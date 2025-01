Ultimamente ti capita spesso di avere ospiti a cena, ma nella maggior parte dei casi proponi sempre le stesse pietanze, quelle che ormai hai imparato a preparare a menadito. Per la prossima occasione, però, vorresti sorprendere i commensali con delle ricette nuove e originali, e ti sei messo dunque alla ricerca di appositi siti per cucinare, nei quali trovare spunti per creare menu speciali, integrati possibilmente da istruzioni chiare e comprensibili anche per chi è alle prime armi.

Beh, se le cose stanno così, sono ben lieto di poterti dare una mano a individuare delle risorse adatte alle tue esigenze culinarie. In Rete, infatti, è possibile trovare diversi siti realizzati appositamente per apprendere le basi della cucina, con ricette su misura per i neofiti e contenuti multimediali di supporto, ma anche portali pieni zeppi di ricette relative a diverse tipologie di tradizioni gastronomiche, adatte anche a chi si vuole cimentare nella preparazione di piatti gourmet.

Se mi dedichi qualche minuto del tuo tempo libero, saprò indirizzarti verso alcune risorse Web che reputo particolarmente valide e, nondimeno, idonee a qualsiasi livello di esperienza, grazie alle quali potrai imparare a cucinare nuove ricette in maniera veloce e strutturata. Allora, sei già pronto davanti ai fornelli con il tuo PC, smartphone o tablet, e naturalmente con tutti gli attrezzi del mestiere a portata di mano? Perfetto, in tal caso direi di passare sùbito ai fatti. A me non rimane che augurarti buona lettura e buon lavoro!

Indice

Siti per imparare a cucinare

Per cominciare, desidero parlarti di alcuni siti per imparare a cucinare nei quali mi sono imbattuto durante le mie ricerche, e che ritengo particolarmente funzionali da un punto di vista didattico, in quanto sono in grado di fornire strumenti e contenuti digitali adatti ai principianti, ma anche ai più esperti che desiderano affinare le proprie conoscenze.

Giallo Zafferano

Avrai sicuramente sentito già parlare di Giallo Zafferano, una piattaforma digitale che offre una vasta gamma di risorse per gli appassionati di cucina, dai principianti agli esperti, con un archivio di ricette davvero molto ampio. Quello di cui forse non sei al corrente, però, è che il sito in questione ospita una sezione dedicata all'apprendimento delle basi culinarie molto ricca e ben organizzata.

Se, dunque, in passato ti sei imbattuto nelle ricette di Giallo Zafferano, ma non ti sei trovato molto a tuo agio con determinati concetti e con alcune preparazioni di base, in tal caso ti consiglio di collegarti a questa pagina del suo sito ufficiale e di iniziare da qui il tuo percorso di formazione nell'arte della cucina.

Considera che i contenuti video ivi presenti sono stati realizzati da ALMA, uno dei più importanti centri di formazione professionale italiani dedicati alla ristorazione. Al suo interno troverai 19 corsi che affrontano i principali argomenti della materia, dagli strumenti di base, alla panificazione, fino alla realizzazione delle principali ricette di primi, secondi, dessert e quant'altro.

Il percorso formativo è strutturato in un totale di 137 lezioni, e per accedervi è necessario effettuare la creazione di un account, operazione che puoi compiere cliccando sul pulsante Registrati o accedi posto al centro della pagina, scegliendo poi se completare l'iscrizione con Google, Facebook, Apple o mediante indirizzo email.

Dopo aver definito la password e aver accettato i termini e le condizioni del servizio apponendo il segno di spunta almeno nelle caselle obbligatorie (quelle con il simbolo dell'asterisco), premi i bottoni Registrati prima e Continua poi, in modo da essere rimandato all'interfaccia principale della piattaforma.

Questa è organizzata in un menu laterale che consente di accedere alle varie sezioni del sito di Giallo Zafferano: ti consiglio, dunque, di iniziare dal corso Le basi della cucina se non hai particolari esperienze e vuoi seguire un piano di apprendimento completo. Ti basterà premere il bottone Avvia il corso al passaggio successivo e pigiare poi il pulsante [▶︎] per avviare la riproduzione del primo video.

Dovrai poi passare manualmente a quello successivo, cliccando sulla relativa immagine di anteprima. Potrai visualizzare le lezioni già seguite nell'area Attività recenti della pagina dedicata alla Scuola di cucina. Ti raccomando, una volta completata la formazione base, di passare alla sezione Corsi di cucina situata nel menu di sinistra per accedere a ulteriori contenuti video relativi alla preparazione di specifiche ricette.

YouTube

YouTube è un'altra risorsa che ti raccomando di prendere in considerazione se sei alla ricerca di siti per imparare a cucinare. Nell'immenso catalogo di contenuti della celebre piattaforma di condivisione di video di Google, infatti, puoi trovare una vasta gamma di canali interamente dedicati alla cucina, alcuni dei quali specifici per l'apprendimento delle basi o per la realizzazione di ricette particolari.

Per individuare quello che fa al caso tuo, devi semplicemente collegarti alla sua home page e inserire le parole chiave nel campo di ricerca posto in alto, specificando ad esempio se hai bisogno di un corso base, di lezioni su ricette gourmet, vegan, pasticceria e così via, o su determinate pratiche culinarie.

Quando visualizzi un risultato che reputi adatto alle tue esigenze, clicca sul nome del canale per accedere alla sua pagina e visualizzare l'elenco dei video pubblicati. Premi poi sul filmato di tuo interesse per avviarne la riproduzione, e utilizza gli appositi comandi per gestirla e, ad esempio, mettere in pausa, tornare indietro, visualizzare i sottotitoli, applicare la modalità a schermo intero o regolare il volume. Per maggiori dettagli su come funziona YouTube, leggi pure la mia guida interamente dedicata all'argomento che ti ho appena linkato.

Fra i risultati potresti trovare anche Shorts (video brevi di massimo 3 minuti realizzati con la fotocamera del dispositivo mobile) e contenuti in abbonamento, o link sponsorizzati che rimandano a siti esterni. Per eliminare la pubblicità e poter scaricare i filmati in modo da guardarli anche offline, è possibile attivare il servizio YouTube Premium, con costi a partire da 13,99 euro al mese e 30 giorni di prova gratuita.

YouTube, come probabilmente già saprai, è disponibile anche come app per dispositivi mobili Android e iOS/iPadOS, ma la trovi preinstallata anche nei sistemi operativi delle principali marche di Smart TV (o scaricandola dai relativi store) e su diversi device per lo streaming (chiavette, Chromecast, TV Box Android e così via). Se hai una TV in cucina, insomma, può risultare davvero molto comoda.

Altri siti per imparare a cucinare

Per fornirti un panorama quanto più ampio possibile delle opzioni a tua disposizione, di seguito ti riporto un elenco con altri siti per imparare a cucinare, altrettanto validi e completi, adatti a diverse esigenze di apprendimento.

Fatto in casa da Benedetta — pur non offrendo un programma strutturato per l'apprendimento delle tecniche culinarie, questa risorsa può essere considerata come uno dei migliori siti di cucina facile presenti in Rete. Qui, infatti, puoi trovare una gran quantità di ricette video realizzate dalla celebre chef e influencer italiana che permettono anche ai meno esperti di imparare a realizzare in maniera semplice e gratuita molti piatti della tradizione nostrana.

— pur non offrendo un programma strutturato per l'apprendimento delle tecniche culinarie, questa risorsa può essere considerata come uno dei presenti in Rete. Qui, infatti, puoi trovare una gran quantità di ricette realizzate dalla celebre chef e influencer italiana che permettono anche ai meno esperti di imparare a realizzare in maniera semplice e gratuita molti piatti della tradizione nostrana. Académia TV — se cerchi una piattaforma in grado di offrire sia lezioni di cucina professionale , sia programmi per apprendere le basi , allora ti consiglio di prendere in considerazione questa risorsa, realizzata con l'ausilio di alcuni dei più importanti chef stellati. È a pagamento (i costi partono da 4,13 euro al mese ), ma c'è la possibilità di guardare una lezione gratuita per rendersi conto della qualità del servizio offerto e valutare se può fare al caso proprio.

— se cerchi una piattaforma in grado di offrire sia lezioni di cucina , sia programmi per apprendere le , allora ti consiglio di prendere in considerazione questa risorsa, realizzata con l'ausilio di alcuni dei più importanti chef stellati. È a pagamento (i costi partono da ), ma c'è la possibilità di guardare una lezione gratuita per rendersi conto della qualità del servizio offerto e valutare se può fare al caso proprio. Diventa Chef — altra valida piattaforma che offre corsi di cucina base e per l'apprendimento di specifiche tecniche e preparazioni, con costi a partire da 27 euro per modulo.

Siti ricette cucina gratis

Passiamo ora in rassegna alcuni siti ricette cucina gratis (ad ogni modo, tieni conto che diversi fra quelli menzionati nei capitoli precedenti offrono questo tipo di contenuti), grazie ai quali potrai mettere in pratica le tue abilità culinarie realizzando dei piatti di ogni genere e stile che, sono certo, stupiranno i tuoi ospiti.

Cookist

Cookist è un portale Web particolarmente apprezzato per la disponibilità di una vasta gamma di ricette e tutorial culinari, del tutto gratuiti. È noto per la sua proposta di contenuti di facile e veloce realizzazione, adatti a chiunque voglia migliorare le proprie capacità fra i fornelli o per chi è alle prime armi.

Alcuni di questi sono in formato video, e possono quindi essere seguiti avviandone la riproduzione tramite il player integrato nella piattaforma. Altri, invece, sono interamente testuali, spesso integrati da foto che rappresentano con cura i vari passaggi della preparazione e rendono tutto più intuitivo.

Puoi accedere alla sezione in questione collegandoti alla home page di Cookist e cliccando sul menu Ricette posto in alto. Qui, dunque, ti basta avviare una ricerca del piatto che intendi preparare o di un ingrediente a tua disposizione digitandolo nel campo preposto ivi presente e premendo il tasto Invio.

In alternativa, se non hai le idee chiare su cosa preparare e stai cercando spunti creativi, puoi fare clic sul simbolo [☰] posto in alto a destra e selezionare all'interno della sezione Ricette (per espanderla ti basta pigiare l'icona della freccia) la categoria di pietanze di tuo interesse.

Una volta individuata la ricetta, devi solo cliccare sul titolo del risultato per accedere alla pagina dedicata, e premere sul simbolo [▶︎] se si tratta di un contenuti video, o scorrere la schermata per visualizzare ingredienti e istruzioni testuali.

Ogni ricetta presente su Cookist è visualizzabile gratuitamente, ma per accedere a specifiche funzioni di personalizzazione (come quelle per la creazione di un proprio ricettario) è necessario effettuare una registrazione. Per procedere, fai clic sul simbolo dell'omino che trovi in alto a destra e scegli se accedere con account Google, Facebook o Apple.

Infine, ti segnalo che le ricette sono disponibili anche sulla relativa app per dispositivi Android (cercala anche su store alternativi se il tuo device non ha i servizi Google) e iOS/iPadOS.

Altri siti per ricette di cucina

Di seguito ti riporto altri siti per ricette di cucina altrettanto validi, in modo che tu possa individuare delle risorse alternative a quella che ti ho appena suggerito, e/o dei portali che propongono specifici stili culinari.

Il Cucchiaio d'Argento — è sicuramente uno dei migliori siti per ricette di cucina . Propone una grande varietà di pietanze, con istruzioni sia in formato video che testuali e fotografiche, facilmente individuabili grazie a un motore di ricerca interno che consente di selezionare ingredienti, portate e modalità di preparazione. Se ad esempio sei alla ricerca di siti ricette gourmet , considera che qui puoi trovare diversi articoli dedicati alla preparazione piatti raffinati e sofisticati. Il sito è del tutto gratuito ed è consultabile anche senza registrazione, ma la creazione di un account permette, fra le altre cose, di creare una lista della spesa personale e salvare gli articoli preferiti.

— è sicuramente uno dei . Propone una grande varietà di pietanze, con istruzioni sia in formato video che testuali e fotografiche, facilmente individuabili grazie a un motore di ricerca interno che consente di selezionare ingredienti, portate e modalità di preparazione. Se ad esempio sei alla ricerca di , considera che qui puoi trovare diversi articoli dedicati alla preparazione piatti raffinati e sofisticati. Il sito è del tutto ed è consultabile anche senza registrazione, ma la creazione di un account permette, fra le altre cose, di creare una lista della spesa personale e salvare gli articoli preferiti. Cookpad — piattaforma online che permette agli utenti di condividere ricette e scoprire nuove preparazioni culinarie, dalle più semplici a quelle più elaborate. Si concentra principalmente sull'integrazione di ingredienti freschi e di stagione, con particolare focus sulla cucina casalinga e tradizionale .

— piattaforma online che permette agli utenti di condividere ricette e scoprire nuove preparazioni culinarie, dalle più semplici a quelle più elaborate. Si concentra principalmente sull'integrazione di ingredienti freschi e di stagione, con particolare focus sulla cucina e . Cucina Botanica — se cerchi dei siti ricette vegetariane e vegane , allora ti consiglio di trarre ispirazione dai contenuti proposti all'interno di questa risorsa, la quale pone particolare attenzione alle proprietà nutritive dei prodotti di origine vegetale.

— se cerchi dei , allora ti consiglio di trarre ispirazione dai contenuti proposti all'interno di questa risorsa, la quale pone particolare attenzione alle proprietà nutritive dei prodotti di origine vegetale. Tasty — sono certo che ti appassionerai a questa piattaforma online di ricette che ha guadagnato popolarità grazie ai suoi video tutorial di cucina brevi , facili da seguire e spesso presentati con una modalità visiva accattivante. È incentrata su un tipo di cucina “comfort”, con piatti veloci, facili e saporiti, ma al suo interno sono presenti diverse sezioni, anche con ricette light o senza glutine.

— sono certo che ti appassionerai a questa piattaforma online di ricette che ha guadagnato popolarità grazie ai suoi , facili da seguire e spesso presentati con una modalità visiva accattivante. È incentrata su un tipo di cucina “comfort”, con piatti veloci, facili e saporiti, ma al suo interno sono presenti diverse sezioni, anche con ricette light o senza glutine. Ricette di una mamma celiaca — è un blog di cucina dedicato alla preparazione di ricette senza glutine , adatto a chi soffre di questo tipo di intolleranza alimentare o, semplicemente, desidera evitare questo specifico complesso di proteine.

— è un blog di cucina dedicato alla preparazione di , adatto a chi soffre di questo tipo di intolleranza alimentare o, semplicemente, desidera evitare questo specifico complesso di proteine. Basilico secco — è un altro blog culinario dedicato a chi desidera prestare particolare attenzione alla propria dieta, mangiando in maniera controllata preparazioni variegate e gustose, senza rinunciare al sapore.