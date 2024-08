Migliori marche phon: guida all’acquisto (agosto 2024)

Il tuo vecchio asciugacapelli è ormai spompato, ridotto a un cumulo fumante di plastica e metallo che non va più bene nemmeno per asciugare i peli del gatto, per questo è arrivato il momento di cambiarlo. Il mercato però, da quando avevi comprato l'ultimo, si è evoluto, con nuovi marchi in rampa di lancio e altri sulla via del declino.

Questo ti porta all'annoso dilemma di dover andare al negozio e districarti tra nuovi e vecchio nomi della tecnologia, ammucchiati insieme sugli scaffali senza alcuna idea precisa su chi sia il migliore e, in caso, cosa guardare per capire chi offre di più. Meno male che ci sono qui io, a darti i consigli che cerchi sentendomi così insostituibile nella tua ricerca del sapere tecnologico (non infrangere questa mia illusione).

Scherzi a parte, nelle prossime righe troverai una guida completa alle migliori marche phon che ci sono oggi sul mercato. Ti spiegherò in dettaglio cosa differenzia un grande phon da uno mediocre, dandoti i mezzi per operare una scelta oculata durante l'acquisto. A fine lettura, ti assicuro, potrai determinare con le tue conoscenze cosa faccia o meno al caso tuo.

REVLON RVDR5222E2

Il Revlon RVDR5222E2 Salon One-Step Hair Asciugacapelli e Volumizzante è un dispositivo innovativo che combina la potenza di un asciugacapelli con l'efficacia di uno styler, rendendolo un alleato indispensabile per chi desidera capelli voluminosi e ben curati. Questo strumento 2 in 1 si distingue per la sua capacità di asciugare e modellare i capelli contemporaneamente, riducendo significativamente il tempo necessario per ottenere una piega perfetta.

Una delle caratteristiche più rilevanti di questo prodotto è la Tecnologia Ionica, che permette di asciugare i capelli più velocemente riducendo al minimo i danni causati dal calore. Gli ioni negativi emessi dall'asciugacapelli aiutano a neutralizzare l'elettricità statica, lasciando i capelli lisci e lucenti. Questa tecnologia è particolarmente vantaggiosa per chi ha capelli fragili o soggetti a rotture, poiché consente di mantenere la salute del capello anche con un uso frequente.

La spazzola ovale del Revlon One-Step è progettata per creare volume sia alle radici che sulle punte, grazie alla sua forma ergonomica che facilita lo styling. Le setole in nylon districano delicatamente i capelli, evitando nodi e grovigli, mentre il flusso d'aria potente ma controllato assicura un'asciugatura uniforme. Questo design intelligente rende il dispositivo ideale per capelli di lunghezza media e lunga, offrendo risultati professionali direttamente a casa tua.

Un altro punto di forza del Revlon One-Step è la sua versatilità. Con due regolazioni di temperatura e un getto d'aria fredda, puoi personalizzare l'asciugatura in base alle tue esigenze specifiche. La funzione di aria fredda è particolarmente utile per fissare la piega e aggiungere brillantezza ai capelli, garantendo una tenuta duratura senza dover ricorrere a prodotti aggiuntivi.

Le dimensioni compatte (34 x 10 x 10 cm) e il peso relativamente leggero (760 grammi) rendono questo asciugacapelli facile da maneggiare e comodo da utilizzare anche per periodi prolungati. Il cavo elettrico offre una buona libertà di movimento, permettendoti di lavorare sui tuoi capelli senza restrizioni.

Nonostante le numerose qualità positive, è importante menzionare che il Revlon One-Step potrebbe non essere adatto a chi ha capelli molto corti, poiché la spazzola ovale è ottimizzata per lunghezze medie e lunghe. Inoltre, alcuni utenti potrebbero trovare il dispositivo leggermente rumoroso durante l'uso, ma questo è un compromesso accettabile considerando le prestazioni offerte.

Remington D1500

L'Asciugacapelli da Viaggio Remington è un prodotto indispensabile per chiunque desideri avere capelli perfetti in ogni situazione, anche quando si è lontani da casa. Questo strumento, nonostante le sue dimensioni compatte, offre una potenza di 2000W, garantendo così un'asciugatura rapida e uniforme.

La caratteristica principale che distingue questo asciugacapelli è il suo manico pieghevole. Questa funzionalità permette di ridurre ulteriormente le dimensioni del prodotto, rendendolo facile da riporre in qualsiasi bagaglio a mano o zaino. Nonostante la sua praticità, l'asciugacapelli mantiene un design elegante e raffinato, con un colore nero lucido che lo rende adatto a qualsiasi stile.

Un altro punto di forza dell'Asciugacapelli da Viaggio Remington è la sua versatilità. Il prodotto offre infatti due temperature e due velocità, permettendo di personalizzare l'asciugatura in base alle proprie esigenze. Inoltre, grazie al diffusore incluso, è possibile ottenere risultati professionali anche sui capelli ricci o mossi.

Il cavo lungo 1.8 metri garantisce libertà di movimento durante l'utilizzo, mentre la griglia posteriore removibile facilita la pulizia del prodotto, contribuendo a mantenerne l'efficienza nel tempo. L'asciugacapelli è alimentato tramite cavo elettrico e dispone di un doppio voltaggio, rendendolo ideale per i viaggi all'estero.

Nonostante la sua potenza, l'Asciugacapelli da Viaggio Remington è estremamente leggero, con un peso di soli 430 grammi. Questa caratteristica, unita alla sua maneggevolezza, lo rende confortevole da utilizzare anche per periodi prolungati.

L'unico aspetto che potrebbe non soddisfare tutti gli utenti è l'assenza di una funzione di getto freddo. Tuttavia, le due impostazioni di calore disponibili sono sufficienti per garantire un'asciugatura efficace in ogni situazione.

GRT Phon 8800

Il Phon per Capelli Asciugacapelli Professionale 3500W di GUARD & REVIVAL TREAT è un dispositivo di alta qualità, progettato per offrire un'asciugatura rapida e delicata dei capelli. Questo asciugacapelli si distingue per la sua tecnologia all'avanguardia, che include l'uso di ioni ceramici, blu chiaro e negativi. Questa combinazione non solo migliora la lucentezza dei capelli, ma aiuta anche a mantenere i capelli antistatici. Inoltre, l'infrarosso penetrante tratta il cuoio capelluto, ripara i capelli danneggiati e previene la caduta dei capelli nelle prime fasi.

La potenza di questo asciugacapelli è davvero impressionante. Con una potenza di 3500 watt, questo strumento è dotato di un motore AC potente e leggero, che garantisce un ampio volume d'aria e permette di asciugare i capelli in modo rapido e confortevole. Offre tre impostazioni di temperatura e due velocità del vento, consentendo di creare lo stile e la pettinatura preferiti. Inoltre, è possibile regolare ed evitare temperature eccessive premendo il pulsante di raffreddamento.

Un altro punto forte di questo asciugacapelli è il suo design speciale. Dispone di due impostazioni di velocità e tre di temperatura per adattarsi a diversi stili di capelli e tempi di asciugatura. Inoltre, viene fornito con un diffusore e due ugelli concentratori, che permettono di ottenere una consistenza naturale dei capelli. L'ugello raccoglie la forza del vento dall'asciugatrice e disperde l'aria con una delicata uniformità.

Il design umanizzato è un altro aspetto degno di nota. Questo asciugacapelli ha cavi lunghi 2,75 m, che offrono più spazio per muoversi. Inoltre, presenta un design appeso alla fine della corda, che consente di appendere l'asciugacapelli al muro o in qualsiasi altro luogo. Il manico dell'asciugacapelli è progettato secondo principi ergonomici umani, rendendolo facile da maneggiare.

Infine, questo asciugacapelli offre una garanzia di qualità e sicurezza. Dispone di un sistema intelligente di controllo della temperatura per garantire la sicurezza della famiglia. Inoltre, ha ricevuto i certificati di qualità CE, GS e RoHS.

Asciugacapelli HappyGoo

L'Asciugacapelli Ionico Phone per Capelli Professionale di HappyGoo è un dispositivo di alta qualità, progettato per offrire un'asciugatura rapida e uno styling efficiente. Il suo motore AC ad alta velocità da 2000 W assicura un flusso d'aria maggiore, permettendo un'asciugatura veloce e precisa.

Uno degli aspetti più notevoli di questo asciugacapelli è la sua funzione ionizzante. Questa caratteristica garantisce una cura superiore dei capelli, proteggendoli e asciugandoli in modo uniforme senza causare danni. Inoltre, l'asciugacapelli rilascia ioni condizionanti che nutrono e riparano i capelli, promuovendo uno styling liscio e senza effetto crespo.

L'Asciugacapelli Ionico Phone per Capelli Professionale di HappyGoo viene fornito con due diversi concentratori e un diffusore. Questi accessori sono perfetti per l'acconciatura quotidiana o lo styling dei ricci, rendendo questo strumento estremamente versatile e adatto a qualsiasi tipo di capello.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la sua capacità di regolare i livelli di temperatura. Con tre livelli di riscaldamento (fredda/caldo), due livelli di ventola e un pulsante di aria fredda, tu hai il pieno controllo sulle temperature e le velocità. Questo ti permette di personalizzare l'esperienza di asciugatura in base alle tue esigenze specifiche.

In termini di design, l'Asciugacapelli Ionico Phone per Capelli Professionale di HappyGoo è elegante e funzionale. Il suo colore grigio lo rende adatto a qualsiasi bagno o vanity, mentre le sue dimensioni compatte lo rendono facile da maneggiare e da riporre.

Infine, vale la pena notare che questo asciugacapelli è prodotto da HappyGoo, un marchio noto per la sua dedizione alla qualità e all'innovazione nel campo della cura dei capelli. Questo garantisce che tu stai acquistando un prodotto affidabile e di lunga durata.

Remington Asciugacapelli Professionale 2300W

Il Remington Asciugacapelli Professionale Ion Pro-Air è un dispositivo di alta qualità, ideale per chi desidera ottenere risultati da parrucchiere a casa propria. Il prodotto si distingue per la sua potenza, garantita da un motore AC da 2300 watt, capace di generare un flusso d'aria di 130 km/h.

Uno degli aspetti più interessanti di questo asciugacapelli è il suo generatore di ioni, che produce il 90% in più di ioni rispetto allo standard Remington. Questo significa che l'asciugacapelli riduce notevolmente l'elettricità statica nei capelli, permettendo loro di asciugarsi più velocemente e fornendo una lucentezza senza pari. Un vantaggio non trascurabile per chi desidera avere capelli sempre perfetti e brillanti.

Il Remington Asciugacapelli Professionale Ion Pro-Air offre 3 impostazioni di riscaldamento e 2 ventole separate, consentendo di personalizzare l'asciugatura in base alle esigenze specifiche dei tuoi capelli. Inoltre, dispone di un'opzione di raffreddamento reale, utile per fissare lo styling e mantenere i capelli in posizione per tutto il giorno.

Un altro punto di forza del prodotto sono gli accessori inclusi: un ugello styling da 7 mm per uno styling preciso, un ugello styling da 11 mm per un'asciugatura rapida e un diffusore per dare corpo e volume extra ai capelli. Questi strumenti rendono l'asciugacapelli estremamente versatile e adatto a tutti i tipi di capelli e stili.

La manutenzione del Remington Asciugacapelli Professionale Ion Pro-Air è semplificata dalla presenza di un filtro dell'aria staccabile, facile da pulire, e di un gancio per appendere il dispositivo. Infine, il cavo da salone da 3 metri offre una grande libertà di movimento durante l'uso.

Remington Phon Ionic Dry

L'Asciugacapelli Professionale con Ioni di Remington è un dispositivo di alta qualità che offre una potenza di 2200 watt, garantendo così un'asciugatura rapida e uniforme dei capelli. Il suo design elegante in colore nero lo rende un accessorio di stile per qualsiasi bagno.

Una delle caratteristiche più notevoli di questo asciugacapelli è la sua tecnologia ionica. Questa funzione genera ioni negativi che aiutano a ridurre l'effetto crespo dei capelli, lasciandoli lisci e brillanti dopo ogni utilizzo. Inoltre, l'asciugacapelli è dotato di tre diverse temperature e due velocità, permettendoti di personalizzare l'asciugatura in base alle tue esigenze specifiche.

Un altro punto di forza dell'asciugacapelli Remington è la sua griglia posteriore rimovibile, che facilita la pulizia del dispositivo e contribuisce a prolungare la vita del motore. Questo dettaglio riflette l'attenzione del brand alla durabilità e all'affidabilità dei suoi prodotti.

L'asciugacapelli viene fornito con un concentratore e un diffusore inclusi. Il concentratore è ideale per ottenere un flusso d'aria preciso e concentrato, perfetto per modellare i capelli come desideri. Il diffusore, invece, è ottimo per distribuire il calore in modo uniforme, particolarmente utile per chi ha capelli ricci o mossi.

Per quanto riguarda la praticità d'uso, l'asciugacapelli Remington è dotato di un cavo lungo 1.8 metri e di un anello d'aggancio, che lo rendono facile da maneggiare e da riporre. Le sue dimensioni complessive sono di 30 x 9,5 x 23,7 cm e pesa solo 580 grammi, il che lo rende leggero e maneggevole.

Philips Serie 3000

L'asciugacapelli Philips Serie 3000, modello BHD351/10, è un dispositivo progettato per offrire prestazioni di alto livello e una cura ottimale dei capelli. Con una potenza di 2100 watt, questo asciugacapelli genera un flusso d'aria potente che consente di ottenere risultati eccellenti sia su capelli lunghi che corti. La tecnologia ThermoProtect, esclusiva di Philips, crea un mix bilanciato di aria calda e fredda, abbassando la temperatura di 15°C rispetto agli asciugacapelli tradizionali. Questo permette di asciugare i capelli rapidamente senza rischiare danni da calore, garantendo un'esperienza confortevole.

Una delle caratteristiche più apprezzate del Philips Serie 3000 è il sistema Ionic Care avanzato, capace di generare fino a 20 milioni di ioni per sessione di asciugatura. Gli ioni negativi riducono l'effetto crespo e aumentano la luminosità dei capelli, lasciandoli lucidi e setosi. Questa funzione è particolarmente utile per chi ha capelli ribelli o tendenti al crespo, poiché aiuta a mantenere una piega ordinata e brillante.

Il dispositivo offre sei diverse impostazioni di calore e velocità, permettendoti di personalizzare l'asciugatura in base alle tue esigenze specifiche. Puoi scegliere facilmente la combinazione di calore e velocità più adatta al tuo tipo di capelli e allo stile che desideri ottenere. Tra queste impostazioni, è presente anche un'opzione di aria fredda, ideale per fissare la piega e dare un tocco finale professionale.

Incluso nella confezione trovi il beccuccio ThermoProtect da 14 mm, che concentra il flusso d'aria con precisione, facilitando ritocchi veloci e perfezionamenti della piega. Questo accessorio è particolarmente utile per chi desidera definire piccoli dettagli e ottenere un look impeccabile.

Dal punto di vista del design, l'asciugacapelli Philips Serie 3000 è realizzato in materiale ABS, robusto e resistente. Le dimensioni compatte (8,5 x 29 x 21 cm) e il peso contenuto (769 grammi) lo rendono maneggevole e facile da usare, anche per sessioni di asciugatura prolungate.

Se dovessi individuare una limitazione, potrebbe essere la necessità di familiarizzare con le varie impostazioni per sfruttare al meglio tutte le funzionalità offerte. Tuttavia, una volta presa confidenza con il dispositivo, scoprirai che ogni opzione è stata pensata per offrirti massima versatilità e risultati professionali.

Bellissima Imetec My Pro Ceramic P5 3800

Il Bellissima My Pro Imetec Ceramic P5 3800 è un asciugacapelli professionale ideale per ottenere capelli morbidi e luminosi, grazie alla sua tecnologia ceramica e alla potenza di 2300 W. Disponibile nella colorazione nero-oro, il Bellissima My Pro Imetec Ceramic P5 3800 è realizzato in materiale ceramico, che offre una distribuzione uniforme del calore e previene surriscaldamenti localizzati.

Questo asciugacapelli è dotato di tecnologia ionica, che riduce notevolmente l'effetto crespo e favorisce l'idratazione del capello durante l'asciugatura. Il risultato sono capelli più lisci e brillanti, con una minore tendenza all'elettricità statica.

Il motore AC professionale genera un potente getto d'aria che permette un'asciugatura veloce e consente al Bellissima My Pro Imetec Ceramic P5 3800 di avere una lunga durata. Inoltre, è dotato di un convogliatore ultrastretto e un diffusore con elementi ceramici inclusi nella confezione, ideali per realizzare acconciature e stili diversi con facilità.

L'asciugacapelli Bellissima My Pro Imetec Ceramic P5 3800 è adatto a tutti i tipi di capelli, ma si rivela particolarmente efficace per quelli crespi, secchi e fragili, grazie alla sua combinazione di tecnologia ceramica e ionica che rispetta, idrata e protegge la fibra capillare durante l'asciugatura.

Per utilizzare correttamente questo asciugacapelli e ottenere risultati optimali, si raccomanda di asciugare i capelli mantenendo l'apparecchio ad una distanza di circa 20 cm dalla testa. In questo modo, si distribuirà il calore in modo più uniforme e si preserverà la salute della chioma.

Remington D2400

L'Asciugacapelli da Viaggio di Remington è un dispositivo compatto e potente, ideale per chi desidera avere capelli impeccabili ovunque si trovi. Il suo manico pieghevole lo rende estremamente pratico da trasportare, senza rinunciare alla qualità delle prestazioni.

Dotato di una potenza di 1400 Watt, questo asciugacapelli garantisce un'asciugatura rapida ed efficace, mantenendo i capelli sani e lucenti. Nonostante le sue dimensioni ridotte, l'Asciugacapelli da Viaggio di Remington non ha nulla da invidiare ai modelli più grandi e ingombranti.

Una caratteristica che distingue questo prodotto è la presenza del concentratore. Questo accessorio, infatti, permette di dirigere il flusso d'aria con precisione, garantendo uno styling perfetto anche quando sei in viaggio. Potrai quindi realizzare acconciature dettagliate e curate nei minimi particolari, come se fossi nel tuo salone di fiducia.

La versatilità dell'Asciugacapelli da Viaggio di Remington è ulteriormente evidenziata dalla presenza di 2 temperature e 2 velocità. Queste opzioni ti permettono di personalizzare l'asciugatura in base alle tue esigenze, proteggendo i capelli dal calore eccessivo e preservandone la salute e la bellezza.

Il design elegante e raffinato, in colori nero e argento, rende questo asciugacapelli un accessorio di stile che non passerà inosservato. Realizzato in plastica resistente, l'Asciugacapelli da Viaggio di Remington è robusto e duraturo, progettato per resistere all'usura del tempo e ai frequenti spostamenti.

Un altro punto di forza di questo prodotto è la sua spina EU a 2 pin, che lo rende adatto per essere utilizzato in tutti i paesi dell'Unione Europea. Non dovrai preoccuparti di acquistare adattatori o convertitori di corrente: con l'Asciugacapelli da Viaggio di Remington, sarai sempre pronto a partire.

Infine, le dimensioni contenute (8,7 x 12,8 x 22,9 cm) e il peso leggero (392 grammi) fanno dell'Asciugacapelli da Viaggio di Remington un compagno di viaggio insostituibile, facile da riporre nel bagaglio a mano o nella valigia.

Remington Asciugacapelli Professionale 2400W

L'Asciugacapelli Professionale Remington è un dispositivo di alta qualità, ideale per chi cerca una soluzione efficace e versatile per la cura dei capelli. Questo strumento si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate, tra cui la Tecnologia OPTIheat e il Generatore di Ioni, che insieme offrono risultati eccellenti.

Il Generatore di Ioni, infatti, produce il 90% in più di ioni rispetto ai modelli standard, garantendo capelli luminosi e liberi dall'effetto crespo. Questa tecnologia innovativa contribuisce a ridurre l'elettricità statica e a mantenere i capelli sani e brillanti.

La Tecnologia OPTIheat, invece, assicura acconciature più durature. Grazie a questa funzione, l'asciugacapelli distribuisce il calore in modo intelligente, preservando la salute dei capelli e consentendo di ottenere pieghe perfette in meno tempo.

Un altro aspetto notevole dell'Asciugacapelli Professionale Remington è la sua versatilità. Con tre temperature e due velocità, permette di personalizzare l'esperienza di asciugatura in base alle esigenze specifiche dei tuoi capelli. Inoltre, la funzione Style Shot ottimizza la temperatura per fissare la piega, rendendo l'acconciatura ancora più resistente.

Il design dell'asciugacapelli è elegante e funzionale. Il colore nero avorio aggiunge un tocco di stile, mentre la griglia posteriore rimovibile facilita la pulizia. Il prodotto include anche due concentratori e un diffusore, per adattarsi a diverse tecniche di asciugatura e styling.

Infine, l'asciugacapelli è dotato di un cavo da 3 metri, che offre una grande libertà di movimento durante l'uso. Questo dettaglio, insieme all'anello di aggancio, rende l'asciugacapelli pratico e facile da riporre.

Come scegliere le migliori marche phon

Vediamo adesso quali sono i fattori che determinano la bontà dei vari phon, partendo dai più importanti fino ad arrivare a quelli più soggettivi e situazionali.

Marca e prezzo

Ma come? Tu mi chiedi quali sono le migliori marche di phon e io ti rispondo che devi guardare la marca? Non un gran ché come aiuto. In realtà, c'è una logica dietro questo, dammi il tempo di spiegartela. Negli ultimi anni, specialmente con l'arrivo dei brand cinesi sul mercato, c'è stata vera e propria corsa alla scheda tecnica di qualsiasi prodotto.

Ci sono quelle case (generalmente cinesi, ma non sempre) che producono modelli di qualunque cosa che hanno schede tecniche da urlo, le quali sembrano eclissare qualunque modello dei marchi “classici”, il tutto a un prezzo che arriva a essere inferiore anche del 50% rispetto agli altri.

Ma a cosa è dovuto questo? Da un lato c'è il costo della manodopera, la quale è nettamente più bassa e permette prezzi inferiori alle case produttrici, ma non è solo questo. D'altro canto, ci sono i brand classici che tendono a far costare di più un prodotto anche perché ha quel determinato logo sopra, ma c'è di più.

La verità è che, oltre a manodopera e marketing, questi marchi completamente sconosciuti che offrono tantissimo a poco prezzo, sono generalmente realizzati con una qualità tecnica e di materiali piuttosto discutibile. Un phon di una marca sconosciuta può andare bene e durare quanto uno top di gamma, ma generalmente non è così. Se un affare sembra troppo bello per essere vero, è perché probabilmente nasconde magagne non visibili.

Nessuna scheda tecnica ti dirà mai i materiali con cui sono state realizzate le parti interne, oppure la cura che gli operai usano, tantomeno la severità o la frequenza del controllo qualità che viene effettuato in officina. Quindi, con queste parole non voglio dirti che non puoi comprare phon di marche ignote o economici, affatto. Voglio solo metterti in guardia sul fatto che, se spendi poco, probabilmente otterrai poco.

Dall'altra parte, va sempre tenuto un occhio al prezzo di quel modello sul mercato usando un comparatore di prezzi o spulciando vari siti perché, se in un posto costa 100, potrebbe avere un sovrapprezzo dato dal negozio stesso piuttosto che essere realmente così caro. Un piccolo controllo prima dell'acquisto può farti salvare qualche soldo.

Detto questo, da ora in avanti potrai contestualizzare ogni altro fattore in questa guida in base al contesto del prodotto, evitando di rimanere abbagliato da dati tecnici che dicono solo una parte della verità.

Potenza

La potenza è uno dei primissimi fattori da considerare per la scelta di un phon, anche perché fa la differenza tra un bel getto d'aria forte e che asciuga in 5 minuti, piuttosto che un alitata tiepida buona solo per soffiare sul brodo fumante. Da notare inoltre che, la potenza stessa, indica anche quanto andrà a incidere sulla bolletta l'uso di quel phon.

Dunque, qui non è che ci sia davvero troppo da dire in merito, si tratta di un qualcosa di molto lineare. Le potenze massime degli asciugacapelli sono solitamente ben esplicitate sulle confezioni dei medesimi, nelle schede tecniche e praticamente ovunque il cliente possa vedere, a meno che non sia un fattore del quale non vantarsi affatto.

Un buon phon per la casa dovrebbe arrivare intorno ai 1.500/2.000 W di potenza, con tutto quello che supera questa soglia che può considerarsi un bonus più o meno necessario. I phon professionali invece, superano questa cifra andando anche fino a 4.000 W o più, sebbene sia difficile dire dove finisca l'utilità e inizi il marketing. Qualunque apparecchio sui 3.000 W e costruito per bene, con le giuste funzioni, è considerabile come professionale.

Va però considerata una cosa molto importante in ambito casalingo e anche professionale, specialmente se devi ancora aprire il tuo studio. L'allacciamento elettrico domestico supporta un carico massimo di 3 kW (3.000 W), staccando automaticamente se si supera quella soglia per più di qualche istante.

Questo significa che, se compri un phon da 3.000 W per casa tua, sarà praticamente impossibile sfruttarlo a piena potenza. Se hai un frigo e qualche altro apparecchio che usa corrente sempre in funzione, è probabile che almeno 600/700 W siano sempre occupati. Quindi meglio restare sui 2.000 W massimi in modo da sfruttarli tutti senza far saltare il contatore ogni volta. Da notare poi che, la potenza, si traduce in consumi. I consumi, a loro volta, in bollette salate. Se apri uno studio il phon lo userai molto e prendere qualcosa da 4.000 W potrebbe portarti poi a brutte sorprese a fine mese.

Per il resto, maggiore potenza comporta un soffio più corposo e un calore più intenso. Questo è innegabile ma devi capire quanto, questo aumento di prestazioni, sia realmente necessario. Il motore inoltre può essere ED (elettronico, più moderno e con la maggiore durata), AC (corrente alternata, per quasi tutti i phon classici a prezzi modici), DC (a corrente continua da usare in auto o camper con potenza ridotta).

Funzioni

Altro aspetto assolutamente da non sottovalutare nei phon, sono le funzioni incorporate coi medesimi. Qui ovviamente se cerchi solo la sostanza di un buon getto d'aria per asciugare i capelli, magari t'importa poco di queste aggiunte ma, se vuoi pettinature all'ultimo grido, diventano rilevanti. Alcune delle funzioni più comuni sono queste.

Ionizzatore — la capacità del phon di generare ioni che, insieme al getto d'aria, andranno a rompere le molecole d'acqua per una più rapida asciugatura e un capello più morbido.

— la capacità del phon di generare ioni che, insieme al getto d'aria, andranno a rompere le molecole d'acqua per una più rapida asciugatura e un capello più morbido. Controllo temperatura — ci sono phon dove la temperatura si controlla solo con interruttori simili a quelli per il getto d'aria, altri invece dove si usa anche o solo un controllo digitale con relativo display. Quest'ultimo evita picchi di calore dannosi per il capello, ma costa anche decisamente di più.

— ci sono phon dove la temperatura si controlla solo con interruttori simili a quelli per il getto d'aria, altri invece dove si usa anche o solo un controllo digitale con relativo display. Quest'ultimo evita picchi di calore dannosi per il capello, ma costa anche decisamente di più. Livelli di calore — tutti i phon (o almeno il 99%) ha più livelli di calore (e quindi potenza) tra i quali scegliere. Più sono i livelli, maggiore è la qualità del prodotto. Di base ti consiglio almeno 3 livelli di calore per un prodotto buono, 2 per uno economico.

— tutti i phon (o almeno il 99%) ha più livelli di calore (e quindi potenza) tra i quali scegliere. Più sono i livelli, maggiore è la qualità del prodotto. Di base ti consiglio almeno 3 livelli di calore per un prodotto buono, 2 per uno economico. Aria fredda — molti phon hanno un pulsante per dare un colpo di aria fredda, altri ancora dei selettori per un vero e proprio vento a temperatura ambiente. Utile per le messe in piega, inutile se non hai velleità estetiche.

— molti phon hanno un pulsante per dare un colpo di aria fredda, altri ancora dei selettori per un vero e proprio vento a temperatura ambiente. Utile per le messe in piega, inutile se non hai velleità estetiche. Voltaggio universale — sono phon che possono funzionare in tutto il mondo, anche dove il voltaggio domestico è differente dai 220 V italiani.

Altri fattori da considerare

In ultimo, passiamo a un paio di fattori che possono essere davvero imprescindibili, oppure relativamente inutili. Mi riferisco al peso e alla qualità della struttura, insieme agli accessori che vengono venduti in aggiunta al phon. Andando con ordine, cerchiamo di capire perché e quando diventano rilevanti.

Il peso è piuttosto comprensibile da capirne il valore. Se hai un phon che pesa molto, sarà difficile per te usarlo in sessioni prolungate o, peggio ancora, tutto il giorno per lavoro. Il peso del medesimo è dato in parte dai materiali interni e, per una sostanziosa percentuale, dalla carcassa.

Qui il tutto diventa molto lineare e generalista. In linea di massima, un phon più caro è anche più leggero, oppure di ugual peso ma con materiali nettamente superiori. Guarda bene la scheda tecnica e cerca la grammatura di questo marchingegno, così da evitare sorprese. Per darti una idea, ci sono phon professionali molto leggeri che si aggirano intorno ai 300 grammi, mentre la media va dai 500 agli 800. Inoltre phon di alto livello sono generalmente più resistenti a cadute, usura e urti, ma questo è difficile scoprirlo a priori (se non leggendo le recensioni).

Passando poi agli accessori, questi possono essere molteplici o quasi completamente assenti. Ancora una volta, se vuoi solo qualcosa che ti secchi i capelli e basta, puoi tranquillamente sorvolare su questo. Se invece aspiri a pettinature particolari, dovrai necessariamente puntare a un prodotto più completo.

Quasi tutti hanno almeno un beccuccio, ma pochi hanno un diffusore e/o ulteriori beccucci per lavori specifici. Se comunque sei un professionista, probabilmente dovrai fare acquisti futuri in questo senso. Gli accessori costano e, nelle scatole originali, difficilmente ne troverai più di un paio. Cerca un modello che non sia particolarmente originale e che abbia un buon parco accessori proprietari o adattabili da marchi terzi, se questa è una priorità.

