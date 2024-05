Hai da tempo nel cassetto una vecchia scatola piena di monete antiche e/o che ritieni essere rare. Alcuni pezzi sono un'eredità dei tuoi nonni, mentre altri sono stati collezionati in tempi più recenti da te o dai tuoi familiari. Ora, hai deciso che è arrivato il momento di far fruttare quel gruzzoletto, ma non sai proprio da dove cominciare…

Per prima cosa, ti servirebbe una valutazione di ogni singolo pezzo. Ti stavi dunque chiedendo se esistessero siti per valutare monete, per fare almeno una prima autovalutazione. Beh, mi fa piacere informarti che sì, ne esistono, e più di quanti potresti pensare. Proprio per questo, però, orientarsi può essere difficile…

Con questa guida, mi propongo di aiutarti a individuare il sito migliore nell'ambito della valutazione delle monete, siano esse antiche (non più in circolazione) oppure correnti. Nei capitoli che seguono, troverai tutto quello che ti serve sapere. Buona lettura e in bocca al lupo per tutto!

Indice

Informazioni preliminari

Come ti dicevo in premessa, la maggior parte dei siti valutazione monete assolve a un doppio compito: indicare il valore di monete antiche e indicare il valore di monete moderne, siano esse più o meno rare.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di cataloghi online da consultare “manualmente”, cioè sfogliando le varie sezioni fino a quando non si risale alla moneta di proprio interesse. Si può sempre ovviare all'assenza di un motore di ricerca interno digitando su Google una breve descrizione della moneta, seguita dall'operatore “site:nomedelsito.dominio”.

Questo, in effetti, è l'unico modo per velocizzare la ricerca, dal momento che – com'è facile intuire – i siti non dispongono di nessun sistema di riconoscimento automatico (non così le app per riconoscere monete, di cui ti ho parlato in un tutorial dedicato).

Un'altra cosa che dovresti sapere, prima di consultare qualsiasi sito valutazione monete rare, è che il “valore” di cui si parla corrisponde al prezzo di vendita all'asta delle monete. Le aste di riferimento sono quelle di Inasta, Varesi Srl, Numismatica Negrini e altri luoghi virtuali di acquisto/vendita monete da collezione, che puoi visitare per farti un'idea ancora più completa su questo mondo. Per una prima autovalutazione, invece, andranno benissimo i siti che ti elencherò.

Ovviamente, il dato del valore riportato sui vari siti potrebbe non essere perfettamente applicabile al pezzo in tuo possesso. Questo cambia molto in base allo stato di conservazione della singola moneta, di solito indicato con una sigla.

FDC : “fior di conio”, praticamente perfetta.

: “fior di conio”, praticamente perfetta. SPL : “splendida”, moneta con segni d'usura del tutto trascurabili.

: “splendida”, moneta con segni d'usura del tutto trascurabili. BB : “bellissima”, con qualche segno d'usura, ma perfettamente leggibile.

: “bellissima”, con qualche segno d'usura, ma perfettamente leggibile. MB : “molto bella”, usurata e in parte non leggibile.

: “molto bella”, usurata e in parte non leggibile. B : “bella”, moneta con la maggior parte dei rilievi scomparsi.

: “bella”, moneta con la maggior parte dei rilievi scomparsi. D: “discreta”, ancora riconoscibile, ma liscia o con forti segni deturpanti.

Fatte queste precisazioni, soffermiamoci finalmente su qualche sito per valutare monete antiche/sito per valutare monete rare tra i migliori in Italia.

Numismatica Italiana

Numismatica Italiana è un catalogo online ricco di schede sulle monete “italiane”, laddove “Italia” è intesa come territorio geografico. Su questo sito, infatti, si trova notizia di monete circolanti anche negli apparati preunitari, come gli Stati Pontifici, le varie Repubbliche (di Venezia, di Firenze, di Siena) e i vari Regni (di Napoli, di Sicilia).

Ogni scheda riporta i dati sulla zecca di coniazione, la tiratura, la rarità e – a volte, non sempre – una o più immagini della moneta o di eventuali falsi.

In generale, il catalogo è rivolto a tutti, tanto ai collezionisti “di professione” quanto a chi cerca una valutazione occasionale. È adatto ai primi, vista la sua ricchezza di informazioni, ma anche ai meno esperti, considerate le aggiunte (pop-up) esplicative della terminologia tecnica.

Ma come trovare la scheda di una moneta? Beh, la ricerca può essere effettuata a partire da diversi parametri, come la zecca di riferimento, l'anno di produzione e il valore nominale. Il mio consiglio, però, è di usare direttamente il motore di ricerca del sito, che puoi trovare a questo link.

Come vedi, la grafica è molto simile a quella di Google, e così anche il funzionamento. Semplicemente, digita nel campo di ricerca una breve descrizione della moneta (es. “100 lire Guglielmo Marconi”) e poi premi il pulsante Cerca con laMoneta.it. Tra i vari risultati, seleziona quello che meglio si addice alla tua moneta (puoi basarti anche sulle miniature) e cliccaci sopra.

Si aprirà la scheda contenente tutti i dettagli sul pezzo, tra cui quello più importante sulla rarità. Nella stessa tabella, insieme al dato della rarità, è riportato un codice identificativo con accanto l'icona dell'euro: cliccaci sopra per sapere quanto vale, ovvero a quanto è stata venduta alle ultime aste.

Per sapere se quel prezzo è applicabile anche alla tua moneta, controlla la sigla sotto alla voce Conservazione: se trovi scritto FDC (“fior di conio”, vd. il significato delle sigle in alto), mentre il tuo pezzo presenta evidenti segni d'usura, è praticamente certo che questo verrebbe venduto a meno. Come abbiamo visto prima, infatti, le monete di maggior valore sono letteralmente quelle “nuove di zecca”; anche se rare, potrebbero non valere poi molto, se il loro stato di conservazione è pessimo.

Nota che il simbolo dell'euro potrebbe mancare in alcune tabelle: questo significa che non si ha notizia di aste in cui quella stessa moneta è stata venduta.

uCoin.net

uCoin.net è un catalogo di monete da tutto il mondo, anche se non manca una sezione dedicata all'Italia. La sua consultazione è molto semplice: basta fare clic sul Paese di proprio interesse, nel menu accanto, e scorrere la pagina fino alla sezione Euro o Lire.

Ciascuna sezione è divisa ulteriormente in tre aree, Monete circolanti, Monete commemorative e Monete da collezione. Ad esempio, per controllare il valore di una moneta commemorativa da 2 euro, basta fare clic sulla voce Monete commemorative nella sezione Euro e poi cliccare su quella che si possiede. Le monete sono elencate dalla meno recente alla più recente e presentano tutte (o quasi) una stima del valore già visibile nell'anteprima. Per i dettagli, comunque, basta fare clic sul risultato corrispondente, e si avrà accesso anche a un utile grafico sulla variazione del valore nel corso del tempo.

Ovviamente, anche su uCoin.net è disponibile una funzione di ricerca, accessibile cliccando sulla lente collocata in alto a destra.

Altri siti per valutare monete

Tra gli altri siti utili per valutare monete, ti segnalo quelli che seguono.

Monete di Valore – portale dedicato al collezionismo di monete antiche e moderne rare. Qui troverai solo informazioni relative a monete selezionate , ovvero quelle che effettivamente “valgono” (valore discretamente o anche di molto superiore a quello nominale). Il sito è suddiviso in varie categorie, come Lire Italiane e Monete Euro , e ciascuna di esse è ulteriormente articolata, ad esempio in base al taglio ( 1 Lira , 2 Lire , 5 Lire ecc.). Sempre a titolo di esempio, per informazioni sulle 100 lire di valore, basta portare il puntatore sulla voce Lire italiane e fare clic sulla voce corrispondente ( 100 Lire , appunto). Così facendo, si avrà accesso a una pagina con le informazioni su tutte le monete preziose di quel determinato taglio.

– portale dedicato al collezionismo di monete antiche e moderne rare. Qui troverai solo informazioni relative a , ovvero quelle che effettivamente “valgono” (valore discretamente o anche di molto superiore a quello nominale). Il sito è suddiviso in varie categorie, come e , e ciascuna di esse è ulteriormente articolata, ad esempio in base al taglio ( , , ecc.). Sempre a titolo di esempio, per informazioni sulle 100 lire di valore, basta portare il puntatore sulla voce e fare clic sulla voce corrispondente ( , appunto). Così facendo, si avrà accesso a una pagina con le informazioni su tutte le monete preziose di quel determinato taglio. MoneteRare.net – anche qui puoi trovare articoli sulle monete più rare (e costose) tra quelle antiche e moderne, ma in più è presente una funzione di ricerca per navigare più agevolmente tra le varie schede.

Per maggiori informazioni

Completata la fase di autovalutazione, potresti sentire la necessità di confrontarti con qualcun altro – se non un professionista, almeno un appassionato – che possa confermare o smentire la tua stima. Beh, degli ottimi luoghi dove richiedere “consulenze” di questo tipo sono i gruppi Facebook, particolarmente quello denominato “Valutazione gratuita di monete, escluse euro e lire circolate”. La peculiarità di questo gruppo riguarda il team di “esperti” con relativo badge: come scritto nel regolamento, loro e solo loro sono abilitati a fornire risposte alle richieste di valutazione.

Infine, per una stima ancora più attendibile del valore delle tue monete, considera di rivolgerti a un negozio di numismatica nelle tue vicinanze (a volte i compro-oro offrono anche questo servizio).