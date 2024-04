Mentre stavi cercando di effettuare un pagamento, il tuo POS si è improvvisamente bloccato e ora non risponde più a nessun comando. Un po' in preda al panico hai provato a riavviarlo o a spegnerlo del tutto, ma non c'è proprio stato verso. Come prima cosa, dunque, ti consiglio di mantenere la calma, questo perché ci sono qua io e oggi ti spiegherò come spegnere il POS e farlo tornare a funzionare.

In questo mio articolo ti parlerò di come spegnere vari POS di diverse marche e modelli. Puoi andare direttamente all'indice che ti ho proposto qui sotto per trovare facilmente i miei consigli sulla marca di POS in tuo possesso. Ti anticipo già che in genere c'è sempre una combinazione di tasti per forzare lo spegnimento. Voglio però essere del tutto onesto, in quanto non ti prometto nulla di miracoloso ma, con un pizzico di fortuna, potresti davvero risolvere il tuo problema in men che non si dica.

Direi che possiamo ora passare all'azione. Prenditi, quindi, giusto qualche minuto di tempo e continua nella lettura di questa mia guida. Spero vivamente che alla fine tu possa riuscire a sistemare il tuo POS e a concludere tutte le transazioni che devi effettuare. A me non resta altro che augurarti una buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Come spegnere il POS Ingenico

Se quello che possiedi è un POS marchiato Ingenico, allora continua a leggere qui di seguito, in quanto ti illustrerò proprio come spegnere il POS Ingenico. In particolar modo ti farò vedere come procedere per due dei modelli più diffusi, ovvero il Move 2500 e il Desk 3200. Ad ogni modo, tieni presente che le procedure di cui ti parlerò potrebbero essere valide o comunque molto simili anche per altri modelli di POS Ingenico.

Come spegnere il POS Move 2500

Cominciamo vedendo insieme come spegnere il POS Move 2500. Si tratta di un POS portatile Wi-Fi che può essere utilizzato in completa mobilità all'interno del proprio locale.

Spegnerlo è davvero semplicissimo. Ti basta, infatti, tenere premuti allo stesso tempo per circa cinque secondi il tasto giallo e il tasto con il simbolo del punto (.). Fatto ciò, il POS dovrebbe spegnersi nel giro di pochi secondi. Per riaccenderlo, invece, è sufficiente tenere premuto per qualche secondo il tasto verde.

Se non dovessi avere alcun buon risultato con il metodo che ti ho appena suggerito, ho altre due soluzioni da proporti: la prima è quella di provare a rimuovere la batteria che si trova nella scocca nella parte inferiore del POS, mentre la seconda è quella di visitare il sito ufficiale di Ingenico per maggiori informazioni o per contattare l'assistenza. Infine, in questa pagina puoi trovare il manuale tecnico del Move 2500 in PDF.

Come spegnere POS Ingenico Desk 3200

Possiedi un POS Ingenico Desk 3200? Benissimo, allora continua a leggere qui di seguito, poiché ti illustrerò come spegnere POS Ingenico Desk 3200. Si tratta, comunque, di un POS molto simile al precedente in termini di funzionamento. È infatti anch'esso un POS Wi-Fi che può essere utilizzato senza cavi e in mobilità all'interno del proprio locale.

Dato che il tuo obiettivo è spegnere questo POS, tutto quello che devi fare è tenere premuto il tasto rosso per circa cinque secondi, fatto ciò, il POS dovrebbe subito spegnersi. Per riaccenderlo, invece, devi collegare il terminale POS all'alimentazione attraverso l'apposito cavetto.

Se l'operazione che ti ho appena indicato non ti fosse stata d'aiuto, ti consiglio di visitare il sito ufficiale di Ingenico per trovare ulteriori informazioni utili o per entrare in contatto con l'assistenza. Ci tengo, infine, a lasciarti il manuale tecnico della serie Desk 3000 di Ingenico che puoi trovare a questa pagina.

Come spegnere il POS SumUp

Hai scelto di acquistare un POS SumUp? Come forse già sai, esistono due tipi principali di POS SumUp, ovvero SumUp Air e SumUp Solo e qui di seguito ti spiego la procedura da seguire per spegnere entrambi i lettori di carte.

SumUp Air — puoi semplicemente spegnerlo tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento che trovi lungo il lato destro per circa tre secondi. Tieni sempre presente che il POS va in modalità standby in automatico dopo un certo periodo di inattività. Per qualsiasi chiarimento ulteriore, ti rimando alla pagina di supporto del sito di SumUp.

— puoi semplicemente spegnerlo tenendo premuto il tasto di accensione/spegnimento che trovi lungo il lato destro per circa tre secondi. Tieni sempre presente che il POS va in modalità standby in automatico dopo un certo periodo di inattività. Per qualsiasi chiarimento ulteriore, ti rimando alla pagina di supporto del sito di SumUp. SumUp Solo — per spegnere questo lettore di carte, tieni premuto il tasto di accensione che trovi lungo il lato destro per circa tre secondi, fino a quando non compare sullo schermo l'opzione per spegnerlo. Ora seleziona Spegni sul display e il gioco è fatto. Per ulteriori informazioni ti rimando alla pagina di supporto del sito di SumUp.

Se le procedure che ti ho illustrato non ti sono state d'aiuto, allora ti consiglio di dare un'occhiata a questa mia guida nella quale ti ho spiegato come resettare SumUp: sia SumUp Air che SumUp Solo. Sono sicuro che la troverai molto utile.

Come spegnere il POS Nexi

Quello che hai tu è un POS marchiato Nexi? Molto bene, allora sei finito nel posto giusto, perché qui di seguito ti chiarirò ogni dubbio su come spegnere il POS Nexi. Ti dico già da subito, però, che esistono almeno tre diversi modelli di POS Nexi e adesso ti spiego la procedura da seguire per ognuno di essi.

Nexi Mobile Pos — per spegnere il POS mobile di Nexi è sufficiente premere l'apposito tasto di accensione/spegnimento che trovi in alto a destra del tastierino. Ad ogni modo, dopo un certo periodo di inattività, il POS si spegne in automatico e, se lo desideri, puoi anche modificare la durata di questo lasso di tempo dalle impostazioni. In questa pagina, comunque, puoi trovare il manuale ufficiale che ti spiega come usare il Nexi Mobile POS.

— per spegnere il POS mobile di Nexi è sufficiente premere l'apposito tasto di accensione/spegnimento che trovi in alto a destra del tastierino. Ad ogni modo, dopo un certo periodo di inattività, il POS si spegne in automatico e, se lo desideri, puoi anche modificare la durata di questo lasso di tempo dalle impostazioni. In questa pagina, comunque, puoi trovare il manuale ufficiale che ti spiega come usare il Nexi Mobile POS. Nexi SmartPOS — per spegnere questo POS devi tenere premuto per circa tre secondi il piccolo tasto posto sul retro. Per riaccenderlo, devi rifare la stessa procedura. In questa pagina trovi la guida completa all'uso di Nexi SmartPos.

— per spegnere questo POS devi tenere premuto per circa tre secondi il piccolo tasto posto sul retro. Per riaccenderlo, devi rifare la stessa procedura. In questa pagina trovi la guida completa all'uso di Nexi SmartPos. Nexi SmartPOS mini — per spegnere questo POS seleziona tramite il display il tasto Spegni. Se invece lo vuoi riavviare, premi Reboot e poi OK. Per riaccenderlo, tieni premuto per circa due secondi l'apposito tasto di accensione che trovi lungo il lato destro. In questa pagina puoi trovare il manuale d'uso di Nexi SmartPOS mini.

Come spegnere il POS D210

Hai un POS PAX D210? Ebbene, si tratta di un ottimo POS dotato sia di Wi-Fi che di connessione dati e rappresenta una delle migliori soluzioni per chi vuole avere un POS da usare sia all'interno del locale che in mobilità. Ad ogni modo, a te interessa capire come spegnerlo, perché probabilmente si è bloccato. Ti informo che sei arrivato nel posto giusto al momento giusto, perché tra poco ti farò vedere come spegnere il POS D210.

Per spegnere questo POS, ti basta anzitutto individuare il tasto di accensione/spegnimento che è quello contraddistinto dalla lettera X rossa e con accanto la scritta CANCEL. Tieni premuto per circa cinque secondi questo tasto e il POS dovrebbe spegnersi. Per riaccenderlo, esegui la medesima procedura.

Ci tengo anche a segnalarti che in questa pagina puoi trovare il manuale d'utilizzo ufficiale del POS D210 di PAX. Spero tanto che possa tornarti utile.

Come spegnere il POS Verifone

Hai un POS Verifone? Beh, a partire da aprile 2023 molti di questi POS sono andati fuori produzione e di conseguenza non è più possibile ricevere assistenza per la risoluzione di problemi. Ad ogni modo, al momento tu ne hai lì uno che forse ti si è bloccato e vorresti ovviare al problema riavviandolo o spegnendolo, ma non sai bene come fare. Andiamo, dunque, a vedere come spegnere il POS Verifone. Ti parlerò dei modelli che sono stati venduti maggiormente.

Verifone VX 520 — puoi spegnere questo terminale POS tenendo premuto a lungo il tasto rosso in basso a sinistra, scollegando però dapprima l'alimentazione. Infatti, se il cavo di alimentazione è collegato, allora il POS non si spegnerà. Se necessario, inoltre, puoi anche rimuovere la batteria posta nella scocca posteriore. Per riaccenderlo, è sufficiente invece tenere premuto il tasto verde in basso a destra. In questa pagina puoi trovare il manuale tecnico completo del prodotto.

— puoi spegnere questo terminale POS tenendo premuto a lungo il in basso a sinistra, scollegando però dapprima l'alimentazione. Infatti, se il cavo di alimentazione è collegato, allora il POS non si spegnerà. Se necessario, inoltre, puoi anche rimuovere la batteria posta nella scocca posteriore. Per riaccenderlo, è sufficiente invece tenere premuto il in basso a destra. In questa pagina puoi trovare il manuale tecnico completo del prodotto. Verifone VX 820 — anche questo POS lo puoi spegnere tenendo premuto a lungo il tasto rosso che trovi in basso a sinistra sul tastierino. Ricordati, però, di scollegare sempre prima il cavo di alimentazione, altrimenti il POS non si spegnerà. Per accenderlo nuovamente, tieni premuto il tasto verde in basso a destra. In questa pagina trovi il manuale tecnico del terminale POS in oggetto.

— anche questo POS lo puoi spegnere tenendo premuto a lungo il che trovi in basso a sinistra sul tastierino. Ricordati, però, di scollegare sempre prima il cavo di alimentazione, altrimenti il POS non si spegnerà. Per accenderlo nuovamente, tieni premuto il in basso a destra. In questa pagina trovi il manuale tecnico del terminale POS in oggetto. Verifone VX 675 — il procedimento per quanto riguarda questo terminale POS è identico ai due modelli visti in precedenza. Quindi per spegnerlo, è necessario scollegare il cavo di alimentazione e tenere premuto a lungo il tasto rosso in basso a sinistra. Per riaccenderlo, invece, dovrai tenere premuto il tasto verde. Ci tengo a segnalarti che in questa pagina puoi trovare il manuale tecnico completo in PDF.