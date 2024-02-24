Hai sentito parlare dell'intelligenza artificiale di Amazon e ti stai chiedendo come poter trasformare il tuo vecchio smart speaker in un assistente quasi umano? Non vedi l'ora di mettere alla prova le capacità “agentiche” del colosso di Seattle per gestire la tua casa pronunciando semplici frasi naturali, ma non sai bene da dove iniziare o se il tuo dispositivo sia pronto per il grande salto? Se le cose stanno così, sappi che sei capitato nel posto giusto al momento giusto.

In questa guida, infatti, ti spiegherò nel dettaglio tutto ciò che c'è da sapere sull'evoluzione dell'assistente vocale di Amazon, che dalla vecchia Alexa ha dato vita alla nuova Alexa+, disponibile in Italia da aprile 2026. Vedremo insieme quali sono i requisiti necessari per testarla, quali migliorie concrete apporta alla vita di tutti i giorni e, soprattutto, come fare per capire se i dispositivi già in tuo possesso sono compatibili con questa tecnologia. Non preoccuparti: anche se non sei un esperto di informatica, grazie alle mie spiegazioni ne saprai di più anche tu.

Tutto quello che devi fare è prenderti cinque minuti di tempo libero, metterti bello comodo e leggere con attenzione le righe che seguono. Ti assicuro che, al termine della lettura, avrai le idee perfettamente chiare su come funziona Alexa+. Scommettiamo? Arrivati a questo punto, non mi resta che augurarti una buona lettura e, soprattutto, un buon divertimento con la tua nuova assistente “intelligente”!

Indice

Cos'è Alexa+ e quanto costa in Italia

Prima di vedere come funziona Alexa+, mi sembra doveroso spiegarti un po' più nel dettaglio cos'è e quanto costa in Italia. Alexa+ rappresenta l'evoluzione più significativa dell'assistente vocale di Amazon sin dal suo debutto, avvenuto ormai nel lontano novembre del 2014, con il lancio del primo Amazon Echo.

A differenza della sua versione standard, tutt'ora esistente, Alexa+ si basa su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che permettono un'interazione con l'assistente vocale molto più fluida e naturale, per certi versi simile all'interazione che si può avere con altre persone in una vera conversazione. Grazie all'intelligenza artificiale generativa, infatti, l'assistente non si limita più a rispondere a comandi preimpostati, ma comprende il contesto, ammette interruzioni e può gestire richieste complesse senza che l'utente debba ripetere ogni volta la parola di attivazione.

Per quanto riguarda l'aspetto economico, Amazon ha già stabilito una politica chiara: Alexa+ diventerà uno dei tanti vantaggi inclusi nell'abbonamento Amazon Prime e, di conseguenza, non comporterà alcun alcun esborso supplementare per chi ha un abbonamento attivo.

Per chi, invece, non possiede un abbonamento ad Amazon Prime e desidera comunque usufruire delle funzioni avanzate di Alexa+, il costo previsto del servizio ammonta a 22,99 euro al mese. In ogni caso, la versione classica di Alexa resterà sempre disponibile e funzionante per chiunque decida, per un motivo o per l'altro, di non passare alla nuova piattaforma.

Dispositivi sono compatibili con Alexa+

Prima di procedere all'attivazione e all'utilizzo di Alexa+, è fondamentale verificare che l'hardware in proprio possesso sia in grado di reggere il carico di questa nuova tecnologia. Alexa+ è compatibile con la stragrande maggioranza della famiglia Echo, ma ne sono esclusi i modelli più datati. Per entrare più nel merito della questione, non potrai usare le nuove funzioni su Echo Dot di prima generazione, Echo Plus di prima generazione, sui classici Echo di prima generazione, sugli Echo Show di prima e seconda generazione e sull'Echo Spot originale. Su questi prodotti continuerai comunque a utilizzare la versione “tradizionale” dell'assistente senza interruzioni.

Se invece utilizzi i dispositivi della linea Fire TV Stick, sappi che Alexa+ è supportata su Fire TV Stick 4K Select, Fire TV Cube di terza generazione, Fire TV Stick 4K Max di seconda generazione e Fire TV Stick 4K Plus di seconda generazione. Al momento restano esclusi i tablet Fire e i prodotti di altre marche che integrano Alexa, anche se Amazon ha già confermato l'intenzione di espandere la compatibilità nel corso dei prossimi mesi. Ricorda inoltre che, per funzionare correttamente, la lingua del tuo dispositivo deve essere necessariamente impostata su italiano.

Se da questa disamina ti sei accorto che al momento non hai un dispositivo Amazon Echo compatibile con Alexa+, rimedia sùbito acquistandone uno. Te ne elenco qualcuno di seguito ma, se dovessi avere bisogno di maggior guida nella scelta, non esitare a consultare la mia guida sui migliori Amazon Echo, dove ti spiego anche come configurare Alexa.

Come attivare Alexa+ e cosa può fare

Vediamo, ora, come attivare Alexa+ e cosa può fare l'assistente vocale di Amazon “con gli steroidi”. Partiamo dal primo aspetto relativo all'attivazione di Alexa+. Ti dico fin da subito che, se hai acquistato uno dei dispositivi Amazon ottimizzati per l'AI generativa — come Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max o Echo Studio — potrai beneficiare dell'accesso immediato alle funzionalità Alexa+.

Se, invece, sei in possesso di un dispositivo Echo compatibile con Alexa ma non ottimizzato per l'AI (come quelli menzionati poc'anzi), almeno nel momento in cui sto scrivendo quest'articolo, dovrai iscriverti alla lista di attesa. Per fare ciò, è sufficiente andare su questa pagina del sito di Amazon, cliccare sul pulsante giallo Accedi situato nel box Prova Alexa+ gratuitamente, ed esegui il login al tuo account Amazon.

Dopodiché fai clic sul pulsante arancione Richiedi accesso ad Alexa+ per iscriverti alla lista d'attesa. Una volta manifestato il tuo interesse, dovrai attendere una notifica via e-mail o un avviso direttamente sul tuo dispositivo Echo che ti confermerà l'abilitazione del servizio.

Una volta attivata, noterai subito che Alexa+ è capace di fare molto più che impostare un timer o riprodurre un brano. Può ad esempio prenotare un tavolo al ristorante tramite TheFork interpretando le tue abitudini alimentari, suggerire ricette basate su quello che hai in frigo o confrontare prodotti e recensioni per aiutarti negli acquisti.

Anche la gestione della smart home diventa più intuitiva: puoi dire semplicemente “è buio” per far accendere le luci o chiedere di spostare la musica da una stanza all'altra mentre ti muovi per casa. Infine, è presente un'attenzione particolare per la famiglia: i genitori possono creare profili specifici per i bambini, attivando filtri di sicurezza potenziati dall'intelligenza artificiale per garantire conversazioni sempre protette e adatte ai minori. Naturalmente, per alcune di queste funzioni occorrono accessori smart in grado di comunicare con Alexa+.

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