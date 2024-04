Migliori frullatori ad immersione: guida all’acquisto (2024)

Il cibo è la tua passione, ma nella tua cucina manca un elettrodomestico fondamentale: un frullatore ad immersione con cui puoi preparare ogni tipo di salse, creme e vellutate. Così ti sei finalmente deciso all'acquisto, tuttavia i modelli a disposizione sono tantissimi e tu non hai la più pallida idea di quale scegliere, perciò ti sei imbattuto in queste pagine sperando che io potessi darti qualche consiglio.

Come dici? Ho colto nel segno? Allora è proprio il tuo giorno fortunato! Nella guida di oggi ti spiegherò infatti come riconoscere i migliori frullatori ad immersione. Non ti farò solo un elenco di modelli e marche, ma ti insegnerò come leggere le specifiche tecniche di ogni apparecchio, così sarai in grado di scegliere in completa autonomia.

Scommetto che non vedi l'ora di saperne di più, vero? Beh, tutto quello che devi fare è ritagliarti cinque minuti liberi e leggere con attenzione questa guida. Al termine saprai proprio tutto sui frullatori a immersione e sarai pronto a scegliere il modello che fa per te. Io non posso far altro che augurarti buona lettura e, soprattutto, buon acquisto!

Frullatore a immersione Bonsenkitchen 4 in 1

Il Bonsenkitchen Frullatore a Immersione Multifunzione 1000W 4 in 1 è uno strumento indispensabile per gli appassionati di cucina che cercano un dispositivo versatile e potente. Questo frullatore ad immersione è dotato di un motore ad alte prestazioni da 1000W, ideale per tritare ingredienti duri come noci e carne, riducendo i tempi di preparazione del cibo.

La caratteristica principale di questo frullatore è la velocità regolabile a 20 livelli, che ti permette di adattare facilmente la velocità e la potenza in base ai diversi alimenti. Inoltre, il pulsante TURBO raggiunge istantaneamente la massima potenza per ottenere risultati ottimali.

Il design del Bonsenkitchen Frullatore a Immersione è pensato per la facilità d'uso e la pulizia. L'impugnatura ergonomica offre una presa antiscivolo e comoda per un facile controllo del bastoncino, mentre il blocco pulsanti garantisce sicurezza e stabilità durante l'utilizzo. Gli accessori rimovibili possono essere facilmente puliti dopo il risciacquo, rendendo la manutenzione del prodotto semplice e veloce.

Il set frullatore 4 in 1 include un frullatore a immersione in acciaio inossidabile, una frusta, una ciotola per tritatutto da 500 ml e un misurino da 700 ml. Questa combinazione di accessori offre una vasta gamma di opzioni per preparare zuppe, salse, maionese, puree, pappe e molto altro ancora.

Un altro aspetto importante di questo prodotto è la sicurezza e la garanzia di qualità. Tutte le parti a contatto con gli alimenti del frullatore a immersione sono prive di BPA, garantendo la salute dei tuoi piatti. Inoltre, il prodotto offre una garanzia gratuita di 2 anni, dimostrando la fiducia del marchio nella qualità e affidabilità del frullatore.

Frullatore a immersione FRESKO

Il FRESKO Frullatore a immersione 1000 Watt in acciaio inox è un potente e versatile strumento per la tua cucina, ideale per frullare, mescolare e sminuzzare una vasta gamma di ingredienti. Grazie alla sua potenza di 1000W, questo frullatore a immersione è in grado di lavorare più velocemente e in modo più fluido rispetto ad altri modelli sul mercato, permettendoti di risparmiare tempo prezioso.

Una delle caratteristiche principali del FRESKO Frullatore a immersione è la sua regolazione a 12 velocità, che offre un ampio spettro di impostazioni per un controllo preciso durante l'utilizzo. Inoltre, il pratico tasto turbo ti consente di raggiungere istantaneamente la massima velocità per soddisfare al meglio le esigenze di preparazione di un'ampia gamma di alimenti.

Le 4 lame affilate in acciaio inox 304 ispessite garantiscono un'elevata capacità di taglio e una lunga durata nel tempo. Il design antispruzzo intorno alle lame riduce gli schizzi alle alte velocità, assicurando un'esperienza di miscelazione sicura e pulita.

L'impugnatura ergonomica del FRESKO Frullatore a immersione garantisce una presa comoda e antiscivolo, mentre il collegamento a 360° senza soluzione di continuità mantiene la barra di agitazione saldamente in posizione durante l'uso e riduce le oscillazioni. Il frullatore è inoltre dotato di un pratico misurino da 700ml, ideale per preparare porzioni precise di salse, frullati e altre ricette.

Realizzato in materiale alimentare privo di BPA e certificato CE, il FRESKO Frullatore a immersione è sicuro e non tossico. Il produttore offre un supporto tecnico a vita, una garanzia di 12 mesi e una prova di restituzione di 30 giorni, oltre a un servizio clienti amichevole disponibile 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

‎NWOUIIAY 4021

Il Frullatore Immersione 1200W 6 in 1 di NWOUIIAY è un frullatore multifunzionale che offre una vasta gamma di funzioni per soddisfare tutte le tue esigenze culinarie. Con i suoi numerosi accessori, questo frullatore è in grado di miscelare, tritare, macinare e montare, rendendolo uno strumento indispensabile in ogni cucina.

Una delle caratteristiche principali di questo frullatore è la sua potenza di 1200 watt, che assicura un'azione di frullatura potente e veloce. La funzione di turbocompressione e la possibilità di regolare la velocità permettono di ottenere risultati perfetti in ogni situazione, dalla preparazione di frullati e macedonie alla realizzazione di pappe per i più piccoli.

Il design ergonomico del Frullatore Immersione 1200W 6 in 1 è studiato per garantire un'esperienza d'uso confortevole e sicura. L'impugnatura ergonomica offre una presa antiscivolo, mentre il design a prova di schizzi della testa del coltello evita sprechi di cibo e facilita le operazioni di taglio e miscelazione.

La pulizia e la manutenzione del frullatore sono semplificate grazie agli accessori rimovibili. Tutte le parti staccabili sono lavabili in lavastoviglie, mentre il corpo in acciaio inossidabile è facile da pulire con un panno umido. È importante ricordare di non immergere la parte superiore del mixer in acqua o altri liquidi per evitare danni al motore.

Il Frullatore Immersione 1200W 6 in 1 è realizzato con materiali durevoli e di alta qualità, adatti all'uso alimentare. La testa della taglierina per bastoncini, la testa del taglierino per tritacarne e il frullino per le uova sono tutti in acciaio inossidabile 304, un materiale resistente e igienico. Inoltre, tutte le parti a contatto con gli alimenti sono prive di BPA, garantendo la massima sicurezza durante l'uso.

Braun MQ10.001PWH

Il Braun Frullatore a Immersione MQ10.001PWH è un elettrodomestico di alta qualità, ideale per chi ama cucinare e vuole ottenere risultati professionali in casa. Questo frullatore si distingue per la sua leggerezza, con un peso di soli 500 grammi, che lo rende estremamente maneggevole e facile da utilizzare.

Una delle caratteristiche principali di questo prodotto è il suo sistema EasyTwist, che permette di cambiare facilmente l'accessorio in uso. Questa funzionalità risulta particolarmente utile quando si desidera passare rapidamente da una preparazione all'altra, senza perdere tempo.

Inoltre, il Braun Frullatore a Immersione è dotato della tecnologia brevettata PowerBell, che assicura una miscelazione a mano rapida ed efficace, producendo risultati omogenei. Questa tecnologia, combinata con la funzione One Touch Speed, consente di mescolare vari ingredienti con facilità e precisione, semplicemente premendo un pulsante.

Un altro punto di forza del frullatore Braun è la Tecnologia SplashControl, pensata per prevenire gli schizzi durante l'utilizzo. Grazie a questa funzione, potrai preparare zuppe e smoothie senza temere di sporcare la tua cucina.

Il frullatore viene fornito con un pratico bicchiere graduato da 600 ml, perfetto per misurare con precisione gli ingredienti necessari per le tue ricette. Il bicchiere è realizzato in plastica resistente e può essere tranquillamente lavato in lavastoviglie.

Infine, il Braun Frullatore a Immersione MQ10.001PWH si distingue per la sua facilità di pulizia. Il frullatore si smonta in pochi passaggi, consentendo di lavare alcune parti in lavastoviglie, per una manutenzione rapida e senza sforzo.

Braun MultiQuick 2 MQ20236MWH

Il Braun MultiQuick 2 MQ20236MWH è un frullatore a immersione potente e versatile, ideale per chi ama cucinare. Il suo design elegante in bianco e blu lo rende un complemento perfetto per qualsiasi cucina moderna.

Una delle sue caratteristiche principali è la potenza del motore, che raggiunge i 600W. Questa caratteristica permette di frullare e miscelare facilmente anche gli ingredienti più duri, garantendo sempre risultati ottimali.

Il Braun MultiQuick 2 MQ20236MWH offre due velocità, consentendo di scegliere quella più adatta a seconda dell'ingrediente da lavorare. Questa funzionalità ti permette di avere il controllo totale sul processo di miscelazione, assicurando che ogni preparazione risulti esattamente come desideri.

Un altro punto di forza di questo prodotto è il sistema EasyTwist. Grazie a questa innovativa funzione, cambiare accessorio diventa un gioco da ragazzi: basta una semplice rotazione per rimuovere l'asta di miscelazione e collegare uno degli accessori disponibili. Questo rende il Braun MultiQuick 2 MQ20236MWH estremamente versatile e adatto a svariati utilizzi in cucina.

Inoltre, molte parti di questo elettrodomestico sono lavabili in lavastoviglie, semplificando notevolmente le operazioni di pulizia dopo l'utilizzo. Questo aspetto è particolarmente apprezzato da chi ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche, ma non vuole rinunciare alla qualità e alla praticità in cucina.

Infine, il Braun MultiQuick 2 MQ20236MWH viene fornito con una serie di accessori utili, tra cui un tritatutto da 500 ml, una frusta e un bicchiere graduato. Questi strumenti aggiuntivi ampliano ulteriormente le possibilità di utilizzo del frullatore, permettendoti di preparare una vasta gamma di ricette con un solo elettrodomestico.

Moulinex DD4521 Easychef

Il Moulinex DD4521 Easychef è un frullatore ad immersione 2 in 1 che offre versatilità e praticità nella preparazione di diverse ricette. Questo prodotto, oltre al mixer, include un bicchiere da 800 ml e un accessorio tritatutto da 500 ml, rendendolo uno strumento indispensabile per la tua cucina.

Il frullatore è dotato di una potenza di 450 W, garantendo prestazioni elevate e risultati ottimali. Grazie alle sue 2 velocità e alla funzione TURBO, puoi scegliere l'intensità di lavoro più adatta alle tue esigenze, ottenendo sempre la consistenza desiderata.

Uno dei punti di forza del Moulinex DD4521 Easychef è la sua facilità di pulizia. Gli accessori sono facilmente smontabili e lavabili anche in lavastoviglie, permettendoti di risparmiare tempo e fatica dopo l'utilizzo.

Il design del frullatore è ergonomico e compatto, con dimensioni di 41 x 7 x 10 cm e un peso di soli 500 grammi. Il colore bianco e il materiale in plastica lo rendono elegante e adatto a qualsiasi stile di cucina.

L'accessorio bicchiere da 800 ml è ideale per frullare, montare e mescolare ingredienti direttamente nel contenitore, evitando sprechi e sporco inutile. Inoltre, il tritatutto da 500 ml è perfetto per sminuzzare verdure, frutta secca, carne e altri alimenti in modo rapido ed efficiente.

Il Moulinex DD4521 Easychef ha una rumorosità di 78 dB, che lo rende abbastanza silenzioso durante l'utilizzo. Inoltre, non dispone di spegnimento automatico, permettendoti di avere il controllo completo sul processo di lavorazione degli ingredienti.

Kenwood HBM40.302WH

Il Kenwood Frullatore ad Immersione HBM40.302WH è un elettrodomestico versatile e potente, ideale per chi ama sperimentare in cucina. La sua principale caratteristica è il sistema TriBlade, una tecnologia innovativa che utilizza tre lame per garantire una frullatura più efficiente e veloce.

La potenza del motore, pari a 850W, permette di lavorare con facilità anche gli ingredienti più duri e resistenti, come la frutta secca o i tuberi. Questo rende il Kenwood Frullatore ad Immersione HBM40.302WH uno strumento indispensabile per la preparazione di zuppe, smoothie e altre ricette gustose.

Un altro aspetto da sottolineare è l'ergonomia del design. L'impugnatura ergonomica SureGrip offre una presa sicura e confortevole, anche quando le mani sono bagnate o scivolose. Questo dettaglio, apparentemente minore, può fare la differenza durante l'utilizzo, rendendo il lavoro in cucina più piacevole e meno faticoso.

La velocità di lavorazione è un altro punto di forza di questo frullatore ad immersione. Con due opzioni disponibili, 1 e Turbo, hai il pieno controllo sulla preparazione dei tuoi piatti. Puoi scegliere la velocità 1 per un mixaggio più delicato, oppure optare per la funzione Turbo per ottenere risultati più rapidi e intensi.

Ma non finisce qui. Il Kenwood Frullatore ad Immersione HBM40.302WH viene fornito con una serie di accessori inclusi, che ampliano ulteriormente le sue funzionalità. Tra questi, troviamo una frusta a filo in acciaio inox, un tritatutto da 0,5 L e un bicchiere graduato in plastica con manico. Questi strumenti aggiuntivi ti permettono di sfruttare al massimo le potenzialità del tuo frullatore, rendendolo ancora più versatile e pratico.

‎Russell Hobbs 24700-56

Il Russell Hobbs Frullatore a Immersione 3 in 1 è un elettrodomestico versatile e potente, ideale per chi cerca uno strumento multifunzione per la preparazione di zuppe, yogurt, salse e molto altro. Questo frullatore ad immersione si distingue per il suo design elegante e moderno, con un accattivante colore rosso che lo rende un vero e proprio oggetto di stile nella tua cucina.

Una delle caratteristiche principali del Russell Hobbs Frullatore a Immersione è la sua potenza di 500 watt, che permette di lavorare con facilità anche gli ingredienti più duri e fibrosi. Grazie alle sue 2 velocità e alla funzione pulse, puoi ottenere risultati perfetti sia per le preparazioni più delicate che per quelle più impegnative.

Il frullatore è dotato di un gambo rimovibile con lama in acciaio inossidabile, garantendo una lunga durata e una facile pulizia. Inoltre, il Russell Hobbs Frullatore a Immersione include un bicchiere da 700 ml, un contenitore tritatutto da 500 ml e un accessorio frusta, offrendoti una vasta gamma di possibilità per la preparazione dei tuoi piatti preferiti.

Le parti del frullatore sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia dopo l'utilizzo semplice e veloce. La sua capacità di raggiungere fino a 12,000 giri/minuto assicura un'azione di frullatura rapida ed efficiente, permettendoti di risparmiare tempo e fatica in cucina.

Il materiale utilizzato per la realizzazione del Russell Hobbs Frullatore a Immersione è una combinazione di acciaio inossidabile e plastica, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Grazie al suo peso contenuto di soli 1.36 kg, questo frullatore è facile da maneggiare e da riporre quando non in uso.

Frullatore a immersione 250 watt Behome

Il Frullatore a immersione Bianco 250 watt di BEHOME è un utensile indispensabile per la tua cucina, ideale per preparare frullati, cocktail e zuppe in modo rapido e semplice. Il design del frullatore a immersione è pensato per garantire un'esperienza d'uso confortevole e pratica, grazie all'impugnatura ergonomica e alla sua leggerezza, con un peso di soli 500 grammi.

Una delle caratteristiche principali di questo frullatore a immersione è la sua lama in acciaio inossidabile, che assicura un'ottima performance di frullatura e una lunga durata del prodotto. Inoltre, la funzione antisplash evita gli schizzi durante l'uso, mantenendo pulita la tua cucina.

Il Frullatore a immersione Bianco 250 watt è dotato di un sistema di regolazione della velocità, che permette di scegliere tra due diverse velocità in base alle tue esigenze e al tipo di preparazione. Questa funzionalità rende il frullatore ancora più versatile e adatto a una vasta gamma di ricette.

Il motore da 250 watt garantisce una potenza adeguata per frullare e mixare gli ingredienti con facilità, mentre il voltaggio di 220 Volt lo rende compatibile con le prese elettriche standard italiane.

Il marchio BEHOME è un brand italiano, sinonimo di qualità e affidabilità. Questo frullatore a immersione si distingue per la sua funzionalità e facilità d'uso, oltre che per la semplicità nella pulizia. Il colore bianco dona un tocco di eleganza e si adatta perfettamente all'arredamento di qualsiasi cucina.

Moulinex DD6558

Il Moulinex DD6558 Quickchef 3in1 è un frullatore a immersione di alta qualità, dotato di tecnologia Powelix e un motore potente da 1000 W. Questo strumento versatile ti permette di preparare una vasta gamma di piatti grazie ai suoi tre accessori inclusi: un bicchiere da 800 ml, un tritatutto da 500 ml e una frusta.

La caratteristica principale del Moulinex DD6558 Quickchef 3in1 è la sua tecnologia Powelix, che offre prestazioni eccezionali e fino al 30% più veloci rispetto alle altre lame Moulinex. Questa tecnologia ti consente di ottenere una consistenza cremosa perfetta senza alcuno sforzo.

Il motore potente da 1000 W garantisce risultati di emulsione rapidi e impeccabili, assicurando prestazioni elevate. Inoltre, il quadro di comando intuitivo ti permette di regolare le 10 velocità in base alle tue esigenze senza fermare il minipimer.

Gli accessori inclusi aumentano la versatilità del prodotto. Il bicchiere da 800 ml è ideale per le bevande, mentre il tritatutto da 500 ml è perfetto per sminuzzare diversi ingredienti con facilità. La frusta ti permette di sbattere senza fatica.

Un altro punto di forza del Moulinex DD6558 Quickchef 3in1 è il suo design ergonomico. L'impugnatura morbida e antiscivolo offre un controllo ottimale anche quando le mani sono bagnate, mentre la protezione antischizzi garantisce un comfort elevato durante l'uso.

Il vortice a spirale spinge gli ingredienti verso le lame per una consistenza uniforme. Le lame in acciaio inossidabile emulsionano anche gli ingredienti più difficili e offrono ottime prestazioni di taglio.

Come scegliere i migliori frullatori ad immersione

Tra pochissimo ti farò vedere come scegliere il miglior frullatore a immersione, a iniziare dalla forma per finire con tutte le specifiche tecniche. Ma ricorda, quando scegli quale elettrodomestico acquistare una cosa importante è che tu abbia ben chiaro a cosa ti serve. Ad esempio, se vuoi un modello base giusto per preparare passate o un modello in grado di svolgere più funzioni, come triturare il ghiaccio. Questo non solo per una questione di prezzo, ma anche per essere sicuro di scegliere il prodotto dalle prestazioni migliori in rapporto all'uso che vuoi farne.

Forma e design

Quando scegli il tuo frullatore a immersione il design è una cosa importante, perché quelle che ti sembrano solo caratteristiche estetiche in realtà influiscono sulla comodità e la maneggevolezza dell'elettrodomestico.

Una cosa da osservare nei frullatori a immersione è la forma dell'impugnatura, poiché anche se ti sembrano tutte identiche in realtà non è così. Ad esempio, scegliere un modello con un impugnatura ergonomica ti permetterà di usarlo con più facilità, se poi è rivestita in gomma sarà anche antiscivolo e assorbirà meglio le vibrazioni.

Altra cosa a cui devi fare attenzione è la lunghezza del filo: se il cavo è troppo corto non ti sarà molto comodo da usare, soprattutto se le prese a muro sono posizionate lontano dal tavolo o dal piano che usi per cucinare.

In alternativa, puoi acquistare un frullatore a immersione senza fili, cioè dotato di una batteria ricaricabile, per permetterti la massima libertà di movimento in cucina: ma ovviamente devi ricordarti di metterlo in carica!

Infine, un aspetto da non sottovalutare è la forma della cupola, cioè la parte che copre le lame, ed è sempre meglio scegliere un frullatore a immersione con cupola antischizzo. In questo modo, soprattutto se lo usi su ciotole o piatti dal bordo non troppo alto, eviterai di sporcare tutto.

Accessori

Il frullatore a immersione è l'elettrodomestico perfetto se vuoi preparare salse, zuppe, vellutate, passati e, in genere, cibi di consistenza cremosa, ma oltre a questo è un elettrodomestico incredibilmente versatile che non si limita a “frullare” gli alimenti.

In genere, l'accessorio più frequente in dotazione con il frullatore a immersione è un bicchiere graduato di plastica dai bordi molto alti per frullare i cibi senza schizzare.

Alcuni modelli hanno però un vero e proprio set di accessori, spesso già in dotazione nella confezione di acquisto, che trasformano il tuo elettrodomestico in qualcosa di completamente diverso.

Molti frullatori a immersione hanno infatti la staffa che può essere rimossa insieme alle lame, così puoi avvitare o incastrare il motore su accessori come mixer e tritatutto.

Ci sono anche modelli più sofisticati che hanno in dotazione altri accessori in grado, ad esempio, di trasformare il tuo frullatore in una frusta a filo o uno schiacciapatate elettrico.

Come ti ho già detto, in alcuni casi il set completo di accessori è già in dotazione all'acquisto, in altri casi, soprattutto nei modelli delle marche più note e famose, è possibile anche acquistarli a parte.

Caratteristiche tecniche

Quando compri un elettrodomestico è molto importante saper leggere le specifiche tecniche che sono sulla confezione e che ti dicono davvero molto sulle caratteristiche del prodotto. Per quanto riguarda i frullatori a immersione devi fare attenzione a questi parametri che ti sto per elencare.

Potenza — la potenza si esprime in watt ed è uno dei valori più importanti quando scegli il frullatore, poiché indica quanto è potente l'elettrodomestico. I migliori frullatori a immersione economici , con una potenza in media che va da 300 ai 500 watt, hanno buone prestazioni in cucina, tuttavia se cerchi un frullatore a immersione da utilizzare principalmente con accessori come mixer e tritatutto o per cibi solidi, allora devi orientarti su una apparecchio con una potenza di almeno 600/800 watt. I migliori frullatori a immersione professionale hanno anche una potenza di 1200 watt , e in pratica possono sostituire un frullatore da tavolo per creare frullati e smoothie; a volte sono anche degli omogeneizzatori , cioè frullano senza lasciare parti solide per preparare pappe adatte ai bambini.

— la potenza si esprime in watt ed è uno dei valori più importanti quando scegli il frullatore, poiché indica quanto è potente l'elettrodomestico. I , con una potenza in media che va da 300 ai 500 watt, hanno buone prestazioni in cucina, tuttavia se cerchi un frullatore a immersione da utilizzare principalmente con accessori come mixer e tritatutto o per cibi solidi, allora devi orientarti su una apparecchio con una potenza di almeno 600/800 watt. I hanno anche una potenza di , e in pratica possono sostituire un frullatore da tavolo per creare frullati e smoothie; a volte sono anche degli , cioè frullano senza lasciare parti solide per preparare pappe adatte ai bambini. Velocità di rotazione — un altro aspetto importante dei frullatori a immersione e la velocità a cui girano i coltelli, cioè le lame. La velocità delle lame si esprime in RPM, cioè con un valore numerico che indica quanti giri al minuto compiono i coltelli. In genere i modelli economici di frullatore a immersione hanno solo 2 velocità: una più bassa e poi il turbo, che fa girare le lame al massimo della potenza. Gli esemplari professionali possono avere fino a 10 velocità. La velocità, come la potenza, influisce non solo sulla capacità che l'elettrodomestico ha di sminuzzare i cibi, ma anche sui tempi che impiega a frullare gli alimenti.

— un altro aspetto importante dei frullatori a immersione e la velocità a cui girano i coltelli, cioè le lame. La velocità delle lame si esprime in RPM, cioè con un valore numerico che indica quanti giri al minuto compiono i coltelli. In genere i modelli economici di frullatore a immersione hanno solo 2 velocità: una più bassa e poi il turbo, che fa girare le lame al massimo della potenza. Gli esemplari professionali possono avere fino a 10 velocità. La velocità, come la potenza, influisce non solo sulla capacità che l'elettrodomestico ha di sminuzzare i cibi, ma anche sui tempi che impiega a frullare gli alimenti. Materiali — il materiale di cui è fatto un frullatore a immersione è una cosa da non sottovalutare soprattutto per le lame e gli accessori. Il corpo dell'elettrodomestico può anche essere fatto di plastica, ma modelli con lame in acciaio sono sempre da preferire.

— il materiale di cui è fatto un frullatore a immersione è una cosa da non sottovalutare soprattutto per le lame e gli accessori. Il corpo dell'elettrodomestico può anche essere fatto di plastica, ma modelli con lame in acciaio sono sempre da preferire. Lame — il numero delle lame dei frullatori varia da modello a modello, dove quelli più economici ne hanno in genere 2 e quelli di un range più alto di prezzo 4. Tuttavia, fai attenzione anche alla forma delle lame, ad esempio, alcuni modelli hanno lame a seghetto o con alette laterali per triturare ancora meglio.

— il numero delle lame dei frullatori varia da modello a modello, dove quelli più economici ne hanno in genere 2 e quelli di un range più alto di prezzo 4. Tuttavia, fai attenzione anche alla forma delle lame, ad esempio, alcuni modelli hanno lame a seghetto o con alette laterali per triturare ancora meglio. Tecnologia tritaghiaccio — non tutti i frullatori a immersione sono in grado di triturare cibi solidi e ghiaccio, per fare questo ti serve un frullatore che abbia questa specifica funzione. Perciò se vuoi un elettrodomestico in grado di sminuzzare anche ghiaccio e alimenti solidi, devi assicurarti che questa caratteristica sia espressamente indicata.

— non tutti i frullatori a immersione sono in grado di triturare cibi solidi e ghiaccio, per fare questo ti serve un frullatore che abbia questa specifica funzione. Perciò se vuoi un elettrodomestico in grado di sminuzzare anche ghiaccio e alimenti solidi, devi assicurarti che questa caratteristica sia espressamente indicata. Sistema di sicurezza — i frullatori a immersione, anche rispetto a quelli da tavola, possono essere pericolosi dato che le lame sono scoperte. Tuttavia, alcuni modelli hanno un sistema di sicurezza che ne impedisce l'accensione involontaria permettendoti di utilizzarlo in tutta sicurezza.

— i frullatori a immersione, anche rispetto a quelli da tavola, possono essere pericolosi dato che le lame sono scoperte. Tuttavia, alcuni modelli hanno un sistema di sicurezza che ne impedisce l'accensione involontaria permettendoti di utilizzarlo in tutta sicurezza. Pulse — su alcuni frullatori è presente la funzione pulse, cioè a impulsi, in pratica premendo un bottone l'apparecchio frulla a velocità massima fino a che non rilasci il pulsante. Questa funzione è importante per lavorare i cibi delicati e fare in modo di sminuzzarli senza frullarli del tutto, oltre a essere utile quando si incorporano gli ingredienti di una ricetta.

— su alcuni frullatori è presente la funzione pulse, cioè a impulsi, in pratica premendo un bottone l'apparecchio frulla a velocità massima fino a che non rilasci il pulsante. Questa funzione è importante per lavorare i cibi delicati e fare in modo di sminuzzarli senza frullarli del tutto, oltre a essere utile quando si incorporano gli ingredienti di una ricetta. Pezzi di ricambio — i frullatori a immersione sono dotati spesso di molti accessori, perciò ti consiglio di verificare anche se e quanto sia facile reperire i pezzi di ricambio, in caso una parte dovesse rompersi. In genere se ti affidi a marchi noti del settore trovare i pezzi di ricambio anche online sarà molto facile, così come le migliori marche frullatori a immersione ti permettono sempre di sostituire gli accessori acquistandoli a parte.

— i frullatori a immersione sono dotati spesso di molti accessori, perciò ti consiglio di verificare anche se e quanto sia facile reperire i pezzi di ricambio, in caso una parte dovesse rompersi. In genere se ti affidi a marchi noti del settore trovare i pezzi di ricambio anche online sarà molto facile, così come le ti permettono sempre di sostituire gli accessori acquistandoli a parte. Sistema di sottovuoto — alcuni modelli di qualità più alta diventano anche delle macchine per il sottovuoto, rimuovendo infatti la staffa con le lame basta poi infilare l'estremità nel foro dei sacchetti sottovuoto e attivare la funzione di aspirazione dell'aria.

— alcuni modelli di qualità più alta diventano anche delle macchine per il sottovuoto, rimuovendo infatti la staffa con le lame basta poi infilare l'estremità nel foro dei sacchetti sottovuoto e attivare la funzione di aspirazione dell'aria. Pulizia e lavaggio — una cosa importante è la pulizia dell'elettrodomestico, i modelli in cui la staffa può essere rimossa, per avvitare o incastrare i vari accessori, molto spesso hanno le parti che possono essere lavate in lavastoviglie. Ma, prima di inserire parti o accessori in lavastoviglie, verifica sempre se il frullatore è adatto per questo o meno, altrimenti rischi di rovinare l'elettrodomestico.

