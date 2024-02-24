Organizzando una festa tra amici ti sei recato all'enoteca più vicina per comprare un buon vino e fare bella figura con i tuoi ospiti, ma una volta sul posto, ti sei ritrovato sommerso da una quantità elevata di bottiglie e marche di vino che ti hanno solo confuso, e ora non sai quale di quei vini è veramente buono e valido da meritarsi un posto sulla tua tavola. Per chi non è esperto di vini, il metodo migliore per sapere se un vino è buono oppure no è affidarsi al parere di altre persone che lo hanno già bevuto, oppure ad alcune app che lo recensiscono basandosi sulla qualità e il marchio.

Ecco perché oggi sei finito nel posto giusto al momento giusto. Per aiutarti nella scelta giusta del vino da comprare ho scritto questa guida in cui potrai imparare come usare le app per valutazione vini più famose e utilizzate sul mercato, così da avere sempre la sicurezza di fare la scelta giusta ogni volta che dovrai acquistare la tua bottiglia di vino. Ti parlerò di come configurare correttamente queste app e di come usare le funzioni principali per ricevere tutte le informazioni di cui hai bisogno così da evitarti di acquistare alla cieca, sperando di aver fatto la scelta giusta.

Quindi, non perdiamo altro tempo. Mettiti bello comodo e dedica alcuni minuti alla lettura di questo articolo, vedrai che alla fine saprai esattamente come comportarti e scegliere la giusta bottiglia di vino diventerà un gioco da ragazzi. Non ti resta che passare subito al prossimo capitolo, io intanto ti auguro una buona lettura.

Indice

Vivino (Android/iOS)

La prima app di cui voglio parlarti è Vivino, sicuramente una tra le app per valutazioni vini migliori e più usate dagli amanti del vino (vanta 50 milioni di download). Grazie alla sua ricca comunità di persone, è possibile visualizzare valutazioni e recensioni di vini molto affidabili, aumentando moltissimo la possibilità di scegliere il vino migliore.

Se ti stai chiedendo se attraverso quest'app è possibile vedere la valutazione di vini meno conosciuti, ti basta sapere che Vivino contiene al suo interno un database di oltre 13 milioni di vini provenienti da 231.000 cantine in tutto il mondo, il che la rende una delle app più complete della categoria. Tra l'altro, dopo aver visualizzato le valutazioni e le recensioni, nonché i dettagli e le descrizioni dei vini che ti interessano, puoi acquistarli direttamente dall'app o dal sito e-commerce proprietario collegato, che contiene centinaia di migliaia di vini acquistabili.

Oltre a queste caratteristiche , ti è anche utile sapere che l'app è davvero molto intuitiva e facile da utilizzare, e non presenta piani a pagamento per usufruire dei maggiori servizi che mette a disposizione. Puoi scaricarla sia per Android (anche su store alternativi) che per iOS, affidandoti ai principali store per questi dispostivi. Una volta scaricata, devi solo fare un'iscrizione con la tua email e i dati anagrafici per accedere alla pagina principale dell'app e iniziare a usarla correttamente.

Per procedere, avvia l'app e premi sul pulsante Iniziamo per avviare la registrazione. Nella schermata successiva inserisci la tua email e crea una password di accesso inserendola nell'apposito campo, oppure, se preferisci, puoi accedere con Google o con Facebook, senza il bisogno di creare una password. Continuando con la registrazione, se lo desideri, puoi aggiungere una foto al profilo, oltre a inserire il tuo nome e cognome, premendo su Vai avanti per proseguire.

Nella schermata successiva l'app ti indicherà una serie di passi da compiere che puoi selezionare in base a ciò che hai intenzione di fare. Ad esempio, se vuoi sapere la valutazione su una bottiglia di vino in enoteca, puoi premere su scansiona l'etichetta di un vino, poi su Apri lo scanner, e successivamente fotografare l'etichetta della bottiglia di vino che hai in mano per ricevere subito la valutazione, il prezzo medio e la descrizione del vino fotografato.

Oltre a vedere la valutazione del vino scansionando l'etichetta, puoi anche ricercare un vino di cui conosci il nome oppure valutare tu stesso un vino che hai provato. Facendo queste azioni, completeresti anche il tuo profilo personale sull'app.

Infine, premendo sulla sezione relativa al tuo profilo personale, dal menu in basso, potrai accedere a tutti i vini scansionati e valutati da te, nonché a quelli che hai salvato così da avere subito accesso ai tuoi vini preferiti.

Wine-Searcher (Android/iOS/iPadOS)

Un'altra app per valutazione vini molto utilizzata è Wine-Searcher, che permette di ricercare vini in maniera diretta o scansionandone l'etichetta e conoscere le relative valutazioni. Permette di trovare anche birre e liquori, oltre ai vini, e ricevere per ognuno di essi una grande quantità di informazioni, come ad esempio la provenienza, il punteggio assegnato dai critici, il prezzo medio e dove poterne effettuare l'acquisto.

Se poi hai già provato un tipo di vino, puoi condividerlo con la community interna dell'app, assegnargli un punteggio e scrivere una recensione, così da dare il tuo contributo a chi, come te, usa l'app per ricercare un buon vino.

L'app è disponibile sia per Android (anche su store alternativi) che per iOS/iPadOS. Una volta scaricata e aperta, puoi già sfruttare le sue funzionalità senza creare un account. Se lo desideri, però, premendo su Profilo nel menu in basso puoi creare un profilo personale attraverso il pulsante Crea Account, ed eventualmente passare quell'account a livello PRO premendo sulla voce Aggiorna a PRO (8,99 euro), con il vantaggio che l'app ti presenterà poi i vini o liquori di tuo interesse, con il prezzo più basso disponibile.

A parte questo però, anche senza creare un account, puoi comunque ricevere le valutazioni, le recensioni, i prezzi medi e così via, sfruttando la pagina principale dell'app. Da qui, puoi recarti sulla barra di ricerca e digitare il nome del prodotto che cerchi oppure premendo sulle icone all'interno della barra di ricerca, puoi scansionare l'etichetta del vino di cui vuoi più informazioni, così da ricevere tutto in un istante e sapere esattamente se il prodotto che hai scelto è valido oppure no.

Trovato il vino attraverso la tua ricerca, e recuperate tutte le informazioni di cui hai bisogno, l'app ti fornirà anche una lista di fornitori da tutto il mondo, con il prezzo medio di vendita per ogni fornitore, che potrai raggiungere telefonicamente, per email o tramite il loro sito Web se desideri effettuare un acquisto. Queste opzioni di contatto ti saranno fornite direttamente dall'app all'interno della scheda del fornitore.

Delectable — Scan & Rate Wine (Android/iOS)

Delectable — Scan & Rate Wine è un'altra valida app per ottenere informazioni come la valutazione dei vini da parte di professionisti e sommelier, le descrizioni, le recensioni di chi li ha provati e i prezzi medi, così da permetterti anche di acquistare il vino direttamente dall'interno della scheda prodotto e riceverlo a casa dopo qualche giorno.

Oltre a visualizzare le valutazioni e le recensioni degli altri utilizzatori dell'app e degli esperti, puoi anche aggiungere le tue opinioni sul gusto e il valore di un vino, aggiungere un tag per persone o luoghi in cui hai bevuto quel vino per ricordare quei momenti attraverso l'app, oppure ancora puoi condividere i tuoi vini preferiti con i tuoi amici.

Per fare tutto ciò è necessario prima di tutto scaricare l'app dal Play Store o store alternativi per Android o dall'App Store di iOS/iPadOS e successivamente creare un account: per farlo, premi su Join with email e inserisci il tuo nome, il tuo indirizzo email e una password di tua scelta, premendo poi su Next per proseguire.

Successivamente, se lo desideri, puoi selezionare alcuni tipi e marche di vino che preferisci, oppure saltare questa selezione premendo su Skip. Una volta ottenuto l'accesso alla schermata principale, riceverai a schermo alcuni vini consigliati in base alle preferenze che hai selezionato, oppure a random se non ne hai selezionate.

Di tutti i vini consigliati, potrai ricevere le valutazioni, le recensioni e i prezzi medi semplicemente premendo sull'immagine del vino. Allo stesso modo, puoi ricevere le stesse informazioni per dei vini che vuoi cercare tu, premendo sulla lente di ingrandimento nel menu in basso per cercare il vino digitandone il nome oppure sull'icona a forma di macchina fotografica per scansionare l'etichetta del vino in tuo possesso.

In quest'ultimo caso, ti basta premere sul pulsante per fotografare l'etichetta e successivamente premere sulla spunta che compare sotto la domanda Can you see the label?. Terminato questo processo, riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno su quel particolare vino, insieme alle recensioni di chi l'ha provato, che potrebbero fornirti anche ottimi spunti su come abbinarlo ai vari cibi o in quale occasione sarebbe meglio utilizzarlo.

Altre app per valutazione vini

Le app viste finora sono tutte app eccellenti, attraverso cui la scelta del vino giusto per ogni occasione è assicurata. Ma siccome gli amanti del vino sono tantissimi, e in tanti sono anche i fornitori di vini di tutti i tipi, è naturale che siano presenti altre app da poter sfruttare per vedere le valutazioni dei vini, che sicuramente sono app validissime e molto utilizzate. Qui di seguito te ne propongo alcune che potrebbero fare al caso tuo.

TWIL (Android) — questa è un'app per valutazioni vini molto valida, che consente di fare una ricerca approfondita di qualunque vino tu abbia in mente, soprattutto attraverso la funzione di scansione dell'etichetta. Infatti, più etichette scansioni, più il tuo profilo sull'app diventerà completo e successivamente sarà l'app stessa a consigliarti i migliori vini allineandoli ai tuoi gusti preferiti e mettendoti poi a disposizione svariati produttori di vino, attraverso cui puoi acquistare il tuo vino preferito.

(Android) — questa è un'app per valutazioni vini molto valida, che consente di fare una ricerca approfondita di qualunque vino tu abbia in mente, soprattutto attraverso la funzione di scansione dell'etichetta. Infatti, più etichette scansioni, più il tuo profilo sull'app diventerà completo e successivamente sarà l'app stessa a consigliarti i migliori vini allineandoli ai tuoi gusti preferiti e mettendoti poi a disposizione svariati produttori di vino, attraverso cui puoi acquistare il tuo vino preferito. Cellar Tracker (Android/iOS/iPadOS) — altra buona app per valutazione vini con una community formata da centinaia di migliaia di utenti che giornalmente recensiscono e valutano vini delle marche e tipologie più disparate. Benché l'interfaccia grafica dell'app non sia da perdere il fiato, svolge egregiamente il suo lavoro, consentendoti di ricercare i tuoi vini preferiti sia digitandone il nome che scansionandone l'etichetta, provvedendo poi a tenere traccia dei tuoi vini preferiti per consigliartene sempre di migliori ogni volta che utilizzi l'app

(Android/iOS/iPadOS) — altra buona app per valutazione vini con una community formata da centinaia di migliaia di utenti che giornalmente recensiscono e valutano vini delle marche e tipologie più disparate. Benché l'interfaccia grafica dell'app non sia da perdere il fiato, svolge egregiamente il suo lavoro, consentendoti di ricercare i tuoi vini preferiti sia digitandone il nome che scansionandone l'etichetta, provvedendo poi a tenere traccia dei tuoi vini preferiti per consigliartene sempre di migliori ogni volta che utilizzi l'app Bibenda (Android/iOS/iPadOS) — per gli appassionati dei vini italiani, Bibenda è l'app perfetta per scoprire i prodotti vitivinicoli di ogni regione d'Italia e per ogni prodotto ottenere dati affidabilissimi riguardo la valutazione, le recensioni e in aggiunta anche il prezzo e il fornitore per poter acquistare il prodotto desiderato. Si tratta essenzialmente di una guida, che viene riprodotta e aggiornata ogni anno, e in cui è possibile trovare informazioni anche su olio e grappa, due altre eccellenze italiane.