è la sua capacità di 20 litri, che permette di riscaldare o cuocere una vasta gamma di pietanze. La potenza di 800 watt garantisce tempi di cottura rapidi e uniformi, consentendo di risparmiare tempo in cucina.

La funzione di scongelamento è particolarmente utile, permettendo di scongelare gli alimenti in modo rapido ed efficiente. Questo microonde dispone anche di programmi automatici di cottura preselezionabili, che semplificano notevolmente la preparazione delle pietanze. Basta selezionare il programma desiderato e il microonde regola automaticamente il tempo e la potenza di cottura.

Il display digitale LED rosso è un altro elemento distintivo del Bosch BEL623MS3. Questo display è facile da leggere e da utilizzare, fornendo tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e immediato. Inoltre, l'illuminazione LED interna offre una perfetta visibilità del cibo durante la cottura, senza consumare energia in eccesso.

Un'altra caratteristica interessante è l'apertura laterale a cerniera, che rende questo microonde ideale per l'installazione in alto. Questa soluzione permette di risparmiare spazio sul piano di lavoro e facilita l'accesso al cibo.

In termini di materiali, il Bosch BEL623MS3 è realizzato in acciaio inossidabile, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Inoltre, questo materiale è facile da pulire e mantiene il suo aspetto brillante anche dopo molti anni di utilizzo.

Infine, vale la pena sottolineare che il Bosch BEL623MS3 viene fornito con tutti i componenti necessari per l'installazione, rendendo il processo semplice e veloce.

Bosch BEL554MB0 Serie 6

Il Bosch BEL554MB0 Serie 6 è un microonde da incasso di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti e una grande facilità d'uso. Questo modello, dal design elegante e moderno, si distingue per la sua finitura nera che si adatta perfettamente a qualsiasi stile di cucina.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Bosch BEL554MB0 Serie 6 è la sua capacità di 25 litri, che lo rende ideale per le famiglie o per chi ama cucinare in grandi quantità. Il piatto girevole di 31,5 cm permette una cottura uniforme dei cibi, garantendo sempre risultati ottimali.

Il display touch con illuminazione a LED offre un accesso diretto e intuitivo alle funzioni del tempo, rendendo l'utilizzo del microonde estremamente semplice. Inoltre, l'orologio elettronico integrato consente di programmare facilmente la cottura dei cibi.

Uno degli aspetti più innovativi di questo microonde è l'AutoPilot 8, un sistema che include 8 programmi automatici preimpostati. Grazie a questa funzione, ogni piatto riesce alla perfezione, senza alcuno sforzo da parte dell'utente.

Il Bosch BEL554MB0 Serie 6 dispone anche di una potente funzione grill, ideale per ottenere una doratura croccante e deliziosa su pizze, lasagne e altri piatti. Questa funzione, combinata con la potenza di 900 watt del microonde, assicura una cottura rapida e uniforme.

Un altro aspetto degno di nota è la manopola a scomparsa, che contribuisce a dare al microonde un aspetto pulito ed elegante. Inoltre, l'interno in acciaio inossidabile è facile da pulire grazie alle sue superfici lisce e senza bordi taglienti.

Infine, il Bosch BEL554MB0 Serie 6 si distingue per la sua efficienza energetica, con una classificazione di A+ to G. Questo significa che non solo offre prestazioni eccellenti, ma lo fa anche in modo ecologico ed economico.

Beko MGB 25332 BG

Il Beko MGB 25332 BG è un forno a microonde da incasso che combina design elegante e funzionalità avanzate. Il colore nero e l'acciaio inossidabile conferiscono al prodotto un aspetto moderno e sofisticato, rendendolo adatto a qualsiasi tipo di cucina.

La capacità di questo forno a microonde è di 25 litri, una dimensione generosa che permette di riscaldare o cucinare grandi quantità di cibo contemporaneamente. Questa caratteristica lo rende particolarmente utile per le famiglie numerose o per chi ama organizzare cene con amici.

Una delle principali caratteristiche del Beko MGB 25332 BG è la sua potenza di 900 watt. Questa elevata potenza consente di riscaldare i cibi in modo rapido ed efficiente, risparmiando tempo prezioso in cucina.

Il forno a microonde Beko dispone di diverse funzioni speciali, tra cui la funzione scongelamento e il grill. La funzione scongelamento è ideale per preparare rapidamente cibi surgelati, mentre il grill consente di ottenere piatti croccanti e dorati, simili a quelli cotti in un forno tradizionale.

Il piatto girevole garantisce una cottura uniforme del cibo, evitando punti freddi o surriscaldati. Inoltre, il display incorporato e la luce interna facilitano l'uso del forno a microonde, permettendo di controllare facilmente il processo di cottura.

Il Beko MGB 25332 BG è dotato di un controller a bottone, che rende l'interfaccia utente intuitiva e facile da usare. Questo tipo di controller consente di selezionare rapidamente la funzione desiderata e di impostare il tempo di cottura con precisione.

In termini di installazione, il forno a microonde Beko è progettato per essere incassato. Questo significa che può essere integrato perfettamente nell'arredamento della cucina, offrendo una soluzione salvaspazio elegante e funzionale.

Infine, il Beko MGB 25332 BG opera a una tensione di 230 Volt, standard per la maggior parte delle abitazioni.

Come scegliere microonde da incasso

Analizziamo, ora, come scegliere microonde da incasso tenendo presente alcune caratteristiche “chiave”, su cui ti suggerisco vivamente di soffermarti per effettuare un acquisto che sia quanto più oculato possibile.

Capacità e dimensioni

La capacità del forno a microonde da incasso e, di riflesso, le sue dimensioni sono due aspetti cruciali per assicurarsi che questo sia in grado di soddisfare il proprio fabbisogno e al tempo stesso adattarsi perfettamente allo spazio disponibile nella tua cucina.

La capacità interna di questa tipologia di microonde generalmente va dai 20 ai 40 litri. Se cucini per una famiglia numerosa e usi il forno a microonde in modo assiduo, credo sia superfluo dirti che dovresti optare per un modello con una maggiore capacità.

Occhio, però, anche alle dimensioni, che devono essere compatibili con il vano predisposto nel mobile della cucina in cui intendi installarlo. Per fare ciò, misura accuratamente lo spazio in questione prima di effettuare l'acquisto e, nel valutare un modello, assicurati che le misure evidenziate nella sua scheda tecnica (espresse nel formato larghezza x altezza x profondità) siano adatte.

Programmi e funzioni

Un altro fattore di cui dovresti tenere conto sono i programmi preimpostati che reputi necessari per utilizzare il forno in modo funzionale. Questi possono rappresentare di sicuro un grande vantaggio, in quanto permettono di cuocere diversi tipi di cibo con la giusta impostazione di tempo e potenza. Maggiori sono i programmi disponibili, più versatile sarà il tuo microonde.

Per questo ti invito a preferire un microonde con una buona varietà di programmi, come scongelamento rapido, programmi di cottura specifici per cibi (es. pizza, pasta e verdure), cottura Express (per impostare la potenza del microonde al massimo per 30 secondi) e la funzione Sesto Senso per far determinare in modo automatico al forno tempo e temperatura di cottura.

Modalità di cottura

Oltre alla classica modalità microonde, molti modelli offrono diverse altre modalità di cottura, come il grill (utile per scongelare il cibo in automatico e cuocere al gratin), il che consente di ottenere cotture più uniformi e croccanti.

Altre funzioni che ritengo essenziali per un buon microonde da incasso sono anche le funzioni Defrost (per scongelare in modo rapido e uniforme i cibi) e la cottura a vapore, che è particolarmente leggera e adatta per chi ha la necessità di prestare particolare attenzione alla linea.

Ventilazione

La ventilazione è importante per evitare il surriscaldamento e garantire una cottura uniforme. Alcuni modelli sono dotati di una ventola sul retro che, aspirando l'aria, garantisce un ricircolo di quest'ultima all'interno del forno.

Questa caratteristica migliora la distribuzione del calore e, di conseguenza, consente di eseguire cotture qualitativamente migliori. Questo si traduce nella possibilità di cuocere le pietanze con la velocità offerta da un forno a microonde ma con la qualità equiparabile a quella di un “classico” forno elettrico o a gas.

Consumi

Dal momento che i forni a microonde sono elettrodomestici che richiedono una certa potenza per funzionare, un aspetto da valutare bene in fase di acquisto sono i consumi che, con un uso medio-intenso, possono iniziare a incidere in modo relativamente alto in bolletta.

Per questo motivo, ti suggerisco di optare per un modello a medio-bassa potenza, con consumi compresi tra i 400 e gli 800 watt. Inoltre, nell'acquistare il forno, fai attenzione alla classe energetica del microonde da incasso, tenendo conto che queste vanno dalla A alla G (dove A rappresenta in assoluto le lavatrici che consumano di meno e G quelle che consumano di più) oppure, se il modello di tuo interesse fa riferimento alla scala usata in precedenza, dalla A+++ alla D (dove A+++ corrisponde alla nuova classe D, la vecchia classe A++ alla nuova classe E e la vecchia classe A+ alla nuova classe F, mentre tutte le classi pari o inferiori alla A corrispondono alla nuova categoria G).

Riguardo ai consumi, un'altra cosa che puoi fare per contenerli è usare il forno a microonde da incasso correttamente, non esagerando con la cottura grill, in quanto è quella più energivora, e mantenendo l'elettrodomestico sempre pulito.

Comandi e timer

Per quanto riguarda i comandi, a mio avviso quelli di un buon microonde dovrebbero essere intuitivi e semplici da adoperare. Alcuni modelli offrono display digitali e comandi touch, mentre altri modelli possono avere manopole e pulsanti meccanici. La presenza di un timer programmabile è fondamentale per impostare il tempo di cottura esatto, e la funzione di spegnimento automatico garantisce sicurezza e risparmio energetico.

Accessori in dotazione

Gli accessori in dotazione possono essere un quid in più che può fare la differenza nell'uso quotidiano del microonde. Tra gli accessori più utili ci sono i piatti crisp per ottenere cotture croccanti, le griglie per il grill, i contenitori per la cottura a vapore e le coperture per evitare schizzi. Questi elementi extra non sono essenziali, ma possono tornare sicuramente utili.

