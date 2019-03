Dopo aver letto la mia guida su come installare WordPress su Aruba, hai deciso di affidarti alla nota azienda italiana per creare il tuo nuovo sito Web, acquistando sia un dominio che lo spazio di hosting. Effettuato il tuo ordine e completata l’attivazione dei vari servizi acquistati, hai riscontrato alcune problematiche nella configurazione di questi ultimi e, per questo motivo, ora vorresti metterti in contatto con l’assistenza clienti di Aruba per risolvere la questione. Se le cose stanno effettivamente così, lasciati dire che sei arrivato nel posto giusto al momento giusto!

Con la guida di oggi, infatti, ti mostrerò come contattare Aruba illustrandoti tutte le soluzioni a tua disposizione sia per richiedere assistenza che per ottenere informazioni commerciali. Dopo averti indicato la procedura dettagliata per ottenere assistenza telefonica, elencandoti tutti i numeri di telefono da chiamare a seconda del servizio di tuo interesse, ti spiegherò anche come metterti in contatto con Aruba tramite email, chat e social network. Come dici? È proprio quello che volevi sapere? Allora non perdiamo altro tempo in chiacchiere e passiamo subito all’azione!

Coraggio: mettiti bello comodo, prenditi cinque minuti di tempo libero e dedicati alla lettura dei prossimi paragrafi. Scegli la soluzione di contatto che ritieni più adatta alle tue esigenze, segui le indicazioni che sto per darti e ti assicuro che, in men che si dica, riuscirai a ottenere tutte le informazioni che desideri e risolvere i tuoi problemi. A me non rimane altro da fare, se non augurarti buona lettura e farti un grosso in bocca al lupo per tutto!

Indice

Come contattare Aruba telefonicamente

L’assistenza telefonica è tra le prime soluzioni che puoi prendere in considerazione per contattare Aruba. Tale opzione è disponibile sia per i clienti che desiderano ottenere assistenza sui servizi offerti dalla celebre azienda italiana che per coloro che necessitano di informazioni commerciali. Il numero di telefono da chiamare varia a seconda del servizio o prodotto acquistato: qualunque numero indicato nei prossimi paragrafi, è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Fattura elettronica

Se la tua intenzione è contattare Aruba per la fatturazione elettronica, per avere informazioni commerciali, acquistare il servizio o ricevere assistenza, devi chiamare il numero dedicato: 02.50041300.

Prendi, quindi il tuo telefono, componi il numero indicato poc’anzi e avvia la chiamata premendo sull’apposito pulsante, dopodiché ascolta il messaggio di benvenuto e quello relativo all’informativa sulla privacy e premi il tasto 1 per ottenere informazioni commerciali, altrimenti premi il tasto 2 per richiedere assistenza.

A prescindere dalla scelta fatta, attendi in linea e, non appena un operatore sarà disponibile, questo risponderà alla tua chiamata.

PEC e servizi certificati

Per richiedere assistenza sui servizi di PEC (Posta Elettronica Certificata), è possibile chiamare il numero dedicato: 02.50041309. Dopo aver avviato la chiamata e aver ascoltato il messaggio di benvenuto, premi quindi il tasto 1 per informazioni commerciali o il tasto 2 per ottenere assistenza, dopodiché attendi la risposta da parte di un operatore, al quale potrai fare tutte le tue domande.

In alternativa, puoi chiamare anche il numero 0575.0504, dedicato anche all’assistenza per tutti i servizi certificati, come le credenziali SPID e le marche temporali. Prendi, quindi, il tuo telefono, componi il numero che ti ho appena indicato e avvia la chiamata.

Dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto e quello relativo all’informativa sulla privacy, premi il tasto 1 se desideri ottenere assistenza riguardante la PEC, 2 per accedere alla sezione relativa alla firma digitale, 3 per assistenza sulla conservazione sostitutiva, 4 per domande, informazioni e assistenza su SPID.

Hosting e domini

Se vuoi ottenere assistenza su domini, hosting, servizi di backup, database e servizi opzionali, come Office 365, da parte di Aruba, prendi il tuo telefono, componi il numero 0575.0505 e avvia la chiamata, premendo sull’apposito pulsante.

Dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto e l’informativa sulla privacy, premi il tasto 1 per ottenere supporto in lingua inglese, il tasto 2 per recuperare i codici d’autenticazione all’area clienti e il tasto 3 per ottenere assistenza tecnica e amministrativa sui servizi acquistati.

Se, invece, non sei ancora cliente Aruba e vuoi ottenere informazioni commerciali, puoi chiamare il numero 0575.05077 e premere sul tasto 2 per accedere alla sezione dedicata a hosting, domini e servizi annessi.

Soluzioni cloud

Il numero da chiamare per ottenere assistenza riguardante Aruba Cloud è 0575.0508. Prendi, quindi, il tuo telefono, componi il numero che ti ho appena indicato e avvia la chiamata.

Dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto, premi il tasto 1 per ottenere assistenza in lingua inglese, 2 per ottenere assistenza amministrativa o modifica dati, 3 per assistenza tecnica su Cloud Smart, Cloud Pro e servizi annessi, 4 per assistenza tecnica su Private Cloud e 5 per ottenere informazioni in seguito alla richiesta di un intervento personalizzato.

Anche in questo caso, se desideri ottenere informazioni commerciali o supporto da parte di un operatore in carne e ossa durante la fase d’acquistato di un servizio Aruba, puoi chiamare il numero 0575.05077 e, successivamente, accedere alla sezione dedicata ai servizi cloud, premendo il tasto 5.

Soluzioni Data center

Per assistenza in seguito all’acquisto di un server dedicato, è necessario chiamare il numero 0575.0501 per i clienti che hanno attivato i piani Base, Standard e Professional mentre per coloro che si sono affidati alla soluzione Managed il numero per ottenere assistenza è 0575.050080.

Anche in questo caso, tutto quello che devi fare è comporre il numero dedicato al servizio di tuo interesse e, dopo aver ascoltato il messaggio di benvenuto e l’informativa sulla privacy, premere la combinazione di tasti suggerita dalla voce guida corrispondente alle tue esigenze.

Per informazioni commerciali e per l’acquisto di servizi o prodotti di Aruba, puoi chiamare il numero 0575.05077 e premere il tasto 5 per accedere alla sezione dedicata ai servizi cloud e ai server dedicati.

Contattare Aruba tramite email

Se ti stai chiedendo se è possibile contattare Aruba tramite email, la risposta è affermativa. Infatti, è possibile inviare un messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo aruba@aruba.pec.it (o arubaper@aruba.pec.it per i servizi PEC di Aruba).

Se, invece, non hai un indirizzo PEC e vuoi ottenere informazioni commerciali, puoi inviare un’email ad Aruba tramite il modulo di contatto presente nella pagina Informazioni commerciali sul sito Internet dell’azienda.

Inserisci, quindi, i tuoi dati nei campi Nome e Cognome, Numero di telefono ed Email e specifica il servizio al quale sei interessato (PEC e servizi certificati, Hosting e domini, Database, Server dedicati, Servizi e Cloud) tramite il menu a tendina Seleziona il servizio, dopodiché inserisci il titolo della tua richiesta nel campo Oggetto, digita il tuo messaggio nel campo apposito e clicca sul pulsante Seleziona file per allegare eventuali file.

Infine, apponi il segno accanto alle voci Consento e Confermo per accettare il trattamento dei tuoi dati personali e per dichiarare di essere maggiorenne e clicca sul pulsante Invia richiesta per contattare Aruba tramite email.

Il messaggio La tua richiesta è stata correttamente inoltrata all’assistenza con ID numero [numero] ti confermerà l’avvenuto invio del tuo messaggio. Non appena un consulente di Aruba prenderà in carico la richiesta, la sua risposta sarà inviata all’indirizzo email indicato in precedenza.

In alternativa, se la tua intenzione è ottenere assistenza su un servizio o prodotto che hai acquistato, sarai contento di sapere che puoi aprire un ticket dalla tua area personale. In tal caso, collegati alla sezione Assistenza del sito Web di Aruba, seleziona l’opzione Richiesta assistenza e accedi al tuo account inserendone i dati d’accesso nei campi Nome utente e Password.

Nella nuova pagina aperta, clicca sul pulsante Nuova richiesta, assicurati che i dati riportati nei campi Email e Numero di telefono siano corretti e seleziona il servizio per il quale stai richiedendo assistenza tramite il menu a tendina Seleziona il servizio.

Inserisci, quindi, il titolo della tua richiesta nel campo Oggetto, specifica la problematica riscontrata nel campo Messaggio, clicca sul pulsante Seleziona file per caricare eventuali file, e premi sul bottone Invia richiesta per inviare il tuo messaggio.

Per visualizzare tutte le tue richieste d’assistenza, seleziona nuovamente la scheda Richiesta assistenza e scorri la pagina verso il basso fino a individuare il box con lo storico di tutte le tue richieste. Clicca, quindi, sull’icona della freccia rivolta verso destra relativa alla pratica di tuo interesse, in modo da visualizzarne i dettagli e le risposte fornite dall’assistenza Aruba (che ti saranno notificate anche tramite email).

Ti sarà utile sapere che puoi contattare Aruba tramite email anche per suggerimenti o reclami. In tal caso, dopo esserti collegato alla pagina Assistenza di Aruba e aver effettuato l’accesso al tuo account, seleziona la scheda di tuo interesse tra Suggerimenti e Reclami, inserisci i dati richiesti nei campi Email, Servizio, Oggetto e Messaggio e clicca sul pulsante Invia messaggio, per spedire l’email.

Contattare Aruba tramite chat

Preferisci contattare Aruba tramite chat? In tal caso, devi sapere che tale servizio, nel momento in cui scrivo questa guida, è disponibile solo per alcuni prodotti e servizi.

Se la tua intenzione è ottenere informazioni su hosting, domini e servizi annessi, collegati alla pagina principale di Aruba, fai clic sulla voce Prodotti e servizi e scegli l’opzione Hosting e domini dal menu che compare. Nella nuova pagina aperta, fai clic sul pulsate Live chat presente in basso a destra, apponi il segno di spunta accanto alle opzioni Consento e Confermo e premi sul pulsante Inizia chat.

Inserisci, quindi, il tuo messaggio nel campo Scrivi qui per iniziare la chat e clicca sull’icona dell’aeroplano di carta per inviare il messaggio e avviare la chat.

Se, invece, vuoi chattare con un operatore Aruba e ottenere informazioni sul servizio Aruba Cloud, collegati al sito Web di quest’ultimo e clicca sulla voce Live chat presente in fondo alla pagina. Indica, quindi, il motivo per il quale stai avviando la chat nel campo Spiega brevemente il motivo di questa chat e clicca sul pulsante Inizia la chat.

Adesso, inserisci il tuo messaggio nel campo Inserisci il tuo messaggio qui, clicca sul pulsante Invia messaggio e attendi la risposta da parte di un addetto Aruba. Per concludere la chat, invece, premi sul pulsante Fine chat e il gioco è fatto.

Vuoi chattare con un consulente Aruba per ottenere informazioni sui server dedicati? In tal caso, collegati alla pagina principale di Aruba, fai clic sulla voce Prodotti e servizi e scegli l’opzione Soluzioni data center, dopodiché fai clic sulla voce Live chat presente in basso a destra (o scorri la pagina verso il basso e clicca sulle voci Serve aiuto? ed Entra in chat con un operatore) e premi sul pulsante Continua per avviare la chat.

Contattare Aruba tramite Facebook

Tra le soluzioni che Aruba ha messo a disposizione degli utenti per entrare in contatto diretto con il suo servizio clienti c’è anche Facebook.

Se ritieni questa la soluzione più adatta alle tue esigenze, avvia l’app del celebre social network, accedi al tuo account (se ancora non l’hai fatto), scrivi Aruba nel campo Cerca in alto e premi sulla voce Cerca. Dopo aver individuato la pagina Facebook di Aruba nei risultati della ricerca, fai tap su di essa e premi sul pulsante Invia un messaggio per aprire Messenger.

Adesso, scegli l’opzione di tuo interesse tra Posso chattare con qualcuno e Ho una domanda. Potete aiutarmi? e premi sul relativo pulsante Chiedi per avviare la chat, altrimenti inserisci il tuo messaggio nel campo di testo in basso e fai tap sul pulsante Invio per spedirlo.

Se, invece, preferisci procedere da computer, collegati alla pagina Facebook ufficiale di Aruba, fai clic sul pulsante Invia un messaggio, scegli l’opzione di tuo interesse tra Posso chattare con qualcuno e Ho una domanda. Potete aiutarmi? o, più semplicemente, inserisci direttamente il tuo messaggio nel campo Digita un messaggio e premi il tasto Invio della tastiera per inviare il messaggio.