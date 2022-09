Ultimamente, sia per motivi di lavoro che per spostamenti di piacere, sei solito viaggiare in treno. Per evitare di recarti in stazione con largo anticipo rispetto alla partenza e, soprattutto, per monitorare in tempo reale eventuali ritardi, vorresti scaricare sul tuo smartphone alcune applicazioni per programmare al meglio i tuoi spostamenti.

Le cose stanno effettivamente così, vero? Allora lascia che sia io a consigliarti una serie di app per orari treni che potrebbero fare al caso tuo. Alcune di queste permettono non solo di ottenere informazioni dettagliate su orari, scioperi e ritardi dei treni di proprio interesse, ma anche di acquistarne i biglietti. Altre, invece, consentono di visualizzare il tabellone orario dei treni in partenza e in arrivo in specifiche stazioni. Interessante, vero?

Se sei d’accordo e non vedi l’ora di saperne di più, non perdiamo altro tempo prezioso e passiamo sùbito all’azione. Mettiti bello comodo, ritagliati cinque minuti di tempo libero e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Individua le applicazioni che ritieni più adatte alle tue esigenze e ti assicuro che, provando a mettere in pratica le mie indicazioni, riuscirai a controllare gli orari di tutti i treni che desideri. Buona lettura!

Indice

App delle compagnie ferroviarie

Tra le prime app per orari treni che puoi prendere in considerazione, ci sono le applicazioni ufficiali delle compagnie ferroviarie italiane che consentono non solo di visualizzare gli orari dei treni in arrivo e in partenza, ma anche di acquistarne i biglietti e di ottenere informazioni relative a singole stazioni. Quali sono? Te lo dico sùbito!

Trenitalia (Android/iOS/iPadOS)

Trenitalia è l’applicazione ufficiale delle Ferrovie dello Stato Italiane che consente di controllare gli orari dei trani regionali e nazionali, di acquistarne i biglietti e, addirittura, di visualizzare il tabellone orari di specifiche stazioni. È gratuita e disponibile per dispositivi Android e iPhone/iPad. La soluzione ideale se sei alla ricerca di un’app per orari Trenitalia.

Dopo aver scaricato Trenitalia dallo store del tuo dispositivo, avvia l’app in questione, premi sui pulsanti Avanti (per due volte consecutive) e Continua e scegli l’opzione Continua senza accedere, per utilizzare Trenitalia senza account. Fatto ciò, fai tap sulla voce Cerchi un viaggio per, inserisci le stazioni di partenza e di arrivo nei campi Partenza e Arrivo e premi sul pulsante Conferma.

Nella nuova schermata visualizzata, specifica la data di partenza e l’orario di tuo interesse, indica il numero di passeggeri e seleziona la tipologia di viaggio (Principali soluzioni, Le Frecce e Regionali) da trovare. Inoltre, se desideri visualizzare esclusivamente i treni diretti, sposta la levetta accanto alla voce Soluzioni senza cambi da OFF a ON e premi sul pulsante Cerca viaggi, per visualizzare i risultati della ricerca.

Così facendo, potrai visualizzare tutti i treni disponibili per la data e la tratta indicata in precedenza con i relativi dettagli (orario di partenza, orario di arrivo, tempo di percorrenza, cambi, ecc.). Premendo sul treno di tuo interesse, potrai anche procedere all’acquisto del biglietto (selezionando l’opzione Conferma). Ti sarà utile sapere che puoi completare l’acquisto anche senza creare un account.

Infine, ti segnalo che con Trenitalia puoi anche monitorare in tempo reale uno specifico treno e visualizzare il tabellone orari di una determinata stazione. Per farlo, seleziona l’opzione Stato treno, collocata nel menu in basso, e specifica il numero del treno (Inserisci n° treno) o il nome della stazione di tuo interesse (Inserisci la stazione da cercare).

Italo Treno (Android/iOS/iPadOS)

Italo Treno è l’applicazione ufficiale di Italo, la compagnia ferroviaria italiana privata che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità. Con l’app in questione è possibile visualizzare gli orari dei treni di una determinata tratta, monitorare lo stato di un treno in tempo reale e anche acquistare i biglietti.

Per visualizzare gli orari dei treni di Italo, avvia l’app in questione, specifica le stazioni di tuo interesse nei campi Scegli stazione di partenza e Scegli stazione di arrivo e, nella nuova schermata visualizzata, indica la data di partenza e il numero di passeggeri. Premi, quindi, sul pulsante Cerca treni, per visualizzare gli orari per la tratta indicata e i relativi dettagli, come il costo del biglietto, i posti disponibili e il tempo di percorrenza.

Se, invece, vuoi controllare gli orari di uno specifico treno, seleziona l’opzione Italo in viaggio, inserisci il numero del treno nel campo apposito e fai tap sul pulsante Cerca. Infine, ti segnalo che puoi usare l’app di Italo durante i tuoi viaggi per accedere a Italo Live, il portale che consente di usufruire di servizi digitali gratuiti (es. film, quotidiani, libri ecc.). A tal proposito, potrebbe esserti utile la mia guida su come connettere Wi-Fi Italo.

Trenord (Android/iOS)

Trenord è una compagnia ferroviaria fondata da Trenitalia ed FNM SpA che opera esclusivamente in Lombardia. Utilizzando la sua applicazione ufficiale per Android e iOS, è possibile controllare gli orari dei treni regionali e acquistarne i biglietti.

Al primo avvio di Trenord, premi sul pulsante Avanti per sei volte consecutive e seleziona l’opzione Inizia, dopodiché premi sulla voce Dove vuoi andare?, in alto, e indica la stazione di partenza e la stazione di arrivo.

Specifica, poi, la data di partenza e, se lo desideri, sposta la levetta accanto all’opzione Cerchi un treno diretto? da OFF a ON, per visualizzare esclusivamente i treni diretti. Fatto ciò, premi sul pulsante Inizia la ricerca, per visualizzare gli orari dei treni per la tratta indicata.

Premendo su uno specifico treno, oltre a poterne acquistare i biglietti, puoi visualizzare tutti i dettagli disponibili, come il tempo di percorrenza, le eventuali fermate e la tratta completa.

Altre app per vedere orari treni

Oltre alle applicazioni ufficiali delle compagnie ferroviarie italiane che ti ho indicato nei paragrafi precedenti, sarai contento di sapere che esistono anche altre app per vedere orari treni. Alcune di queste consentono di monitorare i treni nazionali e regionali in tempo reale, con anche la possibilità di visualizzare il tabellone degli orari di singole stazioni; altre, invece, permettono di consultare gli orari dei treni internazionali e di acquistarne i biglietti. Ecco quelle più interessanti.

Orario Treni (Android/iOS/iPadOS)

Orario Treni è un’applicazione per dispositivi Android e iPhone/iPad che consente di visualizzare gli orari dei treni di tutte le compagnia ferroviarie supportate (Trenitalia, Italo, Trenord, Ferrovie del Gargano, Sangritana, Ferrovie Nord Barese e molte altre ancora). La soluzione ideale per chi è alla ricerca di un’app per treni regionali.

Dopo aver scaricato Orario Treni dallo store del tuo dispositivo, avviala, facendo tap sulla sua icona presente in home screen o nel drawer, seleziona l’opzione Orari e, nella nuova schermata visualizzata, inserisci i dati di tuo interesse. Specifica, quindi, la stazione di partenza e di arrivo nei campi Partenza e Arrivo, indica la data di partenza e premi sulla voce Migliori soluzioni, per specificare la tipologia di treno (Solo Frecce e Italo, Solo Regionali e Tutte le soluzioni).

A questo punto, fai tap sul pulsante Cerca, per accedere alla schermata Soluzioni e visualizzare i treni disponibili per la tratta indicata e i relativi orari. Selezionando uno specifico treno, puoi visualizzare anche il tragitto completo con gli orari di tutte le eventuali fermate.

In alternativa, selezionando la voce Stazioni collocata nel menu in basso, puoi visualizzare gli orari dei treni in partenza e in arrivo di una determinata stazione. Per farlo, inserisci il nome della stazione nel campo Cerca e premi sulla stazione di tuo interesse. Nella nuova schermata visualizzata, scegli l’opzione Partenze, per l’elenco completo dei treni in partenza, o la voce Arrivi, per visualizzare i treni in arrivo e i relativi orari.

Trainline (Android/iOS/iPadOS)

Se la tua intenzione è scaricare un’app per orari treni in Europa, puoi affidarti a Trainline. È un’applicazione gratuita per dispositivi Android e iOS/iPadOS che consente non solo di controllare gli orari di treni e pullman di tutta Europa, ma anche di acquistare i biglietti al miglior prezzo disponibile.

Per controllare gli orari dei treni con Trainline, avvia l’app in questione, seleziona l’opzione Orari live nel menu in basso e inserisci la stazione di tuo interesse nel campo Stazione di partenza, dopodiché seleziona una delle opzioni disponibili tra Tabellone delle partenze e Tabellone degli arrivi e fai tap sul pulsante Trova partenze in tempo reale/Trova arrivi in tempo reale, per visualizzare i treni in partenza o in arrivo per la stazione selezionata.

Se, invece, vuoi monitorare lo stato di uno specifico treno, nella sezione Orari live seleziona l’opzione Num. treno/pullman, inserisci i numero del treno di tuo interesse nel campo apposito e seleziona la compagnia ferroviaria tramite l’apposito menu a tendina. Infine, premi sul pulsante Cerca orario dei treni, per visualizzare gli orari del treno in questione.

Come dici? Vorresti visualizzare gli orari del treno di una determinata tratta? In tal caso, seleziona la voce Acquista collocata nel menu in basso, inserisci la stazione di partenza e di arrivo nei campi Da e A e premi sul pulsante Cerca, per visualizzare tutti gli orari dei treni disponibili. Selezionando un treno, oltre a visualizzarne i dettagli, ne puoi anche acquistare i biglietti.

Google Maps (Android/iOS/iPadOS)

Ebbene sì, anche con l’app di Google Maps per Android e iOS/iPadOS è possibile visualizzare gli orari dei treni di tutto il mondo: la soluzione ideale per chi è spesso in viaggio e non vuole scaricare applicazioni diverse per gestire i propri spostamenti, ottenere indicazioni stradali e conoscere luoghi da visitare.

Per esempio, se stavi cercando un’app per orari treni in Giappone, puoi evitare di scaricare le applicazioni delle compagnie ferroviarie locali e utilizzare Google Maps per scoprire gli orari dei treni per le tratte di tuo interesse.

Tutto quello che devi fare è avviare Google Maps, premere sulla voce Esplora collocata nel menu in basso e fare tap sull’icona della freccia, per specificare la tua destinazione. Inserisci, quindi, la stazione di partenza e la stazione di arrivo nei campi appositi e fai tap sull’icona del treno, per visualizzare le opzioni disponibili.

Premendo sul treno di tuo interesse, puoi visualizzare la tratta completa e il numero di fermate con i rispettivi orari. Inoltre, puoi attivare un promemoria per la partenza spostando la levetta accanto alla voce Ricordami di partire in tempo da OFF a ON. Per approfondire l’argomento, puoi dare un’occhiata alla mia guida su come funziona Google Maps.

Trenit! (Android/iOS/iPadOS)

Trenit! è un’altra valida applicazione per controllare gli orari dei treni che consente anche di monitorare i treni in tempo reale, di conoscere eventuali ritardi e scioperi e acquistare i biglietti per la tratta di proprio interesse. È disponibile per Android e iOS/iPadOS, sia in una versione gratuita che in una versione a pagamento (2,29 euro) che permette di eliminare i banner pubblicitari e di seguire fino a 8 viaggi contemporaneamente.

Per monitorare gli orari dei treni con Trenit!, avvia l’app in questione, inserisci la stazione di partenza e la destinazione nei campi Da e A, specifica la data di tuo interesse e indica il numero di passeggeri. Premi, quindi, sul pulsante Cerca e, nella nuova schermata visualizzata, seleziona l’opzione Per orario, per ordinare i risultati della ricerca in ordine cronologico.

Premendo su un singolo treno, puoi visualizzarne gli orari nel dettaglio, scoprire i servizi disponibili a bordo e acquistarne il biglietto. Inoltre, premendo sul pulsante Segui viaggio, puoi aggiungere il treno in questione nella sezione Viaggi seguiti (visibile nella schermata principale di Trenit!) e monitorare lo stato del treno in tempo reale.

Info treno (Android/iOS)

Tra le applicazioni per gli orari dei treni che puoi prendere in considerazione c’è anche Info Treno. È disponibile gratuitamente per Android e iOS e permette di monitorare gli orari dei treni sia di una specifica tratta che di una determinata stazione. Acquistando la versione Info Treno Pro (1,99 per Android e 2,29 per iPhone) è possibile rimuovere i banner pubblicitari.

Per controllare gli orari dei treni con Info Treno, avvia l’app in questione facendo tap sulla sua icona, inserisci le stazioni di partenza e di arrivo nei campi P e A, imposta la data di tuo interesse e premi sull’icona della freccia, per visualizzare gli orari dei treni per la tratta indicata. Inoltre, premendo su un singolo treno, puoi visualizzare anche gli orari delle eventuali fermate.

Se, invece, vuoi controllare gli orari di un determinato treno, seleziona l’opzione N° Treno collocata nel menu in basso, specifica il numero del treno nel campo apposito e premi sull’icona della freccia, per visualizzarne gli orari. Scegliendo, invece, la voce Stazioni, puoi inserire il nome della stazione di tuo interesse e visualizzarne il tabellone completo con gli orari dei treni in arrivo e in partenza.

In stazione – tabellone treni (Android)

In stazione – tabellone treni è la soluzione più adatta alle tue esigenze se sei alla ricerca di un’app Android per orari treni. È disponibile gratuitamente sul Play Store e permette di visualizzare gli orari di tutti i treni in partenza da una specifica stazione.

Per controllare gli orari del treno con In stazione – tabellone treni, avvia l’app in questione, inserisci il nome della stazione di tuo interesse nel campo apposito e, nei risultati della ricerca, premi sulla stazione del quale intendi visualizzare il tabellone degli orari. In alternativa, puoi premere sull’icona del tondo, per consentire all’app di accedere alla tua posizione e mostrarti automaticamente le stazioni della tua zona.

Fatta la tua scelta, puoi visualizzare il tabellone della stazione selezionata: premendo sulle opzioni Partenze e Arrivi, puoi visualizzare l’elenco completo dei treni in partenza e in arrivo con i rispettivi dettagli (Numero treno, Destinazione/Origine, Orario, Binario e Ritardo). Inoltre, premendo su uno specifico treno, puoi visualizzare anche le singole fermate previste e i relativi orari.