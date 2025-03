Dopo una lunga giornata di lavoro, sei finalmente tornato a casa e ti sei messo sul divano per rilassarti davanti alla TV ma, per qualche motivo a te sconosciuto, non si accende o, quantomeno, presenta una schermata nera che non ti fa sperare in niente di buono. Com’è possibile?! L’ultima volta che l’hai accesa funzionava bene!

Calma, calma! Prima di pensare al peggio, tieni presente che il problema potrebbe essere temporaneo e facilmente risolvibile tramite una semplice procedura di reset che, in molti casi, funziona ed è effettivamente risolutiva. Chiaramente, se la tua TV ha un serio problema di tipo hardware, non lo risolverai con i passaggi che sto per mostrarti e sarà meglio “passare” per l’assistenza del tuo produttore.

Se, quindi, sei effettivamente interessato a capire come resettare TV con schermo nero, mettiti bello comodo, prenditi tutto il tempo che ti serve per concentrarti sulla lettura delle prossime righe e, cosa ancora più importante, attua le “dritte” che ti darò, così da cercare di venire a capo del problema. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Come resettare una TV con schermo nero

Addentriamoci, quindi, nel cuore dell’articolo andando a vedere come resettare una TV con schermo nero. Nelle prossime righe ti farò esempi specifici per alcuni dei principali marchi di TV, oltre a descriverti una procedura di carattere generale che puoi provare a testare su un qualsiasi televisore.

Come resettare TV Samsung con schermo nero

Vuoi resettare TV Samsung con schermo nero? In tal caso, il primo passaggio che devi compiere è staccare il cavo di alimentazione della TV dalla presa a muro. Successivamente, stacca anche tutti gli altri cavi connessi alla TV (es. HDMI, cavo dell’antenna, ingressi audio, etc.).

Ora, attendi per almeno 40 minuti e, continuando a mantenere staccati i cavi (compreso quello dell’alimentazione), premi e tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa 40 secondi.

A questo punto il reset dovrebbe essere terminato: ricollega tutti i cavi al televisore e prova a riaccenderlo tramite la pressione dell’apposito pulsante di accensione/spegnimento per vedere se il problema è rientrato.

Se vuoi avere maggiori informazioni su come resettare TV Samsung, leggi la mia guida sull’argomento. Se i passaggi sopraccitati non sono serviti a risolvere il problema della schermata nera del tuo televisore, rivolgiti all’assistenza Samsung.

Come resettare TV LG con schermo nero

Intendi resettare TV LG con schermo nero? Anche in questo caso puoi effettuare una procedura mediante la quale tentare di risolvere la problematica che hai riscontrato agendo da televisore spento (visto che, difatti, non riesci ad accenderlo).

Per procedere, provvedi a staccare il cavo di alimentazione della TV dalla presa a muro e poi premi e tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per circa 20-30 secondi.

Dopodiché provvedi a ricollegare la TV all’alimentazione elettrica e premi il pulsante di accensione/spegnimento presente sul televisore per vedere se il problema della schermata nera è stato risolto.

Per maggiori informazioni su come resettare TV LG, leggi il tutorial in cui ho approfondito l’argomento. Se dovessi continuare a riscontrare problemi di accensione del tuo televisore LG, rivolgiti all’assistenza tecnica del produttore.

Come resettare TV Philips con schermo nero

Anche per resettare TV Philips con schermo nero bisogna effettuare alcune operazioni simili a quelle menzionate nelle righe precedenti.

Per procedere, quindi, scollega tutti i cavi gli accessori e i dispositivi collegati alla TV Philips, incluso il modulo CAM (se la tua TV ne è provvista). Successivamente, attendi 1-2 minuti (dal momento in cui la spia LED del televisore si spegne) e, quindi, reinserisci il solo cavo di alimentazione (quindi non collegare tutti gli altri).

A questo punto, la schermata dovrebbe ancora essere nera, ma la spia LED dovrebbe essere lampeggiante. Una volta che la spia LED rimane accesa, se la TV non si accende automaticamente, avviala tu premendo il tasto di accensione/spegnimento del telecomando (o, se nemmeno così si accende, usando il tasto di accensione/spegnimento della TV.

Per tua informazione, sappi che ho dedicato anche un tutorial su come resettare TV Philips, dove mi sono concentrato principalmente su problematiche di tipo software: dagli un’occhiata se pensi che possa interessarti.

Naturalmente, se il televisore Philips continua a non accendersi e a presentare lo schermo nero, contatta l’assistenza Philips dedicata alla TV.

Come resettare TV di altre marche con schermo nero

Per ovvi motivi non posso citarti i passaggi da seguire per tutti i produttori di TV presenti sul mercato, visto che sono davvero tanti. In ogni caso, se vuoi resettare TV di altre marche con schermo nero, puoi (in linea generale) andare a staccare i cavi per alcuni secondi o per alcuni minuti e premere il tasto di accensione/spegnimento della TV per qualche minuto.

Se in questo modo non dovessi risolvere il problema, ti consiglio di cercare su Google soluzioni specifiche per la marca del tuo televisore, magari usando termini del tipo “come resettare TV [marca e modello] con schermo nero” oppure “come resettare problema schermo nero TV [marca e modello]”.