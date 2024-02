In seguito ad alcune problematiche riscontrate nella digestione di alcuni alimenti, hai fatto degli esami e hai scoperto di avere la celiachia: cosa che ti ha portato a cambiare completamente la tua alimentazione e cercare prodotti che, ahimè, non sempre si trovano nei supermercati e nei negozi della tua città.

Per questo motivo, hai deciso di dare un'occhiata sul Web e ti sei messo alla ricerca di siti per celiaci, dove poter acquistare comodamente tutto quello di cui necessiti. Le cose stanno così? Bene, allora sappi che posso consigliartene io qualcuno. Ne torvi diversi segnalati di seguito.

Mi raccomando, però, acquista solamente prodotti previsti dalla dieta che ti ha prescritto il medico (e se non ne hai consultato uno, ti suggerisco di farlo). Io non mi assumo responsabilità circa i prodotti che potresti acquistare e i loro eventuali effetti su di te. Chiarito questo, iniziamo!

Indice

Migliori siti per celiaci

Non vedi l'ora di scoprire quali sono i migliori siti per celiaci? Allora non devi far altro che dare un'occhiata ai siti che sto per suggerirti qui di seguito, dove potrai acquistare comodamente da casa tutti i prodotti di cui necessiti.

Celiachia City

Celiachia City è una realtà che offre la vendita di prodotti dedicati a tutte le persone affette da intolleranze alimentari, come per l'appunto la celiachia, ma anche quella relativa al lattosio o altri alimenti. Inoltre, presenta una sezione Mutuabili dove acquistare i prodotti e pagare con il Buono Regionale, ma solo se emesso dalle ASL Napoli 1 Centro, ASL Napoli 2 Nord, ASL Napoli 3 Sud, ASL di Caserta.

Per utilizzare questa piattaforma, non devi far altro che recarti su questa pagina Web ed eseguire la registrazione: per riuscirci, fai clic sulla voce Accedi posta in alto e, nella schermata che si apre, digita il tuo indirizzo e-mail nella sezione Creare un account, dunque fai clic sul pulsante Creare un account, per proseguire. Successivamente, indica nome, cognome, data di nascita, una password (almeno cinque caratteri) e fai clic sul pulsante Registrati.

Una volta completata con successo la registrazione, puoi finalmente procedere con l'ordine dei prodotti che desideri. Nel tuo caso, dunque, fai clic sulla scheda Senza glutine posta nella barra in alto e attendi il caricamento della lista di alimenti disponibili. Se desideri filtrarli per categoria, non devi far altro che selezionare quella che preferisci dal menu laterale posto sulla sinistra.

Per aggiungere un prodotto al carrello non devi far altro che premere su di esso e, nella pagina descrittiva che si apre fare clic sul pulsante Aggiungi al carrello. Se vuoi procedere in maniera più spedita, dall'elenco dei prodotti muovi il mouse vicino all'immagine del prodotto e, quando appare il pulsante Aggiungi al carrello fai clic su di esso. Una volta aggiunti tutti i prodotti al carrello, per procedere con l'acquisto fai clic sulla voce Carrello posta in alto a destra e poi sul pulsante Procedi all'acquisto.

Nella schermata che si apre, digita il codice del tuo buono ASL qualora ne fossi in possesso e poi clicca sul pulsante Procedi all'acquisto. Adesso compila tutti i dati richiesti per la spedizione (dovrai farlo solo la prima volta), clicca sul pulsante Salva e poi su Procedi all'acquisto. Nella schermata successiva seleziona il tipo di consegna che preferisci (qualora fossero presenti più di una scelta), imposta il segno di spunta sulla voce Accetto i termini di servizio e clicca sul pulsante Procedi all'acquisto.

Nella schermata successiva, decidi il metodo di pagamento preferito (bonifico bancario o PayPal) e fai clic sul pulsante Confermo il mio ordine per completare la procedura. La spedizione ha un costo di 6,70 euro, che diventa gratuita per ordini superiori a 80 euro. Se, invece, si usa un Buono ASL, la spedizione diventa gratuita per ordini superiori a 67,90 euro.

La favola senza glutine

Un altro sito interessante è La favola senza glutine, che è un negozio online che offre la vendita di prodotti freschi, secchi e surgelati senza glutine. Inoltre, presenta una sezione dedicata alle ricette senza glutine e un blog dedicato alla celiachia.

Per utilizzare questa piattaforma, recati su questa pagina Web ed esegui la registrazione. Per procedere in tal senso, fai clic sulla voce Il mio Account posta in alto a destra e, nella schermata che si apre, digita un nome utente, il tuo indirizzo e-mail e una password, dunque fai clic sul pulsante Registrati, per proseguire.

Completata la procedura di registrazione, puoi procedere con l'acquisto dei prodotti che desideri. Per farlo, dalla schermata principale del sito Web, fai clic sulla scheda Tutti i prodotti posta nella barra in alto e attendi il caricamento della lista di alimenti disponibili. Se desideri filtrarli per categoria, invece, non devi far altro che selezionare quella che preferisci dalla schede poste in alto (Colazione, Pranzo e cena, Dolci e Snacks).

Una volta individuato il prodotto che desideri acquistare, ti basta fare clic sul pulsante + per aggiungerlo al carrello. Una volta aggiunti tutti i prodotti al carrello, per procedere con l'acquisto fai clic sull'icona del Carrello posta in alto e poi sul pulsante Checkout per proseguire. Nella schermata che compare, inserisci tutti i dati di fatturazione e spedizione, seleziona il metodo di pagamento che preferisci tra PayPal, bonifico bancario, Satispay (con il quale puoi ottenere del credito extra registrandoti con il codice ARANZULLA) e carte di pagamento Nexi), apponi il segno di spunta sulla voce Ho letto e accetto Termini e condizioni e clicca sul pulsante Effettua ordine. La spedizione ha un costo di 6,70 euro, che sale a 13 euro per Sicilia, Sardegna e Calabria. La spedizione diventa gratuita per ordini superiori a 89 euro.

La spesa senza glutine

L'ultimo sito di cui voglio parlarti all'interno del quale puoi acquistare prodotti senza glutine è La spesa senza glutine. Oltre ai classici prodotti senza glutine, offre anche la possibilità di acquistare prodotti proteici e low carb senza glutine e integratori alimentari senza glutine.

Se desideri utilizzare questo sito Web non devi far altro che recarti su questa pagina Web e registrarti alla piattaforma per poi procedere con l'acquisto. Per farlo, premi sul pulsante Account posto in alto a destra e, dal menu che si apre, clicca sul link Sei un nuovo cliente? per procedere con la registrazione: digita il tuo indirizzo email e clicca sul pulsante Invia email.

Completata la procedura di registrazione, per procedere con l'acquisto dei prodotti recati sulla schermata principale del sito Web e poi seleziona la categoria che preferisci dal menu posto in alto. Successivamente, individua il prodotto che desideri acquistare, fai clic su di esso e, nella schermata descrittiva del prodotto, seleziona la quantità e fai clic sul pulsante Aggiungi al carrello. Nella schermata che si apre, se desideri continuare a fare acquisti fai clic sul pulsante Continua gli acquisti, se invece desideri procedere con l'acquisto seleziona il metodo di spedizione (ti verrà mostrato anche il relativo costo), seleziona il metodo di pagamento (PayPal, Satispay, bonifico bancario, carta di credito e contrassegno) e fai clic sul pulsante Procedi con l'ordine.

Nella schermata che si apre, inserisci i dati di fatturazione e spedizione, apponi il segno di spunta sulla voci Ho letto e accetto le condizioni sul servizio e quella relativa al trattamento dei dati personali e clicca sul pulsante Continua e poi su Ordina. Devi sapere che per effettuare un ordine, il minimo di spesa è di 25 euro, mentre il costo della spedizione è di 7,90 euro, che diventa gratuita per ordini superiori a 90 euro. Se scegli il pagamento in contrassegno, al totale della spesa verrà aggiunto un supplemento di 5 euro.

Altri siti per celiaci

Nessuno dei siti di cui ti ho parlato in precedenza ti ha soddisfatto appieno, per cui vorresti capire se esistono anche altri siti per celiaci? Nessun problema, non devi far altro che fare un'occhiata ai siti che sto per suggerirti qui di seguito.

Negozio senza glutine — sito Web che offre l'acquisto di tantissimi prodotti senza glutine, tra cui pane, pasta e riso, biscotti, dolci e farine. Inoltre, il sito Web accetta i buoni ASL emessi dalla regione Lombardia. La consegna a domicilio ha un costo di 7,90 euro .

— sito Web che offre l'acquisto di tantissimi prodotti senza glutine, tra cui pane, pasta e riso, biscotti, dolci e farine. Inoltre, il sito Web accetta i buoni ASL emessi dalla regione Lombardia. La consegna a domicilio ha un costo di . Bottega senza Glutine — progetto nato nel 2000 che offre la vendita di prodotti senza glutine per privati e aziende. Inoltre, offre anche prodotti senza lattosio e vegani. La consegna a domicilio ha un costo di 6,90 euro , che diventa gratuita con 49 euro di spesa.

— progetto nato nel 2000 che offre la vendita di prodotti senza glutine per privati e aziende. Inoltre, offre anche prodotti senza lattosio e vegani. La consegna a domicilio ha un costo di , che diventa gratuita con 49 euro di spesa. Farmacia Gluten Free — a dispetto del nome, si tratta di una piattaforma che offre l'acquisto di prodotti alimentari senza glutine. Tuttavia, tramite questa piattaforma potrai prenotare la tua spesa e poi ritirarla nella farmacia più vicina a te. Il ritiro in farmacia è gratuito (paghi solo i prodotti acquistati), mentre se desideri la consegna a domicilio il costo è di 5 euro, che diventa gratuita per ordini superiori a 60 euro.