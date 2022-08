Avresti bisogno di acquistare una licenza per Microsoft Office, Windows o altri software e, cercando un po' su Internet, ti sei imbattuto in alcuni siti che vendono licenze di “seconda mano” a prezzi molto convenienti. Il problema, tuttavia, è che non sai se puoi fidarti e vorresti dei consigli in tal senso da parte mia. Che dire? Fai benissimo a diffidare. Lì fuori ci sono tanti siti poco affidabili da cui è bene stare alla larga, ma ci sono anche siti di comprovata affidabilità e con anni di esperienza alle spalle che vendono davvero licenze per Windows, Microsoft Office e altri programmi a prezzi inferiori a quelli di listino. Un esempio? Galior.it.

Galior.it è un sito italiano (con sede in Campania) con oltre 30.000 utenti all'attivo che acquista licenze software da società che sono passate al cloud e le rivende, sia a privati che ad aziende, a prezzi molto convenienti, consentendo un risparmio fino al 75% rispetto ai prezzi ufficiali. La vendita avviene con regolare fattura e nel pieno rispetto delle normative europee in materia di licenze. Oltre a questo, Galior.it fornisce il costante supporto di esperti in tutte le questioni riguardanti prodotti, licenze e aspetti legali e garanzia a vita. In aggiunta, l'azienda è sottoposta a frequenti verifiche eseguite da organizzazioni di controllo indipendenti e, a dimostrazione della sua trasparenza, informa i produttori su ogni singolo trasferimento di licenza (difatti dalla sua fondazione non ha mai ricevuto reclami da nessun produttore).

Le licenze si possono pagare con tanti metodi di pagamento sicuri e si ricevono direttamente via email (quindi evitando anche l'impatto sull'ambiente delle spedizioni fisiche) entro pochi minuti dalla ricezione del pagamento da parte di Galior.it corredate dalle relative istruzioni di attivazione. Interessante, vero? Allora continua a leggere e scopri più in dettaglio come comprare licenze software a prezzo scontato su Galior.it.

Indice

Come funziona Galior.it

Galior.it vende licenze per Microsoft Office, Windows, antivirus, software CAD e altri programmi per PC e Mac a prezzi estremamente convenienti rispetto a quelli di listino (è possibile risparmiare fino al 75% rispetto al prezzo originario). Ma come ci riesce? Te lo spiego immediatamente.

Galior.it acquista licenze software da società che sono passate al cloud, ad es. Microsoft 365, e le vende a privati e aziende che hanno bisogno di licenze con regolare fattura elettronica che ne certifichi l'acquisto.

Quello che si va ad acquistare, dunque, è del software “usato” che viene rivenduto a prezzi molto più convenienti rispetto ai prezzi di listino, ma senza alcuna controindicazione. A differenza di oggetti fisici quali possono essere gli smartphone o le automobili, infatti, i software non si usurano e le relative licenze, anche se “di seconda mano”, non presentano differenze nell'uso pratico rispetto a quelle nuove.

Chiaramente, i software rivenduti da Galior.it sono certificati e verificati rispettando tutte le linee guida e le disposizioni giuridiche in materia vigenti in Europa. Tra l'altro, i software provengono esclusivamente da Paesi Comunitari e vengono rivenduti all'interno degli stessi.

Entrando più nel tecnico, la vendita del software è soggetta alla normativa Europea C.E. C-128/2011 sentenza del 3 luglio 2012 (causa C-128/11) in base a quanto sancito dalla Corte di giustizia europea con la decisione del 12 ottobre 2016, C-166/15 “Gradi”; 3 luglio 2012 C-128-11, “usedSoft”; dalla Corte di giustizia federale tedesca con la decisione del 19 marzo 2015, I ZR 4/14, “GreenIT”, e dalla Corte d'appello di Monaco con decisione del 22 settembre 2016, Az. 29 U 3449/15.

Pagamenti, garanzia e assistenza

È possibile fare acquisti su Galior.it usando tanti metodi di pagamento sicuri: bonifico bancario (usando l'ID dell'ordine come causale); Satispay o carta di credito Visa, Mastercard o American Express (comprese le prepagate), Apple Pay o Google Pay.

Da sottolineare, poi, la possibilità di effettuare un pagamento rateale con APPpago, innovativo servizio che consente di pagare i software acquistati su Galior.it da 3 a 10 rate senza interessi, e quella di acquistare del credito prepagato Galior.it da 25 a 1.000 euro pagando con carta o bonifico e ottenendo anche in omaggio il 10% del credito ricaricato (es. acquistando 50 euro di credito si pagheranno solo 45 euro). Maggiori info qui.

Galior.it fornisce garanzia e assistenza a vita sui software acquistati. È possibile contattare il supporto ufficiale per qualsiasi esigenza tramite l'apposito modulo presente sul sito ufficiale, chiamando lo 081.180.96.386 (disponibile 7/7 dalle 09.00 alle 21.00) o su WhatsApp. Viene ovviamente garantito anche il diritto di recesso entro 14 giorni a norma di legge. Maggiori info qui.

Come acquistare licenze software su Galior.it

Acquistare licenze software su Galior.it è davvero semplicissimo. Lascia che ti spieghi in che modo procedere.

Per prima cosa, ti consiglio di creare un account: in questo modo potrai gestire con estrema facilità ordini, download, indirizzo di fatturazione, metodi di pagamento, buoni regalo e altro. Collegati quindi al sito ufficiale di Galior.it, clicca sulla voce Il mio account che trovi in alto a destra e compila il modulo che ti viene proposto con nome utente, indirizzo email e password.

Fatto questo, non ti resta che selezionare una categoria di software dalla home page, ad esempio Office e videoscrittura se sei interessato a Microsoft Office oppure Sistemi operativi se sei interessato a Windows.

Si aprirà immediatamente la lista di tutti i prodotti disponibili nella categoria scelta. Ad esempio, in Office e videoscrittura troverai prodotti quali Office 2021 Professional per Windows, Office 2021 Home & Business per Mac e Office 2019 Pro Plus, mentre in Sistemi operativi troverai prodotti come Windows 11 Pro, Windows 10 Pro e Windows 7 Ultimate.

Una volta individuato un prodotto di tuo interesse, puoi aggiungerlo direttamente al carrello premendo sul pulsante apposito che compare passandoci sopra con il mouse, oppure puoi visualizzarne la descrizione completa cliccando sul titolo. Nella descrizione troverai anche i requisiti di sistema necessari al funzionamento del software selezionato e l'opzione per acquistarlo come regalo per un'altra persona.

Ad ogni modo, una volta aggiunti tutti i software di tuo interesse al carrello, accedi a quest'ultimo cliccando sull'icona apposita che trovi in alto a destra. Assicurati, dunque, che nel riepilogo dell'ordine sia tutto a posto e se hai un codice promozionale inseriscilo nell'apposito campo.

A questo punto, se vuoi pagare con Apple Pay, premi sul pulsante dedicato e completa la transazione seguendo le indicazioni su schermo. Se, invece, vuoi usare un altro metodo di pagamento, clicca sul pulsante per procedere con l'ordine e, nella pagina successiva, seleziona il metodo di pagamento che preferisci tra i tanti disponibili: bonifico bancario, Satispay carta di credito, Google Pay pagamento rateale con APPpago.

Compila poi il modulo con i Dettagli di fatturazione, spunta la casella relativa all'accettazione di termini e condizioni, inserisci eventuali note sull'ordine e premi sul pulsante Effettua ordine per completare la transazione seguendo le indicazioni su schermo (tutte le transazioni sono protette da connessione SSL).

Ritroverai poi i tuoi ordini e i tuoi download (insieme agli indirizzi, i metodi di pagamento, le carte salvate e altri dettagli) nell'area Il mio account di Galior.it.

Nota: se sei un'azienda o un rivenditore, puoi contattare il servizio commerciale di Galior.it e avere un'offerta personalizzata scrivendo un'email all'indirizzo commerciale@galior.it o telefonando lo 081.180.96.386.

Come attivare le licenze acquistate su Galior.it

Dopo l'acquisto, otterrai le tue licenze via email entro pochi minuti dalla ricezione del pagamento da parte di Galior.it; nell'email con la licenza troverai anche tutte le istruzioni per attivare il software acquistato.

Le procedure, chiaramente, cambiano di programma in programma ma per farti meglio un'idea puoi dare un'occhiata ai video tutorial presenti sul sito di Galior.it.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni su quanto offerto da Galior.it, dove, ti ricordo, puoi trovare anche una vasta gamma di prodotti e gadget per PC, gaming ed elettronica, ti invito a consultare il sito ufficiale.

Articolo realizzato in collaborazione con Galior.it.