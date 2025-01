Tutti abbiamo vissuto quel momento di panico: la lavastoviglie parte con il programma sbagliato, e non sai come fermarla! Magari hai selezionato per errore un ciclo troppo lungo o semplicemente hai deciso di aggiungere altri piatti al carico e ora non sai come procedere. Se anche tu ti trovi in questa situazione, niente paura: sei capitato nella guida giusta! In questa guida ti spiegherò come annullare programma lavastoviglie in modo semplice e veloce, senza rischiare di danneggiare l'elettrodomestico o comprometterne il funzionamento.

Nei prossimi paragrafi, ti mostrerò le procedure specifiche per interrompere un ciclo di lavaggio sui modelli di lavastoviglie più diffusi. Ogni marca ha le sue peculiarità, ma non preoccuparti: ho raccolto per te le informazioni essenziali per rendere il processo il più chiaro possibile. Inoltre, ti fornirò una procedura generica che potrai applicare se il tuo modello non è tra quelli menzionati o se il pannello di controllo è diverso da quello che ti aspettavi. Così, anche senza il manuale d'uso a portata di mano, saprai come agire con sicurezza.

Allora, sei pronto a riprendere il controllo della tua lavastoviglie? Perfetto! Prima di iniziare, ti consiglio di posizionarti vicino all'elettrodomestico, di verificare che sia accessibile il pannello di controllo e, se necessario, di consultare il manuale d'uso per maggiore sicurezza. Seguendo questa guida passo passo, scoprirai quanto sia semplice e rapido risolvere la situazione. Ti assicuro che, con pochi tocchi, potrai interrompere il programma indesiderato e riprendere il lavaggio senza problemi. Buona lettura e buon lavoro!

Come annullare programma lavastoviglie

Per annullare un programma sulla lavastoviglie, devi sapere che la procedura può variare a seconda del modello e della marca in tuo possesso. Tuttavia, nelle prossime righe ti propongo alcune indicazioni generali che possono aiutarti a risolvere il problema.

La prima soluzione consiste nell'utilizzare i pulsanti di reset o annullamento. Sulle lavastoviglie da incasso, basta tenere premuto il pulsante ON/OFF per circa 3 secondi. Questo dovrebbe riportare l'apparecchio alla modalità di selezione del programma. Sulle lavastoviglie a libera installazione, invece, basta tenere premuto contemporaneamente i pulsanti Partenza Ritardata e Opzioni finché l'apparecchio non si trova nella modalità di selezione del programma.

Un altro metodo molto comune è quello di spegnere direttamente l'elettrodomestico. Puoi farlo premendo il pulsante di accensione/spegnimento oppure scollegando la lavastoviglie dalla presa di corrente, staccando la sua spina. Fatto ciò, attendi almeno 5 minuti prima di riaccenderla. Questa procedura può resettare l'elettronica interna e permetterti di selezionare un nuovo programma di lavaggio. Alcuni modelli permettono di interrompere il ciclo attuale attivando una funzione di scarico, che può essere abilitata tenendo premuto il tasto Avvio/Pausa.

È sempre comunque consigliabile consultare il manuale utente specifico per il tuo modello di lavastoviglie, poiché le procedure possono variare notevolmente tra diverse marche e modelli. Seguendo queste indicazioni generali, dovresti essere in grado di annullare il programma della lavastoviglie senza problemi. Nei prossimi capitoli, comunque, ti spiegherò più nel dettaglio come fare sulle lavastoviglie proposte da Bosch, Electrolux, Siemens, Candy, Whirlpool, Beko e SMEG.

Come annullare programma lavastoviglie Bosch

Se ti stai chiedendo come annullare programma lavastoviglie Bosch, devi sapere che esistono diverse opzioni a seconda del modello in tuo possesso. Innanzitutto, accertati che la lavastoviglie sia attualmente in esecuzione un ciclo di lavaggio. Fatto ciò, individua il pulsante Start e tienilo premuto per circa 3/4 secondi. Questo dovrebbe far apparire sull'eventuale display il simbolo 0:01, indicando che il programma è in fase di annullamento.

Fatto ciò, rilascia il pulsante Start e attendi che il display mostri 0:00. Ciò indica che il programma è stato annullato correttamente. Attendi 1 minuto affinché il processo di annullamento venga completato. Spegni completamente la lavastoviglie premendo il tasto di accensione/spegnimento e poi riaccendila dopo un breve intervallo, se desideri riutilizzarla.

In alternativa, procedi in questo modo. Apri con cautela la porta della lavastoviglie per accedere al pannello dei comandi. Fai attenzione al possibile rilascio di vapore caldo. Tieni premuto il pulsante Start o quello Avvio/Arresto per circa 3/5 secondi, fino a quando la spia del programma non inizia a lampeggiare o si spegne. Ciò indica che il programma è stato interrotto.

Chiudi la porta della lavastoviglie. Fatto ciò, il programma dovrebbe essere interrotto e poi si procede a scaricare acqua lavastoviglie. Attendi circa 1 minuto affinché l'operazione sia completata. Seleziona un nuovo programma e avvialo normalmente, se desideri iniziare un altro ciclo di lavaggio.

La terza opzione che ti propongo per annullare programma lavastoviglie Bosch è questa: premi il pulsante Avvio/Arresto in modo da mettere in pausa il programma e spegnere la spia luminosa. Pigia nuovamente lo stesso pulsante per 3 secondi. L'elettrodomestico scaricherà l'acqua presente al suo interno per circa 45 secondi. Una volta che la spia di lavaggio è spenta, il programma sarà annullato, permettendoti di selezionarne uno nuovo.

Il mio consiglio rimane quello di consultare il manuale utente presente in confezione. Se lo hai smarrito, puoi scaricare una copia in formato PDF dalla pagina Manuali d'istruzioni e manutenzione del sito di Bosch Home.

Come annullare programma lavastoviglie Electrolux

Come annullare programma lavastoviglie Electrolux? Se cerchi una risposta a questa domanda, sei nella guida giusta! La prima opzione che ti propongo prevede di premere e tenere premuto il tasto ON/OFF per circa 3 secondi. La lavastoviglie Electrolux dovrebbe tornare alla selezione del programma. Se vuoi annullare un programma quando è in corso il conto alla rovescia per la partenza ritardata, tieni premuto il pulsante Start per circa 3 secondi. Anche in questo caso, la lavastoviglie tornerà alla selezione del programma.

Se il tuo elettrodomestico dispone del pulsante Reset/Annulla, tienilo premuto (solitamente si trova sul pannello di controllo) per interrompere il ciclo e avviare lo scarico dell'acqua. Sui modelli da incasso, mantiene premuto il tasto ON/OFF per circa 3 secondi per consentire all'apparecchio di ritornare alla modalità di selezione del programma di lavaggio. Sulle lavastoviglie a libera installazione, invece, tieni premuto contemporaneamente i pulsanti Partenza Ritardata e Opzioni finché l'elettrodomestico non ritorna alla modalità di selezione del programma.

Come terza opzione, ti consiglio questa: premi contemporaneamente i pulsanti multifunzione 2 e 3 fino a quando tutte le spie luminose si spengono (eccetto quelle di alimentazione e, eventualmente, sale e brillantante). Ciò indica che il programma è stato annullato e l'elettrodomestico torna in fase di impostazione.

Se la lavastoviglie è bloccata a metà ciclo e non permette la selezione di un nuovo programma, potrebbe essere necessario eseguire la procedura di reset. Assicurati, inoltre, che non ci siano problemi meccanici o elettrici che impediscono l'annullamento del programma, come una parte non chiusa correttamente o un errore relativo all'alimentazione.

Per maggiori informazioni, comunque, ti suggerisco di recuperare il manuale utente presente nella confezione e consultarlo per scoprire la procedura esatta per il tuo modello di lavastoviglie. Se desideri scaricare una versione in PDF, collegati alla pagina User Manuals del sito di Electrolux, inserisci il codice modello del tuo elettrodomestico e procedi con il download.

Come annullare programma lavastoviglie Siemens

Per annullare un programma sulla lavastoviglie Siemens, la procedura può variare a seconda del modello che hai. Tuttavia, ti propongo alcune indicazioni generali che possono aiutarti a risolvere il problema.

La prima soluzione consiste nell'interrompere il programma. Apri con cautela lo sportello dell'apparecchio e premi il tasto di accensione/spegnimento. Il programma verrà memorizzato e la lavastoviglie si spegnerà. Per proseguire con lo stesso programma di lavaggio, premi nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento e chiudi lo sportello.

Se il tuo intento è quello di terminare un programma anticipatamente, apri lo sportello della lavastoviglie e premi il tasto di accensione/spegnimento per circa 4 secondi. Il programma dovrebbe essere interrotto e terminato dopo circa 1 minuto.

Se apri lo sportello quando la lavastoviglie è calda, ti consiglio di socchiuderlo per alcuni minuti prima di aprirlo completamente per evitare la sovrappressione. Se premi il tasto di accensione/spegnimento durante un ciclo di lavaggio, il programma verrà interrotto. Quando si accende la lavastoviglie, lo stesso programma riprenderà automaticamente. Se vuoi cambiare il programma in corso, è necessario interromperlo.

Come seconda opzione, inizia aprendo la porta della lavastoviglie. Fai attenzione a eventuali schizzi d'acqua all'interno. Premi e tieni premuto il pulsante Start (quello di avvio) per circa 4 secondi. Questo interromperà il programma attuale e il display mostrerà che è stato annullato. Dopo aver premuto il pulsante, attendi circa 1 minuto affinché la lavastoviglie completi il processo di annullamento. Una volta completato, puoi spegnere l'interruttore principale dell'elettrodomestico per disattivarlo completamente.

Come terza e ultima opzione, apri la porta della lavastoviglie per mettere in pausa il programma corrente. Tieni premuto il pulsante di avvio (spesso indicato come Start o con un simbolo simile) per circa 3/5 secondi, fino a quando le spie sul pannello di controllo iniziano a lampeggiare o senti un segnale acustico. Questo indica che il programma è stato annullato correttamente. Chiudi la porta della lavastoviglie per permettergli di scaricare automaticamente l'acqua residua.

Se desideri scoprire le indicazioni esatte della tua lavastoviglie Siemens, il mio consiglio è quello di trovare il manuale utente e consultare L'indice in modo da trovare ciò che stai cercando. Se non lo trovi, puoi scaricare la versione in PDF dalla pagina Trova il tuo libretto di istruzioni del sito di Siemens.

Come annullare programma lavastoviglie Candy

Per annullare un programma della lavastoviglie Candy, anche in questo caso ci sono diverse opzioni disponibili in base al modello in tuo possesso. Se ad esempio disponi della lavastoviglie Candy CMLS1252, apri lo sportello, tieni premuto il tasto Start/Reset per 3/4 secondi fino a quando le spie dei vari programmi (P1, P2 ecc) non iniziano a lampeggiare gradualmente. Verrà riprodotto anche un segnale acustico. Fatto ciò, premi nuovamente il pulsante Start/Reset per impostare un nuovo programma oppure tienilo premuto per spegnere l'elettrodomestico.

Per annullare un programma di lavaggio in corso, dopo aver aperto lo sportello dell'elettrodomestico, tieni premuto il tasto Reset per almeno 3 secondi. Verranno emessi dei segnali acustici e le spie dei programmi si accenderanno e spegneranno singolarmente in sequenza. Inoltre, la spia del programma Eco o di quello memorizzato lampeggerà. A questo punto sarai in grado di impostare un nuovo programma.

Se la lavastoviglie Candy si trova nella fase di asciugatura e lo sportello viene aperto, verrà emesso un segnale acustico intermittente per avvisare che il ciclo non è ancora terminato. In caso di interruzione di corrente, la lavastoviglie conserva in memoria il programma di esecuzione e lo riprende dal punto in cui era stato interrotto una volta ripristinata l'alimentazione.

È possibile annullare un programma in corso premendo il pulsante Avvio/Reset per 3 secondi. In questo modo, la macchina uscirà anche dalla modalità di controllo remoto, se attiva.

Su alcuni modelli, è possibile procedere anche così. Per effettuare l'annullamento tramite pulsante, tieni premuto il tasto di Avvio/Pausa per circa 5/10 secondi. Dovresti sentire un bip o vedere le luci del pannello di controllo lampeggiare, il che indica che il programma è stato cancellato e la lavastoviglie è stata resettata correttamente.

Se questa soluzione non funziona, prova a tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Start/Pausa e Programma per circa 3/5 secondi. Anche in questo caso, le luci del pannello di controllo dovrebbero lampeggiare, confermando il ripristino.

Un altro metodo è questo: individua il pulsante di Avvio/Pausa (solitamente situato sul pannello di controllo della lavastoviglie), tienilo premuto per circa 3/5 secondi in modo da interrompere il programma in esecuzione e avviare la procedura di annullamento. Attendi che l'acqua venga scaricata. L'elettrodomestico potrebbe impiegare alcuni secondi per completare lo scarico dell'acqua residua. Non ti resta che selezionare un nuovo programma (se lo desideri) e avviare la lavastoviglie come di consueto.

È importante notare che queste istruzioni possono variare in base al modello della tua lavastoviglie Candy. È sempre consigliabile, quindi, affidarsi al manuale utente, che dovresti trovare nella confezione. Se lo hai smarrito, puoi scaricare la versione in PDF dalla pagina Libretto di istruzioni del sito di Candy.

Come annullare programma lavastoviglie Whirlpool

Possiedi una lavastoviglie Whirlpool? Per annullare il programma di lavaggio, anche in questo caso ci sono diverse opzioni che potresti seguire. Se desideri annullare un programma in corso ed è stato avviato da poco, ti basta aprire lo sportello e tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento. Questa operazione spegnerà l'elettrodomestico. Una volta fatto ciò, riaccendilo premendo di nuovo il tasto ON/OFF.

Dopo averlo riacceso, seleziona un nuovo programma di lavaggio, insieme a eventuali opzioni aggiuntive. Infine, per avviare il nuovo programma, premi il pulsante Avvio/Pausa e chiudi lo sportello entro 4 secondi.

Se desideri modificare un programma già in esecuzione, ma il ciclo è stato avviato già da un po' di tempo, puoi comunque provare a interromperlo seguendo la stessa procedura vista poco fa. In caso di esito negativo, apri la porta della lavastoviglie (facendo attenzione al vapore caldo), tieni premuto il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere l'apparecchio, riaccendilo e seleziona un nuovo programma. Concludi, premendo il tasto Avvio/Pausa e chiudi lo sportello entro 4 secondi per far ripartire la lavastoviglie con il nuovo programma.

Come seconda opzione, puoi provare anche in questo modo. Apri la porta della lavastoviglie in modo da interrompere il ciclo in corso. Tieni premuto il tasto X o Reset sul pannello di controllo per circa 3 secondi in modo da avviare il processo di annullamento del programma corrente. Dopodiché, chiudi la porta della lavastoviglie dopo aver premuto il tasto per permettere all'apparecchio di completare la procedura di reset.

Attendi lo scarico dell'acqua, un processo che può richiedere alcuni minuti. Una volta completato, la lavastoviglie sarà resettata e potrai selezionare un nuovo programma di lavaggio da avviare. Se il problema persiste o se desideri effettuare un ripristino più profondo, scollega l'elettrodomestico dalla corrente per almeno 15 minuti, controlla eventuali anomalie nei sensori e ricollegalo successivamente.

Infine, su alcuni modelli puoi provare a premere il tasto Annulla/Spegni sul pannello dei comandi. Tienilo premuto per circa 3 secondi fino a quando il programma di lavaggio in corso viene annullato. Nel passaggio successivo, la lavastoviglie avvierà un ciclo di scarico dell'acqua residua, che può durare fino a 1 minuto. Attendi il completamento di questa operazione e poi seleziona un nuovo programma di lavaggio secondo le tue esigenze.

In caso di difficoltà con la tua lavastoviglie Whirlpool, ti consiglio di recuperare il manuale utente e consultarlo per trovare la procedura specifica. Se lo hai smarrito, collegati alla pagina Manuali di istruzione del sito di Whirlpool e procedi con il download della versione in PDF.

Come annullare programma lavastoviglie Beko

Come annullare programma lavastoviglie Beko? Per darti una risposta a questa domanda, puoi provare a seguire una delle opzioni che ti propongo di seguito. Se desideri annullare un programma di lavaggio in esecuzione, apri innanzitutto lo sportello della lavastoviglie e poi tieni premuto il tasto Avvio/Pausa/Annulla programma per 3 secondi. Dopo un conto alla rovescia da 3 a 1, sul display dovrebbe comparire 0:01.

Chiudi lo sportello dell'apparecchio e attendi che il processo di scarico dell'acqua venga completato. Potrebbe richiedere circa 2 minuti. La lavastoviglie emetterà un segnale acustico quando il processo di scarico sarà terminato. Ovviamente, dopo aver annullato un programma di lavaggio, potrebbero rimanere residui di detersivo o brillantante nell'apparecchio o sulle stoviglie. Se la lavastoviglie Beko si trova in modalità di avvio ritardato, puoi annullare questa funzione seguendo gli stessi passaggi. Dopo aver annullato l'avvio posticipato, puoi selezionare e avviare un nuovo programma.

Se la prima soluzione non ha prodotto risultati positivi, prova così. Apri lo sportello della lavastoviglie per permettergli di riconoscere che si desidera interrompere il ciclo di lavaggio in corso. Tieni premuto il pulsante Avvio/Pausa/Annulla per circa 3 secondi. Questo tasto è solitamente posizionato sul pannello di controllo dell'apparecchio e potrebbe essere contrassegnato con le diciture Start, Pause o Cancel. Non ti resta che rilasciarlo quando l'indicatore di Avvio/Pausa inizia a lampeggiare o quando senti un segnale acustico. Ciò indica che il programma è stato annullato correttamente.

La terza opzione per annullare programma lavastoviglie Beko consiste nel premere il pulsante Avvio/Arresto per interrompere temporaneamente il programma in esecuzione. Dopodiché, tienilo premuto nuovamente per 3 secondi in modo da avviare la procedura di annullamento del programma. La lavastoviglie inizierà a scaricare l'acqua residua, operazione che potrebbe durare all'incirca 45 secondi.

Attendi che la spia di lavaggio si spenga. Questo indica che il programma è stato annullato con successo. A questo punto, seleziona e avvia un nuovo programma di lavaggio secondo le tue esigenze. Tieni presente che, a seconda della fase in cui il programma è stato annullato, potrebbero rimanere residui di detersivo o brillantante all'interno della macchina o sulle stoviglie. Assicurati di eseguire un nuovo ciclo di lavaggio completo prima di utilizzare le stoviglie.

Non riesci ad annullare il programma di lavaggio sulla tua lavastoviglie Beko? Prova a recuperare il manuale utente dedicato e a cercare la procedura esatta all'interno di esso. Se lo hai perso, puoi scaricare una copia in PDF dalla pagina Manuale Utente del sito di Beko.

Come annullare programma lavastoviglie SMEG

Hai una lavastoviglie SMEG e sei alla ricerca di una soluzione per annullare il programma di lavaggio? In questo caso, ti propongo un paio di opzioni diverse per provare a risolvere il tuo problema.

Se il tuo intento è quello di annullare un programma in corso, per prima cosa apri lo sportello dell'apparecchio e poi tieni premuto per alcuni secondi il pulsante di Selezione Programmi (C) fino a quando non si accendono contemporaneamente le spie dei programmi numero 4 e 5 (contrassegnate con la scritta End). Fatto ciò, richiudi lo sportello. La lavastoviglie si porterà a fine ciclo dopo circa 1 minuto.

In alternativa, puoi anche modificare un programma in corso. Basta aprire lo sportello e selezionare il nuovo programma. Chiudendo nuovamente la porta, la lavastoviglie eseguirà automaticamente il nuovo programma.

Se la porta della lavastoviglie viene aperta durante la fase di lavaggio, il programma verrà interrotto automaticamente e la spia dedicata continuerà a lampeggiare. Inoltre, l'elettrodomestico riprodurrà un segnale acustico per avvisarti che il ciclo non è terminato. È necessario attendere circa 1 minuto prima di richiudere la porta per far ripartire il programma. Alla chiusura dello sportello, il programma riprenderà dal punto in cui era stato interrotto. SMEG raccomanda di effettuare questa operazione solo quando necessario, poiché potrebbe causare irregolarità nello svolgimento del ciclo di lavaggio.

Come seconda opzione, fai così. Se vuoi interrompere un programma, tieni premuto il pulsante Avvio/Pausa per alcuni secondi fino a quando la spia della fase in corso si spegne. Questo segnala che il programma è stato interrotto. Fatto ciò, tieni premuti contemporaneamente i tasti P1 e P2. Questo farà accendere le prime tre spie del programma e sul display apparirà l'indicazione P0 mentre la lavastoviglie scaricherà l'acqua dalla vasca. Una volta completato il ciclo di scarico, sul display comparirà l'indicazione di fine ciclo End. A questo punto, la lavastoviglie è pronta per eseguire un nuovo ciclo di lavaggio.

Se hai ancora il manuale utente dell'elettrodomestico, consultalo per provare a vedere se ci sono le indicazioni per annullare un programma di lavaggio. In caso contrario, collegati alla pagina Istruzioni per l'uso del sito di SMEG, inserisci il codice del prodotto e procedi con il download del manuale in PDF.