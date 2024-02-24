Come scegliere un notebook da gaming: i tre aspetti più importanti

Stai pensando di comprare un notebook da gaming ma, appena hai aperto qualche sito di confronto prezzi o sei entrato in un negozio di elettronica, ti sei ritrovato sommerso da sigle incomprensibili, numeri che non sai come interpretare e prezzi che variano dai 700 euro fino a oltre 3.000? È una situazione normalissima: il mondo dei computer portatili pensati per i videogiochi è pieno di specifiche tecniche che, se non sai dove guardare, rischiano di farti spendere male i tuoi soldi — magari pagando cara una caratteristica inutile per le tue esigenze o, peggio, trascurando qualcosa che conta davvero.

In questa guida ti spiego quali sono i tre aspetti più importanti da considerare quando scegli un notebook da gaming: la scheda grafica, il processore e il display. Ti mostrerò cosa significano le sigle più comuni, come capire se una componente è adatta ai giochi che vuoi giocare e come non farti fregare da specifiche che sembrano potenti ma in pratica non lo sono.

Non serve essere un tecnico informatico per orientarsi: bastano le informazioni giuste. In pochi minuti di lettura avrai le basi per confrontare i modelli in vendita con occhio critico e scegliere quello che fa davvero al caso tuo.

Indice

1) La scheda grafica (GPU): il cuore di un notebook da gaming

Se c'è un componente che fa la differenza tra un notebook da gaming vero e uno che sembra tale ma non lo è, quello è la scheda grafica, chiamata anche GPU (dall'inglese Graphics Processing Unit, ovvero unità di elaborazione grafica).

La GPU è il cervello che calcola e disegna sullo schermo tutto quello che vedi durante una partita: personaggi, ambienti, effetti di luce, esplosioni. Più è potente, più il gioco gira fluido e con una qualità visiva elevata.

Le marche principali

Nel mondo dei notebook da gaming, le GPU vengono prodotte quasi esclusivamente da due aziende: NVIDIA e AMD.

NVIDIA domina il mercato con la sua linea GeForce RTX. Le ultime generazioni sono la serie RTX 40 (architettura Ada Lovelace) e la più recente serie RTX 50 (architettura Blackwell), che offre prestazioni superiori nella stessa fascia di prezzo. Le sigle che trovi più spesso nei notebook gaming attuali sono le seguenti.

Le GPU RTX 50 Laptop introducono memoria GDDR7, DisplayPort 2.1, DLSS 4 con MultiFrame Generation e nuove tecniche di neural rendering: tecnologie assenti sui modelli RTX 40 Laptop e che garantiscono un salto netto in prestazioni, efficienza e qualità visiva nei laptop gaming di nuova generazione.

RTX 5060 — ottime per giocare in Full HD (1920×1080 pixel) con dettagli alti; la RTX 5060 è la versione di nuova generazione e garantisce un ulteriore salto in avanti rispetto alla 4060.

RTX 5070 — ideali per il QHD (2560×1440 pixel) e per chi vuole qualcosa in più.

RTX 5080 / 5090 — prestazioni top di gamma, ma prezzi molto elevati.

Attenzione alle GPU “mobile”

Qui arriva una cosa importantissima che in molti non sanno: le GPU nei notebook non sono identiche a quelle dei computer fissi, anche se portano lo stesso nome.

Una RTX 5060 in un portatile ha prestazioni inferiori rispetto a una RTX 5060 da desktop. Il motivo è semplice: nei laptop c'è meno spazio per raffreddare i componenti, quindi la GPU viene fatta funzionare a una potenza più bassa (il cosiddetto TGP, Total Graphics Power).

Quanto ti basta davvero?

Prima di puntare alla GPU più costosa, chiediti: a che risoluzione vuoi giocare e a quanti FPS (fotogrammi al secondo, ovvero la fluidità dell'immagine)?

Se vuoi giocare in Full HD con almeno 60 FPS , una RTX 5050/5060 di nuova generazione è più che sufficiente e ti lascia ampio margine per i titoli futuri.

Se vuoi 144 FPS o più in Full HD per un'esperienza davvero fluida, la RTX 5060 è ancora la scelta giusta: la sua architettura Blackwell è progettata esattamente per questo scenario.

Se ti interessa il QHD con dettagli al massimo, valuta una RTX 5070 o superiore.

Spendere di più non ha senso se poi il tuo schermo non supporta risoluzioni o frequenze più alte — ma di questo parleremo nella sezione dedicata al display.

2) Il processore (CPU): il motore sotto al cofano

La CPU (Central Processing Unit, ovvero unità di elaborazione centrale) è il processore, ovvero il componente che gestisce tutta la logica del gioco: l'intelligenza artificiale dei nemici, le simulazioni fisiche, le istruzioni di gioco vere e proprie.

Nei notebook da gaming moderni, le CPU più diffuse vengono da Intel e AMD.

Quale struttura piattaforma intel scegliere?

Da circa due anni Intel propone le serie Core e Core Ultra, che stanno progressivamente sostituendo i tradizionali processori Core i3, i5, i7 e i9.

All'interno della gamma troviamo diverse architetture.

Serie HX: processori ad alte prestazioni (ad esempio Core Ultra 9 275HX), ideali per gaming, rendering, editing video e altri carichi di lavoro intensivi.

Serie Lunar Lake e Panther Lake: puntano sull'efficienza energetica e sull'intelligenza artificiale. Offrono maggiore autonomia rispetto alla serie HX e integrano NPU con un elevato numero di TOPS, risultando adatte ai moderni strumenti AI.

Serie Intel Core: rappresentano un equilibrio tra prestazioni ed efficienza, con consumi contenuti e prezzi generalmente più accessibili rispetto ai modelli Core Ultra.

Quanti core servono per il gaming?

Qui molti fanno confusione: per il gaming, il numero di core (nuclei di elaborazione) conta meno di quanto pensi. La maggior parte dei giochi sfrutta bene 6-8 core, e quasi nessuno va a sfruttare i 16 o 24 core dei processori top di gamma.

Quello che conta davvero è la velocità di clock, cioè quanto velocemente il processore elabora le istruzioni, misurata in GHz (gigahertz). Un processore con clock boost intorno ai 4,5–5 GHz è più che adeguato per qualsiasi gioco attuale.

Non sottovalutare il calore

Nei notebook, la CPU e la GPU condividono lo stesso sistema di raffreddamento. Questo significa che, in sessioni di gioco intense, entrambi i componenti si scaldano e il portatile potrebbe dover ridurre le prestazioni per non surriscaldarsi — un fenomeno chiamato thermal throttling (strozzatura termica).

Prima di comprare, cerca recensioni che testino le temperature durante il gaming prolungato. Un notebook con un buon sistema di raffreddamento — riconoscibile spesso dalla presenza di più ventole e più heat pipe (tubi di calore) — garantisce prestazioni più stabili nel tempo.

3) Il display: dove tutto prende vita

La scheda grafica più potente del mondo non serve a nulla se è abbinata a uno schermo scadente. Eppure il display è spesso l'aspetto più trascurato da chi acquista un notebook da gaming per la prima volta.

Ci sono tre caratteristiche del pannello su cui devi concentrarti: risoluzione, frequenza di aggiornamento e tipo di pannello.

Risoluzione: Full HD, QHD o 4K?

La risoluzione indica quanti pixel compongono l'immagine. Più pixel ci sono, più l'immagine è nitida — ma anche più fatica fa la GPU a renderizzarla.

Full HD (1920×1080) — lo standard per la maggior parte dei notebook gaming. Ottimo equilibrio tra qualità visiva e prestazioni. Se hai una GPU di fascia media come la RTX 5060, questa è la risoluzione ideale: ti permette di sfruttare appieno la potenza della scheda grafica senza sprechi.

— lo standard per la maggior parte dei notebook gaming. Ottimo equilibrio tra qualità visiva e prestazioni. Se hai una GPU di fascia media come la RTX 5060, questa è la risoluzione ideale: ti permette di sfruttare appieno la potenza della scheda grafica senza sprechi. QHD (2560×1440) — visibilmente più nitido del Full HD, consigliato se hai una GPU da almeno RTX 5070.

— visibilmente più nitido del Full HD, consigliato se hai una GPU da almeno RTX 5070. 4K (3840×2160) — bellissimo da vedere, ma richiede GPU molto potenti per girare i giochi con fluidità. Raro nei notebook gaming, e spesso non ne vale la pena.

Frequenza di aggiornamento: più Hz, più fluidità

La frequenza di aggiornamento, misurata in Hz (hertz), indica quante volte al secondo lo schermo aggiorna l'immagine. Più è alta, più il gioco appare fluido e reattivo.

60 Hz — accettabile, ma ormai considerato il minimo sindacale per il gaming.

— accettabile, ma ormai considerato il minimo sindacale per il gaming. 144 Hz — il punto dolce: notevolmente più fluido, adatto alla maggior parte dei giochi e al gaming competitivo di livello intermedio.

— il punto dolce: notevolmente più fluido, adatto alla maggior parte dei giochi e al gaming competitivo di livello intermedio. 165 Hz / 240 Hz — per chi gioca a titoli competitivi velocissimi, dove ogni millisecondo conta.

Tieni presente che avere 240 Hz ha senso solo se il tuo hardware riesce a produrre abbastanza FPS da sfruttarli. Se la GPU fatica a superare i 100 FPS, uno schermo da 240 Hz non ti darà vantaggi reali. Un pannello da 144 Hz è il punto di partenza consigliato per chi vuole un'esperienza di gioco davvero fluida senza spendere inutilmente.

Tipo di pannello: IPS, Mini-LED o OLED?

Il tipo di pannello determina qualità dei colori, angoli di visione e tempi di risposta.

IPS (In-Plane Switching) — il più comune nei notebook gaming. Ottimi colori, buoni angoli di visione, tempo di risposta accettabile. La scelta sicura per la maggior parte degli utenti.

(In-Plane Switching) — il più comune nei notebook gaming. Ottimi colori, buoni angoli di visione, tempo di risposta accettabile. La scelta sicura per la maggior parte degli utenti. OLED — colori straordinari e nero assoluto, ma costosi e potenzialmente soggetti al burn-in (deterioramento dei pixel fissi). Ottima scelta se il budget lo permette e se non lasci immagini statiche a lungo sullo schermo.

— colori straordinari e nero assoluto, ma costosi e potenzialmente soggetti al burn-in (deterioramento dei pixel fissi). Ottima scelta se il budget lo permette e se non lasci immagini statiche a lungo sullo schermo. Mini-LED – permettono un controllo preciso della retroilluminazione, per un rapporto di contrasto eccezionale e un'esperienza visiva più coinvolgente.

Per il gaming, un buon pannello IPS da 144 Hz in Full HD rappresenta il miglior rapporto qualità-prezzo nella maggior parte dei casi: immagini nitide, colori fedeli e fluidità reale in ogni scenario di gioco.

Quale notebook da gaming comprare

Scegliere un notebook da gaming non deve essere un'impresa impossibile. Se ricordi i tre aspetti fondamentali — GPU, CPU e display — e li valuti in base a come vuoi usare il portatile, eviterai gli errori più comuni e troverai un modello che si adatta davvero alle tue esigenze e al tuo budget.

Ricapitolando: punta su una GPU adeguata alla risoluzione e agli FPS che ti interessano, scegli una CPU moderna con buon clock e un sistema di raffreddamento efficiente, e abbina tutto a un display con frequenza di aggiornamento almeno pari a 144 Hz e un pannello IPS di qualità.

A tal proposito, ti consiglio di dare un'occhiata ai modelli di MSI, uno dei brand più importanti nel settore dei portatili da gaming, e in particolar modo al modello MSI Cyborg 15.

L'MSI Cyborg 15 è un laptop da gaming che punta con decisione su un'estetica futuristica e su specifiche hardware di nuova generazione. Già a prima vista, la scocca nera traslucida lascia intravedere i componenti interni, un dettaglio che strizza l'occhio alla cultura cyberpunk e che lo distingue nettamente dai portatili dal look più convenzionale.

Il cuore pulsante è l'Intel Core 7 240H, con architettura ibrida che combina 6 core ad alte prestazioni e 4 core efficienti, capace di spingere fino a 5,2 GHz di frequenza massima. Ad affiancarlo c'è la NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB di VRAM GDDR7, una scheda grafica di ultima generazione adatta sia al gaming in Full HD che a carichi di lavoro creativi.

Sul fronte della memoria, i 16 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz (in configurazione dual-channel 8+8 GB) offrono un'elevata larghezza di banda, con la possibilità di espansione fino a 96 GB grazie agli slot dedicati. L'archiviazione è affidata a un SSD NVMe PCIe Gen 4×4 da 1 TB, con velocità di lettura e scrittura che rendono il sistema scattante in ogni fase, dall'avvio ai caricamenti in-game.

Il pannello è un IPS da 15,6" con risoluzione Full HD (1920×1080) e frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con finitura opaca: una scelta che riduce i riflessi durante le sessioni prolungate e rende i movimenti a schermo percettibilmente più fluidi rispetto ai classici 60 Hz. La copertura cromatica si attesta al 45% NTSC, un valore sufficiente per l'utilizzo gaming ma non adatto a chi lavora in ambito fotografico o grafico professionale.

La connettività è ben fornita: WiFi 6E per una trasmissione wireless rapida e stabile a bassa latenza, Bluetooth 5, 2× USB 3.2 Gen 2, 1× USB-C con supporto DisplayPort, HDMI e interfaccia PCIe 4.0. La tastiera presenta un'illuminazione RGB a 4 zone con layout italiano, un dettaglio apprezzabile per chi scrive molto o gioca in condizioni di scarsa illuminazione.

Il sistema di dissipazione è stato riprogettato con un canale condiviso tra CPU e GPU che consente una gestione termica dinamica in tempo reale, ottimizzando i flussi d'aria a seconda del carico. Questo, abbinato alla pasta termica proprietaria di MSI, permette di mantenere le temperature sotto controllo anche nelle sessioni più intensive. L'integrazione con MSI AI Engine e Copilot aggiunge uno strato di intelligenza artificiale nella gestione delle risorse, adattando automaticamente le prestazioni al tipo di utilizzo.

La batteria da 55,2 Wh a celle al litio polimero assicura buone prestazioni ma ovviamente non fa miracoli: con la GPU dedicata attiva durante il gaming, l'autonomia si riduce sensibilmente, come in ogni notebook orientato alle prestazioni. Per l'utilizzo in mobilità in scenari non gaming, invece, l'autonomia non è affatto un problema.

Il peso contenuto di 1,95 kg e le dimensioni compatte (35,9 x 24,5 x 2,3 cm) rendono il Cyborg 15 più trasportabile di molti competitor nella stessa fascia di prestazioni. La webcam integrata da 720p a 30 fps assolve bene al suo compito per videochiamate occasionali. Il comparto audio con doppi altoparlanti da 2W e tecnologia Nahimic offre una resa sonora coinvolgente, perfetta per il gioco.

Per chi è pensato l'MSI Cyborg 15

Il laptop MSI Cyborg 15 è la scelta giusta se ti riconosci in uno di questi scenari.

Sei uno studente universitario o un giovane professionista che vuole un portatile potente per giocare nel tempo libero, ma che sia anche comodo da portare in giro tutti i giorni.

che vuole un portatile potente per giocare nel tempo libero, ma che sia anche comodo da portare in giro tutti i giorni. Cerchi un notebook gaming sotto i 1.300 euro con hardware di ultima generazione, senza scendere a compromessi sulla GPU.

con hardware di ultima generazione, senza scendere a compromessi sulla GPU. Vuoi giocare ai titoli più recenti in Full HD a 144 Hz con dettagli alti, senza la necessità di collegare un monitor esterno.

con dettagli alti, senza la necessità di collegare un monitor esterno. Ti piace un design futuristico e riconoscibile, lontano dall'estetica anonima di molti portatili da ufficio convertiti al gaming.

I punti di forza dell'MSI Cyborg 15

GPU di nuova generazione : la NVIDIA GeForce RTX 5060 con 8 GB di VRAM GDDR7 porta a bordo l'architettura Blackwell, la più recente di NVIDIA, pensata esattamente per il gaming in Full HD ad alta frequenza.

: la porta a bordo l'architettura Blackwell, la più recente di NVIDIA, pensata esattamente per il gaming in Full HD ad alta frequenza. Processore moderno e reattivo : l' Intel Core 7 240H — l'equivalente attuale del vecchio i7 — arriva fino a 5,2 GHz e gestisce senza fatica sia i giochi più pesanti che il multitasking quotidiano.

: l' — l'equivalente attuale del vecchio i7 — arriva fino a 5,2 GHz e gestisce senza fatica sia i giochi più pesanti che il multitasking quotidiano. Display fluido e opaco : il pannello IPS da 15,6" Full HD a 144 Hz con finitura opaca riduce i riflessi durante le sessioni prolungate e rende i movimenti a schermo percettibilmente più fluidi.

: il pannello con finitura opaca riduce i riflessi durante le sessioni prolungate e rende i movimenti a schermo percettibilmente più fluidi. Memoria veloce ed espandibile : i 16 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz in dual channel offrono un'elevata larghezza di banda, con possibilità di espansione fino a 96 GB.

: i in dual channel offrono un'elevata larghezza di banda, con possibilità di espansione fino a 96 GB. Archiviazione rapida : l' SSD NVMe PCIe Gen 4 da 1 TB garantisce avvii rapidi e caricamenti in-game quasi istantanei.

: l' garantisce avvii rapidi e caricamenti in-game quasi istantanei. Connettività completa : WiFi 6E , USB-C con DisplayPort , HDMI , Bluetooth 5 — tutto il necessario per collegare monitor esterni, cuffie e periferiche senza adattatori aggiuntivi.

: , , , — tutto il necessario per collegare monitor esterni, cuffie e periferiche senza adattatori aggiuntivi. Peso contenuto per la categoria : con soli 1,95 kg è uno dei notebook gaming più trasportabili nella sua fascia di prestazioni.

: con soli è uno dei notebook gaming più trasportabili nella sua fascia di prestazioni. Cooling: il nuovo design a canale condiviso ottimizza la dissipazione tra CPU e GPU, migliorando l’efficienza.

Se vuoi saperne di più, ti rimando alla pagina di acquisto del prodotto.

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Articolo realizzato in collaborazione con MSI.