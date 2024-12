Migliori laptop gaming: guida all’acquisto (dicembre 2024)

Sei un appassionato di videogiochi e ti piacerebbe avere un laptop che ti permetta di goderti i tuoi titoli preferiti ovunque ti trovi, oppure stai cercando di sostituire il tuo vecchio computer portatile che non regge più le ultime uscite. In entrambi i casi, sei nel posto giusto. In questo articolo ti aiuterò a scoprire i migliori laptop da gaming, perfetti per soddisfare le esigenze di chi cerca alte prestazioni, design accattivante e un'esperienza di gioco fluida.

Scegliere il dispositivo ideale non è sempre facile, soprattutto con tutte le opzioni disponibili sul mercato. Per questo, oltre a mostrarti i modelli più performanti, ti darò anche alcuni consigli pratici per capire quale computer portatile comprare in base al tuo budget e alle caratteristiche che ritieni più importanti, come la potenza della scheda grafica, il processore e la qualità dello schermo.

Prenditi qualche minuto per leggere con calma i suggerimenti e le indicazioni che ho preparato per te, e vedrai che troverai il modello perfetto per le tue esigenze. Come sempre, poi, prima di cominciare, ti auguro buona lettura e ti faccio il mio in bocca al lupo per il tuo prossimo laptop.

Migliori laptop gaming qualità prezzo

ACEMAGIC Gaming Notebook

Il ACEMAGIC Gaming Notebook si presenta come una soluzione potente e versatile per chi cerca prestazioni elevate in un formato portatile. Dotato di un processore AMD Ryzen 7 5700U, questo notebook offre la capacità di gestire senza sforzo sia i giochi con alti FPS che le attività multitasking più impegnative, come l'editing video e fotografico. La velocità della CPU raggiunge i 4,3 GHz, garantendo un'esperienza fluida e reattiva.

Con 16 GB di RAM DDR4, il dispositivo assicura un incremento significativo delle prestazioni rispetto alle configurazioni precedenti con DDR3, migliorando la gestione dei dati e riducendo i tempi di attesa. L'SSD NVME da 512 GB non solo offre spazio sufficiente per archiviare file personali e applicazioni, ma consente anche un avvio rapido del sistema operativo Windows 11 preinstallato, pronto all'uso dopo una semplice configurazione iniziale.

Il display Full HD da 16,1 pollici con risoluzione 1920x1080 offre un'esperienza visiva eccezionale, caratterizzata da colori vividi e dettagli nitidi. Il design con cornice ultrasottile di soli 7 mm contribuisce a un aspetto moderno e accattivante, mentre le dimensioni compatte e il peso contenuto lo rendono facilmente trasportabile.

La tastiera retroilluminata è un altro punto di forza, permettendoti di lavorare comodamente anche in ambienti poco illuminati. Questo dettaglio si rivela particolarmente utile per chi utilizza il laptop in viaggio o in situazioni dove la luce è scarsa.

Un altro aspetto degno di nota è la durata della batteria, che può arrivare fino a 8 ore grazie alla capacità di 6000 mAh/53 Wh. Questa autonomia ti permette di affrontare un'intera giornata di lavoro o studio senza dover cercare costantemente una presa di corrente.

Dal punto di vista della costruzione, il corpo in metallo conferisce al notebook una robustezza notevole, proteggendolo da urti e pressioni accidentali. Inoltre, la cerniera piatta che consente una rotazione di 180° aggiunge flessibilità d'uso, facilitando la condivisione dello schermo con altri utenti.

Nonostante tutte queste caratteristiche positive, è importante menzionare che la scheda grafica integrata potrebbe non essere ideale per i giocatori più esigenti che cercano prestazioni grafiche di altissimo livello. Tuttavia, per la maggior parte degli utenti, la AMD Radeon RX Vega 8 fornisce prestazioni adeguate per un uso quotidiano e per giochi meno intensivi.

MSI Katana 15 B13VFK-1672IT

L'MSI Katana 15 B13VFK-1672IT si presenta come un portatile di alto livello, progettato per soddisfare le esigenze di giocatori e creatori. Dotato di uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione FHD e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, offre immagini fluide e dettagliate, ideali per chi cerca un'esperienza visiva immersiva. La tecnologia del display IPS garantisce colori vividi e angoli di visione ampi, rendendo questo notebook perfetto per sessioni di gioco intense o lavori creativi.

Il cuore pulsante di questo dispositivo è il processore Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione, che combina sei core Performance e quattro core Efficient. Questa architettura ibrida permette di gestire senza sforzo attività multitasking e giochi impegnativi, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione. Insieme alla GPU NVIDIA GeForce RTX 4060, dotata di 8 GB di memoria GDDR6, il Katana 15 promette un salto di qualità sia nelle prestazioni grafiche che nell'intelligenza artificiale, grazie all'architettura NVIDIA Ada Lovelace.

Un altro aspetto fondamentale è la memoria RAM DDR5 da 16 GB, che opera a una velocità di 5200 MHz. Questo consente al sistema di eseguire applicazioni complesse e caricare rapidamente i dati, migliorando notevolmente l'efficienza complessiva. L'unità SSD PCIe 4 da 1 TB assicura tempi di avvio rapidi e spazio sufficiente per archiviare giochi, software e file multimediali.

La tastiera retroilluminata RGB a 4 zone non solo aggiunge un tocco estetico accattivante, ma migliora anche l'esperienza di gioco, grazie ai copritasti appositamente progettati e ai tasti WASD evidenziati. Il design ergonomico della tastiera rende confortevole l'utilizzo prolungato, mentre l'illuminazione personalizzabile permette di adattare l'atmosfera alle tue preferenze.

In termini di connettività, il Katana 15 è ben equipaggiato con porte HDMI, USB-C e USB 3.0, oltre a supportare Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Queste caratteristiche ti permettono di collegarti facilmente a periferiche esterne e di godere di una connessione internet stabile e veloce.

Una delle innovazioni più interessanti è il sistema di raffreddamento avanzato, che utilizza un design Shared-Pipe per ottimizzare la dissipazione del calore tra CPU e GPU. Questo, insieme alla tecnologia MSI Cooler Boost 5, mantiene il portatile fresco anche durante le sessioni di gioco più intense, evitando cali di prestazioni dovuti al surriscaldamento.

Nonostante tutte queste caratteristiche impressionanti, ci sono alcune limitazioni da considerare. Ad esempio, il peso di 2,25 kg potrebbe risultare un po' elevato per chi cerca un dispositivo estremamente portatile. Tuttavia, considerando le specifiche tecniche e le prestazioni offerte, il Katana 15 rappresenta un'opzione eccellente per chi desidera un portatile potente e versatile.

MSI Thin GF63 12UDX-293IT

Il MSI Thin GF63 12UDX-293IT è un notebook gaming che si distingue per le sue prestazioni eccezionali e la sua straordinaria qualità costruttiva. Questo modello, con il suo design elegante e raffinato in nero, offre una combinazione vincente di potenza, velocità e portabilità.

Il cuore pulsante del notebook è il processore Intel Core i7 di 12a generazione, che garantisce un'efficienza senza precedenti nei lavori multitasking e nei giochi più impegnativi. La presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU assicura una grafica realistica e funzionalità AI all'avanguardia, rendendo questo notebook ideale per giocatori e creatori.

Un altro punto di forza del MSI Thin GF63 12UDX-293IT è il suo display da 15,6 pollici con refresh rate di 144Hz. Questa caratteristica permette di godere di immagini nitide e fluide, garantendo un'esperienza visiva coinvolgente e senza interruzioni.

Il sistema di raffreddamento del notebook, denominato MSI Cooler Boost 5, presenta un innovativo design Shared-Pipe. Questo sistema consente di migliorare la capacità termica, aumentando le prestazioni della CPU e permettendo ai giocatori di esplorare liberamente il mondo dei videogiochi senza preoccuparsi del surriscaldamento.

La memoria RAM DDR4 da 16GB assicura una maggiore velocità di lettura/scrittura, accelerando le prestazioni a tutti i livelli. Inoltre, il notebook è dotato di un disco rigido da 512GB, che offre ampio spazio per conservare documenti, applicazioni e giochi.

Il MSI Thin GF63 12UDX-293IT è inoltre dotato del MSI Center, un software esclusivo che permette di personalizzare il notebook secondo le proprie preferenze, migliorando le prestazioni o favorendo l'autonomia.

Infine, nonostante le sue potenti caratteristiche, il notebook rimane fresco e silenzioso anche sotto stress, grazie all'ottimizzazione del sistema di raffreddamento. Gli slot PCIe Gen 4 garantiscono inoltre velocità di caricamento estremamente elevate, permettendo agli utenti di avviare qualsiasi gioco o attività in pochissimo tempo.

Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673

L'Acer Nitro V 15, noto anche come ANV15-51-5673, è un notebook gaming che si distingue per le sue prestazioni elevate e la sua versatilità. Equipaggiato con il processore Intel Core i5 di tredicesima generazione, questo dispositivo offre una potenza di calcolo notevole, ideale per gestire sessioni di gioco intense e applicazioni complesse. La presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria GDDR6 garantisce un'esperienza visiva straordinaria, permettendoti di godere di immagini fluide e dettagliate grazie all'architettura Ada Lovelace.

Il display da 15,6 pollici Full HD IPS con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz rappresenta uno dei punti di forza del Nitro V 15. Questo schermo non solo offre colori vividi e realistici, ma riduce al minimo l'effetto ghosting, migliorando significativamente l'esperienza di gioco. Le cornici sottili contribuiscono a un design moderno e accattivante, massimizzando l'area di visualizzazione senza aumentare le dimensioni complessive del dispositivo.

Un altro aspetto degno di nota è la gestione termica avanzata. L'Acer Nitro V 15 è dotato di un sistema di raffreddamento con doppia ventola e scarico efficace, che mantiene il notebook fresco anche durante le sessioni di gioco più impegnative. Questo ti permette di concentrarti sul gioco senza preoccuparti del surriscaldamento, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

La dotazione di porte è altrettanto impressionante. Con HDMI 2.1, Thunderbolt 4 e USB 3.2 Gen 1, hai a disposizione una vasta gamma di opzioni per collegare periferiche esterne, monitor aggiuntivi e dispositivi di archiviazione. Questa flessibilità rende il Nitro V 15 adatto non solo per il gaming, ma anche per attività di produttività e creatività.

In termini di memoria, il notebook offre 16 GB di RAM DDR5, espandibili fino a 32 GB, e un SSD da 512 GB, che assicura tempi di caricamento rapidi e spazio sufficiente per giochi e applicazioni. Il sistema operativo Windows 11 Home completa il pacchetto, offrendo un'interfaccia utente moderna e funzionalità avanzate per migliorare la tua esperienza d'uso.

Nonostante tutte queste caratteristiche positive, ci sono alcuni aspetti che potrebbero essere migliorati. Ad esempio, l'assenza di un'unità ottica potrebbe limitare chi ha ancora bisogno di supporti fisici per installare software o riprodurre contenuti multimediali. Tuttavia, considerando l'evoluzione verso il digitale, questo potrebbe non rappresentare un problema significativo per molti utenti.

ASUS TUF Gaming F15 FX507VU#B0CQ2QR1WP

L'ASUS TUF Gaming F15 si presenta come un notebook di alto livello, progettato per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti e degli utenti che necessitano di prestazioni elevate. Con uno schermo da 15,6 pollici Full HD dotato di tecnologia Antiglare, questo dispositivo offre una risoluzione di 1920x1080 pixel che garantisce immagini nitide e dettagliate. La frequenza di aggiornamento a 144Hz, combinata con la tecnologia Adaptive-Sync, assicura un'esperienza visiva fluida e priva di tearing, ideale per sessioni di gioco intense.

Il cuore pulsante del TUF Gaming F15 è il processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, capace di raggiungere una velocità di 2,7 GHz. Questo, insieme ai 16GB di RAM DDR5, permette al notebook di gestire senza sforzo sia le applicazioni più pesanti che il multitasking quotidiano. L'SSD PCIE da 512GB offre non solo ampio spazio di archiviazione, ma anche tempi di caricamento rapidissimi, migliorando notevolmente l'efficienza operativa.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB di memoria GDDR6 rappresenta un altro punto di forza del dispositivo. Questa GPU dedicata consente di affrontare giochi moderni con impostazioni grafiche elevate, supportando tecnologie avanzate come il ray tracing in tempo reale e l'intelligenza artificiale per un realismo visivo senza precedenti. Inoltre, lo switch MUX dedicato ottimizza ulteriormente le prestazioni grafiche, permettendo di sfruttare appieno la potenza della GPU.

Un aspetto che merita particolare attenzione è la tastiera retroilluminata RGB, che non solo migliora l'estetica del notebook, ma offre anche un'esperienza di digitazione comoda e personalizzabile. La presenza di una webcam HD 720p integrata facilita le videochiamate, rendendo il dispositivo versatile anche per l'uso professionale o accademico.

In termini di audio, l'ASUS TUF Gaming F15 non delude grazie alla tecnologia Audio DTS. Questa soluzione offre un suono surround virtuale a 7.1 canali, creando un ambiente sonoro immersivo che arricchisce l'esperienza di gioco e di intrattenimento. Il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore contribuisce a mantenere una qualità sonora eccellente durante le comunicazioni vocali.

Il design robusto e leggero del notebook, dal colore Mecha Gray, è pensato per resistere alle sollecitazioni dell'uso quotidiano, pur mantenendo un peso contenuto di 2,2 kg. Questo rende il TUF Gaming F15 una scelta ideale per chi necessita di un dispositivo potente ma facilmente trasportabile.

Seppur eccellente sotto molti aspetti, è importante notare che il notebook non dispone di un'unità ottica, una caratteristica ormai comune nei dispositivi moderni ma che potrebbe risultare limitante per alcuni utenti. Tuttavia, le numerose porte disponibili, tra cui HDMI e opzioni di connettività wireless come Bluetooth e Wi-Fi 802.11ax, compensano ampiamente questa mancanza, assicurando una connettività versatile e affidabile.

MSI Thin 15 B13UC-1851IT

L'MSI Thin 15 B13UC-1851IT è un notebook progettato per soddisfare le esigenze dei gamer e degli utenti che richiedono elevate prestazioni. Con uno schermo da 15,6 pollici Full HD e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, questo dispositivo offre immagini fluide e dettagliate, ideali per chi cerca un'esperienza visiva coinvolgente durante il gioco o la visione di contenuti multimediali.

Il cuore pulsante di questo laptop è il processore Intel Core i7-13620H, caratterizzato da un'architettura core ibrida che combina fino a sei performance-core con quattro efficienti-core. Questa configurazione garantisce una gestione ottimale del multitasking e delle applicazioni più esigenti, permettendoti di passare senza sforzo tra attività diverse senza compromettere le prestazioni.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4GB di memoria GDDR6 rappresenta un altro punto di forza del Thin 15. Basata sull'architettura Ampere di seconda generazione, questa GPU offre grafica realistica e supporto per funzionalità avanzate come NVIDIA DLSS, rendendo questo notebook una scelta eccellente per i giocatori che desiderano sfruttare al massimo i titoli più recenti.

Un altro aspetto degno di nota è il sistema di raffreddamento ottimizzato, che mantiene il dispositivo silenzioso e fresco anche sotto carico. Questo ti permette di concentrarti sul tuo lavoro o sul gioco senza distrazioni dovute al rumore della ventola o al surriscaldamento del dispositivo.

In termini di memoria, l'MSI Thin 15 è dotato di 16GB di RAM DDR4 con una velocità di clock di 3200MHz, offrendo ampio spazio per gestire applicazioni pesanti e sessioni di gioco prolungate. Lo storage è affidato a un SSD NVMe PCIe Gen4x4 da 512GB, garantendo tempi di caricamento rapidi e un avvio veloce del sistema operativo Windows 11 Home preinstallato.

La connettività è un altro punto forte di questo notebook, grazie alla presenza di WiFi 6E e Bluetooth v5.3, che assicurano connessioni veloci e stabili. Inoltre, le numerose porte USB e HDMI offrono versatilità nel collegamento di periferiche esterne, rendendo il Thin 15 adatto a qualsiasi ambiente di lavoro o di intrattenimento.

La tastiera retroilluminata localizzata completamente in italiano aggiunge un tocco di praticità, mentre il design elegante in Cosmos Gray conferisce al dispositivo un aspetto moderno e professionale. Nonostante tutte queste caratteristiche avanzate, il notebook mantiene un peso contenuto di soli 1,86 kg, rendendolo facilmente trasportabile.

ASUS TUF Gaming F15 FX507VV#B0CQ2RTBR1

L'ASUS TUF Gaming F15 è un notebook che si distingue immediatamente per il suo design robusto e accattivante, con una finitura Mecha Gray che conferisce un aspetto futuristico e professionale. Questo dispositivo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca prestazioni elevate sia nel gaming che nelle attività quotidiane.

Il cuore pulsante del TUF Gaming F15 è il processore Intel Core i7 di tredicesima generazione, capace di gestire senza sforzo anche le applicazioni più esigenti. Con una velocità di clock base di 2,7 GHz, questo processore offre la potenza necessaria per un'esperienza di gioco fluida e reattiva. La presenza di 16 GB di RAM DDR5 garantisce un multitasking efficiente, permettendoti di passare rapidamente tra diverse applicazioni senza rallentamenti.

Un altro punto di forza di questo notebook è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria GDDR6 dedicata. Questa GPU non solo assicura prestazioni grafiche eccezionali nei giochi più recenti, ma supporta anche tecnologie avanzate come il ray tracing in tempo reale, offrendo immagini straordinariamente realistiche. Inoltre, grazie allo switch MUX integrato, puoi sfruttare al massimo le capacità della GPU dedicata, ottimizzando ulteriormente le prestazioni di gioco.

Il display da 15,6 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento di 144Hz è un vero piacere per gli occhi. Grazie alla tecnologia Adaptive-Sync, la sincronizzazione tra la frequenza di aggiornamento del display e il frame rate della GPU riduce significativamente il lag e lo stuttering, eliminando il tearing visivo. Questo si traduce in un gameplay ultra-fluido e coinvolgente, ideale per i giocatori più esigenti.

La tastiera retroilluminata RGB, ottimizzata per il gaming, ti permette di personalizzare l'aspetto del tuo notebook secondo il tuo stile personale. La disponibilità di una webcam HD 720p è un'aggiunta utile per le videoconferenze o lo streaming.

Sul fronte dell'audio, l'ASUS TUF Gaming F15 non delude. La tecnologia DTS offre un suono surround virtuale a 7.1 canali, creando un'esperienza sonora immersiva e di alta qualità. Il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore migliora ulteriormente la chiarezza audio durante le comunicazioni vocali.

Nonostante le sue potenti specifiche, il TUF Gaming F15 mantiene un peso contenuto di soli 2,2 kg, rendendolo facilmente trasportabile. Questo lo rende adatto non solo per il gaming, ma anche per la creazione di contenuti e il lavoro ad alta intensità.

AOC N97

L'AOC N97 è un portatile che si distingue per le sue prestazioni avanzate e il design elegante. Dotato di uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, offre una qualità visiva eccezionale grazie al pannello IPS che garantisce colori vividi e angoli di visione ampi. Questo lo rende ideale non solo per il lavoro quotidiano, ma anche per la fruizione di contenuti multimediali.

Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Intel N97 di dodicesima generazione, capace di raggiungere una frequenza turbo fino a 3,6 GHz. Questa CPU rappresenta un notevole passo avanti rispetto ai modelli precedenti come il Celeron N5095, offrendo un incremento delle prestazioni complessive del 70%. Ciò significa che potrai gestire applicazioni complesse e multitasking senza alcun rallentamento, rendendo l'N97 una scelta eccellente per chi cerca efficienza e velocità.

Con 16 GB di RAM DDR4, espandibili fino a 32 GB, e un SSD da 512 GB, questo laptop assicura tempi di risposta rapidi e un accesso veloce ai dati. La possibilità di espandere ulteriormente lo spazio di archiviazione tramite scheda TF fino a 2 TB offre una flessibilità notevole per chi ha bisogno di molto spazio per documenti e file multimediali.

La connettività è un altro punto forte dell'AOC N97. Supporta WiFi ultraveloce 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1, permettendoti di rimanere sempre connesso e sincronizzato con i tuoi dispositivi preferiti. Le numerose porte disponibili, tra cui USB 3.2, HDMI e Ethernet RJ45, offrono opzioni versatili per collegare periferiche e display esterni, facilitando così la tua esperienza d'uso quotidiana.

Dal punto di vista del design, l'N97 non delude. Il suo guscio metallico non solo conferisce un aspetto sofisticato, ma garantisce anche una maggiore durabilità. Con un peso di soli 2,52 kg e uno spessore di appena 1,68 cm, è facilmente trasportabile, perfetto per chi è sempre in movimento. Inoltre, la capacità di ruotare fino a 180 gradi consente di condividere lo schermo in modo pratico durante presentazioni o riunioni.

Un piccolo svantaggio potrebbe essere rappresentato dalla scheda grafica integrata, che sebbene sia sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane, potrebbe non soddisfare appieno le esigenze dei gamer più esigenti o di chi lavora con software di grafica avanzata. Tuttavia, per l'utente medio, questa limitazione sarà probabilmente trascurabile.

Come scegliere i migliori laptop gaming economici

Forse in questo momento stai pensando che è molto difficile trovare un laptop che riesca a gestire i videogiochi più recenti senza mandare in crisi il portafogli, ma con le giuste indicazioni è possibile fare una scelta intelligente. Ecco perché di seguito ti spiegherò quali sono le caratteristiche essenziali da valutare per individuare un dispositivo che combini buone prestazioni e un prezzo accessibile.

Quindi se ti stai chiedendo come scegliere i migliori laptop da gaming economici, seguendo questi consigli riuscirai a individuare il laptop perfetto per le tue esigenze, risparmiando senza rinunciare al divertimento. I prezzi dei computer portatili variano molto, ma con un pò di ricerca puoi trovare modelli in grado di offrire ottime performance a un costo contenuto.

Monitor

Il monitor è una delle componenti più importanti da considerare quando si sceglie un laptop per il gaming economico. La qualità del display influisce direttamente sull'esperienza di gioco, e trovare il giusto equilibrio tra prestazioni e costo è fondamentale per ottimizzare il tuo acquisto.

Le dimensioni dello schermo sono cruciali per un'esperienza di gioco coinvolgente. I laptop da gaming più comuni offrono schermi da 15,6 o 17 pollici, che rappresentano un buon compromesso tra portabilità e comfort visivo. In alcuni modelli, puoi trovare monitor ancora più grandi, fino a 18 pollici, pensati per chi cerca un'esperienza immersiva ma non ha necessità di spostarsi spesso.

Per quanto riguarda la risoluzione, il Full HD (1920 x 1080 pixel) è lo standard minimo raccomandato per un portatile da gaming. Questa risoluzione offre, infatti, un'ottima nitidezza senza richiedere risorse eccessive all'hardware. Se desideri maggiore dettaglio, puoi considerare i pannelli 2K (2560 x 1440 pixel), mentre i display 4K (3840 x 2160 pixel), pur essendo spettacolari, richiedono hardware di fascia alta e possono non essere l'ideale per laptop economici. Ricorda che una risoluzione più elevata potrebbe compromettere le prestazioni se la GPU non è abbastanza potente.

Il refresh rate, misurato in Hertz (Hz), indica il numero di immagini che il monitor può visualizzare ogni secondo. Per i giochi, i pannelli con 120Hz o 144Hz sono l'ideale, poiché garantiscono animazioni fluide e una risposta più rapida rispetto ai classici 60Hz. I modelli premium possono arrivare a 240Hz o più, ma per i laptop economici questi pannelli non sono sempre accessibili.

Per migliorare ulteriormente la fluidità e ridurre problemi come il tearing e lo stuttering, valuta dispositivi con supporto alle tecnologie NVIDIA G-Sync o AMD FreeSync, che sincronizzano dinamicamente il refresh rate con il frame rate del gioco, offrendo un'esperienza visiva più stabile.

Processore

Il processore (CPU) è il cuore pulsante del tuo laptop gaming, perché determina la velocità e l'efficienza con cui il sistema gestisce le operazioni. Per ottenere un'esperienza di gioco fluida senza sforare il budget, è fondamentale selezionare una CPU che offra un equilibrio tra prestazioni e costo.

Intel continua a dominare il mercato con la sua linea di processori Core, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze. Nello specifico Intel Core i5 rappresenta una scelta solida per il gaming di fascia media, garantendo buone prestazioni in molti titoli, offrendo un ottimo compromesso tra costo e prestazioni. Mentre Intel Core i7 è ideale per chi cerca performance elevate, perché è capace di gestire giochi più esigenti e un multitasking intensivo.

Poi c'è AMD che ha guadagnato terreno nel settore dei laptop per il gaming, proponendo processori competitivi. In particolare AMD Ryzen 5 offre un eccellente equilibrio tra prezzo e prestazioni ed è adatto per la maggior parte dei giochi, mentre AMD Ryzen 7 è perfetto per chi desidera massime performance, capace di gestire giochi e applicazioni pesanti.

Oltre al modello del processore, valuta anche il numero di core e thread (aggiore è il numero, migliori saranno le capacità di multitasking e gestione dei giochi complessi), la frequenza operativa (più è alta indica maggiore è la velocità di elaborazione del computer e cià influenza positivamente le prestazioni in-game), e l'efficienza energetica, che contribuiscea una maggiore durata della batteria. Per approfondimenti puoi leggere la mia guida sui migliori CPU da gaming.

GPU

Nel valutare l'acquisto di un laptop per il gaming economico, la GPU (Graphics Processing Unit) riveste un ruolo cruciale, essendo responsabile dell'elaborazione grafica e determinando la qualità visiva e le prestazioni nei giochi.

Per ottenere performance adeguate nei giochi, è fondamentale optare per un laptop dotato di una GPU dedicata, separata dalla CPU. Questo consente una gestione più efficiente dei carichi grafici, garantendo frame rate più elevati e un'esperienza di gioco fluida. Tuttavia, le GPU dedicate tendono a consumare più energia rispetto alle soluzioni integrate, influenzando l'autonomia del dispositivo. Pertanto, durante sessioni di gioco prolungate, sarà spesso necessario collegare il laptop alla rete elettrica.

Nel segmento dei laptop gaming di fascia media, le GPU NVIDIA della serie RTX 40 sono particolarmente apprezzate per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Ad esempio, la NVIDIA GeForce RTX 4060 offre prestazioni solide in Full HD, supportando tecnologie avanzate come il DLSS (Deep Learning Super Sampling), che migliora la qualità dell'immagine e le performance grazie all'intelligenza artificiale. Per un laptop economico, GPU come le NVIDIA GTX 1650 o RTX 3050 potrebbero essere alternative più realistiche, anche se meno future-proof.

Anche AMD propone soluzioni competitive con le sue GPU della serie Radeon RX 7000, che offrono buone prestazioni a prezzi accessibili, rendendole una scelta valida per chi cerca un laptop gaming economico.

Memoria

Se stai cercando un laptop gaming economico, un aspetto fondamentale da considerare è la memoria, sia in termini di RAM che di storage.

La RAM (Random Access Memory) è la memoria temporanea che immagazzina i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento delle applicazioni e dei giochi. Nei laptop da gaming, avere una quantità adeguata di RAM è fondamentale per garantire prestazioni ottimali. Oggi come oggi ti consiglio di non scendere mai sotto gli 16GB di RAM, poiché questa quantità ti permette di eseguire tranquillamente i giochi più recenti e le applicazioni più pesanti senza problemi di rallentamenti. Tuttavia, se possibile, optare per 32GB ti offrirà un ulteriore boost di prestazioni, assicurando una migliore gestione delle risorse e una maggiore longevità del tuo laptop. Maggiori informazioni qui.

Lo storage è un'altra componente cruciale. Diversamente dalla RAM, che immagazzina i dati temporaneamente, lo storage rappresenta la memoria permanente, dove vengono installati il sistema operativo, le applicazioni, e ovviamente i giochi. Le unità di archiviazione si suddividono principalmente in due tipi: HDD (Hard Disk Drive) e SSD (Solid State Drive). Gli HDD offrono una maggiore capacità di archiviazione a un costo inferiore, ma sono più lenti rispetto agli SSD. Quest'ultimi, invece, sono molto più veloci e silenziosi, il ché si traduce in un avvio più rapido del sistema operativo e dei giochi, tempi di caricamento ridotti e una maggiore reattività.

Per un laptop gaming economico, ti consiglio vivamente di puntare su un SSD. Una capacità di 512GB o 1TB ti garantirà abbastanza spazio per installare diversi giochi e tenerli sempre pronti senza preoccuparti di riempire velocemente l'unità. Oggi, i laptop da gaming moderni sono progettati proprio per supportare questi standard, quindi difficilmente avrai problemi di spazio o prestazioni con soluzioni come SSD e 16GB di RAM.

Batteria

Anche l'autonomia della batteria è un aspetto da considerare quando vuoi comprare un laptop da gaming. La batteria nei portatili da gioco è spesso di grandi dimensioni, ma purtroppo non aspettarti grandi prestazioni in termini di durata.

I laptop per giocare sono progettati con componenti hardware molto potenti, come GPU e CPU, che consumano molta energia. Questo significa che, anche con batterie di grandi dimensioni, difficilmente riuscirai a superare le 3 o 4 ore di autonomia in uso normale, e ancora meno durante sessioni di gioco intense. Il gaming, infatti, richiede un consumo elevato di energia e le alte performance richieste dal processore e dalla scheda grafica riducono drasticamente la durata della batteria.

Le specifiche della batteria vengono spesso indicate in milliampereora (mAh), Watt/ora (Wh) o Volt (V). Ad esempio, puoi calcolare l'autonomia stimata dividendo i Wh per i V e moltiplicando il risultato per 1000. Tuttavia, molti produttori forniscono direttamente la stima dell'autonomia per farti avere un'idea di quanto durerà il tuo laptop senza collegamento alla rete elettrica.

Oggi le tecnologie di ricarica rapida, che permettono di ricaricare la batteria molto più rapidamente, riducendo i tempi di inattività tra una sessione di gioco e l'altra, possono fare la differenza per un gamer. Quindi ti consiglio di valutare anche questo aspetto se prevedi di utilizzare il laptop lontano da una presa di corrente per periodi prolungati, anche se sarà difficile raggiungere livelli di autonomia comparabili a quelli di laptop meno potenti.

Sistema operativo

Se stai cercando un portatile economico per giocare, il sistema operativo è un aspetto da non trascurare.

La maggior parte dei laptop gaming utilizza Windows 11 come sistema operativo, perché Windows è da sempre la scelta preferita nel mondo del gaming. La ragione principale è che è il sistema operativo preferito per i laptop da gaming è la sua diffusione. La maggior parte dei giochi AAA e dei titoli più recenti sono ottimizzati per Windows, garantendo prestazioni migliori e una maggiore compatibilità con hardware e periferiche.

Non esistono laptop da gaming con macOS. Sebbene i MacBook Pro siano spesso utilizzati per attività creative e produzione di contenuti, non sono l'opzione ideale per il gaming, poiché molti giochi non sono nativamente supportati su macOS.

Una menzione particolare va a Linux, che con il tempo ha visto una crescita della propria presenza nel mondo del gaming, soprattutto grazie alla piattaforma Steam. Sebbene Linux stia migliorando sotto il profilo del supporto dei giochi, soprattutto tramite il progetto Steam Deck, è ancora una scelta secondaria rispetto a Windows per la maggior parte dei titoli AAA e della community di sviluppatori di giochi.

Connettività e porte

Su un laptop da gaming, le porte sono cruciali per garantire una connessione stabile e veloce a vari dispositivi. Inoltre deve offrire una varietà di opzioni di connettività sia fisiche che wireless.

Le porte USB sono essenziali per collegare periferiche come mouse, tastiere, hard disk esterni, schede di memoria e controller da gioco. Le porte USB Type-A sono il formato standard e le più comuni, ma le porte USB Type-C stanno diventando sempre più rilevanti, soprattutto grazie alla loro capacità di trasferire dati ad alta velocità e di offrire una connessione semplificata grazie al design reversibile. Da valutare anche lo standard USB supportato, dal quale dipende anche la velocità di trasferimento dati massima.

Un altro aspetto importante è la porta HDMI o DisplayPort, che ti permette di collegare il laptop a monitor esterni, essenziale per giocare su schermi più grandi o configurazioni multi-monitor. Inoltre, le porte Ethernet sono fondamentali per una connessione a bassa latenza, perfetta per il gaming online competitivo. Le porte Gigabit Ethernet raggiungono velocità fino a 1000 Mbps, mentre le porte Fast Ethernet si fermano a 100 Mbps.

Tra le porte fisiche, non dimenticare le porte audio da 3.5mm, fondamentali per il collegamento di cuffie, microfoni e diffusori esterni.

Poi c'è la connettività wireless è altrettanto importante, specialmente per chi gioca online o vuole liberarsi dai cavi. I laptop da gaming moderni supportano ormai i più recenti standard Wi-Fi. Il Wi-Fi 5 (802.11ac) offre velocità e latenza accettabili, ma il Wi-Fi 6 (802.11ax) garantisce prestazioni superiori, con una maggiore capacità di connessione simultanea e una latenza ridotta, ideale per il gaming online.

Controlla anche il supporto al dual-band (2.4 GHz e 5 GHz), che ti consente di scegliere la banda con meno interferenze, migliorando la stabilità della connessione.

Inoltre, il Bluetooth 5.0 è ormai uno standard utile per connettere periferiche wireless come mouse, tastiere, cuffie e controller, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco senza l'ingombro di cavi.

Migliori marche laptop gaming

Se ti stai chiedendo quali sono le migliori marche di laptop per il gaming, in effetti ci sono produttori che offrono dispositivi potenti, affidabili e progettati specificamente per i videogiocatori. Di seguito ti presento le aziende che spiccano in questo settore, in modo da aiutarti a fare una scelta mirata e consapevole.

ASUS : un riferimento per il gaming, grazie alla linea ROG (Republic of Gamers) e ai laptop TUF , pensati per offrire alte prestazioni grafiche e resistenza. I modelli ROG puntano su potenza estrema e design futuristico, mentre la serie TUF si distingue per il rapporto qualità-prezzo.

: un riferimento per il gaming, grazie alla linea e ai laptop , pensati per offrire alte prestazioni grafiche e resistenza. I modelli ROG puntano su potenza estrema e design futuristico, mentre la serie TUF si distingue per il rapporto qualità-prezzo. MSI : marca specializzata in notebook gaming , propone una gamma variegata che spazia da modelli ultra performanti a soluzioni più economiche. La loro attenzione all'ottimizzazione delle prestazioni e al sistema di raffreddamento li rende ideali per sessioni di gioco prolungate.

: marca specializzata in notebook gaming , propone una gamma variegata che spazia da modelli ultra performanti a soluzioni più economiche. La loro attenzione all'ottimizzazione delle prestazioni e al sistema di li rende ideali per sessioni di gioco prolungate. Lenovo — anche la celebre azienda cinese Lenovo propone dei notebook da gaming dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

— anche la celebre azienda cinese Lenovo propone dei notebook da gaming dall'ottimo rapporto qualità prezzo. Acer : offre opzioni interessanti per il gaming con la serie Predator , che include laptop di fascia alta, e la linea Nitro , più accessibile ma comunque performante. Entrambe le linee puntano su display di qualità e componenti robusti.

: offre opzioni interessanti per il gaming con la serie , che include laptop di fascia alta, e la linea , più accessibile ma comunque performante. Entrambe le linee puntano su display di qualità e componenti robusti. Dell : Alienware , il brand gaming di Dell, è sinonimo di prestazioni estreme, con laptop dal design accattivante e specifiche tecniche di altissimo livello. La serie G , invece, offre alternative più economiche senza rinunciare a una buona esperienza di gioco.

: , il brand gaming di Dell, è sinonimo di prestazioni estreme, con laptop dal design accattivante e specifiche tecniche di altissimo livello. La , invece, offre alternative più economiche senza rinunciare a una buona esperienza di gioco. HP: marchio che si è fatto strada nel mondo del gaming con la serie OMEN, progettata per i gamer più esigenti, e i modelli Pavilion Gaming, che rappresentano una scelta valida per chi cerca buone prestazioni a un prezzo competitivo.

Se vuoi approfondire l'argomento e scoprire tutte le migliori marche di computer portatili, ti consiglio di leggere questa guida.

