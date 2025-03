Acquistare vestiti online è la scelta ideale per chi vuole rinnovare il guardaroba in modo pratico e veloce. Con un semplice clic, puoi trovare capi adatti a qualsiasi stile ed esigenza, senza dover visitare negozi fisici. Dai look casual a quelli più eleganti, passando per lo streetwear e l'abbigliamento sportivo, il Web offre un'ampia selezione di e-commerce specializzati, con brand per tutte le fasce di prezzo.

Molti di questi siti propongono cataloghi vastissimi, permettendoti di scegliere tra abiti versatili per tutti i giorni, capi eleganti per il lavoro o eventi formali, e soluzioni più economiche per chi vuole risparmiare senza rinunciare allo stile. Indipendentemente dal tuo budget o dalle tue preferenze, esiste un negozio online perfetto per ogni necessità.

Tuttavia, con così tante opzioni disponibili, scegliere il sito giusto può risultare complicato. Per questo motivo, in questa guida, ti accompagnerò alla scoperta dei migliori siti per vestiti uomo, suddivisi per categoria, così da trovare facilmente l'opzione perfetta per il tuo stile e il tuo budget. Non ti resta che proseguire con la lettura e prepararti a un po' di sano shopping online!

Migliori siti per vestiti uomo

Fatte le dovute premesse, è il momento di scoprire quali sono i migliori siti per vestiti uomo. In questa selezione troverai e-commerce affidabili e ben forniti, adatti a ogni stile e fascia di prezzo. Che tu stia cercando capi casual, eleganti o low cost, questi store offrono un'ampia varietà di opzioni per aggiornare il tuo guardaroba. Di seguito, ti guiderò attraverso le loro caratteristiche principali, aiutandoti a trovare il sito perfetto per le tue esigenze.

Amazon

Uno dei migliori siti per acquistare vestiti da uomo online è senza dubbio Amazon. Il colosso dell'e-commerce offre un vastissimo catalogo di abbigliamento maschile, con opzioni che spaziano dal casual all'elegante, fino all'abbigliamento sportivo. Grazie alla varietà di brand e fasce di prezzo disponibili, è possibile trovare facilmente il capo perfetto per ogni occasione e budget.

Per iniziare lo shopping, collegati al sito ufficiale di Amazon ed effettua l'accesso al tuo account. Puoi cercare direttamente un capo specifico utilizzando la barra di ricerca in alto oppure navigare tra le categorie di abbigliamento.

Se vuoi esplorare le opzioni disponibili, clicca su (≡) Tutte in alto a sinistra e dal menu apparso seleziona Abbigliamento, scarpe, gioielli e scegli la sezione Uomo. Qui troverai numerose sottocategorie come Brand premium, capi base a un prezzo contenuto, valigeria e i più venduti. Utilizza la barra laterale per affinare la ricerca in base a marche, giorno di consegna, valutazioni dei clienti, prezzo, taglie e colore.

Una volta trovato il capo che ti interessa, clicca sulla sua immagine per accedere alla scheda prodotto e verificare tutti i dettagli, inclusa la disponibilità in altre taglie e colori. Se il modello ti convince, seleziona la taglia e il colore e clicca su Aggiungi al carrello.

Quando sei pronto per completare l'acquisto, clicca su Carrello in alto a destra per controllare il riepilogo degli articoli selezionati. Da qui, premi su Procedi all'ordine, scegli l'indirizzo di spedizione e il metodo di pagamento, quindi conferma il tutto con un clic su Acquista ora. Se vuoi approfondire il processo di come comprare su Amazon, puoi consultare la mia guida dedicata.

Amazon offre diverse opzioni di spedizione, inclusa la consegna gratuita entro 4-5 giorni lavorativi su molti articoli nonché il servizio Premium, che permette di ricevere gli ordini in un solo giorno lavorativo al costo di 4,99 euro (3,99 euro per le consegne ai punti di ritiro), qui tutti i dettagli.

La politica di reso flessibile consente di restituire gli articoli entro 30 giorni, ottenendo un rimborso completo (salvo diversa indicazione). Per maggiori informazioni sui resi, può tornarti utile il mio tutorial su come funziona il reso di Amazon.

Puoi anche aderire al programma in abbonamento Amazon Prime, che al costo di 49,90 euro/anno o 4,99 euro/mese offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni gratuite su ogni ordine.

Amazon accetta una vasta gamma di metodi di pagamento, tra cui carte di credito, carte prepagate, Amazon Pay, buoni regalo e persino il pagamento in contanti tramite punti di ritiro convenzionati. È inoltre disponibile come app per dispositivi mobili Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS, con un'esperienza di acquisto simile a quella del sito Web.

Per chi vuole risparmiare, Amazon propone spesso promozioni e sconti dedicati alla moda: per non perderli, puoi anche consultare la mia guida su come trovare sconti su Amazon.

Zalando

Zalando, uno dei principali portali per lo shopping online di abbigliamento, offre una vasta selezione di vestiti da uomo di diverse marche e stili. Una delle caratteristiche più apprezzate di Zalando è l'ampia scelta di metodi di pagamento, tra cui carte di credito, PayPal e il pagamento alla consegna (in contrassegno), un'opzione non sempre disponibile su altri siti.

Per iniziare a fare acquisti su Zalando, collegati al sito ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso al tuo account, scegli la categoria Uomo in alto e, dalla barra in alto, passa il puntatore su Abbigliamento e seleziona Tutto l'abbigliamento o la categoria di tuo interesse dal menu a tendina.

Nella nuova pagina apertasi, puoi filtrare i risultati, tramite i menu a tendina in alto, per brand, colore, taglia, prezzo, materiale, vestibilità, fantasia e altre caratteristiche oltre a poterli ordinare per preferiti, ultimi arrivi, prezzo crescente, prezzo decrescente e offerte.

Dopo aver scelto il capo di abbigliamento che ti interessa, clicca sull'immagine di anteprima per visualizzare i dettagli del prodotto, incluso il prezzo e i tempi di consegna coi relativi costi. Seleziona la taglia desiderata controlla le eventuali opzioni di colori disponibili e aggiungi l'articolo al carrello. Quando hai finito gli acquisti, clicca sull'icona della borsa in alto a destra per procedere al pagamento.

Una volta nel carrello, controlla gli articoli e i tempi di consegna, quindi clicca su Procedi. Completa il check-out inserendo i tuoi dati di fatturazione, l'indirizzo di consegna e il metodo di pagamento e conferma l'ordine.

Zalando spedisce in tutta Italia con consegna in 4-5 giorni lavorativi al costo di 4,95 euro. Se scegli il programma Zalando Plus, potrai usufruire della spedizione rapida senza valore minimo d'ordine. Gli ordini superiori a 28,90 euro hanno spedizione gratuita. Puoi anche seguire il tuo pacco grazie al sistema di tracciamento di Zalando.

In caso di insoddisfazione, Zalando permette di restituire i prodotti entro 30 giorni, gratuitamente. Per procedere puoi consultare la mia guida su come effettuare un reso su Zalando. Inoltre, l'opzione Prova prima, paga dopo ti consente di provare i vestiti a casa per 14 giorni senza alcun addebito e restituire quelli che non ti soddisfano, pagando solo quelli che decidi di tenere.

Infine, Zalando è disponibile anche come app per dispositivi Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS, con una navigazione che replica quella del sito Web, per un'esperienza di shopping comoda anche in mobilità.

Altri siti per vestiti uomo

Non hai trovato quello che cercavi? Continua a leggere e scoprirai tante altre opzioni interessanti. Ecco dunque una lista di altri siti per vestiti uomo da prendere in considerazione.

ASOS — è uno dei siti più affidabili per acquistare vestiti per uomo a prezzi competitivi. Con una vasta selezione di modelli, taglie e colori, ASOS offre opzioni per tutti i gusti e le esigenze. La spedizione standard ha un costo di 4,99 euro , gratuita per ordini superiori a 50 euro , oppure puoi optare per la consegna rapida in un giorno al costo di 12,50 euro . Inoltre, il reso è gratuito e può essere effettuato entro 28 giorni . Se desideri rateizzare l'acquisto, ASOS offre anche la possibilità di utilizzare Klarna per suddividere il pagamento in tre rate. Puoi fare acquisti facilmente anche tramite l'app disponibile per Android e iOS/iPadOS.

— è uno dei siti più affidabili per acquistare vestiti per uomo a prezzi competitivi. Con una vasta selezione di modelli, taglie e colori, ASOS offre opzioni per tutti i gusti e le esigenze. La spedizione standard ha un costo di , gratuita per ordini , oppure puoi optare per la consegna rapida in al costo di . Inoltre, il reso è gratuito e può essere effettuato entro . Se desideri rateizzare l'acquisto, ASOS offre anche la possibilità di utilizzare per suddividere il pagamento in tre rate. Puoi fare acquisti facilmente anche tramite l'app disponibile per Android e iOS/iPadOS. About You — è un e-commerce semplice e intuitivo che offre una vasta gamma di abbigliamento per uomo, con una sezione ricca di opzioni, tra cui abiti, scarpe e accessori, per soddisfare tutte le esigenze di stile. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 19,90 euro , mentre per importi inferiori il costo è di 2,90 euro . Il reso è sempre gratuito e può essere effettuato facilmente. Per effettuare i tuoi acquisti, inoltre, puoi optare per l'app per dispositivi mobili (Android, anche su store alternativi, e iOS/iPadOS).

— è un e-commerce semplice e intuitivo che offre una vasta gamma di abbigliamento per uomo, con una sezione ricca di opzioni, tra cui abiti, scarpe e accessori, per soddisfare tutte le esigenze di stile. La spedizione è gratuita per ordini superiori a , mentre per importi inferiori il costo è di . Il reso è sempre gratuito e può essere effettuato facilmente. Per effettuare i tuoi acquisti, inoltre, puoi optare per l'app per dispositivi mobili (Android, anche su store alternativi, e iOS/iPadOS). Yoox — è il sito ideale per chi cerca capi per ogni occasione a prezzi convenienti. Approfitta della sezione Saldi per trovare ottimi affari senza sforare il budget. La spedizione è gratuita per ordini superiori a 150 euro, mentre per importi inferiori il costo di spedizione parte da 6 euro. Yoox permette anche resi e cambi gratuiti entro 100 giorni, offrendo un'ulteriore comodità per i suoi clienti. Se preferisci acquistare in mobilità, puoi optare per l'app Yoox per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

Siti per vestiti eleganti uomo

Esistono store specializzati che offrono una selezione esclusiva di completi sartoriali e accessori raffinati, ideali per chi cerca eleganza e qualità. Questi siti per vestiti eleganti uomo permettono di acquistare abiti su misura, con tessuti pregiati e finiture impeccabili, per un look sofisticato adatto a ogni occasione importante.

Gutteridge

Se cerchi eleganza senza tempo, Gutteridge è il brand ideale per il tuo nuovo abito sartoriale. Il sito propone un'ampia selezione di completi raffinati, camicie impeccabili e accessori di classe, perfetti per un look formale o per le occasioni speciali. Grazie all'attenzione ai dettagli e alla qualità dei materiali, ogni capo riflette lo stile distintivo del brand, con un equilibrio tra tradizione e modernità.

Per effettuare un acquisto, collegati al sito Web di Gutteridge e accedi alla sezione Abbigliamento dal menu in alto, puoi esplorare le categorie dedicate a impermeabili e trench, giubbotti, abiti, giacche, maglieria, camicie, felpe, pantaloni ecc. affinando la ricerca con i filtri per trovare il modello ideale.

Quando hai trovato il vestito che ti interessa, clicca sull'immagine di anteprima per entrare nella scheda prodotto e trovare informazioni dettagliate sulle taglie disponibili e sulle caratteristiche del capo, consentendoti di aggiungerlo al carrello cliccando su Aggiungi al carrello. In alternativa, puoi inserirlo nella wishlist per salvarlo tra i preferiti e completare l'acquisto in un secondo momento.

Il processo di checkout è rapido e sicuro, con diverse opzioni di pagamento tra cui carte di credito, carte prepagate, Amazon Pay, PayPal e Klarna. Le spese di spedizione ammontano a 5,99 euro e la consegna è garantita entro 3-5 giorni lavorativi, a eccezione di ordini superiori a 95 euro per i quali la spedizione è gratuita. Il reso è consentito entro 14 giorni in maniera totalmente gratuita con ritiro a domicilio o anche presso uno dei negozi fisici sparsi sul territorio. Puoi trovare ulteriori informazioni nella politica di reso di Gutteridge disponibile sul loro sito.

Inoltre, puoi accedere a tutte le proposte del brand anche tramite l'app Gutteridge per dispositivi Android e iOS, rendendo ancora più pratico acquistare lo stile elegante che cerchi.

Altri siti per vestiti eleganti uomo

Non hai ancora trovato l'abito perfetto? Nessun problema, qui di seguito trovi altri siti per vestiti eleganti uomo che potrebbero fare al caso tuo.

FARFETCH — è il sito perfetto per trovare capi esclusivi delle migliori maison internazionali. Oltre a una selezione curata di brand iconici come Balenciaga, Chanel e Dolce & Gabbana, offre anche una sezione Saldi per chi cerca occasioni imperdibili. Le spese di spedizione variano in base al prodotto e alla destinazione, mentre il reso gratuito è disponibile entro 14 giorni dalla consegna. Per un'esperienza ancora più pratica, puoi scaricare l'app di FARFETCH su Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS.

— è il sito perfetto per trovare capi esclusivi delle migliori maison internazionali. Oltre a una selezione curata di brand iconici come Balenciaga, Chanel e Dolce & Gabbana, offre anche una sezione per chi cerca occasioni imperdibili. Le spese di spedizione variano in base al prodotto e alla destinazione, mentre il reso gratuito è disponibile entro dalla consegna. Per un'esperienza ancora più pratica, puoi scaricare l'app di FARFETCH su Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS. Giglio.com — è un'elegante boutique online che propone abbigliamento e accessori dei più prestigiosi brand fashion e luxury. Gucci, Fendi, Valentino e Balmain sono solo alcune delle firme disponibili, con una selezione che spazia dall'abbigliamento alle calzature, fino agli accessori. Inoltre la comodità di Giglio sta anche nel poterlo usare da dispositivi mobili tramite app per Android e iOS.

— è un'elegante boutique online che propone abbigliamento e accessori dei più prestigiosi brand fashion e luxury. Gucci, Fendi, Valentino e Balmain sono solo alcune delle firme disponibili, con una selezione che spazia dall'abbigliamento alle calzature, fino agli accessori. Inoltre la comodità di Giglio sta anche nel poterlo usare da dispositivi mobili tramite app per Android e iOS. Mytheresa — è il punto di riferimento per lo shopping di lusso, con oltre 100 brand internazionali e nuove collezioni direttamente dalle passerelle di Milano, Londra, Parigi e New York. Il sito offre spedizioni rapide in oltre 130 paesi e un servizio clienti multilingua per un'esperienza d'acquisto impeccabile. Che tu stia cercando un capo iconico o un look sofisticato, Mytheresa ha tutto ciò che ti serve. Per effettuare i tuoi acquisti, puoi anche optare per l'app per dispositivi mobili di cui puoi eseguire il download su Android (anche mediante store alternativi) e iOS/iPadOS.

Siti vestiti uomo economici

Hai deciso di rinnovare il tuo guardaroba senza svuotare il portafoglio? Le piattaforme online che offrono abbigliamento a prezzi competitivi sono la soluzione ideale. Qui di seguito trovi una selezione di siti vestiti uomo economici, senza rinunciare allo stile.

Shein

SHEIN è una delle piattaforme di fast fashion più conosciute per l'acquisto di abbigliamento economico, con una rapida espansione a livello globale negli ultimi anni. Questa piattaforma cinese offre una vasta selezione di capi per uomo economici, oltre a accessori e scarpe, il tutto spesso a prezzi scontati grazie a codici promozionali e coupon.

Acquistare su SHEIN è semplice: dopo aver effettuato l'accesso al sito Web ufficiale dell'e-commerce e registrato alla piattaforma, puoi visitare la sezione Uomo nel menu in alto e esplorare le tantissime categorie disponibili, selezionare i capi che ti interessano e aggiungerli al carrello. Successivamente, scegli il metodo di pagamento che preferisci e completa l'acquisto. Se vuoi maggiori dettagli, consulta le mie guide su come funziona SHEIN e su come effettuare i pagamenti su SHEIN.

La spedizione è gratuita per ordini superiori ai 29 euro, con opzioni di spedizione variabili che partono da 2,90 euro per il ritiro in un punto di raccolta, 4,49 euro per la spedizione standard e 6,90 euro per quella express. I tempi di consegna si aggirano tra i 9 e i 13 giorni lavorativi, dato che i prodotti provengono dalla Cina.

Nonostante i prezzi vantaggiosi, la qualità dei capi, in particolare per quanto riguarda i materiali, non è sempre eccellente. Tuttavia, SHEIN offre una politica di reso che permette di restituire gli articoli gratuitamente entro 45 giorni dall'acquisto tramite corriere, nel caso in cui non rispondano alle aspettative.

Ti interesserà, infine, sapere che SHEIN è fruibile anche sotto forma di app per Android (anche su store alternativi) e iOS/iPadOS e il suo funzionamento rispecchia quello del sito Internet.

Altri siti vestiti uomo economici

Di seguito ti farò altre proposte di altri siti vestiti uomo economici.

Vinted — è diventato uno dei punti di riferimento per lo shopping di seconda mano, soprattutto per chi è alla ricerca di abbigliamento usato a buon prezzo. Su questa piattaforma puoi trovare una vasta gamma di vestiti per uomo di seconda mano, da abiti a accessori, venduti da privati. I costi di spedizione variano in base alle dimensioni del pacco e alla distanza. Se vuoi scoprire come funziona Vinted e approfittare delle sue offerte, dai un'occhiata alla mia guida.

— è diventato uno dei punti di riferimento per lo shopping di seconda mano, soprattutto per chi è alla ricerca di abbigliamento usato a buon prezzo. Su questa piattaforma puoi trovare una vasta gamma di vestiti per uomo di seconda mano, da abiti a accessori, venduti da privati. I costi di spedizione variano in base alle dimensioni del pacco e alla distanza. Se vuoi scoprire come funziona Vinted e approfittare delle sue offerte, dai un'occhiata alla mia guida. Privé by Zalando — è la sezione esclusiva di Zalando dedicata a capi dei marchi più amati, a prezzi spesso scontati. La spedizione ha un costo di 5,90 euro , ma il reso è gratuito e disponibile per un periodo di 31 giorni . Se sei alla ricerca di abbigliamento da uomo di qualità a prezzi vantaggiosi, Privé è un'opzione da non sottovalutare. Per conoscere meglio le offerte e il funzionamento della sezione, ti consiglio di leggere la mia guida su come funziona Zalando Privé.

— è la sezione esclusiva di Zalando dedicata a capi dei marchi più amati, a prezzi spesso scontati. La spedizione ha un costo di , ma il reso è gratuito e disponibile per un periodo di . Se sei alla ricerca di abbigliamento da uomo di qualità a prezzi vantaggiosi, Privé è un'opzione da non sottovalutare. Per conoscere meglio le offerte e il funzionamento della sezione, ti consiglio di leggere la mia guida su come funziona Zalando Privé. eBay — rimane una delle piattaforme di e-commerce più popolari, ideale per chi cerca articoli specifici, nuovi o usati, a prezzi competitivi. La sezione Moda di eBay offre un'ampia varietà di prodotti che puoi acquistare da venditori privati o negozi. I costi di spedizione sono indicati direttamente nella descrizione del prodotto e ti consiglio di verificare le condizioni di reso stabilite dal venditore prima di procedere all'acquisto. Se vuoi approfondire come acquistare su eBay e le modalità di pagamento, puoi consultare la mie guida dettagliata.

