Ormai da diversi anni ti sei avvicinato al mondo del vino, che è diventata una vera e propria passione che ti ha spinto perino a seguire dei corsi da sommelier. Insomma, ogni volta che ti siedi a tavola o organizzi delle cene con gli amici, vuoi essere sempre sicuro di riuscire ad abbinare correttamente cibo e vino.

Purtroppo, però, spesso ti capita di non riuscire a trovare la bottiglia di vino perfetta quando ti rechi al supermercato, e purtroppo non hai molto tempo per recarti in negozi specializzati. Per questo motivo, ti piacerebbe ordinare il vino tramite alcuni siti per comprare vino e poi riceverlo comodamente a casa, in modo da avere sempre la bottiglia giusta per ogni evenienza.

Nessun problema, sei capitato nel posto giusto al momento giusto. Nel corso dei prossimi paragrafi ti indicherò alcuni siti che potranno tornarti molto utili per comprare bottiglie di vino direttamente online. Tutto quello che devi fare è metterti comodo, prenderti cinque minuti di tempo libero e proseguire con la lettura dei prossimi paragrafi. Non mi resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, bevi con moderazione! Non è assolutamente mia intenzione incentivare il consumo di alcol, dunque non mi riterrò in alcun modo responsabile dell'uso che verrà fatto dei siti segnalati di seguito.

Siti per comprare vino online

Sei curioso di scoprire quali sono i migliori siti per comprare vino online? Nessun problema, mettiti comodo e dai un'occhiata alle piattaforme di cui ti parlerò nel corso dei prossimi paragrafi.

Vivino

Il primo sito di cui voglio parlarti si chiama Vivino, una piattaforma di vendita di vino tra le più grandi al mondo, che consente di poter acquistare bottiglie di vino provenienti da tutto il mondo.

Per utilizzare questa piattaforma non devi far altro che recarti su questo sito Web, oppure puoi scaricare l'app per dispositivi Android (anche su store alternativi) e su iPhone. Maggiori info qui.

Giunto all'interno del sito Web, la prima cosa che devi fare prima di poter acquistare una bottiglia è eseguire la registrazione: fai clic sul pulsante con l'icona di un avatar posto in alto a destra e fai clic sul link Iscrivi a Vivino, oppure esegui l'accesso utilizzando un account Google, un account Facebook o un ID Apple.

Una volta completata la registrazione, dalla schermata principale del sito troverai subito la sezione Le scelte migliori, dove la piattaforma ti propone alcune bottiglie di vino dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Più in basso, invece, trovi la sezione I più venduti in Italia che viene aggiornata ogni giovedì e ti indica le bottiglie che solitamente sono più acquistate sulla piattaforma.

Tramite le schede poste nella barra in alto, invece, potrai accedere direttamente alla pagina Vini (comparirà un menu a tendina che ti permetterà di scegliere quello che preferisci), a quella dedicate alle Offerte e quella dedicata agli Abbinamenti (dal menu a tendina scegli che cibo vuoi accompagnare con del vino). Infine, sono presenti le sezioni Uve e Regioni, che permettono di ricercare una bottiglia di vino in base a questi due fattori.

Una volta scelta la bottiglia di vino che preferisci, fai clic su di essa e nella pagina che si aprirà, troverai diverse informazioni utili, come il tipo di vino, la provenienza, il sapore e persino i cibi che si sposano meglio con tale bottiglia. Per procedere all'acquisto, scegli il numero di bottiglie che ti interessa acquista e clicca sul pulsante Aggiungi. Nella schermata successiva, troverai un riepilogo dell'ordine, con anche gli eventuali costi di spedizione: per procedere, fai clic sul pulsante Pagamento. Nella pagina seguente, scegli se pagare tramite carta di credito o PayPal e clicca sul pulsante Continua, inserisci l'indirizzo di spedizione, clicca sul pulsante Continua e completa l'ordine effettuando il pagamento con il metodo selezionato in precedenza.

Vino.com

Un altro sito che potrebbe tornarti utile per acquistare una bottiglia di vino è Vino.com, sito Web che offre la possibilità di acquistare vini, distillati e birre in maniera semplice e veloce. Per utilizzare questa piattaforma non devi far altro che recarti su questo sito Web.

Giunto all'interno del sito Web, la prima cosa che devi fare prima di poter acquistare una bottiglia di vino è eseguire la registrazione: fai clic sulla voce Registrati posta in alto, oppure fai clic sulla voce Accedi ed esegui l'accesso utilizzando un account Google, un account Facebook o un ID Apple.

Una volta completata la registrazione, dalla schermata principale del sito potrai subito accedere alla sezione di bottiglie in promozione, ai box di vini, i prodotti con spedizione gratuita, i più venduti e altro ancora. Tramite le schede poste nella barra in alto, invece, potrai accedere alle sezioni dedicati ai vini, ai distillati e alle birre.

Una volta scelta la bottiglia di vino che preferisci, fai clic su di essa e nella pagina che si aprirà, troverai diverse informazioni utili, come il tipo di vino, la provenienza, l'annata, il formato e il tipo di aroma. Inoltre, la scheda Descrizione ti racconterà anche la storia di quel determinato vino e tutte le sue caratteristiche.

Per procedere all'acquisto, seleziona il numero di bottiglie che desideri acquistare e clicca sul pulsante Aggiungi: il prodotto verrà aggiunto al carrello, a cui puoi accedere facendo clic sul pulsante con l'omonimo nome posto in alto a destra. Una volta entrato nel carrello, clicca sul pulsante Procedi all'acquisto, inserisci i dati di spedizione e fai clic sul pulsante Salva i dati e procedi. Nella schermata successiva, scegli la modalità di pagamento che preferisci (carta, PayPal, Google Wallet, contrassegno, bonifico bancario) e clicca sul pulsante Completa l'acquisto per completare la procedura di acquisto.

Tannico

L'ultimo sito di cui voglio parlarti si chiama Tannico, azienda molto conosciuta proprio per il suo sito Web che permette di acquistare comodamente da casa bottiglie di vino, champagne, spumanti e persino vini molto rari. Per utilizzare questa piattaforma non devi far altro che recarti su questo sito Web, oltre che tramite app compatibile con dispositivi Android (disponibile anche su store alternativi) e iPhone. Maggiori info qui.

Giunto all'interno del sito Web, la prima cosa che devi fare prima di poter acquistare una bottiglia di vino è eseguire la registrazione: fai clic sul pulsante Registrati posto in alto a destra ed esegui la registrazione tramite il tuo indirizzo email oppure utilizzando un account Facebook.

Una volta completata la registrazione, dalla schermata principale del sito potrai subito accedere a una selezione di bottiglie in offerta. Tramite le schede poste nella barra in alto, invece, potrai accedere alle diverse sezioni dedicati ai vini rossi, bianchi, champagne, spumanti e vini rari. Inoltre, facendo clic sulla sezione Altro potrai accedere ad altro tipo di prodotti, come i vini rosé, mentre cliccando sulla voce Regioni potrai filtrare le bottiglie di vino in base alla regione di appartenenza.

Una volta scelta la bottiglia di vino che preferisci, fai clic su di essa e nella pagina che si aprirà, troverai diverse informazioni utili, come la provenienza, l'annata, il formato e la tipologia. Inoltre, in basso, troverai una descrizione del vino che racconta le sue caratteristiche e anche la sua storia e di quella della cantina di produzione.

Per procedere all'acquisto, seleziona il numero di bottiglie che desideri acquistare e clicca sul pulsante Aggiungi al carrello: il prodotto verrà aggiunto al carrello, a cui puoi accedere facendo clic sul pulsante dedicato posto in alto a destra e poi cliccando sul pulsante Vai al carrello. Una volta entrato nel carrello, clicca sul pulsante Procedi all'acquisto, inserisci i dati di spedizione e fai clic sul pulsante Continua. Nella schermata successiva, scegli la modalità di pagamento che preferisci (carta, PayPal, contrassegno) e clicca sul pulsante Conferma ordine per completare la procedura di acquisto.

Altri siti per comprare vino online

Sei curioso di scoprire se esistono anche altri siti per comprare vino online? Nessun problema, devi sapere che, oltre a quelli che ti ho citato in precedenza, ci sono anche altri siti che potresti utilizzare per acquistare del vino online.

Callmwine — sito Web che permette di acquistare vini, vini artigianali, vini rari, champagne, spumanti e distillati comodamente da casa. Tra i metodi di pagamento disponibili vi sono anche PayPal e Scalapay, con quest'ultimo che permette di dividere la spesa in tre comode rate senza interessi.

— sito Web che permette di acquistare vini, vini artigianali, vini rari, champagne, spumanti e distillati comodamente da casa. Tra i metodi di pagamento disponibili vi sono anche PayPal e Scalapay, con quest'ultimo che permette di dividere la spesa in tre comode rate senza interessi. 3K Wine — si tratta di una vera e propria enoteca online che permette di acquistare vini bianchi, rossi, champagne, bollicine e persino carte regalo. Anche in questo caso, tra i metodi di pagamento disponibili vi sono anche PayPal e Scalapay.

— si tratta di una vera e propria enoteca online che permette di acquistare vini bianchi, rossi, champagne, bollicine e persino carte regalo. Anche in questo caso, tra i metodi di pagamento disponibili vi sono anche PayPal e Scalapay. SignorVino — sito Web che offre un'ottima selezione di vini (sia bianchi che rossi), bollicine e vini dolci. Anche in questo caso è possibile acquistare delle carte regalo, mentre tra i metodi di pagamento disponibili vi sono anche PayPal, Scalapay e Klarna.